Сосо Павлиашвили: «Нам с Ирой нравится, что дочки очень привязаны друг к другу»

- Ирина раньше выступала с вами как бэк-вокалистка. Сейчас она по-прежнему рядом с вами на сцене?

- Мы постоянно вместе выступаем - я, Ира и мой сын Леван. Да, Ира со мной на сцене.

- Недавно в телешоу «Дуэты» вы пели с Леваном, зрителям выступление понравилось. Левану 35 лет. Он пошел по вашим музыкальным стопам?

- Да. Леван уже несколько лет выступает со мной. Его уже приглашают с сольными выступлениями, и меня радует, что сыну это нравится и у него очень хорошо получается. Леван - солнечный, открытый, светлый человек. Поэтому люди к нему относятся с большим доверием, и не только потому, что он мой сын, а потому, что этого заслуживает. Сейчас мы записываем его сольные песни.

У него будет в репертуаре композиция Арсена Касиева «Папа мой» - сын хочет посвятить ее мне. Это очень трогательно...

- Это, видимо, семейное - ведь и вы всегда тоже с большим уважением и поете, и говорите о родителях…

- Ну, так и должно быть, конечно. Если человек не уважает и не любит родителей, то, сколько бы ни было у него богатств, у него нет никакого будущего.

- Песня ваша «Помолимся за родителей» стала для многих семейным гимном. Ее часто поют в караоке…

- Да, и в караоке, и на торжествах, и в электричках, и в семьях… Я не сидел и не выдумывал слова. В шестом часу утра Бог послал мне строки: «Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей…» Я проснулся, записал их на диктофон и отправил в восемь утра автору песни Косте Губину. Позже сделал аранжировку. У меня такое ощущение, что я вообще родился для того, чтобы появилась эта песня. Десять лет я ее пел на своих концертах.

А в 2015 году ее исполнили на проекте «Голос» Влади Блайберг и Торнике Квитатиани (артисты выступали в команде Димы Билана. - Ред.). После того эфира эта песня зазвучала на весь русскоговорящий мир. И вспомнили, что, оказывается, это песня Сосо Павлиашвили. Песня дождалась своего времени - ее узнали без раскруток, продюсеров, спонсоров, потому что Бог так хотел.

«На ТВ девочки не рвутся»

- Сейчас много телешоу, где выступают дети известных родителей. И порой у зрителей к ним предвзятое отношение...

- Если ребенок талантливый, то как можно не восхищаться его творчеством? Он же не виноват, что у него известные папа или мама. Нельзя так относиться к детям! Дети за родителей не отвечают. Так было всегда. Это раз. Во-вторых, не суди - да не судим будешь.