Сосо Павлиашвили: «Нам с Ирой нравится, что дочки очень привязаны друг к другу»

Сосо можно смело назвать счастливым человеком: вот уже 25 лет рядом с ним любимая женщина, супруга Ирина, которая поддерживает мужа и дома, и на работе. На сцене певец тоже не один десяток лет, демонстрируя стабильность, свойственную очень немногим артистам. Недавно Павлиашвили выпустил новый альбом под названием «Жизнь - это рок-н-ролл», ставший отличным поводом поговорить с певцом обо всем - и о жизни, и о рок-н-ролле, и о многом другом.
«Если человек не уважает родителей, у него нет будущего»
- В новом альбоме есть песня «Волчица», в которой звучат такие слова: «Я сумел тебя добиться, полюбил так навсегда». Поете о супруге?
- Конечно, песня автобиографична, она посвящена моей Ире. Мы с ней прожили огромное количество лет. И не всегда было просто. Было очень много хорошего и не очень хорошего, и было много испытаний. Но мы вместе выстояли. В чем сила волчьей стаи? В преданности друг другу. Это единение душ, сердец. Когда ты все делаешь вместе с любимой женщиной, идешь с ней нога в ногу, ты становишься сильнее. И эта песня появилась именно потому, что я имею право это петь.
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Фото: Гоар Мурадян
- Ирина раньше выступала с вами как бэк-вокалистка. Сейчас она по-прежнему рядом с вами на сцене?
- Мы постоянно вместе выступаем - я, Ира и мой сын Леван. Да, Ира со мной на сцене.
- Недавно в телешоу «Дуэты» вы пели с Леваном, зрителям выступление понравилось. Левану 35 лет. Он пошел по вашим музыкальным стопам?
- Да. Леван уже несколько лет выступает со мной. Его уже приглашают с сольными выступлениями, и меня радует, что сыну это нравится и у него очень хорошо получается. Леван - солнечный, открытый, светлый человек. Поэтому люди к нему относятся с большим доверием, и не только потому, что он мой сын, а потому, что этого заслуживает. Сейчас мы записываем его сольные песни.
У него будет в репертуаре композиция Арсена Касиева «Папа мой» - сын хочет посвятить ее мне. Это очень трогательно...
- Это, видимо, семейное - ведь и вы всегда тоже с большим уважением и поете, и говорите о родителях…
- Ну, так и должно быть, конечно. Если человек не уважает и не любит родителей, то, сколько бы ни было у него богатств, у него нет никакого будущего.
- Песня ваша «Помолимся за родителей» стала для многих семейным гимном. Ее часто поют в караоке…
- Да, и в караоке, и на торжествах, и в электричках, и в семьях… Я не сидел и не выдумывал слова. В шестом часу утра Бог послал мне строки: «Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей…» Я проснулся, записал их на диктофон и отправил в восемь утра автору песни Косте Губину. Позже сделал аранжировку. У меня такое ощущение, что я вообще родился для того, чтобы появилась эта песня. Десять лет я ее пел на своих концертах.
А в 2015 году ее исполнили на проекте «Голос» Влади Блайберг и Торнике Квитатиани (артисты выступали в команде Димы Билана. - Ред.). После того эфира эта песня зазвучала на весь русскоговорящий мир. И вспомнили, что, оказывается, это песня Сосо Павлиашвили. Песня дождалась своего времени - ее узнали без раскруток, продюсеров, спонсоров, потому что Бог так хотел.
«На ТВ девочки не рвутся»
- Сейчас много телешоу, где выступают дети известных родителей. И порой у зрителей к ним предвзятое отношение...
- Если ребенок талантливый, то как можно не восхищаться его творчеством? Он же не виноват, что у него известные папа или мама. Нельзя так относиться к детям! Дети за родителей не отвечают. Так было всегда. Это раз. Во-вторых, не суди - да не судим будешь.
Артист с главными женщинами в своей жизни: старшей дочерью Лизой (слева), младшей Сандрой и женой Ириной. Фото: личный архив
- Вашей старшей дочери Елизавете 18 лет, младшей Сандре - 14 лет. Девочки хотят участвовать в таких телепроектах?
- Сейчас они никуда не рвутся. Дочки доверяют нам, родителям, они ощущают наше присутствие и нашу любовь, гордятся тем, что они - наша семья. Им хорошо дома. Когда настанет время и если появится желание, то все возможно.
- Какую музыку они любят? Чем увлечены девочки в такой музыкальной семье?
- Сандра тоже очень музыкальная - у нее абсолютный слух и хороший вкус. У меня в социальных сетях есть ролик, где Сандра просто взяла микрофон и на английском языке начала петь песню Джесси Джей. И у нее очень хорошо получается, Сандра - яркая, солнечная. Она пока школьница и о выборе профессии говорить рано. А дальше мы с Ирой максимально поддержим любое ее решение.
С Лизой нам нравится вместе слушать рок-музыку. Она никогда не думала о сцене: учится в колледже ВГИК на факультете анимации - она отлично рисует, увлечена живописью, мультипликацией. Больше всего мне нравится, что дочки очень привязаны друг к другу.
- Как вы проводите свободное время с семьей, как развлекаетесь?
- Мы не тусуемся. Проводим время спользой или для души, или для здоровья. Посещаем церковь. Много плаваем, много ходим. С прогулки всегда возвращаемся счастливыми и немножко уставшими. На днях с Ирочкой и дочками были на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, где расписывают шкатулки и другие изделия невероятной красоты.
Потом зашли в деревянный храм Николая Чудотворца, построенный в 1975 году. Из развлечений - к примеру, на днях ходили с Леванчиком и нашими друзьями посмотреть новый «Аватар» (напомним, в официальном российском прокате фильма нет, но многие отечественные кинотеатры его все же показывают. - Ред.). Свободное время всегда только с семьей. Мы без семьи не существуем.
- Правда, что у вас есть куры? Если да, то как супруга успевает с таким хозяйством управляться?
- У нас на даче есть помощники - семья друзей, которые живут на нашей территории и помогают во всем. Дай бог им здоровья!
У нас тридцать с лишним кур, петухов - но мы их не едим, они нам дарят яйца. У нас живет огромное количество птичек, шесть кошек. Когда возвращаемся с гастролей, то наши кошки приходят и ложатся вокруг - скучали. Когда болели, то кошки ложились на нас - хотели помочь. Общение с природой, с животными делает человека лучше.
«Я играл громко, но семья терпела»
- «Жизнь - это рок-н-ролл» - какой смысл вы вкладывали в название нового альбома?
- Это продолжение моего отношения к музыке. В 2020 году мы выпустили альбом «Жизнь - это кайф», где звучит музыка в стиле 70-х годов. Она воспитала мой вкус - это музыка Стиви Уандера, Джеймса Брауна. «Жизнь - это рок-н-ролл» - также посвящение блюз-роковой культуре 70-х годов, но с современным звучанием. И это мое отношение к рок-н-роллу, который всегда был в моей жизни.
Я по образованию скрипач, но ощущаю себя комфортно в разных стилях - это и классика, и фольклор, и джаз, и соул, и рок, и шансон, и андеграунд, и латинская, и кавказская музыка. Поэтому наши альбомы, которые абсолютно разные, находят своего слушателя. Мои концерты так же проходят - там абсолютно разная стилистика, которая собрана в одном человеке.
- Вы писали новые песни во время пандемии, когда не было концертов?
Сосо и Леван часто поют вместе. Фото: личный архив
- Да! Но несколько песен из нового альбома я придумывал лет 40 тому назад, когда еще играл на бас-гитаре и исполнял с друзьями в подвале жесткий хард-рок, переходящий в панк. Это был настоящий рок-н-ролл, потому что никто не выпустил бы нас на сцену.
Тем более что песни тогда мы писали на английском. Сейчас я реанимировал и записал в этом альбоме несколько песен той поры. Во время пандемии мы сидели в загородном доме, я взял гитару и начал играть. И каждый день играл по нескольку часов. Спасибо моей семье, которая все это героически терпела, потому что я играл нагло и громко. А они молчали, кайфовали.