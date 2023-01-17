Победитель проекта «Король десертов» Павел Строганов: «Для конференции урологов я делал много карамельных фаллосов»

В конце прошлого года житель Ессентуков Павел Строганов стал победителем телешоу «Король десертов» на канале «Пятница!». В ходе проекта участники создавали пирамиду из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада и другие кондитерские шедевры. А под занавес передачи нарядили съедобную пряничную елку высотой 2,23 метра и весом 97 кг. Этот факт был зафиксирован в Книге рекордов России.
Несмотря на то, что программа уже закончилось, ее частники не собираются ограничивать себя рамками шоу. Они организовали марафон, в ходе которого планируют поделиться своим опытом со всеми желающими. Павел Строганов – один из таких энтузиастов.
В интервью Teleprogramma.pro Павел рассказал о реальном образе Рената Агзамова, необычных заказах урологов и секретах вкусных десертов.
«Я восхищаюсь Ренатом Агзамовым, потому что он просто делает свое дело»
- Павел, как изменилась ваша жизнь после победы в шоу «Король десертов»?
- Заинтересованность людей, конечно, повысилась. Увеличилось количество заказов. Также ко мне в кофейню стало приходить больше посетителей. Начали поступать приглашения на гастроужины, которые мне тоже предстоит провести в этом году.
- Увеличилось число подписчиков в соцсетях?
- Их очень много.
- И у вас даже хейтеры есть?
- Их тоже хватает, но я делаю свое дело. И пусть эта информация немножко порадует хейтеров.
- Какие отзывы в соцсетях вам больше всего запомнились?
- Запомнился вопрос про разный цвет глаз. После первого эфира спрашивали, использую ли я линзы, на что я ответил: «Спасибо маме и папе за разный цвет глаз и за стопроцентное зрение».
- Насколько реальный образ ведущего шоу «Король десертов» Рената Агзамова отличается от экранного?
- А какой, по-вашему, экранный Ренат?
- Веселый, резкий, эмоциональный.
- Да, и этим он мне очень нравится. Я никогда его не рассматривал в негативном ключе и не потому, что победа досталась мне. Я просто восхищаюсь этим человеком, потому что он просто делает свое дело и делает его хорошо, идет только вперед. Он создатель, и это круто!
Павел Строганов с другими участниками шоу «Король десертов». Фото: соцсети
- Какое задание шоу «Король десертов» было самым тяжелым для вас?
- Весь путь на этом проекте был нелегким, случались и казусы. Например, в первом туре, когда я вышел в финал и делал диадему, у нас было задание создать ювелирный набор. И за двадцать минут до конца четырехчасового конкурса эта диадема рухнула. Но я сделал чуть больше заготовок и собрал все из того, что было.
Это был действительно стресс, потому что если такой материал падает, то его уже невозможно склеить. Я понимал, что или вылечу, или пройду дальше, но у меня было 20 минут. А я привык цепляться за каждую возможность, хоть за самую маленькую.
Но и финал тоже выдался достаточно интересным, потому что все участники - очень классные и крутые ребята и девчата. И каждый профессионал в своем деле! Это было очень интересно, здорово и сложно.
- Общаетесь ли вы сейчас с другими участниками шоу?
- Я вам больше скажу. Мы с финалистами шоу вообще дружим, причем все. И мы организовали свой обучающий марафон, который стартовал 15 января. Каждый в своей технике. Мы просто хотим, чтобы больше масс узнало о нашем творчестве и больше масс этому научилось.
А поскольку я люблю карамель, то я хочу поломать стереотип о том, что это сложный материал, что он очень горячий и с ним тяжело работать.
«У нас нет выходных, начиная с 25 декабря»
- Давайте поговорим о вашем личном творчестве. Какие кондитерские изделия присутствовали на вашем новогоднем столе?
- Из сладкого – меренговый рулет, шоколадное печенье и шоколад. Я вообще очень люблю шоколад и без него жить не могу.
- А что из этого списка готовили лично вы?
- Рулет, а шоколадное печенье у меня на работе уже ребята готовили.
Мы, кондитеры, вообще, мало уделяем себе времени, а больше заказчикам, потому что предновогодняя суета всех будит. Кому-то всегда нужны тортики, печенюшки, красивые декоры. И по большей части мы это все реализуем, потому что у нас нет выходных, начиная с 25 декабря и заканчивая 11 января. На эти дни приходится максимальная работа, поэтому первого числа я уже был в строю.
- Вы бронзовый призер чемпионата мира по кондитерскому искусству в Люксембурге. Как удалось завоевать призовое место? Чем запомнился этот чемпионат?
- Впечатления от этого чемпионата у меня были просто колоссальные. Я очень хотел туда попасть и поставил себе цель учиться у Стефана Кляйна (известный кондитер – прим. ред) в 2012 году.
Я поехал, отучился, его школа считается лучшей школой карамели в мире. Мне удалось поучаствовать в чемпионате мира. Это было классно, но это эмоции.
Мне вообще сложно судить о чем-то в плане красоты, вкуса и так далее. По моему мнению, это довольно субъективные вещи.
На этом чемпионате я пообщался с кондитерами других стран, познакомился с ними, подружился. И именно это главное. Я считаю, что моя работа вообще дает мне возможность попутешествовать по миру, потому что я был не только в Люксембурге, а еще много где.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Павел Строганов. Фото: соцсети
- А что еще вам дают победы в международных конкурсах?
- Знакомства с новыми людьми. И даже то, что я познакомился с Ренатом, - для меня это огромные впечатления и мое личное развитие, личностный рост.
Любое дело – это прежде всего люди. И это огромная ценность, которую я получаю от всех этих чемпионатов.
Мне было приятно, что меня пригласили на «Король десертов», спросили: «Не хотите ли поучаствовать в нашем проекте?» Я сказал: «Конечно, хочу». Мне позволяло время. Я поехал и хорошо отработал.
Мне кажется, что некоторые едут туда за каким-то хайпом для себя. Все равно, как ты сделаешь, главное – засветиться. Но для меня это шанс продвинуть в массы то, чем я занимаюсь.
И Ренат в своем проекте реализовал эту идею, чтобы показать большое количество мастеров со всей страны. И не только страны, но и близлежащего зарубежья. Это люди, которые делают свою работу хорошо, красиво, качественно. Это здорово и вкусно!
«А просто нужно работать по весам»
- Почему все чаще люди заказывают торты, а не покупают их в обычных магазинах?
- Если мы говорим о тортах, то индивидуальные заказы – это особая линия в кондитерском деле. Когда вы заказываете торт, то вам нужен свой собственный дизайн. Вы его сами выбираете, формируете, что прибавляет определенную ценность продукту.
Второй немаловажный момент – производства где-то работают на хорошем сырье, а где-то –на не очень хорошем сырье, на сырьевом наборе. Мне кажется, что сейчас потребитель стал более разборчивым, поэтому он уже обращает внимание на то, что он будет есть.
- А не получится ли так, что мелкие кондитерские магазины смогут составить серьезную конкуренцию крупным производствам?
- Нет, это будет существовать и идти в ногу. Но для многих работающих дома заказные торты – это доход. И Ренат - огромный молодец, потому что в своем шоу показал, что домохозяйки готовят не хуже профессионалов, делают это хорошо и качественно. Они зарабатывают честно – своим трудом и своими руками. Кроме восхищения, это больше ничего не вызывает, по крайней мере, у меня.
- А можете вспомнить какие-то очень необычные заказы?
- Для конференции урологов я делал много карамельных фаллосов. Все-таки медики – люди с юмором.
Мне также запомнился торт в виде граммофона, который я делал для музея.
У нас в Кисловодске есть музей им. Шаляпина. Меня попросили испечь торт на юбилей певца по своему усмотрению. Мне вообще нравится полет фантазии. И я решил сделать граммофон, на котором была старая пластинка с надписью: «Федор Шаляпин».
Мы договорились, что торт будет готов в пять часов вечера. Заказчики пришли полшестого и увидели, что на столе, кроме граммофона, ничего не стоит. Спросили: «А где торт?» Я ответил, что это и есть торт. Каково же было их удивление! Это было здорово и приятно.
Павел Строганов. Фото: соцсети
- Правда ли то, что если ошибиться хотя бы на пару граммов с ингредиентами, например, взять 60 граммов вместо 63, то кондитерское изделие не получится? Насколько в этом искусстве важны пропорции?
- Отчасти да. Все, конечно, зависит и от продукта. Но я считаю, что кондитерское дело – это математика.
- А можете привести какие-то конкретные примеры?
- С тем же бисквитом. Допустим, на 9 яиц нужно взять 35 граммов муки, а если вы возьмете 70, то у вас получится забитый бисквит. Если возьмете меньше, то будет другая консистенция, поэтому это важно.
Люди иногда пишут, что: «Выкидываю ваш рецепт. Я на глаз взяла этого ингредиента, добавила какао, вместо двух яиц добавила пять. И ничего у меня не получилось». А просто нужно работать по весам, и все будет отлично.
- В какой посуде лучше всего выпекать печенье?
- Можно использовать силиконовые формы, которые сейчас есть в доступе, и металлические. Все зависит от того, что нужно выпекать.
Силиконовые формы более универсальны. Они выдерживают температуру до 250 градусов и в них можно выпекать те же кексы, то же кексовое тесто или же заливать туда мусс. Это, если речь идет о холодных десертах.
Если говорить чисто о выпечке, то, скорее, подойдут металлические формы - для тех же кексов, барашков или еще чего-либо. Сейчас рынок действительно разнообразен. Было бы желание создавать что-то интересное своими руками!