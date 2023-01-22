Ольга Медынич: «Объясняю сыну, что нужно уважать всех, а не только учителей»

Мы полюбили Ольгу за легкость, непосредственность и острый юмор, который она демонстрировала в самых разных проектах: в скетч-шоу «Женская лига», в ситкоме «Светофор», в сериалах «Год культуры», «Война семей», «Вампиры средней полосы».

В новом фантастическом проекте «Оливье и роботы», с которым уже успели познакомиться подписчики онлайн-кинотеатра «Иви» и зрители канала ТНТ, Ольга вновь в отличной форме. Здесь актриса играет учительницу словесности, которой собственный мозг заменили на мозг бойца смешанных единоборств, и теперь ей надо выходить на ринг.

«Необходимы живые эмоции»

- Ольга, в этом сериале, где андроиды соседствуют с людьми и порой их даже подменяют, помимо прочего, поднимается вопрос двойственности личности человека. Как думаете, можно ли сказать, что мы все состоим из составных частей, как оливье и роботы?

- Я бы не назвала человека оливье - не очень люблю этот салат. Хотя на Новый год - это святое. Я бы скорее сравнила человека с драгоценным камнем, у которого есть огромное количество граней.

Какой именно гранью он повернется - отдельный вопрос. Ведь довольно часто мы слышим про человека одно, а личный опыт общения может раскрыть его совсем иначе: он может светить любовью или наоборот. Каждый из нас прекрасен в своей неоднозначности. Одни - многогранные и острые, другие - круглые, как галечка.