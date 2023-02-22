Звезда фильма «Держи удар, детка!» Екатерина Владимирова: «Во мне до сих пор живет молодая и авантюрная девчонка»

Томская актриса Елена Владимирова, блеснувшая в комедии «Держи удар, детка!», сериалах «Кухня» и «Морские дьяволы», не так давно стала мамой. В связи с чем Teleprogramma.pro и решил побеседовать с артисткой — и о знакомстве с мужем на концерте Pink Floyd, и о танцах с бубном перед маленькой дочкой, и об установке не бросать большое кино, несмотря на тренировки по боксу, стрельбу в тире и грудное вскармливание.

— Екатерина, начнем с самого простого. Некоторые актеры не очень любят сопоставления с коллегами — как будто бы это немного снижает личную идентичность и шарм. Но вас настойчиво сравнивают с Анджелиной Джоли. Как относитесь к этому?

— Бывает. Кто-то из друзей - кто точно, не помню — придумал [такое сравнение], и потом нет-нет, да и всплывает где-то от случая к случаю. Вот и вы туда же. Хотя, я так не считаю. Наверное, просто лучше знаю себя без макияжа (смеется).

— Судя по вашим спортивным увлечениям, и советскую шпионку Наташу Ченкову (агент Солт), и Лару Крофт сыграть могли бы...