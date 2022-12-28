Любовь Успенская – о ностальгии по 90-м, отношениях с Агутиным и несостоявшихся съемках

К Новому году все телеканалы подготовили для зрителей немало сюрпризов. Весь день 6 января на ТНТ будет идти новый сезон комедийного сериала «Ресторан по понятиям», который уже полюбили зрители. Это история о том, как четверо друзей с криминальным прошлым открыли «блатной» ресторан для прикрытия, но так втянулись, что теперь уже любят и защищают свой бизнес.

В новом сезоне вместе с Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Сычевым и Иваном Кокориным снялась легенда шансона - Любовь Успенская: она сыграла саму себя. Тeleprogramma.pro поговорила с Любовью Залмановной о сериале и о том, хочется ли ей продолжать сниматься в кино.

- Любовь Залмановна, как вы попали в сериал «Ресторан по понятиям»? Это предложение стало для вас неожиданностью?

- Предложение сняться в сериале было неожиданным, но очень приятным! Мне понравилась и сама идея сериала, и его сценарий. В сериале я играю саму себя, а в этом в принципе ничего сложного не было. Если говорить о съемках в кино, то в дальнейшем я бы хотела попробовать сыграть более сложные роли.

