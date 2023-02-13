«Я не отношусь к своре, которая набрасывается»: Михаил Турецкий о проекте «Ну-ка, все вместе!», звездных мигрантах и певце SHAMAN

На канале «Россия» продолжается показ непредсказуемого шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Задача участников шоу – произвести впечатление на музыкальных экспертов, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну. А там можно увидеть известных певцов, поэтов, композиторов, преподавателей вокала, музыкальных редакторов и критиков. В общем, всех тех, кто так или иначе связан с музыкой.
Если вокалист затронул струны души представителя жюри, то он встает со своего места и начинает подпевать, отдавая участнику свой балл. Максимально за одно выступление конкурсант может набрать сто очков.
В сотню, решающую судьбу вокалистов, впервые вошел и продюсер, основатель знаменитой арт- группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который разбирается в талантах как никто другой.
В интервью Teleprogramma.pro музыкант рассказал, что для него самое важное в участнике проекта, как он относится к звездным мигрантам и почему не станет отменять сольные концерты.
«Очень важно, чтобы у артиста была команда»
- Михаил Борисович, что для вас, помимо вокала, конечно, является определяющим фактором для того, чтобы вы поднялись со своего места и отдали свой голос конкурсанту?
- Вы правильно сказали: сначала артист, потом вокал. И очень важный критерий моей оценки – это органика в правильно найденном амплуа образа. Если песня подобрана правильно, и артист, который ее исполняет, органичен, то это основное, что мне нужно. Если я чувствую органику, то сразу реагирую на нее.
И даже качество вокала здесь на втором месте, потому что, например, Андрей Миронов не обладал сильными вокальными данными. Но то, что он делал, было гениально с точки зрения органики. Ведь как он преподносил песню!
То же самое можно сказать и о Дмитрии Хворостовском. У этого певца был гениальный вокал, а еще ему всегда удавалось быть органичным, поскольку он точно выбирал амплуа для своего вокала. Поэтому органичность для меня – это номер один при оценке участников.
- Шоу «Ну-ка, все вместе!» пройдет, победитель определится. А что будет дальше? Ведь зачастую бывает так, что после завершения конкурса про артиста забывают. Как ему остаться на плаву?
- Да, так бывает. Конкурс интересен с точки зрения телесмотрения, там талантливые артисты. Но потом если артист себя не подхватил, не стал развиваться дальше, то он уже не будет нужен публике. Когда ты где-то засветился, то ты звезда одного дня.
А чтобы стать артистом на года, нужно иметь образование и много над собой работать после проекта. Певец должен понимать, что на конкурсе зажглась его звезда, но если не накачивать ее водородом, то она не будет сиять дальше. Если ничего не делать, то на успехе одного проекта далеко не уехать.
- В интервью Teleprogramma.pro и не только нашему изданию певец SHAMAN рассказывал, что после участия в проектах «Голос» и «Фактор А» его жизнь особо не изменилась, знаменитым он не проснулся. Только в период выступления в кавер-группе «Час пик» немного увеличились гонорары.
Потом певец ушел из этого коллектива и долго не мог пробиться. И вот теперь SHAMAN - один из самых топовых артистов страны. Как вы думаете, в чем феномен этого автора и исполнителя?
- У него есть органика. И SHAMAN энергетически заряжен, он в событии, явлении. К тому же у этого артиста правильный репертуар. Как говорится, дорога ложка к обеду. Да и сам по себе он талантливый человек. В этом и успех SHAMANa.
И даже если бы этот артист не засветился бы в конкурсах, то он бы все равно стал известным. Потому что в нем есть энергетика, и он работает над собой. К тому же SHAMAN не один. Я чувствую, что за его спиной большая команда.
Очень важно, чтобы у артиста была команда. Бывает, что музыкант сам себе команда, например, Филипп Киркоров, который может спродюсировать себя сам, без всякой посторонней помощи. Филипп все-таки - опытный певец.
Но случается так, что артист сам по себе гениальный, но у него нет команды. И тогда он тоже никому не нужен, поэтому здесь очень важно сочетание продюсер – артист.
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Михаил Турецкий. Фото: телеканал «Россия»
- Недавно мы видели вас в шоу «Две звезды. Отцы и дети» в паре с дочкой Эммануэль. Ожидать ли вашим поклонникам новых совместных проектов от семейного дуэта?
- Как раз в паре с дочкой я работаю на большом проекте, который называется «Юбилейные концерты Михаила Турецкого». Со своей юбилейной программой я должен выступить во множестве мест. И дочка – ее неотъемлемая часть. Там, где она может принять участие, она принимает.
Но сейчас Эммануэль интенсивно учится в музыкальном училище, поэтому дочку очень трудно сорвать с места. Она очень упертая девушка и иногда говорит, что сейчас не хочет ничего делать, поскольку увлечена учебой. Говорит, что, например, не может приехать ко мне в Кемерово или Калининград. А вот в больших залах Москвы или Петербурга выступить может.
Поскольку Эммануэль занята своим обучением, то сейчас с ней очень трудно договориться.
Но тем не менее, пройдет два-три года в музучилище, и дочка станет моим полноценным музыкальным партнером. Она уже изначально сильный артист, поскольку с девяти лет выходила на разные площадки, которые мы с «Хором Турецкого» ей предоставляли. Это и Казахстан, и Германия, и Америка, и Китай. В общем, дочь везде со мной была.
Видела аудиторию генеральной ассамблеи ООН, выступала перед дипломатами. Так что продолжать вокальную деятельность вполне уместно…
А что касается проекта «Две звезды», то она там была несущей силой, фронтвумен, а я, что называется, компаньоном. Я горжусь дочерью, она молодец.
«Точку опоры я нашел в концерте благодарности»
- Недавно Ирина Аллегрова объявила, что на это тяжелое время приостанавливает свою сольную концертную деятельность. Как вы думаете, что для артиста сейчас лучше – перестать выступать или, наоборот, отвлекать людей от тяжелой повестки своим пением. К тому же на таких мероприятиях можно почувствовать единение с окружающими. Как у вас самого обстоят дела с концертами?
- Вы знаете, сейчас я нашел свою линию поведения. Это концерт благодарности. Допустим, в свой юбилей ты можешь сделать из себя триумфатора и заниматься самолюбованием на сцене, а можешь провести концерт благодарности – учителям, корням, родителям, стране, семье, многочисленной аудитории, которая собралась за 32 года. Я создал «Хор Турецкого», когда мне было 20 с небольшим. И за это время у нас было 7 000 выходов на сцену.
Это колоссальная аудитория, география. Миллионы километров пройденного пути. Это благодарность, и это органично.
Потому что когда вокруг такое неспокойное время и происходит турбулентность, можно по-разному оценивать, что сейчас делает артист. Скачет, пляшет, развлекается, когда вокруг такой жестокий мир?
Чтобы уйти от этого, нужно найти в себе точку опоры, а для меня – это благодарность. Люди приходят на концерт и получают от меня энергетику патриотизма, уважения, любви, культуры, искусства, настоящей музыки, разнообразной программы. Концерт называется «Юбилей маэстро». Я верю, что то, что я сейчас делаю для своей страны, это и есть патриотизм.
Михаил Турецкий. Фото: телеканал «Россия»
- А как относитесь к звездным эмигрантам? Случаются, что они делают довольно радикальные заявления о происходящем в стране. Бывали ли разочарования, от которых становилось больно?
- Артист – женская профессия. И иногда в артистах-мужчинах начинает что-то трепыхаться. Эмоциональная составляющая так захватывает человека, что он может наделать кучу ошибок.
Знаете, это как в семейном скандале, когда жена не понимает, что говорит, поскольку ее переполняют эмоции. Но потом проходит два часа, и все встает на свои места. Иногда люди что-то делают, не понимая, что они творят. Это эмоция.
И я не стал бы так строго относиться к действиям других людей. Как говорится, не суди и не судим будешь. Кто я такой, чтобы судить? Я аккуратно даю оценки и никого не осуждаю, включая даже тех, к кому все относятся радикально.
Но я так ни к кому не отношусь. Человек рождается для счастья. И если ему в какой-то ситуации некомфортно, и человек ищет другую зону комфорта, то это его человеческое право. В таком случае у меня не возникает никаких отрицательных эмоций и никакого осуждения. И я уж точно не отношусь к своре, которая набрасывается и начинает поедать. Это не мой стиль.
- Каковы ваши ближайшие планы?
- Сбивать аэропланы (Шутка). Я живу сегодняшним днем. Вот я нахожусь на съемке программы канала «Россия», и моя задача на сегодняшний день – заснуть с чувством выполненного долга.
Представители моего этноса мыслят так, что нужно наполнить сегодняшний день максимальным смыслом.
Тот, кто питается прошлым, может ошибиться, потому что иногда оно накладывает неправильную тень на настоящее. А если ты залезаешь глубоко в будущее, то оно тоже может исковеркать твое настоящее.
У нас впереди праздничный концерт к 23 февраля в Зеленограде, также сейчас идет большой юбилейный тур – впереди Сибирь, юг России, Дальний Восток... Я рад, что могу отметить этот праздник не только со своей семьей и друзьями, но и со всей страной.
Для меня 60 – идеальный возраст: я в хорошей физической форме, чувствую себя необходимым семье и стране и могу сказать, что я счастлив.
В моих же личных планах - максимальным смыслом наполнить сегодняшний день. А дальше планов столько, что вы даже себе не представляете. Есть еще один нюанс! Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах.