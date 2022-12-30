«Было рискованно с моей стороны»: Максим Звонов – о чувственном свидании с Настей Ивлеевой и ее реальном образе

На проекте «Сердце Ивлеевой» Максима Звонова называли Геркулесом, греческим богом, красавцем. Он считался одним из самых ярких участников и претендентов на победу. Именно Максим рискнул коснуться Насти Ивлеевой на первом же свидании во время парной йоги.

Однако неожиданно для многих парень покинул проект. Подробнее о причинах ухода, неизвестных сторонах Ивлеевой и отношении к своей красоте Максим Звонов рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Из всех участников Насте больше всего подходит Андрей»

- Вы считались одним из фаворитов проекта. Как думаете, почему Настя Ивлеева приняла решение попрощаться с Вами? Что сейчас чувствуете?

- Думаю, что все могло сложиться иначе. Но не расстраиваюсь.

Сейчас, когда я смотрю реалити и вижу себя и Анастасию со стороны, я понимаю, что между нами не так уж и много общего, как мне казалось на момент съемок…

Из всех участников ей больше всего подходит Андрей – по поведению, стилю, образу жизни. Да и не зря сама Настя сказала в одном из выпусков, что Кеча – она сама в мужском обличье. Мы с ней разные, однако осознание этого пришло не сразу, на это понадобилось время.

Сейчас испытываю только положительные эмоции. Энергетика у Анастейши бешеная! Было непросто, но я очень рад провести столько времени на проекте и практически дойти до финала.

- Как вы отреагировали на слова Насти Ивлеевой и ее родственников, когда в самом начале проекта они называли Вас Геркулесом, греческим Богом, красавцем?

- Меня часто сравнивают с Геркулесом. Было приятно услышать подобное и от всей семьи Ивлеевых.

Мама Анастасии, Наталья, показалась мне очень искренней женщиной! Нужно иметь талант – видеть в людях только положительные качества. Она им обладает!

- Как вы сами относитесь к своей красоте? У вас, вероятно, нет отбоя от женщин.

- Красота – понятие относительное. К своей внешности я отношусь спокойно, не считаю себя писаным красавцем, даже вижу себя среднестатистическим парнем. Чтобы держать себя в форме, приходится много работать.

Мой ритм жизни, — впрочем, как и многих молодых людей, живущих в мегаполисе, — не позволяет распыляться по мелочам, поэтому очереди из женщин передо мной не выстраиваются.

- А как реагируете на ситуацию, когда девушка слишком назойлива? Можете ли грубо отвергнуть?

- Слишком назойливых я вообще не встречал. В целом, я стараюсь быть добрым по отношению к другим людям и считаю, что грубить девушке лишь за то, что она выражает симпатию – крайне недостойное поведение.

«Это было рискованно с моей стороны – на первом же свидании наладить тактильный контакт»

- Какие чувства вы испытывали во время свидания по парной йоге, когда касались Насти Ивлеевой? Это ведь был достаточно интимный момент.

- Да! Это было рискованно с моей стороны – пытаться на первом же свидании наладить столь близкий тактильный контакт. Я поддался своему внутреннему чутью и, как оказалось – не зря. Я чувствовал ее смущение, но в процессе она мне доверилась и полностью расслабилась.

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