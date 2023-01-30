«Он так и сказал: «Я скунс»: продюсер Юлия Сумачева – о шоу «Конфетка» и сюрпризах нового сезона «Маски»

С 28 января на канале ТНТ стартует новое шоу «Конфетка». Его участниками станут музыканты-любители, которые мечтают петь на большой сцене, но пока известны только в узких Интернет-кругах. И авторы проекта помогут вдохнуть в их песни новую жизнь и заявить о себе в масштабах всей страны.
Композиции преобразятся благодаря звездам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске проекта будут принимать участие пять начинающих артистов и столько же признанных звезд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз. В состав жюри вошли Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев и другие селебристис.
Подробнее об этом шоу и не только Teleprogramma.pro рассказала генеральный продюсер компании «Вайт Медиа» Юлия Сумачева.
«Музыка для наших участников – отдушина»
- Юлия, как все-таки сделать из обычной песни «Конфетку»? В новом шоу вы будете искать формулу хита?
- С прекрасными музыкальными продюсерами возможно все. На этом шоу было интересно поработать, потому что порой ты слышишь трек и даже не представляешь себе, что из него можно слепить. Но благодаря работе музыкальной студии и продюсеров, редакторов, артистов получается невероятная «конфетка». И вы как раз убедитесь в этом, посмотрев эфир телеканала ТНТ.
Формула хита достаточно сложная. Если бы все было бы так просто, то каждый день в эфир выскакивало бы много новых песен, но нет. Мы эту формулу ищем и надеюсь, что найдем. Но если даже один трек из шоу станет суперхитом, то это уже будет успех.
- Один из представителей жюри – певец Хабиб - тоже был когда-то музыкантом-любителем. А еще он бывший полицейский. С представителями каких еще профессий вы познакомились на шоу? Быть может, это снова были стражи порядка?
- Были электрики, работники различных заводов, предприятий, пекари. Один участник открыл туристическую компанию на Кипре.
То есть мы говорим о представителях совершенно разных сфер. А музыка для этих людей – отдушина. Кто-то выпустил свой трек 12 лет назад, кто-то – совсем недавно. То есть они продолжают работать по своим основным профессиям, но находят какой-то отрыв в творчестве.
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«У нас было два «едабельных костюма»
- Не могу не спросить вас об еще одном проекте, которым вы занимаетесь, – шоу «Маска». Посмотрев на список новых героев, мы увидели в нем Шаурму, Скунса, Гусеницу, Мандрила… Последний, оказывается, является разновидностью приматов.
Фантазия создателей шоу по-прежнему не знает границ…Как появились такие экстравагантные персонажи?
- Когда мы начали готовить новый сезон, мы поняли, что хотим оригинальные запоминающиеся костюмы. Костюмеры подготовили множество необычных вариантов, из которых в дальнейшем мы выбрали те маски, которые предлагали нашим участникам.
Но меня больше удивлял выбор артистов. Например, было два «едабельных» костюма, как я их называю – шаурма и хот-дог. И в итоге в этом сезоне победила Шаурма, что очень необычно и здорово.
Костюм Мандрила просто невероятен. Посмотрев на образ, я поняла, что это не просто обезьяна. Мы стали искать разную информацию в Интернете и поняли, что это действительно Мандрил. Не стали называть его обезьянкой.
А вот у артиста, выбравшего костюм Скунса, не было сомнений. Он так и сказал: «Я скунс.Я хочу им быть».
Поэтому зрителей ждет очень интересный сезон. Я думаю, что уже с первого выпуска будет взрыв.
Вообще, в каждом сезоне у нас есть какие-то невероятные сюрпризы, о которых и никто не подозревает. Выпуски этого года также не станут исключением.
Юлия Сумачева. Фото: личный архив
- На арене жюри все те же?
- Один член жюри будет меняться, мы объявим об этом на презентации шоу уже скоро.
- Некоторые зрители в Интернете посмеиваются над новыми героями, кто-то критикует выбор персонажей. Как вы относитесь к такой критике?
- Шлют свои отзывы – и хорошо. Любое внимание замечательно тем, что люди заинтересованы проектом, смотрят его, обсуждают. Значит, есть интерес к шоу.