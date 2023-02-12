Семен Стругачев: «Когда я получил диплом, дед сказал: «Что ты будешь играть в русском театре? Запах сена?!»

- Насколько вам была интересна судьба и фигура Фаины Раневской до начала съемок? Глубоко ли были погружены в биографию актрисы?

- Мы знали биографию Раневской очень поверхностно, хотя она была очень любима моим поколением. Все знали ее крылатые фразы, присказки, ее юмористическое отношение к жизни. Знали про ее работу в Театре имени Моссовета, как она творила. А с ее глубокой биографией мы не были так знакомы - видимо, нас не так это интересовало.

Поэтому мне было безумно интересно принимать участие в съемках, играть ее отца, анализировать их сложные взаимоотношения. Мы постарались рассказать, как она стремилась стать актрисой, какие у нее были комплексы, какие были взаимоотношения с окружающим миром.

- Какой характер вы старались придать Гирше Фельдману?

- У отца Фаины характер очень сложный, противоречивый. Он самолюбивый и властный человек, где-то похож на меня. Для меня было очень интересно раскрыть его с разных сторон: любящего отца, мужчины, который ради своих детей был готов пожертвовать всем. Его отношения с дочерью меня удивили. Действительно, сложный персонаж, сложный герой, очень интересный, глубокий, неоднозначный. Его можно, конечно, за что-то осуждать, ненавидеть, но в большей степени он делал все из-за большой любви к семье и детям.

- Снимали на юге. Что особенно запомнилось?

- Мне очень понравилось, как режиссер работал с актерами, как он добивался от них правды. Были очень жаркие дни, на улице было +40, а на площадке и вовсе +60. Все костюмные сцены были очень трудными. Одна из сцен, где Гирша призывает Фаину выйти замуж за врача, а она отвечает, что у нее другие планы на жизнь. Эта сцена совсем у меня не получалась. В конце концов я очень нервно ее сыграл. И, как ни странно, просматривая материал, понял, что получилось очень здорово.