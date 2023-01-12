Звезда «Мажора» Вита Корниенко о Павле Прилучном: «В кадре отношусь к нему, как к папе, а вообще по-разному»

Вита Корниенко играет в четвертом сезоне «Мажора» 7-летнюю дочку героя Павла Прилучного. За плечами 10-летней актрисы уже множество ролей: она снималась в фильмах «Лед-2», «Время первых», «Шифр» и других кинохитах.
- Вита, ты хоть и маленькая, но удаленькая. Как тебе в статусе уже опытной актрисы участие в «Мажоре»?
- Для меня это новый опыт. И мне очень понравилось. С нетерпением жду, когда проект выйдет в эфир. Интересно самой посмотреть, как получилось.
Фото: кадр из сериала «Мажор 4»
- Но сериал ведь для взрослых, не рановато тебе его будет смотреть?
- Ну, нормально...
- Как тебе работалось с героем девичьих грез - Павлом Прилучным?
- Он классный. Всегда включает музыку, мы часто с ним о чем-то разговариваем. И мы уже были знакомы, сталкивались ранее на съемках другого сериала («Возмездие»). Мне с ним очень комфортно в общении и в работе.
- Кстати, ты же играешь дочку героя Павла Прилучного. Интересно, на съемках ты его воспринимала как папу или больше как прикольного парня?
- В кадре, как папу. А вообще по-разному... Когда мы с ним смеемся или о чем-то болтаем, то больше как папу. А иногда просто как приятного человека, с которым можно смешно вместе проводить время и поиграть во что-то в ожидании съемок.
Фото: кадр из сериала «Мажор 4»
- Тебе сложно было вжиться в роль? По сценарию твой персонаж - девочка трудной судьбы, прошедшая в том числе и детдом...
- Не сложно и не легко, что-то между. Интересно играть кого-то не похожего на себя. И приятно, что режиссер немножко меня хвалит.
- Мы слышали, что ты хорошо знаешь английский язык. Тебе пригодилось это на съемках «Мажора»?
- Пока нет, но английский мне пригодится в обычной жизни. А еще я немного знаю испанский, тоже изучаю его.
Фото: кадр из сериала «Мажор - 4»
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- Какие у тебя еще увлечения?
- Я играю на укулеле. И на Новый год я попросила у деда Мороза еще одну такую гитару. И она у меня появилась - прозрачная. Теперь у меня их две. Буду продолжать совершенствовать свою игру.
- Съемки, учеба, языки, музыка... Когда ты успеваешь спать? И сколько спишь в среднем?
- Ой, я не считаю, но высыпаюсь, и даже успеваю снимать собственные маленькие фильмы и мультфильмы. А сейчас мне пора в кадр, к моему экранному «папе»...
Четвертый сезон «Мажора» уже показывают на Первом канале, новые серии можно посмотреть в 21.45. Не пропустите!