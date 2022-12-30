«Было рискованно с моей стороны»: Максим Звонов – о чувственном свидании с Настей Ивлеевой и ее реальном образе

На проекте «Сердце Ивлеевой» Максима Звонова называли Геркулесом, греческим богом, красавцем. Он считался одним из самых ярких участников и претендентов на победу. Именно Максим рискнул коснуться Насти Ивлеевой на первом же свидании во время парной йоги.
Однако неожиданно для многих парень покинул проект. Подробнее о причинах ухода, неизвестных сторонах Ивлеевой и отношении к своей красоте Максим Звонов рассказал в интервью Teleprogramma.pro
«Из всех участников Насте больше всего подходит Андрей»
- Вы считались одним из фаворитов проекта. Как думаете, почему Настя Ивлеева приняла решение попрощаться с Вами? Что сейчас чувствуете?
- Думаю, что все могло сложиться иначе. Но не расстраиваюсь.
Сейчас, когда я смотрю реалити и вижу себя и Анастасию со стороны, я понимаю, что между нами не так уж и много общего, как мне казалось на момент съемок…
Из всех участников ей больше всего подходит Андрей – по поведению, стилю, образу жизни. Да и не зря сама Настя сказала в одном из выпусков, что Кеча – она сама в мужском обличье. Мы с ней разные, однако осознание этого пришло не сразу, на это понадобилось время.
Сейчас испытываю только положительные эмоции. Энергетика у Анастейши бешеная! Было непросто, но я очень рад провести столько времени на проекте и практически дойти до финала.
- Как вы отреагировали на слова Насти Ивлеевой и ее родственников, когда в самом начале проекта они называли Вас Геркулесом, греческим Богом, красавцем?
- Меня часто сравнивают с Геркулесом. Было приятно услышать подобное и от всей семьи Ивлеевых.
Мама Анастасии, Наталья, показалась мне очень искренней женщиной! Нужно иметь талант – видеть в людях только положительные качества. Она им обладает!
- Как вы сами относитесь к своей красоте? У вас, вероятно, нет отбоя от женщин.
- Красота – понятие относительное. К своей внешности я отношусь спокойно, не считаю себя писаным красавцем, даже вижу себя среднестатистическим парнем. Чтобы держать себя в форме, приходится много работать.
Мой ритм жизни, — впрочем, как и многих молодых людей, живущих в мегаполисе, — не позволяет распыляться по мелочам, поэтому очереди из женщин передо мной не выстраиваются.
- А как реагируете на ситуацию, когда девушка слишком назойлива? Можете ли грубо отвергнуть?
- Слишком назойливых я вообще не встречал. В целом, я стараюсь быть добрым по отношению к другим людям и считаю, что грубить девушке лишь за то, что она выражает симпатию – крайне недостойное поведение.
«Это было рискованно с моей стороны – на первом же свидании наладить тактильный контакт»
- Какие чувства вы испытывали во время свидания по парной йоге, когда касались Насти Ивлеевой? Это ведь был достаточно интимный момент.
- Да! Это было рискованно с моей стороны – пытаться на первом же свидании наладить столь близкий тактильный контакт. Я поддался своему внутреннему чутью и, как оказалось – не зря. Я чувствовал ее смущение, но в процессе она мне доверилась и полностью расслабилась.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Максим Звонов и Настя Ивлеева. Фото: телеканал «Пятница!»
- Что нового вы о ней открыли во время двух свиданий: по парной йоге и на теплоходе в Питере?
- До проекта я не был лично знаком с Анастасией, поэтому все было новым для меня. Одно дело - знать человека с экрана, другое – общаться с ним в реальной жизни.
- Кого на реалити вы считали своим основным соперником?
- Никого. Наоборот, я воспринимал парней как дополнительную мотивацию быть лучше, прилагать еще больше усилий, чем обычно.
- С кем на проекте подружились, а с кем – наоборот?
- В целом, у меня остались очень теплые чувства к ребятам с проекта, даже к Диману Хулигану, несмотря на конфликт между нами. Он очень добрый и трепетный человек, не знаю, почему он боится это показать…
Вероятно, не хочет показаться слабым. Я подружился с людьми, которые мне близки по духу: Артемом, Антоном, Алексеем, Эмилем и Василием. С Хулиганом тоже время от времени общаемся.
«Участие в реалити никак не отразилось на моей профессиональной деятельности»
- В Интернете пишут, что вы носите обувь 46-го размера и одежду 54-го. Насколько сложно подобрать себе обувь и одежду?
- Проблема с подбором одежды существует, так как у меня большие плечи, но не так уж все критично – просто на выбор уходит чуть больше времени. Гардероб, пусть он и не идеален, меня устраивает: главное, он соответствует моему образу жизни.
Максим Звонов. Фото: телеканал «Пятница!»
- Как изменилась ваша жизнь после съемок в шоу? Повысилась ли узнаваемость, стало ли больше проектов в сфере модельного бизнеса? Чем намерены заняться дальше?
- Участие в реалити никак не отразилось на моей профессиональной деятельности: ни в моделинге, ни в фитнесе. Единственное, на время участия в «Сердце Ивлеевой» был отложен запуск моего фитнес-проекта. Займусь этим в ближайшее время.
В перспективе мне не хочется ничего менять, буду заниматься своими прежними увлечениями. Медийной личностью я себя не считаю, тем более, что работаю сейчас в Бангкоке и мало времени провожу в России.
- Вы общаетесь с Настей после проекта?
- Нет.