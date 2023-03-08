Лянка Грыу: «В школе меня дразнили за то, что сейчас - мое преимущество»

Пока на Первом канале идет третий сезон сериала «Тест на беременность», где у Грыу одна из главных ролей, актриса снимается в новых фильмах и сериалах. Свободное от работы время она проводит с 12-летним сыном Максимом, а также в своем новом сообществе «Лянка Грыу про деток», где делится опытом воспитания особенного ребенка.
«Для многих это судьбоносный сериал»
- Десять лет назад вы снялись в первом сезоне «Теста на беременность». Успех у сериала был неожиданно громкий. Как думаете, почему?
- Тогда «Тест на беременность» стал первым сериалом об акушерстве, который так по-настоящему, искренне, драматично, эмоционально показал работу врачей, которые спасают и дарят жизни. На волне его успеха позже появились и другие проекты на эту тему. Мне кажется, что любая профессия, которая искренне и героически отражена на экране, становится более заметной.
Тем более когда мы рассказываем историю изнутри. Зрителям было интересно наблюдать, как развиваются не только судьбы и взаимоотношения между героями, но и, как мы это называем, «врачебные кейсы»: как лечили, спасали пациентов, переживания, сомнения, победы, разочарования докторов. Мы получили в сериале не только личные, но и профессиональные истории врачей.
- Когда снимались, было ощущение, что получится «бомба»? Режиссер сериала - Михаил Вайнберг, на тот момент ваш супруг. Обсуждали дома, что получится?
- Мы никогда не можем предположить, каков будет финал. За мою долгую карьеру случалось и так, что один из самых дорогих сериалов года так до конца и не «выстреливал». Но то, что «Тест на беременность» окажется важной для людей, трогательной и искренней историей, было понятно уже в процессе съемок. Все его делали с такой любовью, с таким энтузиазмом, с таким настроением, что теплую атмосферу первого сезона ощутили и зрители. И поскольку Михаил Вайнберг монтировал дома, то у меня уже на стадии монтажа была возможность видеть готовые куски.
Чувствовалось, что получилась совершенно уникальная история. И мне кажется, что в этом большая заслуга именно Михаила как режиссера. Многие люди писали мне, что благодаря этому сериалу они выбрали профессию акушера-гинеколога. Недавно, когда на KION прошла премьера нового сезона, я спросила подписчиков в социальных сетях о том, как сериал повлиял на их жизнь. Наверное, человек двести мне написали длинные истории о том, как они решили рожать или как пошли в медицину. Мне кажется, это фантастический результат.
- Вы продолжили сниматься в «Тесте на беременность» и после развода. Получается, что у вас с Михаилом Вайнбергом нормальные рабочие отношения и творческий союз продолжается?
Лянка Грыу. Фото: Юлия Хабирова
- Да! Надеюсь, будет продолжаться и в новых его проектах. Я очень люблю с Мишей работать, он замечательный режиссер, суперталантливый.
- Ваша героиня Ольга Ольшанская, на мой взгляд, меняется заметнее других персонажей. Она сначала добивалась любви, потом стала жить иначе. Почему?
- В начале мы ее показываем как элегантную, благородную девушку, которая хочет быть в отношениях. Ольшанская пока еще неуверенный, одинокий, тревожный и нуждающийся в этой любви человек. Со второго сезона она начала меняться. Стала энергичной, яркой, смелой. Хохотушка, которая смело бросается в какие-то авантюры. Она жертвует карьерой и спасает ребенка Натальи Бахметьевой, хоть они и не подруги. Это тоже характеризует ее как невероятно глубокую, добрую, сильную личность.
Ее отношения с Базановым разваливаются, потому что он не тот мужчина, который смог ее оценить... И вот уже в третьем сезоне Ольшанская становится жестче, сильнее, перестает доверять мужчинам, начинает собственный бизнес. Будут сложности, с которыми она пытается справиться. Все как в жизни: если человек хочет, то он может поменяться. Так моя героиня из «девочки в туфельках» превращается во взрослую, умную, жесткую, в каком-то смысле горькую женщину.
«Хочу поддержать других родителей»
- На днях вы начали новый проект для родителей детей с особенностями развития.
- Я открыла телеграм-канал для помощи мамам с особыми детками. Он называется «Лянка Грыу про деток». Это канал, но можно отправить запрос и подписаться. Я буду делиться своим опытом воспитания особенного ребенка.
Тема - коррекция особых детей, у которых был диагностирован аутизм, как когда-то у моего ребенка. Путь длиной 8 лет привел к очень хорошим результатам. Максим сейчас в полном порядке, ходит в школу. Многие мамы особых деток не знают, куда идти, что делать, где получить квалифицированную помощь. Особенно в небольших городах.
Этот канал - моя попытка внести свой вклад в поддержку таких родителей. Буду приглашать квалифицированных специалистов, чтобы они рассказывали с научной точки зрения, как правильно корректировать ребенка. Буду делиться своим опытом. Десять лет назад мы с мужем поехали в Америку, потому что надо было лечить ребенка.
На тот момент там была единственная для меня возможность провести диагностику сыну и получить настоящую действенную помощь. Я очень довольна, что я это сделала. И я очень довольна, что за последние десять лет научное сообщество расширилось и сделало большие шаги в изучении темы аутизма, поэтому в России сейчас тоже есть очень хорошие специалисты.
- Наверное, к вам по этой теме всегда очень много вопросов?
- Да, а я не всегда физически успевала отвечать. У меня сжималось сердце, потому что я понимала, насколько это важно людям, которые мне пишут. Но когда у тебя две тысячи сообщений, то невозможно ответить индивидуально каждому. Поэтому я решила сделать канал, где мы будем собираться как сообщество и делиться информацией для всех.
Надеюсь, что мы будем расти и помогать людям. И советами, и ответами, и рекомендациями клиник, и контактами врачей, и рассказом о семинарах, научных конференциях.
- Ходили ли вы с Максимом на «Чебурашку» в кинотеатр?
- Моя мама сходила с Максимом. Они были в восторге, им очень понравилось. Мама пришла домой и сказала: «Надо идти еще раз и смотреть!» Она хотела и меня затащить, но у меня не было времени.
Лянка Грыу с мамой - актрисой Стеллой Ильницкой, которая в сериале «Тест на беременность» играет старшую медсестру. Фото: KION
- Когда Максим не в школе, а вы не на съемках, как любите проводить свободное время в Москве? Или вы живете за городом?
- Нет, я живу в Москве. Честно говоря, очень люблю быть дома. Люблю готовить, убираться - у меня каждую неделю обязательно генеральная уборка. Я считаю, что это очень важно: во-первых, для единения со своим домом, во-вторых, для меня это хорошее психологическое упражнение. Потому что когда порядок в доме, тогда и в голове порядок.
Поэтому, если я чувствую какие-то внутренние трудности, то первым делом отбрасываю все мысли и сомнения и просто делаю такую хорошую уборку. Сразу становится легче. А с ребенком мы ходим в парки гулять, Максим ходит на разные кружки, сейчас собираемся пойти на «Аватар».
- Читала, что вы сами пишете сценарии. По заказу или просто для себя, на будущее?
- Для себя пока пишу. Но я сняла два короткометражных фильма по собственным сценариям. Они прошли достаточно успешно по фестивалям, мы получили несколько призов, несколько номинаций. Я чувствую в этом большой потенциал, мне это очень интересно.
«Ребенка важно уважать»
Лянка Грыу с сыном Максимом. Фото: Юлия Хабирова
- В последние лет 15 вы регулярно попадали в различные рейтинги красоты среди актрис, топы мужских глянцевых журналов. А когда вы были школьницей, были комплексы насчет внешности?
- Да, конечно. У меня в школе были периоды, когда меня дразнили, например, за те качества, которые сейчас, может быть, стали моими преимуществами. Например, смеялись над моими крупными зубами, кудрявыми волосами.
А мне, наоборот, они очень нравятся. Мне кажется, в сериале «Барвиха» я запомнилась зрителям именно потому, что была такая забавная, кудрявая. И крупные зубы - это очень обаятельно. Одноклассники смеялись над моей длинной шеей, я даже стала ее стесняться.
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А сейчас я надеваю вечерние платья и горжусь тем, что они так красиво, элегантно сидят благодаря моей шее и осанке. Очень часто наши детские комплексы потом оборачиваются самыми главными достоинствами. Мне кажется, если у ребенка есть какие-то комплексы, его обязательно надо поддерживать, говорить с ним об этом.
Просто сказать: «Это все глупости, не думай об этом…» Так это не работает. Очень важно уважать ребенка, проговаривать с ним то, что он испытывает, и попробовать ему помочь, поддержать. В этом смысле мама мне очень помогала, у меня с ней всегда были близкие отношения.
Я достаточно рано начала работать и поняла ценность своей уникальной внешности. А с возрастом особенно мы должны себя принимать такими, какие мы есть. Но при не забывать о себе, ухаживать за лицом.
- Простите, но заметно, что у вас естественное лицо.
- Я с большим удовольствием посещаю косметолога, но при этом никогда не буду увлекаться серьезными изменениями внешности. Для меня это важно. Когда девочки в 19 лет себе все перекраивают, отрезают или увеличивают, мне очень жалко на это смотреть. С годами все это, к сожалению, придет к печальному результату. А я бы хотела красиво состариться и быть такой прекрасной женщиной за шестьдесят…