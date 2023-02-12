Семен Стругачев: «Когда я получил диплом, дед сказал: «Что ты будешь играть в русском театре? Запах сена?!»

В 90-е Семен Стругачев мгновенно прославился после серии фильмов Александра Рогожкина про особенности национальной охоты, рыбалки и политики, сыграв оперативника Леву Соловейчика. Это были одни из первых киноработ выпускника Дальневосточного педагогического института искусств, но зато какие! Комедийный дар артиста раскрылся сполна.
Потом было множество популярных сериалов («Убойная сила», «Шерлок Холмс», «Великая») и работа в петербургском Театре Ленсовета. А теперь у Стругачева очередная премьера - сериал «Раневская» (онлайн-кинотеатр KION, с 8 февраля), где актеру досталась роль отца известной советской актрисы - зажиточного таганрогского еврея Гирши Фельдмана.
Роль Левы Соловейчика в «Особенностях...» стала для актера звездной (слева направо: Семен Стругачев, Алексей Булдаков и Виктор Бычков). Фото: кадр из фильма
- Насколько вам была интересна судьба и фигура Фаины Раневской до начала съемок? Глубоко ли были погружены в биографию актрисы?
- Мы знали биографию Раневской очень поверхностно, хотя она была очень любима моим поколением. Все знали ее крылатые фразы, присказки, ее юмористическое отношение к жизни. Знали про ее работу в Театре имени Моссовета, как она творила. А с ее глубокой биографией мы не были так знакомы - видимо, нас не так это интересовало.
Поэтому мне было безумно интересно принимать участие в съемках, играть ее отца, анализировать их сложные взаимоотношения. Мы постарались рассказать, как она стремилась стать актрисой, какие у нее были комплексы, какие были взаимоотношения с окружающим миром.
- Какой характер вы старались придать Гирше Фельдману?
- У отца Фаины характер очень сложный, противоречивый. Он самолюбивый и властный человек, где-то похож на меня. Для меня было очень интересно раскрыть его с разных сторон: любящего отца, мужчины, который ради своих детей был готов пожертвовать всем. Его отношения с дочерью меня удивили. Действительно, сложный персонаж, сложный герой, очень интересный, глубокий, неоднозначный. Его можно, конечно, за что-то осуждать, ненавидеть, но в большей степени он делал все из-за большой любви к семье и детям.
- Снимали на юге. Что особенно запомнилось?
- Мне очень понравилось, как режиссер работал с актерами, как он добивался от них правды. Были очень жаркие дни, на улице было +40, а на площадке и вовсе +60. Все костюмные сцены были очень трудными. Одна из сцен, где Гирша призывает Фаину выйти замуж за врача, а она отвечает, что у нее другие планы на жизнь. Эта сцена совсем у меня не получалась. В конце концов я очень нервно ее сыграл. И, как ни странно, просматривая материал, понял, что получилось очень здорово.
Гирша Фельдман, строгий муж и отец семейства (кадр из «Раневской»). Фото: кадр из фильма
- Фельдман был очень и очень успешным предпринимателем и купцом. Владел фабрикой, магазином, домами, мельницей и пароходом. Был старостой Таганрогской хоральной синагоги и основателем приюта для пожилых евреев. Такое положение отца и семьи сильно повлияло на Фаину?
- Он был жестким человеком, но эта жесткость объяснима. Тогда, наверное, еврейских детей воспитывали в таком стиле - домострой был. Гирша - человек семьи. Он знал, что нужно детям. Считал, что нечего им делать на сцене, особенно в русском театре.
- Даже так?
- Да. Когда я пришел и показал диплом актера, мой дед, который родился еще в XIX веке - домостройный еврей, спросил, что у меня за диплом. Я ответил, что я актер театра и кино. Тогда он спросил: «А что ты там в этом русском театре будешь играть? Запах сена?» Вот примерно такое же отношение отца к дочери. Он не понимал, как с таким выражением лица можно быть на сцене. У него было абсолютно другое восприятие искусства.
Он хотел, чтобы она вышла замуж за еврейского мужчину, была счастливой. Тогда бы он был спокоен, он не понимал профессию актрисы. Я бы тоже не хотел, чтобы мои дети были актерами, зная всю эту подноготную изнутри. Фельдман был богатым человеком и для дочери хотел обеспеченной жизни. Надо быть прежде всего хорошей матерью и женщиной - вот такая у него была позиция. Я его понимаю и оправдываю во многих вещах. Он очень любил свою дочь, очень ею гордился.
«Она была человеком сердца, а не головы»
- Почему она решила бросить все готовое и уехать поступать в Москву?
- Думаю, что не могла поступить по-другому. Понимаю, что только она знала, что делает. Раневская была человеком сердца, а не головы. Ей так подсказывала душа. Она любила сцену, театр, эту школу переживаний и представлений. Ее несло, меня тоже по жизни несло, а что же делать? Я тоже сбежал и поступил в институт, никого не спрашивал. Моя мама хотела, чтобы я стал врачом, а я уехал из дома 17-летним мальчиком. Поэтому я Раневскую понимаю: она импульсивная, гениальная женщина. Она знала, что обязана быть там, где ее, возможно, не ждали.
Жена Татьяна - актриса, они и познакомились в театре в тогдашнем Куйбышеве (сейчас это Самара).Фото: Persona Stars
- Обычно принято восхищаться Фаиной Георгиевной, но ведь она была довольно несчастным человеком. В чем, на ваш взгляд, трагизм личности Раневской?
- Наверняка, смотря на себя в зеркало, она видела, что отражается в нем. И все прекрасно понимала. Фаина была одинока, никто ее не воспринимал в начале пути. Если бы мужчины, которые окружали ее, были более-менее талантливыми, они смогли бы увидеть в ней красоту человеческой души и таланта. Мне кажется, что ее трагизм - это одиночество.
- Своеобразный юмор отца («Фаечка у нас не красавица, да еще заикается!») мог нанести травму или она, наоборот, взяла это на вооружение?
Благодаря дочери Евгении у Семена Стругачева появилась внучка Настя. Фото: соцсети
- Ее как самолюбивую, гордую девушку это обижало. Она хотела доказать отцу прежде всего, что имеет право быть звездой, великой артисткой. Я провожу параллель между ее жизнью и моей. Папа ушел, оставив четверых детей, и мама одна нас растила.
Я как-то сказал маме, что я обязательно докажу отцу, [что он был не прав и он пожалеет] какого мальчика он бросил. Эта мысль была для меня путеводной звездой, особенно в первые годы учебы, работы в театре. Я хотел, чтобы он пришел, увидел, услышал, заплакал и сказал: «Как же я был не прав!» Мне кажется, ею двигало это чувство - доказать что-то отцу.
«Особенностей...» больше не будет»
- Почему сейчас в России нет актрис уровня Раневской?
- Была другая школа, другой подход к театру, не было телевидения. Сейчас все быстрее хотят попасть на экран. Раньше были разные школы, каждая из них пыталась доказать, что самая лучшая. Были Чехов, Станиславский, Таиров, Михоэлс - и все они были со своим видением театра. Они друг друга дополняли. Сейчас учимся, как в ПТУ, - по одной книжке. Раньше быстро учились и доказывали свой талант в театре. Раневская была непредсказуемой от уморительных, смешных ролей до серьезности.
- Очень важный и чувствительный момент: любой сериал, посвященный известной личности, всегда вызывает волну обсуждения и критики. Публика нечасто их принимает. Многие зрители считают, что замахиваться на такие памятники и глыбы надо или очень осторожно, или вообще их не трогать. Что думаете?
- Я и за, и против. Конечно, людям, которые плохо знают материал, нечего на этой территории делать. Но если человек знает, как это снять, то надо собрать хорошую команду, актеров одной группы крови, и они должны доверять друг другу. Для меня съемки проекта были достаточно безопасны. Потому что я играл отца, а он неизвестен широкой публике.
А для Мариэтты Цигаль-Полищук, сыгравшей Раневскую, это огромная ответственность. Она очень переживала за каждый свой съемочный день, за каждый кадр. Она - девочка талантливая, умная. Мне кажется, справилась. У меня ощущение, что она имела право сыграть Фаину. По крайней мере миллионы людей узнают жизнь Раневской более подробно.
- Не могу не спросить про одну из самых ярких ваших работ - серию фильмов про особенности русского характера и души. Скажите, если бы сегодня Рогожкин задумал снимать продолжение «Особенностей национальной охоты», что это за кино было бы?
- Мы предлагали ему снять фильм 20 лет спустя. Даже был написан синопсис. Тогда встретились отцы и дети главных героев на охоте - при этом старшие не знали, что у младших тоже есть такое хобби. Рогожкин не согласился - сказал, что не стоит в одну воду дважды входить. Даже сейчас кто-то говорит, мол, давайте снимем. Я обычно отвечаю: «Вы что, с ума сошли, не надо!» Выстрелили - и все, запомнились такими.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Страстный рыбак: не по роли, а в жизни. Фото: соцсети
Семен Стругачев родился 10 декабря 1957 года в поселке Смидович Еврейской автономной области. Театральное образование получил во Владивостоке, служил в местных драматических театрах. Затем работал в Куйбышевском драматическом театре, Театре Ленсовета. Жена Татьяна Титова тоже актриса, у супругов есть дочь Евгения. В 2008 году актер был удостоен звания народного артиста России.