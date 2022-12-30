«Было рискованно с моей стороны»: Максим Звонов – о чувственном свидании с Настей Ивлеевой и ее реальном образе

Максим Звонов. Фото:

Максим Звонов. Фото: телеканал «Пятница!»

Проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул еще один яркий участник.

На проекте «Сердце Ивлеевой» Максима Звонова называли Геркулесом, греческим богом, красавцем. Он считался одним из самых ярких участников и претендентов на победу. Именно Максим рискнул коснуться Насти Ивлеевой на первом же свидании во время парной йоги.

Однако неожиданно для многих парень покинул проект. Подробнее о причинах ухода, неизвестных сторонах Ивлеевой и отношении к своей красоте Максим Звонов рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Из всех участников Насте больше всего подходит Андрей»

- Вы считались одним из фаворитов проекта. Как думаете, почему Настя Ивлеева приняла решение попрощаться с Вами? Что сейчас чувствуете?

- Думаю, что все могло сложиться иначе. Но не расстраиваюсь.

Сейчас, когда я смотрю реалити и вижу себя и Анастасию со стороны, я понимаю, что между нами не так уж и много общего, как мне казалось на момент съемок…

Из всех участников ей больше всего подходит Андрей – по поведению, стилю, образу жизни. Да и не зря сама Настя сказала в одном из выпусков, что Кеча – она сама в мужском обличье. Мы с ней разные, однако осознание этого пришло не сразу, на это понадобилось время.

Сейчас испытываю только положительные эмоции. Энергетика у Анастейши бешеная! Было непросто, но я очень рад провести столько времени на проекте и практически дойти до финала.

- Как вы отреагировали на слова Насти Ивлеевой и ее родственников, когда в самом начале проекта они называли Вас Геркулесом, греческим Богом, красавцем?

- Меня часто сравнивают с Геркулесом. Было приятно услышать подобное и от всей семьи Ивлеевых.

Мама Анастасии, Наталья, показалась мне очень искренней женщиной! Нужно иметь талант – видеть в людях только положительные качества. Она им обладает!

- Как вы сами относитесь к своей красоте? У вас, вероятно, нет отбоя от женщин.  

- Красота – понятие относительное. К своей внешности я отношусь спокойно, не считаю себя писаным красавцем, даже вижу себя среднестатистическим парнем. Чтобы держать себя в форме, приходится много работать.

Мой ритм жизни, — впрочем, как и многих молодых людей, живущих в мегаполисе, — не позволяет распыляться по мелочам, поэтому очереди из женщин передо мной не выстраиваются.

- А как реагируете на ситуацию, когда девушка слишком назойлива? Можете ли грубо отвергнуть?

- Слишком назойливых я вообще не встречал. В целом, я стараюсь быть добрым по отношению к другим людям и считаю, что грубить девушке лишь за то, что она выражает симпатию –  крайне недостойное поведение.

«Это было рискованно с моей стороны – на первом же свидании наладить тактильный контакт»

- Какие чувства вы испытывали во время свидания по парной йоге, когда касались Насти Ивлеевой? Это ведь был достаточно интимный момент.

- Да! Это было рискованно с моей стороны – пытаться на первом же свидании наладить столь близкий тактильный контакт. Я поддался своему внутреннему чутью и, как оказалось – не зря.  Я чувствовал ее смущение, но в процессе она мне доверилась и полностью расслабилась.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 Максим Звонов и Настя Ивлеева. Фото: телеканал «Пятница!»

 - Что нового вы о ней открыли во время двух свиданий: по парной йоге и на теплоходе в Питере?

- До проекта я не был лично знаком с Анастасией, поэтому все было новым для меня. Одно дело - знать человека с экрана, другое – общаться с ним в реальной жизни.

- Кого на реалити вы считали своим основным соперником?

- Никого. Наоборот, я воспринимал парней как дополнительную мотивацию быть лучше, прилагать еще больше усилий, чем обычно.

-  С кем на проекте подружились, а с кем – наоборот?

- В целом, у меня остались очень теплые чувства к ребятам с проекта, даже к Диману Хулигану, несмотря на конфликт между нами. Он очень добрый и трепетный человек, не знаю, почему он боится это показать…

Вероятно, не хочет показаться слабым. Я подружился с людьми, которые мне близки по духу: Артемом, Антоном, Алексеем, Эмилем и Василием. С Хулиганом тоже время от времени общаемся.

«Участие в реалити никак не отразилось на моей профессиональной деятельности»

- В Интернете пишут, что вы носите обувь 46-го размера и одежду 54-го.  Насколько сложно подобрать себе обувь и одежду?

- Проблема с подбором одежды существует, так как у меня большие плечи, но не так уж все критично – просто на выбор уходит чуть больше времени. Гардероб, пусть он и не идеален, меня устраивает: главное, он соответствует моему образу жизни. 

Максим Звонов. Фото: телеканал «Пятница!» 

- Как изменилась ваша жизнь после съемок в шоу? Повысилась ли узнаваемость, стало ли больше проектов в сфере модельного бизнеса? Чем намерены заняться дальше?

- Участие в реалити никак не отразилось на моей профессиональной деятельности: ни в моделинге, ни в фитнесе. Единственное, на время участия в «Сердце Ивлеевой» был отложен запуск моего фитнес-проекта. Займусь этим в ближайшее время.

В перспективе мне не хочется ничего менять, буду заниматься своими прежними увлечениями. Медийной личностью я себя не считаю, тем более, что работаю сейчас в Бангкоке и мало времени провожу в России. 

- Вы общаетесь с Настей после проекта?

- Нет. 

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