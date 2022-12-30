Победитель шоу «Сердце Ивлеевой» Алексей Зловедов: «Моим главным конкурентом была прежняя версия себя»

Финалистом проекта «Сердце Ивлеевой» стал Алексей Зловедов. На него делали ставки многие, поскольку этот парень – бывший жених телеведущей. И, казалось бы, у него больше шансов, чем у других участников, потому что он видел настоящую Настю Ивлееву, а не ее медийное альтер-эго.

К тому же Алексей умен, хорош собой, знает себе цену. А что Алексей Зловедов сам думает по этому поводу? Об этом он рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro

«Настя всегда была честной и настоящей»

- Алексей, какой Настя Ивлеева была до медийности?

- Я отвечал много раз: она была другой. Сейчас она обрела уверенность в себе и знает себе цену. Но она всегда была и осталась честной и настоящей.

- Юлия Ковальчук отметила, что во время конкурса рисунков на Настю смотрели только вы и Артем. Какие чувства вы сейчас к ней испытываете?

- Благодарность за прекрасные песни.