«Да, мы ждем человека!»: певец IVAN – о мистике в своей жизни, дружбе с Николаем Носковым и семейном секрете

- Вы подружились с Николаем Носковым, выступали на одной сцене, часто общаетесь. Можно сказать, что Носков был вашим кумиром с детства? Как он себя сейчас чувствует?

- Да, все так и есть. Николай Иванович сейчас чувствует себя хорошо. Готовится к длительному туру. Будем разучивать с ним новые композиции для этого тура и готовить релизы.

- Каких еще известных артистов слушали? С кем-то еще из кумиров сегодня общаетесь? Может быть, кто-то из них вас разочаровал?

- Пока, слава Богу, никто не разочаровывал. Из музыкантов – мы достаточно плотно дружим со Стасом Пьехой, часто общаемся. С Денисом Клявером тоже периодически держим контакт. Это такие кайфовые ребята, кайфовые музыканты! Чаще всего, наверное, общаемся с Ромкой Архиповым. Это все музыканты, с которыми найти общий язык очень-очень просто.

