Победитель шоу «Сердце Ивлеевой» Алексей Зловедов: «Моим главным конкурентом была прежняя версия себя»

Алексей Зловедов и Настя Ивлеева. Фото:

 Алексей Зловедов и Настя Ивлеева. Фото: канал «Пятница!» 

Участник проекта рассказал Teleprogramma.pro, какой Настя Ивлеева была до своей популярности.

Финалистом проекта «Сердце Ивлеевой» стал Алексей Зловедов. На него делали ставки многие, поскольку этот парень – бывший жених телеведущей. И, казалось бы, у него больше шансов, чем у других участников, потому что он видел настоящую Настю Ивлееву, а не ее медийное альтер-эго.  

К тому же Алексей умен, хорош собой, знает себе цену. А что Алексей Зловедов сам думает по этому поводу? Об этом он рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro   

«Настя всегда была честной и настоящей»

- Алексей, какой Настя Ивлеева была до медийности?

- Я отвечал много раз: она была другой. Сейчас она обрела уверенность в себе и знает себе цену. Но она всегда была и осталась честной и настоящей.

- Юлия Ковальчук отметила, что во время конкурса рисунков на Настю смотрели только вы и Артем. Какие чувства вы сейчас к ней испытываете?

- Благодарность за прекрасные песни.

 Алексей Зловедов. Фото: канал «Пятница!» 

- Вы ее ревновали к другим участникам?

Ревновал, как и любой другой будет ревновать человека, к которому неровно дышит.

- Кого из парней вы считаете самым сильным соперником?

Моим главным конкурентом и противником была моя прошлая версия себя – какого знала и помнила Настя.

«Возможно, я бывал резок»

-С кем из участников вы подружились, а с кем быть может, наоборот?

- Тепло общаюсь со всеми адекватными участниками.

- Вы, наверное, окружены женским вниманием. Приходилось ли когда-нибудь отвергать каких-то девушек в резкой форме?

- Внимание есть. Возможно, я бывал резок, у меня не идеальный характер.

- Какие девушки вам нравятся?

- Я пришел к конкретной девушке на проект – мне нравится Настя.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 Алексей Зловедов. Фото: канал «Пятница!» 

Как вы реагируете на то, когда вам говорят, что вы красивы?

- Мне приятно, я каждый раз улыбаюсь, когда мне делают комплименты. Но красота – субъективная вещь. Розовых очков я не ношу – всем нравиться нельзя.

-Как складывается сейчас ваша карьера модели?

Все, как и прежде: проект на мою карьеру никак не повлиял.

Читайте также