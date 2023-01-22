Ольга Медынич: «Объясняю сыну, что нужно уважать всех, а не только учителей»

Мы полюбили Ольгу за легкость, непосредственность и острый юмор, который она демонстрировала в самых разных проектах: в скетч-шоу «Женская лига», в ситкоме «Светофор», в сериалах «Год культуры», «Война семей», «Вампиры средней полосы».
В новом фантастическом проекте «Оливье и роботы», с которым уже успели познакомиться подписчики онлайн-кинотеатра «Иви» и зрители канала ТНТ, Ольга вновь в отличной форме. Здесь актриса играет учительницу словесности, которой собственный мозг заменили на мозг бойца смешанных единоборств, и теперь ей надо выходить на ринг.
«Необходимы живые эмоции»
- Ольга, в этом сериале, где андроиды соседствуют с людьми и порой их даже подменяют, помимо прочего, поднимается вопрос двойственности личности человека. Как думаете, можно ли сказать, что мы все состоим из составных частей, как оливье и роботы?
- Я бы не назвала человека оливье - не очень люблю этот салат. Хотя на Новый год - это святое. Я бы скорее сравнила человека с драгоценным камнем, у которого есть огромное количество граней.
Какой именно гранью он повернется - отдельный вопрос. Ведь довольно часто мы слышим про человека одно, а личный опыт общения может раскрыть его совсем иначе: он может светить любовью или наоборот. Каждый из нас прекрасен в своей неоднозначности. Одни - многогранные и острые, другие - круглые, как галечка.
Актриса надеется, что в плане отношения к окружающим 9-летний Дима берет пример с мамы. Фото: соцсети
- Если поговорить о роботах и пофантазировать - вам бы хотелось иметь такого автоматизированного помощника?
- Пока справляюсь, так скажем (смеется). Когда-то ведь мы и айфонов боялись. У меня довольно долгое время был кнопочный телефон, пока меня не убедили купить смартфон, где в одном устройстве умещается множество функций. Тогда я не понимала, зачем это нужно. Телефон ведь - чтобы звонить.
Сценарий можно прислать по почте или распечатать. Но со временем я осознала, что смартфон удобнее и универсальнее: телефон, почта, мессенджеры, рабочие и личные дела - все рядом. Так что зарекаться не буду. Поживем - увидим.
Прогресс неизбежен. А то, что неизбежно, нельзя остановить. Поэтому приходится выбирать: или начинаешь кряхтеть, как старый дед, и брюзжать по поводу всего нового - мол, как это страшно и ужасно, или, наоборот, адаптируешься и стараешься употребить во благо.
- В Голливуде снято много фильмов о восставших машинах, о взбунтовавшихся компьютерах. Техника ведь может выйти из-под контроля...
- Бесспорно. Но все равно надо идти в ногу со временем. Аккуратно и уверенно. Раз прогресс неизбежен, важно определить верное отношение к нему. Все нужно употреблять во благо, а не злоупотреблять.
С мужем, актером Джемалом Тетруашвили, Ольга познакомилась на съемках ситкома «Светофор». Фото: соцсети
- Рассуждая о появлении андроидов в нашей жизни, мы, как правило, задаемся вопросом, могут ли они заменить нас, можно ли обучить их чувствовать и любить. Вы как для себя на этот вопрос отвечаете?
- Думаю, что нет. Человеку нужен человек. Это относительно недавно доказала пандемия коронавируса, когда мы все сидели по домам. И если говорить про нашу семью, то первое, что мы сделали после снятия запретов, - побежали обниматься, лично встречаться с друзьями и родственниками, которых давно не видели.
Хотя регулярно были с ними на связи. Но никакой Zoom (программа для аудио- и видеоконференций. - Ред.) никогда не заменит человеческого общения. Как раньше говорили про театр? С появлением ТВ и кино он пропадет.
Но нет, не пропал: человеку нужна живая человеческая эмоция. И другой человек тоже.
- «Оливье и роботы» - уже не первый в России сериал на эту тему. Почему зрителю так нравится наблюдать за тем, как «вкалывают роботы», а не человек? Это путешествие за грань реальности или просто веселый сюжет?
- Творческие люди - писатели, сценаристы и так далее - зачастую предвосхищают события, которые происходят с нами потом в реальности. Как будто смотрят немного в будущее. Так же было и с роботами. Очень хочется, чтобы с фильмами про апокалипсис было иначе, хоть я и очень люблю фантастику.
В комедии «Война семей» муж артистки сыграл ее ухажера, но у героини Медынич были и другие заботы - например, выдать дочь (Пелагея Невзорова) замуж. Фото: StTART
Почему это интересно? Потому что человеку всегда интересно думать, писать, размышлять и фантазировать. Ему свойственно любопытство и привлекает неизвестность.
Когда-то фантастикой были мобильные телефоны, но как быстро они вошли в нашу жизнь, посмотрите.
«Хотела показать идеального педагога»
- Работая над образом учительницы, вы вспоминали своих школьных педагогов? Какая из них была самой злой?
- Нет, никого не вспоминала. В школе у меня были довольно сложные отношения: пубертатный возраст, все не нравится и так далее. Поэтому в сериале я играла такую учительницу, какой бы мне хотелось видеть всех педагогов. Идеальную. Заинтересованную в детях, в том, чтобы нетривиально доносить до них знания, в диалоге с учениками. Такую, которая не отбывает номер на работе.
- Некоторые педагоги жалуются на то, что современные дети, скажем мягко, довольно раскованны. Могут хамить или фамильярничать, ведь соцсети научили их разрывать дистанцию между собой и кумиром. Как вы объясняете своему сыну Дмитрию, что авторитет может быть не только у родителей? Или, может, наоборот, позволяете ему быть свободным в школе?
«Вампиры средней полосы» - еще одна яркая страница в фильмографии актрисы. Фото: START
- Своего ребенка я учу уважать не только учителей, но и всех людей вокруг. Учу быть толерантным ко всем, вне зависимости от социального статуса или профессии: официант, водитель, продавец - не имеет значения. К каждому человеку нужно относиться вежливо. Поэтому Дима всегда говорит «спасибо» и «пожалуйста», «добрый день» и «до свидания».
Хамства не приемлю и запрещаю своему ребенку вести себя неподобающим образом. Стараюсь показывать правильное отношение к людям собственным примером, и он, мне хочется надеяться, считывает это. В нашей семье все принято делать с позитивом и уважением к пространству другого человека и его личности.
«Чем больше праздников, тем лучше!»
- Вашей героине в «Оливье...» пересаживают мозг бойца. Эта сфера вам вообще знакома? Как относитесь к единоборствам? Некоторые девушки ходят в секцию, чтобы уметь постоять за себя.
Ради роли в фантастическом сериале «Оливье и роботы» Ольге пришлось выйти на ринг. Фото: ИВИ
- Абсолютно незнакома. Все это было в новинку для меня - тренировки, удары, техника. Это очень трудный вид спорта и, на мой взгляд, совсем не женский. Хотя многим девушкам нравится. Попробовать было интересно, да. За это большое спасибо ребятам, которые меня тренировали. Старалась быть достоверной, а не просто выглядеть учительницей с косичками, которая размахивает кулаками. Но этот вид спорта мне не близок. Не мой.
- Детям важно заниматься спортом? Для понимания дисциплины, для чувства гармонии и так далее...
- Безусловно. Очень важно. И для дисциплины, и гармонии, и развития организма. Всегда говорю сыну, что до 18 лет он будет ходить на спорт - потом уже выберет сам, когда станет взрослым. Пока он занимается греблей: у них там есть и беговые лыжи, и силовые тренировки. Все это помогает полноценному развитию ребенка.
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- Наше интервью выйдет после довольно странного праздника - старого Нового года. Вы его отмечаете?
- Я люблю все праздники! Новый год, старый Новый год, День святого Валентина, дни рождения... Чем больше праздников - тем лучше. Получится отметить - отмечаю. Не получается - нет. Но все их очень люблю. Все.
- Есть ли у вас план, список целей и задач на этот год?
- Да, некоторые важные вещи проговариваю. И вообще настаиваю на том, что человеку необходимо мечтать и ставить высокую планку перед собой. Мечтать высоко и широко, не мелочиться. В этом деле лучше не останавливаться. Пока человек желает, хочет и мечтает, он идет вперед, точно вам говорю.
- И какие у вас надежды на 2023-й?
- Очень хочется, чтобы было больше добра и света.