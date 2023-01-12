Звезда «Мажора» Вита Корниенко о Павле Прилучном: «В кадре отношусь к нему, как к папе, а вообще по-разному»

- Но сериал ведь для взрослых, не рановато тебе его будет смотреть?

- Ну, нормально...

- Как тебе работалось с героем девичьих грез - Павлом Прилучным?

- Он классный. Всегда включает музыку, мы часто с ним о чем-то разговариваем. И мы уже были знакомы, сталкивались ранее на съемках другого сериала («Возмездие»). Мне с ним очень комфортно в общении и в работе.

- Кстати, ты же играешь дочку героя Павла Прилучного. Интересно, на съемках ты его воспринимала как папу или больше как прикольного парня?

- В кадре, как папу. А вообще по-разному... Когда мы с ним смеемся или о чем-то болтаем, то больше как папу. А иногда просто как приятного человека, с которым можно смешно вместе проводить время и поиграть во что-то в ожидании съемок.

