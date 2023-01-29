Алексей Маклаков: «Популярным артистом быть непросто. А любимым - еще сложнее»

Публика любит улыбчивого и обаятельного Алексея Маклакова не только за роль ушлого прапорщика Олега Николаевича Шматко и его присказку «ё-моё» в сериале «Солдаты», но и за другие прекрасные образы: доброго мага Семена из «Ночного Дозора», банкира Даниила из фильма «После жизни», тренера из сериала «Хрустальный» и главы КГБ Владимира Крючкова в «Нулевом пациенте».

Теперь артист снова получил роль тренера - на этот раз в сериале «Стрим» (онлайн-кинотеатр Premier), который посвящен судьбе забитого школьника, решившего транслировать реалити-шоу о своей жизни в прямом эфире.

- Алексей, в сериале «Стрим» у вас роль довольно харизматичного тренера. Уже не первого в вашей карьере. В чем особенность характера именно этого персонажа?