Победитель шоу «Сердце Ивлеевой» Алексей Зловедов: «Моим главным конкурентом была прежняя версия себя»

Финалистом проекта «Сердце Ивлеевой» стал Алексей Зловедов. На него делали ставки многие, поскольку этот парень – бывший жених телеведущей. И, казалось бы, у него больше шансов, чем у других участников, потому что он видел настоящую Настю Ивлееву, а не ее медийное альтер-эго.
К тому же Алексей умен, хорош собой, знает себе цену. А что Алексей Зловедов сам думает по этому поводу? Об этом он рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro
«Настя всегда была честной и настоящей»
- Алексей, какой Настя Ивлеева была до медийности?
- Я отвечал много раз: она была другой. Сейчас она обрела уверенность в себе и знает себе цену. Но она всегда была и осталась честной и настоящей.
- Юлия Ковальчук отметила, что во время конкурса рисунков на Настю смотрели только вы и Артем. Какие чувства вы сейчас к ней испытываете?
- Благодарность за прекрасные песни.
Алексей Зловедов. Фото: канал «Пятница!»
- Вы ее ревновали к другим участникам?
Ревновал, как и любой другой будет ревновать человека, к которому неровно дышит.
- Кого из парней вы считаете самым сильным соперником?
Моим главным конкурентом и противником была моя прошлая версия себя – какого знала и помнила Настя.
«Возможно, я бывал резок»
-С кем из участников вы подружились, а с кем быть может, наоборот?
- Тепло общаюсь со всеми адекватными участниками.
- Вы, наверное, окружены женским вниманием. Приходилось ли когда-нибудь отвергать каких-то девушек в резкой форме?
- Внимание есть. Возможно, я бывал резок, у меня не идеальный характер.
- Какие девушки вам нравятся?
- Я пришел к конкретной девушке на проект – мне нравится Настя.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алексей Зловедов. Фото: канал «Пятница!»
Как вы реагируете на то, когда вам говорят, что вы красивы?
- Мне приятно, я каждый раз улыбаюсь, когда мне делают комплименты. Но красота – субъективная вещь. Розовых очков я не ношу – всем нравиться нельзя.
-Как складывается сейчас ваша карьера модели?
Все, как и прежде: проект на мою карьеру никак не повлиял.