Любовь Успенская – о ностальгии по 90-м, отношениях с Агутиным и несостоявшихся съемках

К Новому году все телеканалы подготовили для зрителей немало сюрпризов. Весь день 6 января на ТНТ будет идти новый сезон комедийного сериала «Ресторан по понятиям», который уже полюбили зрители. Это история о том, как четверо друзей с криминальным прошлым открыли «блатной» ресторан для прикрытия, но так втянулись, что теперь уже любят и защищают свой бизнес.
В новом сезоне вместе с Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Сычевым и Иваном Кокориным снялась легенда шансона - Любовь Успенская: она сыграла саму себя. Тeleprogramma.pro поговорила с Любовью Залмановной о сериале и о том, хочется ли ей продолжать сниматься в кино.
- Любовь Залмановна, как вы попали в сериал «Ресторан по понятиям»? Это предложение стало для вас неожиданностью?
- Предложение сняться в сериале было неожиданным, но очень приятным! Мне понравилась и сама идея сериала, и его сценарий. В сериале я играю саму себя, а в этом в принципе ничего сложного не было. Если говорить о съемках в кино, то в дальнейшем я бы хотела попробовать сыграть более сложные роли.
Любовь Успенская. Фото: Global Look Press
- Раньше вы не снимались в кино. А предлагали?
- Однажды мне поступило обалденное предложение: в 1996 году я должна была сниматься в двухсерийном художественном фильме, у режиссера Аллы Суриковой. По сценарию я должна была играть главную роль вместе с Колей Караченцовым. У нас было все готово к съемкам, и мы даже успели отснять пробные дубли. Но один из меценатов, который вкладывал свои средства в этот проект, заболел, и проект остановился.
- В «Ресторане по понятиям-2» вам нужно было строго придерживаться сценария, или можно было импровизировать?
- На съемочной площадке «Ресторана по понятиям» я чувствовала себя очень уверенно, как в своей тарелке. Царила очень благоприятная атмосфера, и я даже предлагала свои идеи авторам сериала. Мы, конечно, придерживались сценария, но в своей роли я импровизировала, а сценаристам и режиссеру это очень даже понравилось.
- Что было самым сложным на съемках «Ресторана…»? Сколько времени заняли съемки?
- На съемках не было ничего сложного для меня, наоборот, мне было очень легко. В сериале играют талантливые актеры, я чувствовала их уважение и хорошее отношение ко мне, такая атмосфера способствует комфортной работе. Съемки с моим участием длились один день, и этот день был заранее тщательно спланирован. Абсолютно никаких курьезов не было, мы работали профессионально.
Дуэт Любови Успенской и Николая Баскова. Фото: Global Look Press
- В сериале речь идет о «лихих» 90-х годах. Для вас это время было успешным – вы записывали альбомы, снимали клипы, гастролировали. Ностальгируете по девяностым?
- По девяностым я и ностальгирую, и нет. Я стала старше на тридцать лет, а молодость – это хорошее время, беззаботное, по нему я, конечно, иногда скучаю. А с другой стороны, сегодня мне легче жить – есть комфорт, возможность купить все, что хочешь, лишь бы были деньги.
- Какую роль хотели бы сыграть в кино – драматическую, историческую, комедийную?
- Только комедийную! Я всю жизнь страдаю: тут и драма, и слезы. Еще мои песни в основном — это лирика. А я по жизни очень веселый и жизнерадостный человек. Я люблю праздники, люблю веселье, я радуюсь даже простому солнечному дню. Мне, на самом-то деле, много для счастья не надо. Поэтому я бы хотела себя показать в комедийной роли, думаю, там бы у меня все получилось.
- Вы не раз пели дуэтом с известными исполнителями. С кем хотели бы повторить дуэт? Может быть, с Александром Розенбаумом, или с Филиппом Киркоровым, или с Леонидом Агутиным?
- Больше всего я бы хотела повторить дуэт с Леней Агутиным. Всех тех, с кем мне доводилось петь в дуэте, я считаю достойными певцами, с которыми я бы с радостью повторила опыт совместного исполнения песен. Я не против дуэтов, была бы только достойная песня.
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- Как вы относитесь к пародиям на вас – обижаетесь или радуетесь?
- Я очень люблю пародии, когда они достойные и с хорошим юмором.
- Какие у вас планы на новогодние праздники? Как вообще у вас дома отмечают праздники? Есть ли давние традиции?
- На Новый год я планирую работать, впрочем, как обычно. Зато после него я наконец-то смогу немного отдохнуть и провести время с семьей и близкими друзьями.