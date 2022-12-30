«Меня кидало из стороны в сторону»: финалист «Сердца Ивлеевой» Андрей Кеча – о поцелуе с Настей, пикапе и своем самоощущении

Настя Ивлеева сказала про этого участника, что он – ее мужская версия. Речь идет о харизматичном и смелом Андрее Кече. В начале проекта «Сердце Ивлеевой» родные Насти были категорически против его кандидатуры, но каждый раз Андрей доказывал, что достоин быть рядом с нею.

Об этой борьбе, поцелуе Насти и навыках пикапа Андрей Кеча рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека»

- На шоу «Сердце Ивлеевой» вас воспринимали как этакого плохиша, любящего движуху. А сами как вы себя воспринимаете?

- На слепом отборе меня «мучили» 40 минут. Меня ведь выбрала только Настя, а ее мама и брат так и не повернулись ко мне. У моей нервной системы есть защитные реакции – в таких ситуациях я веду себя как «плохиш».

Себя воспринимаю как доброго, искреннего, чуткого, чувственного молодого человека. Я привык отдавать, дарить много любви (я люблю больше отдавать, чем получать). В итоге мне это сыграло на руку в реалити – помогло раскрыться и поменять мнение зрителя обо мне как о человеке.

- Изменил ли вас внутренне как-то этот проект?

- Конечно. Я пришел на проект, чтобы научиться строить отношения, общаться без интима, что для меня было не свойственно. Огромное спасибо проекту и Насте за то, что мы так круто и с пользой провели время вместе.

- Известно, что вы владеете навыками пикапа. Признайтесь честно, применяли их по отношению к Насте?

- Да, я применял их и по отношению к редакторам на проекте, и к менеджерам, и к Насте. И по отношению ко всем людям, с которыми общаюсь, потому что пикап – это не про секс. И даже не про взаимоотношения мужского пола с женским. Это про чуткость и про то, что ты можешь дать человеку необходимое.