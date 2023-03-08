Лянка Грыу: «В школе меня дразнили за то, что сейчас - мое преимущество»

Пока на Первом канале идет третий сезон сериала «Тест на беременность», где у Грыу одна из главных ролей, актриса снимается в новых фильмах и сериалах. Свободное от работы время она проводит с 12-летним сыном Максимом, а также в своем новом сообществе «Лянка Грыу про деток», где делится опытом воспитания особенного ребенка.

«Для многих это судьбоносный сериал»

- Десять лет назад вы снялись в первом сезоне «Теста на беременность». Успех у сериала был неожиданно громкий. Как думаете, почему?

- Тогда «Тест на беременность» стал первым сериалом об акушерстве, который так по-настоящему, искренне, драматично, эмоционально показал работу врачей, которые спасают и дарят жизни. На волне его успеха позже появились и другие проекты на эту тему. Мне кажется, что любая профессия, которая искренне и героически отражена на экране, становится более заметной.

Тем более когда мы рассказываем историю изнутри. Зрителям было интересно наблюдать, как развиваются не только судьбы и взаимоотношения между героями, но и, как мы это называем, «врачебные кейсы»: как лечили, спасали пациентов, переживания, сомнения, победы, разочарования докторов. Мы получили в сериале не только личные, но и профессиональные истории врачей.

- Когда снимались, было ощущение, что получится «бомба»? Режиссер сериала - Михаил Вайнберг, на тот момент ваш супруг. Обсуждали дома, что получится?

- Мы никогда не можем предположить, каков будет финал. За мою долгую карьеру случалось и так, что один из самых дорогих сериалов года так до конца и не «выстреливал». Но то, что «Тест на беременность» окажется важной для людей, трогательной и искренней историей, было понятно уже в процессе съемок. Все его делали с такой любовью, с таким энтузиазмом, с таким настроением, что теплую атмосферу первого сезона ощутили и зрители. И поскольку Михаил Вайнберг монтировал дома, то у меня уже на стадии монтажа была возможность видеть готовые куски.

Чувствовалось, что получилась совершенно уникальная история. И мне кажется, что в этом большая заслуга именно Михаила как режиссера. Многие люди писали мне, что благодаря этому сериалу они выбрали профессию акушера-гинеколога. Недавно, когда на KION прошла премьера нового сезона, я спросила подписчиков в социальных сетях о том, как сериал повлиял на их жизнь. Наверное, человек двести мне написали длинные истории о том, как они решили рожать или как пошли в медицину. Мне кажется, это фантастический результат.

- Вы продолжили сниматься в «Тесте на беременность» и после развода. Получается, что у вас с Михаилом Вайнбергом нормальные рабочие отношения и творческий союз продолжается?