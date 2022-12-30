«Меня кидало из стороны в сторону»: финалист «Сердца Ивлеевой» Андрей Кеча – о поцелуе с Настей, пикапе и своем самоощущении

Настя Ивлеева сказала про этого участника, что он – ее мужская версия. Речь идет о харизматичном и смелом Андрее Кече. В начале проекта «Сердце Ивлеевой» родные Насти были категорически против его кандидатуры, но каждый раз Андрей доказывал, что достоин быть рядом с нею.
Об этой борьбе, поцелуе Насти и навыках пикапа Андрей Кеча рассказал в интервью Teleprogramma.pro
«Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека»
- На шоу «Сердце Ивлеевой» вас воспринимали как этакого плохиша, любящего движуху. А сами как вы себя воспринимаете?
- На слепом отборе меня «мучили» 40 минут. Меня ведь выбрала только Настя, а ее мама и брат так и не повернулись ко мне. У моей нервной системы есть защитные реакции – в таких ситуациях я веду себя как «плохиш».
Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека. Я привык отдавать, дарить много любви (я люблю больше отдавать, чем получать). В итоге мне это сыграло на руку в реалити – помогло раскрыться и поменять мнение зрителя обо мне как о человеке.
- Изменил ли вас внутренне как-то этот проект?
- Конечно. Я пришел на проект, чтобы научиться строить отношения, общаться без интима, что для меня было не свойственно. Огромное спасибо проекту и Насте за то, что мы так круто и с пользой провели время вместе.
- Известно, что вы владеете навыками пикапа. Признайтесь честно, применяли их по отношению к Насте?
- Да, я применял их и по отношению к редакторам на проекте, и к менеджерам, и к Насте. И по отношению ко всем людям, с которыми общаюсь, потому что пикап – это не про секс. И даже не про взаимоотношения мужского пола с женским. Это про чуткость и про то, что ты можешь дать человеку необходимое.
Настя Ивлеева и Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!»
- Как вы отнеслись к тому, что в начале проекта родные Анастасии были против вашей кандидатуры? Это расстроило вас?
- Это был стресс – любому человеку такая реакция была бы, как минимум, неприятна. Когда тебя знают поверхностно, даже еще не видели, не общались, но так жестко оценивают.
Однако это школа жизни, я этот день никогда не забуду. Приехал домой очень расстроенный и сразу лег спать. На следующее утро остыл, задал себе вопрос: «Чувак, ты пришел за Настей или ее мамой?». За Настей, конечно. Я понял, что мне не нужно никому нравиться кроме нее, и успокоился.
- С кем из участников шоу вы подружились, а с кем – наоборот?
- Я очень социальный человек. Живу в доме с друзьями и коллегами, нас собирается обычно человек пятнадцать – у всех гости, переговоры дома, как в офисе. Да и сам я постоянно на тусовках. Но когда приехал на проект, мой мозг решил ни с кем не общаться.
Все свободное время я читал книги, тренировался. Я воспринимал парней как конкурентов, как людей, которым мне не хочется раскрываться, потому что у них будет дополнительная возможность за что-то зацепиться и меня подставить.
Я считаю, что принял правильное решение. Со временем я подружился с Женей, Васей и Артемием. Эти ребята мне показались по-настоящему искренними, в их лице я обрел хороших и верных друзей.
«Очень приятно, когда девушка, которая тебе нравится, целует тебя»
- Поговорим о вашем недавнем свидании с Настей. Каковы ваши впечатления от записи совместного трека с ней?
- Впечатления очень классные. Я счастлив, что сделал это именно с Настей. Почему у Жени не получилось ничего с его свиданием? Он хотел выставить себя в лучшем свете.
Этот челлендж с халатом и тапочками – это весело, конечно, но какое это имеет отношение к тебе настоящему? Это не один день из твоей жизни. А я постарался показать себя Насте таким, какой я есть в обычной жизни.
- А каковы впечатления от поцелуя?
- Очень приятно, когда девушка, которая тебе нравится, делает первый шаг и тебя целует!
Но ощущения были двоякими. Меня на проекте кидало из стороны в сторону. Иногда я задавался вопросами: «Что мы тут делаем? Неужели Насте действительно важно, чтобы ее молодой человек умел готовить вкусное гуакамоле?».
Когда она меня поцеловала, внутри меня все перевернулось, я подумал: «Неужели между нами что-то действительно зарождается?»
Я так и не разобрался на проекте в своих чувствах и в итоге признался Насте, что не знаю, чего хочу. Предложил ей дружить. Так и получилось – мы с ней хорошо общаемся и после проекта.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Настя Ивлеева и Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!»
- Почему, на ваш взгляд, за 28 лет у вас не было по-настоящему серьезных отношений? Как вы это объясняете самому себе?
- Все приходит вовремя. Мой дед, например, будучи очень успешным человеком, женился только в 33 года. Сейчас на первом месте у меня карьера.
- Известно, что вы занимаетесь криптовалютным бизнесом и живете со своими партнерами в одном доме. Каково это – жить на общем пространстве с чужими людьми? Часто ли возникают разногласия?
- У нас бывают разногласия, конфликты, и это хорошо. Мы любим друг друга не только за достоинства, но и за недостатки. Жизнь с ребятами под одной крышей – это большое счастье и удовольствие, по-другому свою жизнь я не представляю.
- Вы с 16 лет перепробовали разные занятия. Помогло ли это вам на участии в реалити?
- Да. Я считаю себя человеком, который умеет грамотно использовать полученные знания.
Андрей Кеча. Фото: канал «Пятница!»
- Что сейчас происходит с вашей рэп-карьерой?
- Я бы не назвал это рэп-карьерой. Я хастлер, я многим увлекаюсь. Открыт ко всему, потому что мне все интересно и любопытно. Музыка – способ самовыражения.
Мне очень приятно, что она начинает набирать обороты, клипы собирают больше просмотров, меня приглашают выступать, что наконец-то мою музыку начинают слышать и воспринимать.
Но даже если бы мне не платили за это ни копейки, я бы все равно этим занимался, потому что получаю настоящее удовольствие.
- Как изменилась ваша жизнь после участия в проекте?
- Меня очень многие узнают на улице, растет количество подписчиков в социальных сетях. Но самое ценное – это связи с правильными людьми, которые у меня возникли благодаря проекту.
Мне предлагают рекламу, пишут, что хотят снять клип или записать совместный трек. Я очень за это благодарен.
- Как отнеслись к вашему участию в нем ваша мама, бабушка и дедушка?
- Очень позитивно. Они у меня молодые и продвинутые. Мама с дедушкой — преподаватели в университете, каждый день общаются с молодежью.
Единственное, немного смущаются, что все в университете знают про мое участие в проекте, знают, кто я. Но болели за меня и держали кулачки всем Ростовом! Это очень здорово.