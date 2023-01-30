«Он так и сказал: «Я скунс»: продюсер Юлия Сумачева – о шоу «Конфетка» и сюрпризах нового сезона «Маски»

С 28 января на канале ТНТ стартует новое шоу «Конфетка». Его участниками станут музыканты-любители, которые мечтают петь на большой сцене, но пока известны только в узких Интернет-кругах. И авторы проекта помогут вдохнуть в их песни новую жизнь и заявить о себе в масштабах всей страны.

Композиции преобразятся благодаря звездам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии. В каждом выпуске проекта будут принимать участие пять начинающих артистов и столько же признанных звезд: эксперты оценят их выступления, а зрители в зале выберут победителя, которому достанется денежный приз. В состав жюри вошли Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев и другие селебристис.

Подробнее об этом шоу и не только Teleprogramma.pro рассказала генеральный продюсер компании «Вайт Медиа» Юлия Сумачева.

«Музыка для наших участников – отдушина»

- Юлия, как все-таки сделать из обычной песни «Конфетку»? В новом шоу вы будете искать формулу хита?

- С прекрасными музыкальными продюсерами возможно все. На этом шоу было интересно поработать, потому что порой ты слышишь трек и даже не представляешь себе, что из него можно слепить. Но благодаря работе музыкальной студии и продюсеров, редакторов, артистов получается невероятная «конфетка». И вы как раз убедитесь в этом, посмотрев эфир телеканала ТНТ.

Формула хита достаточно сложная. Если бы все было бы так просто, то каждый день в эфир выскакивало бы много новых песен, но нет. Мы эту формулу ищем и надеюсь, что найдем. Но если даже один трек из шоу станет суперхитом, то это уже будет успех.