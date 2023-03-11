Георгий Дронов: «Все мои подкаблучники совершенно разные!»

Сериал «Моя мама - шпион» (на канале СТС, с 13 марта в 19.00) оказался милым хулиганством, пародией на шпионские фильмы. У нас такого еще не делали, но получилось весело. Во многом из-за отличного подбора актеров: Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Анна Уколова, Владимир Вдовиченков… Еще одной звезде, Георгию Дронову, досталась роль мужа, чья супруга вдруг вспомнила, что она суперагент.

Мы поговорили с Георгием о его новой работе и о том, как он общается с партнерами по съемкам.

«Дайте мне точку опоры»

- Георгий, вся съемочная группа так эмоционально смотрела первые серии проекта! Кричали, аплодировали. Сериальные премьеры отличаются по эмоциям от театральных?

- Конечно, и очень сильно. В театре все близко, ты играешь, и сразу возникают премьерные ощущения. А здесь работа была сделана достаточно давно, поэтому какие-то вещи уже немного подзабылись. И очень интересно видеть, как благодаря таланту режиссера, благодаря монтажу, магии кино рабочий материал превращается в захватывающую историю.

- Какие чувства вы испытываете, когда видите себя на экране?

- Ну нарциссизмом точно не страдаю. Для меня это скорее работа над ошибками. Да, поначалу странно было смотреть на себя со стороны, но потом я убедился, что пересматривать необходимо. Ты же критически себя оцениваешь, понимаешь, где ты что-то недоделал, отмечаешь какие-то минусы. И только если все сделано правильно, погружаешься в саму историю.