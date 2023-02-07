Звезда сериала «Склифосовский» Константин Юшкевич - об отношениях внутри проекта и одиночестве своего героя: «Я не люблю тупо выполнять команды!»

На канале «Россия» продолжается показ десятого юбилейного сезона медицинского сериала «Склифосовский». Новые серии порадуют зрителей обилием сюжетных поворотов и ярких сцен. Так, в одном из эпизодов – юбилее «Склифа» - приняли участие сразу 300 человек. И эта сцена стала одной из самых массовых за всю историю «Склифосовского».

В ней принял участие и актер Константин Юшкевич, играющий в сериале травматолога Сергея Куликова. По словам артиста, недостаток массовых сцен заключается в том, что порой актерам приходится долго ждать в ожидании своего выхода.

А герой Константина Сергей Куликов в новом сезоне снова ждет счастливых перемен в личной жизни. Актер верит, что все же дождется...

О своем отношении к перипетиям любви своего персонажа, одиночестве и скрытом потенциале сериала «Склифосовский» Константин Юшкевич рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

«В массовых сценах присутствует некое напряжение»

- Однажды в беседе с нашим изданием вы сказали: «У нас на площадке сериала «Балабол» существует птичий язык, с помощью которого мы друг друга понимаем». Есть ли такой птичий язык в «Склифосовском»? Можете ли привести пару словечек из обихода съемочной группы?

- Конечно, это команды режиссера. Когда нужно что-то поправить, существуют какие-то специальные слова. И мы уже сняли столько сезонов, что их все понимают.

Если режиссер делает замечание одним словом, то уже становится понятно, какие корректировки нужно внести.

Ну, например, слово «Темпоритм». Это значит, что сцена где-то проседает по ритму и необходимо больше энергии.

Команда «Дикция» означает, что нужно просто более внятно говорить. То есть не стоит говорить целое предложение, а достаточно только произнести одно слово, чтобы было понятно, что именно нужно поправить.

- В десятом сезоне «Склифа» покажут самую масштабную сцену за все сезоны проектов, в которой приняли участие 300 человек. Речь идет о юбилее медицинского учреждения. Вы тоже стали частью этого грандиозного замысла?

- Все масштабные сцены этого проекта – это непростые съемки. Кроме того, что будет много планов, поскольку в сцене участвует немало действующих лиц, режиссер должен управиться с таким большим количеством человек. И нужно, чтобы все синхронизировались, все было не в пустую и работало на сцену, а это весьма непросто.

- Что для вас сложнее: играть вот в таких массовых сценах или же в тех сценах, которые делают акцент именно на вас?

- По-разному. В массовых сценах присутствует некое напряжение, поскольку задействовано очень много персонажей. Вообще, знаете, в кино лучше работать, чем сидеть и ждать. А в массовых сценах иногда приходится провести немало времени в ожидании своей сцены. А это хуже, чем, когда ты в кадре. Поэтому ждать всегда труднее, чем работать.

- А к крупным планам как относитесь?

- Прекрасно. Я не против, чтобы меня снимали крупным планом (Смеется).

- А можете вспомнить еще о каких-то непростых сценах?

- Сложные сцены всегда проходят в операционной, потому что там нужно совершать какие-то действия, похожие на действия хирурга и произносить термины очень быстро и без запинки. И при этом еще и играть драматическую ситуацию.