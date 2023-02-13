«Я не отношусь к своре, которая набрасывается»: Михаил Турецкий о проекте «Ну-ка, все вместе!», звездных мигрантах и певце SHAMAN

На канале «Россия» продолжается показ непредсказуемого шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Задача участников шоу – произвести впечатление на музыкальных экспертов, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну. А там можно увидеть известных певцов, поэтов, композиторов, преподавателей вокала, музыкальных редакторов и критиков. В общем, всех тех, кто так или иначе связан с музыкой.

Если вокалист затронул струны души представителя жюри, то он встает со своего места и начинает подпевать, отдавая участнику свой балл. Максимально за одно выступление конкурсант может набрать сто очков.

В сотню, решающую судьбу вокалистов, впервые вошел и продюсер, основатель знаменитой арт- группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который разбирается в талантах как никто другой.

В интервью Teleprogramma.pro музыкант рассказал, что для него самое важное в участнике проекта, как он относится к звездным мигрантам и почему не станет отменять сольные концерты.

«Очень важно, чтобы у артиста была команда»

- Михаил Борисович, что для вас, помимо вокала, конечно, является определяющим фактором для того, чтобы вы поднялись со своего места и отдали свой голос конкурсанту?

- Вы правильно сказали: сначала артист, потом вокал. И очень важный критерий моей оценки – это органика в правильно найденном амплуа образа. Если песня подобрана правильно, и артист, который ее исполняет, органичен, то это основное, что мне нужно. Если я чувствую органику, то сразу реагирую на нее.

И даже качество вокала здесь на втором месте, потому что, например, Андрей Миронов не обладал сильными вокальными данными. Но то, что он делал, было гениально с точки зрения органики. Ведь как он преподносил песню!

То же самое можно сказать и о Дмитрии Хворостовском. У этого певца был гениальный вокал, а еще ему всегда удавалось быть органичным, поскольку он точно выбирал амплуа для своего вокала. Поэтому органичность для меня – это номер один при оценке участников.

- Шоу «Ну-ка, все вместе!» пройдет, победитель определится. А что будет дальше? Ведь зачастую бывает так, что после завершения конкурса про артиста забывают. Как ему остаться на плаву?

- Да, так бывает. Конкурс интересен с точки зрения телесмотрения, там талантливые артисты. Но потом если артист себя не подхватил, не стал развиваться дальше, то он уже не будет нужен публике. Когда ты где-то засветился, то ты звезда одного дня.

А чтобы стать артистом на года, нужно иметь образование и много над собой работать после проекта. Певец должен понимать, что на конкурсе зажглась его звезда, но если не накачивать ее водородом, то она не будет сиять дальше. Если ничего не делать, то на успехе одного проекта далеко не уехать.

- В интервью Teleprogramma.pro и не только нашему изданию певец SHAMAN рассказывал, что после участия в проектах «Голос» и «Фактор А» его жизнь особо не изменилась, знаменитым он не проснулся. Только в период выступления в кавер-группе «Час пик» немного увеличились гонорары.

Потом певец ушел из этого коллектива и долго не мог пробиться. И вот теперь SHAMAN - один из самых топовых артистов страны. Как вы думаете, в чем феномен этого автора и исполнителя?

- У него есть органика. И SHAMAN энергетически заряжен, он в событии, явлении. К тому же у этого артиста правильный репертуар. Как говорится, дорога ложка к обеду. Да и сам по себе он талантливый человек. В этом и успех SHAMANa.

И даже если бы этот артист не засветился бы в конкурсах, то он бы все равно стал известным. Потому что в нем есть энергетика, и он работает над собой. К тому же SHAMAN не один. Я чувствую, что за его спиной большая команда.

Очень важно, чтобы у артиста была команда. Бывает, что музыкант сам себе команда, например, Филипп Киркоров, который может спродюсировать себя сам, без всякой посторонней помощи. Филипп все-таки - опытный певец.

Но случается так, что артист сам по себе гениальный, но у него нет команды. И тогда он тоже никому не нужен, поэтому здесь очень важно сочетание продюсер – артист.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.