Победитель проекта «Король десертов» Павел Строганов: «Для конференции урологов я делал много карамельных фаллосов»

В конце прошлого года житель Ессентуков Павел Строганов стал победителем телешоу «Король десертов» на канале «Пятница!». В ходе проекта участники создавали пирамиду из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада и другие кондитерские шедевры. А под занавес передачи нарядили съедобную пряничную елку высотой 2,23 метра и весом 97 кг. Этот факт был зафиксирован в Книге рекордов России.

Несмотря на то, что программа уже закончилось, ее частники не собираются ограничивать себя рамками шоу. Они организовали марафон, в ходе которого планируют поделиться своим опытом со всеми желающими. Павел Строганов – один из таких энтузиастов.

В интервью Teleprogramma.pro Павел рассказал о реальном образе Рената Агзамова, необычных заказах урологов и секретах вкусных десертов.

«Я восхищаюсь Ренатом Агзамовым, потому что он просто делает свое дело»

- Павел, как изменилась ваша жизнь после победы в шоу «Король десертов»?

- Заинтересованность людей, конечно, повысилась. Увеличилось количество заказов. Также ко мне в кофейню стало приходить больше посетителей. Начали поступать приглашения на гастроужины, которые мне тоже предстоит провести в этом году.

- Увеличилось число подписчиков в соцсетях?

- Их очень много.

- И у вас даже хейтеры есть?

- Их тоже хватает, но я делаю свое дело. И пусть эта информация немножко порадует хейтеров.

- Какие отзывы в соцсетях вам больше всего запомнились?

- Запомнился вопрос про разный цвет глаз. После первого эфира спрашивали, использую ли я линзы, на что я ответил: «Спасибо маме и папе за разный цвет глаз и за стопроцентное зрение».

- Насколько реальный образ ведущего шоу «Король десертов» Рената Агзамова отличается от экранного?

- А какой, по-вашему, экранный Ренат?

- Веселый, резкий, эмоциональный.

- Да, и этим он мне очень нравится. Я никогда его не рассматривал в негативном ключе и не потому, что победа досталась мне. Я просто восхищаюсь этим человеком, потому что он просто делает свое дело и делает его хорошо, идет только вперед. Он создатель, и это круто!