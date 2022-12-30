«Меня кидало из стороны в сторону»: финалист «Сердца Ивлеевой» Андрей Кеча – о поцелуе с Настей, пикапе и своем самоощущении

Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото:

Кадр из шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»

Также Андрей рассказал Teleprogramma.pro, как отнесся к негативной реакции по отношению к себе со стороны родных Насти Ивлеевой.

Настя Ивлеева сказала про этого участника, что он – ее мужская версия. Речь идет о харизматичном и смелом Андрее Кече. В начале проекта «Сердце Ивлеевой» родные Насти были категорически против его кандидатуры, но каждый раз Андрей доказывал, что достоин быть рядом с нею.

Об этой борьбе, поцелуе Насти и навыках пикапа Андрей Кеча рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека»

- На шоу «Сердце Ивлеевой» вас воспринимали как этакого плохиша, любящего движуху. А сами как вы себя воспринимаете?

- На слепом отборе меня «мучили» 40 минут. Меня ведь выбрала только Настя, а ее мама и брат так и не повернулись ко мне. У моей нервной системы есть защитные реакции – в таких ситуациях я веду себя как «плохиш».

Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека. Я привык отдавать, дарить много любви (я люблю больше отдавать, чем получать). В итоге мне это сыграло на руку в реалити – помогло раскрыться и поменять мнение зрителя обо мне как о человеке.

- Изменил ли вас внутренне как-то этот проект?

- Конечно. Я пришел на проект, чтобы научиться строить отношения, общаться без интима, что для меня было не свойственно. Огромное спасибо проекту и Насте за то, что мы так круто и с пользой провели время вместе.

- Известно, что вы владеете навыками пикапа. Признайтесь честно, применяли их по отношению к Насте?

- Да, я применял их и по отношению к редакторам на проекте, и к менеджерам, и к Насте. И по отношению ко всем людям, с которыми общаюсь, потому что пикап – это не про секс. И даже не про взаимоотношения мужского пола с женским. Это про чуткость и про то, что ты можешь дать человеку необходимое. 

 Настя Ивлеева и Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!» 

- Как вы отнеслись к тому, что в начале проекта родные Анастасии были против вашей кандидатуры? Это расстроило вас?

- Это был стресс – любому человеку такая реакция была бы, как минимум, неприятна. Когда тебя знают поверхностно, даже еще не видели, не общались, но так жестко оценивают.

Однако это школа жизни, я этот день никогда не забуду. Приехал домой очень расстроенный и сразу лег спать. На следующее утро остыл, задал себе вопрос: «Чувак, ты пришел за Настей или ее мамой?». За Настей, конечно. Я понял, что мне не нужно никому нравиться кроме нее, и успокоился.

- С кем из участников шоу вы подружились, а с кем – наоборот?

- Я очень социальный человек. Живу в доме с друзьями и коллегами, нас собирается обычно человек пятнадцать – у всех гости, переговоры дома, как в офисе. Да и сам я постоянно на тусовках. Но когда приехал на проект, мой мозг решил ни с кем не общаться.

Все свободное время я читал книги, тренировался. Я воспринимал парней как конкурентов, как людей, которым мне не хочется раскрываться, потому что у них будет дополнительная возможность за что-то зацепиться и меня подставить.

Я считаю, что принял правильное решение. Со временем я подружился с Женей, Васей и Артемием. Эти ребята мне показались по-настоящему искренними, в их лице я обрел хороших и верных друзей.

«Очень приятно, когда девушка, которая тебе нравится, целует тебя»

- Поговорим о вашем недавнем свидании с Настей. Каковы ваши впечатления от записи совместного трека с ней?

- Впечатления очень классные. Я счастлив, что сделал это именно с Настей. Почему у Жени не получилось ничего с его свиданием? Он хотел выставить себя в лучшем свете.

Этот челлендж с халатом и тапочками – это весело, конечно, но какое это имеет отношение к тебе настоящему? Это не один день из твоей жизни. А я постарался показать себя Насте таким, какой я есть в обычной жизни.

- А каковы впечатления от поцелуя?

- Очень приятно, когда девушка, которая тебе нравится, делает первый шаг и тебя целует!

Но ощущения были двоякими. Меня на проекте кидало из стороны в сторону. Иногда я задавался вопросами: «Что мы тут делаем? Неужели Насте действительно важно, чтобы ее молодой человек умел готовить вкусное гуакамоле?».

Когда она меня поцеловала, внутри меня все перевернулось, я подумал: «Неужели между нами что-то действительно зарождается?»

Я так и не разобрался на проекте в своих чувствах и в итоге признался Насте, что не знаю, чего хочу. Предложил ей дружить. Так и получилось – мы с ней хорошо общаемся и после проекта.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 Настя Ивлеева и Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!» 

- Почему, на ваш взгляд, за 28 лет у вас не было по-настоящему серьезных отношений? Как вы это объясняете самому себе?

- Все приходит вовремя. Мой дед, например, будучи очень успешным человеком, женился только в 33 года. Сейчас на первом месте у меня карьера.

- Известно, что вы занимаетесь криптовалютным бизнесом и живете со своими партнерами в одном доме. Каково это – жить на общем пространстве с чужими людьми? Часто ли возникают разногласия?

- У нас бывают разногласия, конфликты, и это хорошо. Мы любим друг друга не только за достоинства, но и за недостатки. Жизнь с ребятами под одной крышей – это большое счастье и удовольствие, по-другому свою жизнь я не представляю.

- Вы с 16 лет перепробовали разные занятия. Помогло ли это вам на участии в реалити?

- Да. Я считаю себя человеком, который умеет грамотно использовать полученные знания. 

 Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!» 

- Что сейчас происходит с вашей рэп-карьерой?

- Я бы не назвал это рэп-карьерой. Я хастлер, я многим увлекаюсь. Открыт ко всему, потому что мне все интересно и любопытно. Музыка – способ самовыражения.

Мне очень приятно, что она начинает набирать обороты, клипы собирают больше просмотров, меня приглашают выступать, что наконец-то мою музыку начинают слышать и воспринимать.

Но даже если бы мне не платили за это ни копейки, я бы все равно этим занимался, потому что получаю настоящее удовольствие.

-  Как изменилась ваша жизнь после участия в проекте?

- Меня очень многие узнают на улице, растет количество подписчиков в социальных сетях. Но самое ценное – это связи с правильными людьми, которые у меня возникли благодаря проекту.

Мне предлагают рекламу, пишут, что хотят снять клип или записать совместный трек. Я очень за это благодарен.

- Как отнеслись к вашему участию в нем ваша мама, бабушка и дедушка?

- Очень позитивно. Они у меня молодые и продвинутые. Мама с дедушкой — преподаватели в университете, каждый день общаются с молодежью.

Единственное, немного смущаются, что все в университете знают про мое участие в проекте, знают, кто я. Но болели за меня и держали кулачки всем Ростовом! Это очень здорово.

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