Звезда фильма «Держи удар, детка!» Екатерина Владимирова: «Во мне до сих пор живет молодая и авантюрная девчонка»

Томская актриса Елена Владимирова, блеснувшая в комедии «Держи удар, детка!», сериалах «Кухня» и «Морские дьяволы», не так давно стала мамой. В связи с чем Teleprogramma.pro и решил побеседовать с артисткой — и о знакомстве с мужем на концерте Pink Floyd, и о танцах с бубном перед маленькой дочкой, и об установке не бросать большое кино, несмотря на тренировки по боксу, стрельбу в тире и грудное вскармливание.
— Екатерина, начнем с самого простого. Некоторые актеры не очень любят сопоставления с коллегами — как будто бы это немного снижает личную идентичность и шарм. Но вас настойчиво сравнивают с Анджелиной Джоли. Как относитесь к этому?
— Бывает. Кто-то из друзей - кто точно, не помню — придумал [такое сравнение], и потом нет-нет, да и всплывает где-то от случая к случаю. Вот и вы туда же. Хотя, я так не считаю. Наверное, просто лучше знаю себя без макияжа (смеется).
— Судя по вашим спортивным увлечениям, и советскую шпионку Наташу Ченкову (агент Солт), и Лару Крофт сыграть могли бы...
Фото: кадр из фильма
— Практическая стрельба и бокс - мои профессиональные хобби. Научиться грамотно махать кулаками мне очень захотелось после просмотра фильма Клинта Иствуда «Малышка на миллион». Судьба героини печальна, но картина шикарная. Актриса проделал над собой колоссальнейшую работу и выглядела просто потрясающе! Я очень вдохновилась, и мы даже сняли потом короткий ролик «Катюша». Это был как бы трейлер к несуществующему фильму, в основе которого как раз лежала история "Малышки...".
— Зачем сняли?
— Я видела этот ролик как свой шоурил (видеовизитка — Авт.). Правда, тогда еще не понимала, что шоурил и трейлер — клипы по концепции разные. Но этот ролик помог мне познакомиться с режиссером Араиком Оганесяном, в фильме которого «Держи удар, детка!» я и сыграла сестер-близнецов, одна из которых боксирует. Тогда и начала заниматься боксом, готовясь к роли. И полюбила этот вид спорта.
Фото: кадр из фильма
— За что? Не сочтите за сексизм, но он не совсем женский. По голове бьют сильно...
— Ринг помогает избавиться от накопившейся ненужной энергии и получить мощную порцию бодрящего адреналина. После чего мои домашние видят меня в замечательном настроении! Кому-то для этого нужна йога, кому-то шоппинг... А мне - перчатки и пистолеты.
— Пистолеты?..
— Да, занимаюсь практической стрельбой. Практическая — потому что в ней, в отличие от спортивной, стендовой и других, есть множество упражнений с пистолетом — огневые задачи. Самая большая дистанция, которую я преодолевала в этой дисциплине, состояла из 44 таких задач. Хотя изначально я занималась сценической огневой подготовкой.
Понимала, что, в паре с боксом это может очень помочь в профессиональном плане. А, когда поступила на продюсерские курсы в Высшую школу экономики, начала готовить сценарий сериала про мир постапокалипсиса. Мы сделали посерийный план, общались с продюсерами по поводу реализации проекта. Его создавали, можно сказать, под меня: главная героиня много бегает, дерется и стреляет. Так все и началось...
Фото: личный архив
— Дома оружие держите? Как принято в США.
— Нет, пистолета дома нет... Это для меня табу! Я считаю, что оружие дома хранить очень рискованно. Как говорят, рано или поздно оно выстрелит. Пусть лучше это будет на полигоне. И именно там, в тире, у моего любимого специалиста Рамиля Амирова — тренера сборной России по практической стрельбе — хранится мой Glock 17 (австрийский пистолет, широко используемый правоохранительными органами по всему миру — Авт.).
— А как же вязание, пирожки?...
— Готовлю я вкусно. И о-о-очень люблю это делать. Дано от природы, наверное. Хотя я и в этом направлении работала: обучалась на управленца в сфере питания. И даже летала на гастрономическую стажировку в Японию в то время, когда там расцвела сакура!
Было вкусно, полезно и восхитительно красиво. Настолько, что даже мечтала открыть свой маленький ресторанчик в то время. Но в 25 лет меня перемкнуло, и я стала актрисой.
Раньше я воспринимала кулинарную деятельность как хобби. А теперь — это святая обязанность жены и мамы. Иногда друзей вкусными блюдами балую.
— Японскими?
Фото: личный архив
— Необязательно. С тех пор, как побывала в Японии, все еще люблю азиатскую кухню. Но еще, конечно, пасту и борщ!
— Если говорить о семье. Ваш супруг Дмитрий Суханов — тоже из киносреды? Как вы познакомились?
— Довольно неожиданно! В католическом соборе... на концерте органной музыки Pink Floyd. Нас познакомили общие друзья. Собственно, ждали мы настоящий орган, а включили музыку из колонок. Мы удивились, огорчились и... разговорились. Зашли поужинать в ресторан и посмотрели друг другу в глаза. С тех пор больше не расставались. Через год у нас состоялась свадьба. Ну а потом родился малыш Филипп.
— Как вам новое качество — быть мамой?
Фото: личный архив
— Пока прошло всего три месяца, но могу сказать, что это очень веселое времяпрепровождение! И сказки мы читаем, и песни поем, и гримасничаем, и танцуем - вприпрыжку и с бубнами...
А в остальном, наверное, как у всех молодых мам, особенно с первенцем — мучает чувство вины. Причем, безысходное — в нескольких направлениях: если я не буду возвращаться в творческий процесс, то вина перед собой; если вернусь, то постоянно нужно будет со съемок куда-то убегать — вина перед коллегами; а еще есть чувство вины перед ребенком. Так что мирюсь с собой, ищу баланс. Хожу на пробы, фотосессии, рабочие события и абсолютно точно понимаю, что настроена на работу. При этом, продолжаю быть хорошей мамой.
— Муж еще не сказал вам: «Хватит, завязывай с этим съемками, ты нужна нам дома»?
— Нет. Как раз спасибо ему большое, что часто подменяет меня с малышом. Им хорошо вдвоем. А когда и он не может, выручает няня. И еще, поклон Людмиле Петрановской за ее книгу Selfmama. Потрясающие лайфхаки для работающих девушек с детьми. Оставлять профессию не собираюсь. Наоборот, будет здорово, когда малыш подрастет, посмотрит мои фильмы и скажет: «Вот это моя мама!». Потрясающе. И потом мы с ним их обсудим.
— Высыпаться удается?
— Да! Грудное вскармливание — наш спаситель. Не надо вставать помногу раз за ночь, куда-то идти за бутылочкой, готовить смесь... И еще: совместный сон мамы со своим малышом - это просто потрясающе эмоциональный процесс!
— Что поменялось внутри вас?
Фото: личный архив
— Скажу честно: во мне до сих пор живет та молодая, веселая и немного авантюрная девчонка, что мечтает покорить олимп кино... Но сейчас эта девчонка ведет себя заметно тише. Не в профессиональном плане, конечно. Просто в тот самый миг, когда первый раз взяла малыша на руки, я резко повзрослела. Стала серьезней и во мне прибавилось ответственности. Теперь я в первую очередь думаю о завтрашнем дне. И, кстати, понимаю, что хочу еще детей. Но несколько позже.
— Кроме работы по профессии, судя по соцсетям, идет и работа над собственным телом...
— Да, но вот стрелять, пока кормлю грудью, тренер мне не разрешает. Это может быть чревато потерей молока. В остальном очень много и активно работаю над восстановлением кондиций — дома и в спортзале. За беременность я набрала 18 килограммов. Правда, я себе ни в чем не отказывала. А сейчас снова хочу быть спортивной, здоровой и красивой мамой и актрисой. Чтобы меня радовало отражение в зеркале. Сын в три месяца уже весит целых восемь килограммов. И, чтобы его носить, нужна крепкая спина.
Фото: личный архив
— Какие творческие планы в связи с новым статусом?
— Самые грандиозные: завоевать мир! (смеется) Ну и сыграть персонажа, который этот мир завоевывает. Конечно, оставаться хорошей женой и матерью дальше. Сидеть долго дома не планирую. Уже сейчас активно возвращаюсь к работе.