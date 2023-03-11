Георгий Дронов: «Все мои подкаблучники совершенно разные!»

Сериал «Моя мама - шпион» (на канале СТС, с 13 марта в 19.00) оказался милым хулиганством, пародией на шпионские фильмы. У нас такого еще не делали, но получилось весело. Во многом из-за отличного подбора актеров: Ирина Пегова, Владимир Епифанцев, Анна Уколова, Владимир Вдовиченков… Еще одной звезде, Георгию Дронову, досталась роль мужа, чья супруга вдруг вспомнила, что она суперагент.
Мы поговорили с Георгием о его новой работе и о том, как он общается с партнерами по съемкам.
«Дайте мне точку опоры»
- Георгий, вся съемочная группа так эмоционально смотрела первые серии проекта! Кричали, аплодировали. Сериальные премьеры отличаются по эмоциям от театральных?
- Конечно, и очень сильно. В театре все близко, ты играешь, и сразу возникают премьерные ощущения. А здесь работа была сделана достаточно давно, поэтому какие-то вещи уже немного подзабылись. И очень интересно видеть, как благодаря таланту режиссера, благодаря монтажу, магии кино рабочий материал превращается в захватывающую историю.
- Какие чувства вы испытываете, когда видите себя на экране?
- Ну нарциссизмом точно не страдаю. Для меня это скорее работа над ошибками. Да, поначалу странно было смотреть на себя со стороны, но потом я убедился, что пересматривать необходимо. Ты же критически себя оцениваешь, понимаешь, где ты что-то недоделал, отмечаешь какие-то минусы. И только если все сделано правильно, погружаешься в саму историю.
В сериале «Воронины» актер сыграл непутевого Костика. Фото: канал СТС
- Вы много играете в театре, скажите, для вас существует древний спор о «низких» и «высоких» жанрах?
- Не место красит человека, а человек место. Многие голливудские звезды снимались в фильмах категорий B, C, D. Бывают разные проекты, разные режиссеры, разные сценарии.
Тут я рассуждаю по принципу Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Дайте мне шанс проявить себя. Не важно, где это будет. Потому что не знаешь, что и когда выстрелит. Есть, конечно, сценарии, от которых я сразу отказываюсь, но и то скорее потому, что уже немного зазнался. Но если взялся, отработай на сто процентов, и очень может быть, что своим отношением ты переведешь этот проект на другой уровень.
«Вовремя снять маску»
- Сериал «Моя мама - шпион» - это немного «Мистер и миссис Смит», немного «Джеймс Бонд»…
- У нас получилось, я бы сказал, шпионское хулиганство. Комедийная шпионская история без претензий на уровень «Джеймса Бонда». Но яркая, смешная. Такая вот бондиана с комедийным уклоном.
- Вы снимались в сверхпопулярных ситкомах «Саша + Маша» и «Воронины», но эти образы к вам не приклеились. Как вам удается после таких узнаваемых ролей идти дальше?
- Нет, вы знаете, на самом деле и Саша во мне сидит, и Костик из «Ворониных». Не страшно. Не останавливаться мне очень помогает театр. Тут как в фильме «Маска» с Джимом Керри, важно вовремя снимать с себя одну маску и надевать другую. И застыть в одном образе я не боюсь.
- Но кинопродюсеры все-таки вас видят в определенном амплуа?
- Ну да, подкаблучник, муж, находящийся в зависимости от семьи. Ничего страшного в этом не вижу. Мой персонаж в «Моя мама - шпион» тоже подкаблучник, но он внутренне отличается и от Саши, и от Костика. Личность характеризуют поступки, а он ведет себя совершенно по-другому. Можно выстроить в ряд десять подкаблучников, но все они будут совершенно разными.
Герой проекта «Моя мама - шпион» - стоматолог, чья жена оказалась суперагентом. Фото: канал СТС
- Может, я ошибаюсь, но внешне кажется, что вы наслаждаетесь работой, испытываете от нее кайф.
- А как еще можно заниматься любимым делом? Бывает, что актеры сидят без работы, со мной тоже такое было. И когда она появляется, как можно искать негатив - не нравится сценарий, неинтересна история! Ну полюби сценарий, полюби режиссера.
Знаете, в театре все время говорят молодым, рвущимся вперед актерским личностям: спокойнее, спокойнее, вы глина в руках режиссера, из вас что-то будут лепить. Но в целом зритель всегда видит, с удовольствием работает актер или нет.
- Да! Меня всегда поражало, как Борис Клюев со всеми своими регалиями появлялся в «Ворониных» и явно наслаждался работой.
- В отношении Бориса Владимировича вообще нельзя говорить, что он мог к чему-то относиться несерьезно. Он был профессионалом. Для него каждая роль, даже маленький эпизод, все равно была главной. И он играл так, чтобы по этому эпизоду его запоминали. Посмотрите, у актеров старой школы, у советских актеров никогда нет потухшего взгляда. Или игры через губу, или «я снимаюсь в дурацком сериале, поэтому я так и играю».
- В сериале есть несколько детских ролей. Как работается с юными актерами?
- Чудесно! У них же самое волшебное время, они в самом начале пути, они как духи дерева в фильме «Аватар». И работать с ними надо аккуратно, нежно. Хотя дети бывают разные. И ведут они себя порой так, как не ведут себя маститые актеры. И тут надо поработать, где-то осадить даже.
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«У меня другая мотивация!»
- С такими актерами, как Ирина Пегова, Вдовиченков, Епифанцев, легче работать?
- Конечно. Это прекрасные ребята, которые при всей своей индивидуальности, при всей харизматичности замечательные, чудесные партнеры. Это прекрасно. Я до этого с Володей Епифанцевым не работал. И был приятно удивлен, что, несмотря на всю внешнюю агрессивность и брутальность, он замечательный, чудесный партнер, который и слышит, и видит, и не говорит: тихо, отойди, я в кадре.
- Уровень мастерства актера сразу чувствуете?
- Знаете, уровень мастерства обычно измеряют в призах и в оплате съемочного дня. Но это не всегда точная оценка. Перед тобой живой актер, для которого эта работа тоже является радостью. Но вся эта кухня - достаточно индивидуальная вещь. Кому-то для того, чтобы завести себя или поднять какой-то эмоциональный пласт, надо накричать на гримера, костюмера.
- У вас этого нет?
- Да, у меня другая мотивация. Но помните «Зимний вечер в Гаграх»? Костюмер, после того как за него вступился герой Евстигнеева, потом прибежал, говорит: «Что вы, зачем вы так? Она после этого извиняется и такие подарки мне дарит!» В кино по-разному бывает. Но мне так заряжаться не нужно, я не понимаю, как люди могут, находясь в ругани и в склоке, снимать комедии. Это просто невозможно. Это же должно доставлять удовольствие!