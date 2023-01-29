Алексей Маклаков: «Популярным артистом быть непросто. А любимым - еще сложнее»

Публика любит улыбчивого и обаятельного Алексея Маклакова не только за роль ушлого прапорщика Олега Николаевича Шматко и его присказку «ё-моё» в сериале «Солдаты», но и за другие прекрасные образы: доброго мага Семена из «Ночного Дозора», банкира Даниила из фильма «После жизни», тренера из сериала «Хрустальный» и главы КГБ Владимира Крючкова в «Нулевом пациенте».
Теперь артист снова получил роль тренера - на этот раз в сериале «Стрим» (онлайн-кинотеатр Premier), который посвящен судьбе забитого школьника, решившего транслировать реалити-шоу о своей жизни в прямом эфире.
- Алексей, в сериале «Стрим» у вас роль довольно харизматичного тренера. Уже не первого в вашей карьере. В чем особенность характера именно этого персонажа?
Людоед в спектакле Томского ТЮЗа - там молодой артист развлекал детвору после армии. Фото: соцсети
- Тут, конечно, решать зрителю - мне тяжело судить. Думаю, поскольку этот тренер занимается детьми, его отличает отеческий подход к подопечным. Поэтому я очень старался вытащить из него человеческие черты: сопереживание и понимание. Пожалуй, это и есть основа образа. Как будто родительский взгляд.
- В вашем детстве были дисковые телефоны, а теперь молодежь на телефон снимает кино. Каково ваше отношение к стремительному прогрессу?
- Я стараюсь осторожно относиться к гаджетам. Потому что это лишает ребенка возможности ассоциативно мыслить, развивать фантазию. Все эти девайсы подменяют живую фантазию человека, потому что за основу в этих устройствах взята «фантазия» гаджета, которая в нем изначально заложена. А я вырос на театре, книгах, поэтому у меня есть ощущение, что именно это сильнее развивает ребенка.
Сын Прохор сделал актера дедом - внука зовут Платоном. Фото: кадр из программы
- Да, он может быть неплохим «другом», помощником. Но учителем всегда остается книга.
«Соцсети придумали от одиночества»
- «Синдром стримера», когда человек подменяет настоящую живую жизнь блогерской и стремится демонстрировать публике каждый свой шаг, - бич современности?
- Скорее, это бич одиночества. А одиночество, пожалуй, и породило социальные сети. Выяснилось, что мир не так тесен, как нам казалось, и живая коммуникация нарушена. И поэтому соцсети - вынужденный шаг науки и прогресса. А еще в этом есть некоторая заслуга психологов, которые создавали и развивали соцсети для того, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Блогерство - шанс для каждого, кто хотел бы заявить свою точку зрения на мир.
- Вам интересны блогеры?
- Наверное, это интересно, но довольно сложно. Потому что блогер - это ответственность. Он должен обладать яркой гражданской и человеческой позицией. Так что отношусь к этой сфере деятельности ровно. Без восхищения, но с должным уважением.
- Почему и зачем люди так стремятся фиксировать жизнь на камеру и подавать это аудитории? Это комплексы, жажда признания или стремление прославиться и легко заработать?
- А вот все, что вы перечислили. Это и есть движущая сила.
С нынешней женой Анной Маклаков познакомился на съемках. У них две дочери - София и Ирина. Фото: соцсети
- Какое лично у вас отношение к стримам? Убивает ли это приватность и право известного актера, как вы, к примеру, спокойно пройтись по улице или посидеть в тишине в ресторане?
- То, о чем вы говорите, обратная сторона популярности и узнаваемости. Публичность - вещь тяжкая. И довольно неудобная для личной жизни. Но и тут есть разделение. Бывает популярный артист, а бывает любимый. И вот любимым, на мой взгляд, быть еще сложнее. Потому что зритель при общении с любимым артистом стремится больше рассказать о своих болях и радостях. Нужно терпеть. И выслушивать до конца. Иного пути нет.
- Вы свободно пользуетесь гаджетами? Вот если, например, нужно связаться с детьми или внуками по видеосвязи.
- Конечно! Это, кстати, большое заблуждение, что люди, перешагнувшие полтинник (в этом году актеру стукнуло 62. - Авт.), совсем растерянно чувствуют себя рядом с гаджетами. Вот если у человека невысокий IQ, то проблемы могут быть. Цифры-то от нуля до девяти знаю, так что проблем никаких. Главное, не забыть пароль от телефона.
«Вернуться в сериал «Солдаты» не жажду»
Прапорщик Шматко в «Солдатах» (2004) прославил актера на всю страну. Фото: кадр из фильма
- В последнее время стала популярной тема перезагрузки известных проектов. Вышел новый «Чебурашка», снимается продолжение сериала «Папины дочки», закрытого 10 лет назад. Вам хотелось бы вернуться в какой-либо из проектов, где вы уже снимались?
- Народ призывает, чтобы вернулись «Солдаты». Но для того, чтобы это имело право на жизнь, это должно быть в десять раз лучше, чем уже вышедшие серии проекта. Есть ли для этого силы?
Вопрос. Не только мои, а в первую очередь сценаристов. Поэтому не могу сказать, что я жажду вернуться в проект, в котором снимался. Для этого понадобится очень сильный штат съемочной группы. А это не так просто.
- Прапорщик Шматко - одна из беспрецедентно любимых народом ваших ролей. Как авторам удалось снять сериал про армию без упоминания боевых действий и войны?
- Война - дело страшное и грязное. А армия нужна для того, чтобы «погибнуть за други своя» (цитата из Евангелия. - Авт.). Это прежде всего дружба. Братство. Вот что лежало в основе сериала «Солдаты». Потому что за время прохождения службы солдаты становятся очень близкими друг другу людьми. Так что орудий и боевых действий не понадобилось. Мы говорили о другом. О романтической части солдатской службы.
Сын Илья живет в Новосибирске. Он тоже окончил театральное училище и даже снялся в «Солдатах», но актером не стал. Фото: соцсети
- Какие проекты особенно необходимы аудитории именно сейчас?
- Честные. Потому что мучения сценаристов - перелистываю каналы, смотрю, что показывают, - сильно заметны. И авторы, и актеры, и режиссеры, и продюсеры - все мучаются. Вроде бы крутятся вокруг известных всем и простых вещей: дружба, предательство, любовь, измены. Но нет за этим всем зернышка, нет идеологии. Как бы там теперь ни спорили, но раньше идеология определяла весь путь кинематографа моей страны. Мы все ищем эту идеологию, но найти как будто не можем.
А это необходимо. Ведь то, что творится в Европе и США, ужасно. Разрушаются простые истины и традиционные ценности. Поэтому сейчас как никогда на первый план и должны выходить сильные человеческие качества. Отсутствие темы - вот в чем беда. Вот если вернуться к «Солдатам», там она была найдена - и у проекта были миллиарды просмотров. На повторах сериал смотрели поколениями. Мы показали ценность человеческих отношений, которая вмещает в себя и любовь, и потери, и предательство. На этом и можно делать новый настоящий русский кинематограф.
- Но время и технологии ушли далеко вперед.
В «Ночном Дозоре» (2004) Маклаков сыграл небольшую, но яркую роль магического шофера Семена. Фото: кадр из фильма
- Понятно, что американцы во многом продавили нас, современное кино - это уже высокие технологии, другая динамика, монтаж. Без этого смотреть кино сложно. Но удачи есть. «Майор Гром» (серия фильмов, снятая по комиксам про петербургского оперативника. - Авт.), например, в котором мне довелось сыграть. Очень похоже по стилистике на «Ночной Дозор» - он в 2004 году, когда вышел, «взорвал» страну.
Все удивились: как так можно снимать? Мы вынуждены были равняться на американцев. А «Майор Гром» - это подтверждение того, что мы свободно владеем тем, чем владеют американцы (техника съемки, графика и так далее). Осталось разобраться с идеологией. Для меня Родина начинается с семьи, с близких, которых я очень люблю.
- Семья у вас большая - пятеро детей! Как они живут, чем увлекаются? Дочь Николь, кажется, жила в Канаде, а сын Илья - в Новосибирске.
- Простите, на эти вопросы не отвечаю.
До роли в «Стриме» Маклаков уже снимался в роли тренера - в фильме «Эластико» (2016, с Владимиром Епифанцевым). Фото: кадр из фильма
- Что за роль вам досталась в мистическом сериале «Мы здесь, чтобы вам помочь»? Есть ли что-то общее у этого проекта с «Ночным Дозором»?
- Есть, есть. Темные силы - белые силы. Я играю следователя, который помогает избавиться человечеству от некоего существа, которое готово уничтожить нашу планету. Моя задача - его уничтожить.
- С 2021 года вы служите в «Ленкоме». Какой вам запомнилась Инна Михайловна Чурикова, ушедшая от нас 14 января?
- Мне не довелось ни сниматься, ни играть с ней в одном спектакле. К великому сожалению. Но могу сказать, что это безусловно гениальная актриса. Легенда.