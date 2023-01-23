«Да, мы ждем человека!»: певец IVAN – о мистике в своей жизни, дружбе с Николаем Носковым и семейном секрете

Певец IVAN (Александр Иванов) рассказал о том, с кем из музыкантов его связывает дружба, какую музыку он слушает и какие фильмы смотрит. А еще – открыл семейную тайну.
IVAN – с Николаем Носковым. Фото: личный архив
- Вы подружились с Николаем Носковым, выступали на одной сцене, часто общаетесь. Можно сказать, что Носков был вашим кумиром с детства? Как он себя сейчас чувствует?
- Да, все так и есть. Николай Иванович сейчас чувствует себя хорошо. Готовится к длительному туру. Будем разучивать с ним новые композиции для этого тура и готовить релизы.
- Каких еще известных артистов слушали? С кем-то еще из кумиров сегодня общаетесь? Может быть, кто-то из них вас разочаровал?
- Пока, слава Богу, никто не разочаровывал. Из музыкантов – мы достаточно плотно дружим со Стасом Пьехой, часто общаемся. С Денисом Клявером тоже периодически держим контакт. Это такие кайфовые ребята, кайфовые музыканты! Чаще всего, наверное, общаемся с Ромкой Архиповым. Это все музыканты, с которыми найти общий язык очень-очень просто.
IVAN. Фото: личный архив
- А своего тезку и однофамильца – Александра Иванова из группы «Рондо» - слушаете? Или эти песни для вас устарели?
- Нет, ни в коем случае не устарели! Иногда слушаю. Недавно смотрел концерт из «Крокуса» Александра Иванова. Мне нравится, как он поет, и песни у него хорошие.
- Виктор Дробыш как-то сказал, что будущее - за «Сашкой Ивановым» и еще несколькими молодыми исполнителями. Как вам работается с Виктором Яковлевичем? До какого года у вас контракт?
- Мне с ним работается прекрасно! В продюсерском центре Виктора Дробыша я уже около семи лет. За это время мы суперкрепко сдружились и сейчас уже не представляем, как работать друг без друга. До какого года контракт, если честно, я не знаю. Возможно, он даже уже закончился. Мы продолжаем работать, и это говорит о доверии и о дружбе.
- Сейчас многие «ударились» в астрологию - а вы верите в магию? Случались ли в вашей жизни мистические события? Какие?
- Да, я заметил, что много кто «ударился» в астрологию, активно ее изучают. Я в этом вообще ничего не понимаю. Очень хотелось бы верить в магию, но я как-то скептически ко всему этому отношусь. Мистические события в моей жизни… наверное, их не было. Я думаю, что любое мистическое событие можно объяснить логически.
IVAN с женой. Фото: личный архив
- Какие фильмы и сериалы в последнее время произвели самое сильное впечатление?
- Самое сильное впечатление на меня произвел фильм «Чебурашка». Это просто что-то с чем-то! Я расплакался. Будто в первый раз «Титаник» посмотрел. Очень добрый и позитивный фильм. Всем советую!
- Как вы считаете, заслуженно фильм собрал в прокате 4 миллиарда рублей?
- Конечно, заслуженно! Уверен, соберет еще больше. Поэтому, ребята, - все на «Чебурашку»! Мне очень зашло.
IVAN с женой. Фото: личный архив
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- Поклонники знают, что вы счастливо женаты. Поделитесь с нами секретом – скоро ли в вашей семье планируется пополнение?
- Да, я счастливо женат уже второй год. А вообще, мы в отношениях уже пять лет. Этот год для нас станет особенным. Произойдет супер-яркое событие для нас обоих. Да, мы ждем человека! Пол будущего ребенка пока не будем оглашать. Знаете, это просто не объяснить! Мы до сих пор ничего не понимаем, что происходит, что нас ждет, и кого ждем мы. Поэтому, друзья, пожелайте мне удачи! И пожелайте удачи моей жене.