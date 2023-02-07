Звезда сериала «Склифосовский» Константин Юшкевич - об отношениях внутри проекта и одиночестве своего героя: «Я не люблю тупо выполнять команды!»

На канале «Россия» продолжается показ десятого юбилейного сезона медицинского сериала «Склифосовский». Новые серии порадуют зрителей обилием сюжетных поворотов и ярких сцен. Так, в одном из эпизодов – юбилее «Склифа» - приняли участие сразу 300 человек. И эта сцена стала одной из самых массовых за всю историю «Склифосовского».
В ней принял участие и актер Константин Юшкевич, играющий в сериале травматолога Сергея Куликова. По словам артиста, недостаток массовых сцен заключается в том, что порой актерам приходится долго ждать в ожидании своего выхода.
А герой Константина Сергей Куликов в новом сезоне снова ждет счастливых перемен в личной жизни. Актер верит, что все же дождется...
О своем отношении к перипетиям любви своего персонажа, одиночестве и скрытом потенциале сериала «Склифосовский» Константин Юшкевич рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.
«В массовых сценах присутствует некое напряжение»
- Однажды в беседе с нашим изданием вы сказали: «У нас на площадке сериала «Балабол» существует птичий язык, с помощью которого мы друг друга понимаем». Есть ли такой птичий язык в «Склифосовском»? Можете ли привести пару словечек из обихода съемочной группы?
- Конечно, это команды режиссера. Когда нужно что-то поправить, существуют какие-то специальные слова. И мы уже сняли столько сезонов, что их все понимают.
Если режиссер делает замечание одним словом, то уже становится понятно, какие корректировки нужно внести.
Ну, например, слово «Темпоритм». Это значит, что сцена где-то проседает по ритму и необходимо больше энергии.
Команда «Дикция» означает, что нужно просто более внятно говорить. То есть не стоит говорить целое предложение, а достаточно только произнести одно слово, чтобы было понятно, что именно нужно поправить.
- В десятом сезоне «Склифа» покажут самую масштабную сцену за все сезоны проектов, в которой приняли участие 300 человек. Речь идет о юбилее медицинского учреждения. Вы тоже стали частью этого грандиозного замысла?
- Все масштабные сцены этого проекта – это непростые съемки. Кроме того, что будет много планов, поскольку в сцене участвует немало действующих лиц, режиссер должен управиться с таким большим количеством человек. И нужно, чтобы все синхронизировались, все было не в пустую и работало на сцену, а это весьма непросто.
- Что для вас сложнее: играть вот в таких массовых сценах или же в тех сценах, которые делают акцент именно на вас?
- По-разному. В массовых сценах присутствует некое напряжение, поскольку задействовано очень много персонажей. Вообще, знаете, в кино лучше работать, чем сидеть и ждать. А в массовых сценах иногда приходится провести немало времени в ожидании своей сцены. А это хуже, чем, когда ты в кадре. Поэтому ждать всегда труднее, чем работать.
- А к крупным планам как относитесь?
- Прекрасно. Я не против, чтобы меня снимали крупным планом (Смеется).
- А можете вспомнить еще о каких-то непростых сценах?
- Сложные сцены всегда проходят в операционной, потому что там нужно совершать какие-то действия, похожие на действия хирурга и произносить термины очень быстро и без запинки. И при этом еще и играть драматическую ситуацию.
Кадр из десятого сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Ваш учитель Марк Захаров говорил: «Раздражение вызывают у меня некоторые кинематографические опусы, где долговременным образом имитируется какая-либо профессиональная среда — например, работа милиции или обстановка проведения следственных мероприятий».
В «Склифосовском» изображается работа врачей. Был ли у вас когда-нибудь страх сделать в кадре что-то не так, не так, как делают настоящие медики?
- Нет. В таком случае меня просто поправят, и мы сможем переснять. Тем более у нас есть очень толковые консультанты, которые все объяснят, прежде чем ты должен что-то исполнять, и скажут, как может быть, а как – нет.
Я могу все поправить, а врач – нет. На нем лежит такой груз ответственности, что это просто несравнимые вещи. И у меня всегда есть дубль, а у медиков дубля нет.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе консультантов
- Если речь идет о какой-то операции, то спрашиваешь, как это все происходит. Консультанты все рассказывают и показывают, благодаря чему материал усваивается гораздо лучше.
Работа хирургов, конечно, не перестает удивлять. И ты спрашиваешь: «Вот так?» и тебе отвечают, что именно вот так. И ты уже пытаешься организовать весь процесс таким образом, чтобы это было похоже на правду.
Важны и физические действия, и те многочисленные медицинские термины, которые мы произносим в разных сценах.
«Я отличаюсь от доктора Куликова кардинально»
- В новом сезоне травматолог Сергей Куликов снова одинок. А что для вас, актера Константина Юшкевича, одиночество? Вы ведь семейный человек, счастливый семьянин.
- Если говорить об актере Константине Юшкевиче, то это закрытая информация. Что же касается моего персонажа, то есть такой психотип мужчины, который в силу своего характера или судьбы, кармы просто не может найти свою вторую половину. Доктор Куликов именно такой, но я отличаюсь от него кардинально.
- Неужели вам иногда не хочется побыть одному?
- Все иногда хотят побыть одни, но ненадолго. Да и мне никто не даст надолго оставаться в одиночестве. Мне хватает немного времени побыть одному, чтобы восстановиться и пойти дальше.
- Сколько удается выкроить время на уединение? Час в неделю, десять минут в день?
- В зависимости от ситуации, когда час, а когда – десять минут. Да и когда едешь один в машине, можно подумать о чем-то своем, например, о какой-нибудь будущей работе.
- С кем из сериала «Склифосовский» вы подружились, а с кем, наоборот, не поладили?
- У меня со всеми замечательные отношения, потому что я сам прекрасный человек (Смеется). Со мной очень хорошо ладить. Я не конфликтный, дисциплинированный и приятный в общении. Ни с кем не ссорюсь.
- Но можете назвать конкретные имена тех людей, с которыми сложились наиболее теплые отношения?
- Да со многими. Например, с Володей Жеребцовым, мы с ним играем спектакль вне стен «Склифа». Мы играли вместе и с Димой Миллером, и с Машей Куликовой, и с Аней Якуниной. Помимо работы в «Склифосовском», мы активно заняты и на театральной сцене.
Поэтому все не заканчивается на площадке, а продолжается и в других проектах.
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Кадр из десятого сезона сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Есть ли на съемочной площадке «Склифосовского» место импровизациям?
- Есть и очень много. Это благодаря нашему режиссеру Юлии Владимировне Красновой. Замечательно, что она позволяет артистам импровизировать. Речь, конечно, идет об удачной импровизации, а неудачную никто все равно не увидит.
Замечательно, когда режиссер относится к артисту не как к пешке, а как к единомышленнику. Всегда приятно быть соавтором какого-нибудь эпизода.
Конечно, режиссер все равно главный, но когда ты можешь сказать свое слово, то это здорово. Потому что у меня такой психотип, что я просто не могу тупо исполнять все команды. Мне хочется быть причастным к сочинению и быть в команде единомышленников. И у нас это все есть благодаря режиссеру.
- Ровно год назад корреспонденту Teleprogramma.pro посчастливилось побывать на съемочной площадке десятого сезона сериала «Склифосовский». За это время много всего произошло. Мы живем в непростое время…Но все же находятся поводы для радости. Какое знаковое и хорошее событие за этот год случилось лично у вас?
- Я снимался в новом сезоне сериала «Балабол» на НТВ и посвятил этой работе немало времени.
А еще «Солнце. Море. «Склифосовский» - это опять же четырехсерийнвя история про наших персонажей, только в декорациях города Сочи. Натуральных декорациях. По моим ощущениям должна получиться забавная история.
А особо знаковых событий не происходило, а может, оно и хорошо. Все движется, как движется.
«Куликов – один из нас»
- Канал «Россия» сообщил о съемках 11 сезона «Склифосовского». Увидим ли мы вашего героя?
- Судя по планам, мы увидим доктора Куликова. Я думаю, продолжится его непростая личная жизнь и поиск счастья и любви, потому что у моего героя все-таки нет большого желания быть одному. Он все время что-то ищет, только вот не знаю, найдет ли. Наверное, это уже загадка следующего сезона.
А вообще, персонаж своеобразный. Нельзя сказать, что Куликов хватает с небес звезды. Не больше других... Только моему персонажу все же повезло в том, что он занимается любимой профессией.
Это его призвание, как и у большинства героев, участвующих в этом сериале.
Мне интересно играть своего персонажа, потому что в разных обстоятельствах он проявляет себя по-разному, что создает ощущение правдоподобности всего происходящего. Потому что бывает, что мы все ошибаемся, совершаем не очень красивые поступки, а иногда и вообще те, которые не достойны описания. Но Куликов каждый день идет на подвиг, потому что работа врача - это действительно подвиг.
Хотя мой персонаж не обязательно должен быть хирургом, а может и обладать другой профессией. Многих людей волнуют те же проблемы, что и его. Можно сказать, что Куликов - обычный человек, один из нас, поэтому его увлекательно играть.
Кадр из сериала «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
- Однажды Анна Якунина сказала о своей героине «Нина нужна людям. И я хочу, чтобы «Склифосовский» продолжался». Могли бы вы такое сказать о травматологе Сергее Куликове?
- На мой взгляд, чем прекрасен сериал? Ну, во-первых, интересна сама ситуация и место действия. Это институт скорой помощи, где все происходит очень быстро, и люди как будто живут в ускоренном темпе: и врачи, и пациенты, и какие-то медицинские истории. Это все такая круговерть любви, надежды, героических поступков, предательства, жизни, смерти. Один динамичный клубок!
И еще большой плюс сериала заключается в том, что у нас много не проходных, а главных персонажей. В сериале изначально заложена большая перспектива, можно рассказывать много историй, потому что герои разные. С ними может происходить немало хорошего и плохого, и это приковывает внимание зрителя. И каждая линия здесь важна.
А доктор Куликов, как я уже говорил, - это один из нас. Он не герой, но и не последняя сволочь, не негодяй. Это человек, занимающийся любимой профессией, который хоть и ошибается в личной жизни, но ищет свою любовь, и, возможно, найдет.
- Но все же вы бы хотели, чтобы сериал продолжался? Или лучше, чтобы он ушел на взлете?
- Конечно,хотел бы. Хотя в идеальной прекрасной истории все должно закончиться на пике, чтобы зритель думал: «А вот почему они не…». Но я повторюсь, что у сериала большие возможности, так как много главных персонажей.
И мы следим за всеми. К тому же в каждой серии появляются какие-то истории обычных людей, что дает большие возможности для продолжения и так далее. Мне кажется, за этим интересно наблюдать.