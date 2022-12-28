Ольга Кузьмина: «Желаю нам каждый день находить поводы для счастья»

- Я очень люблю этот проект. Илья Авербух приглашал меня снова принять участие в новом сезоне «Ледникового периода», но, к сожалению, из-за графика никак у меня не получалось. Совсем не прийти на лед я не могла, поэтому появилась в одном из эпизодов проекта в качестве судьи. Все, что связано с этим шоу, близко моему сердцу. С радостью побывала там - и побывала бы еще!

«Сына стараюсь слушать и слышать»

- Гордея часто берете с собой на съемки?

- Гордей с младенчества привык, что я то на съемках, то на репетициях, то на гастролях. Особого интереса к моей работе он долгое время не проявлял. Ну, поехала мама на работу - и поехала. Пару лет назад я взяла его на съемки рекламы и он очень устал. Сказал, что это долго и скучно: «Больше меня не бери с собой». Но этим летом мне не с кем было оставить Гордея, и я взяла его с собой на площадку сериала «Ивановы-Ивановы». Он поприсутствовал, посмотрел, вердикт вынес похожий: «Интересно, но скучно».

Видимо, динамика съемочного процесса не для него - дубли повторяются раз за разом, долгие перестановки света, ожидание, и снова дубли, перестановки, ожидание. Так проходит весь день, поэтому ребенок уже теряет терпение и сильного восторга не испытывает. Хотя недавно один журнал предложил нам с Гордеем вместе поучаствовать в фотосъемке и, к моему большому удивлению, он согласился. Это было неожиданно, я была уверена, что откажется. А потом с азартом выбирал удачные фотографии. Бывает и так. Посмотрим, что будет дальше.

- Ему уже 9, не за горами переходный возраст. Насколько ярко сейчас прорезается его характер и как легко удается находить с ним общий язык?

- Я стараюсь его слушать и слышать, поддерживать во всем, разбираться вместе, если возникли какие-то трудности, не заставлять, если можно этого не делать, и в то же время настаивать, если это действительно необходимо. Кажется, мне удается соблюдать баланс. Часто ставлю себя на его место, вспоминаю себя в его возрасте, делаю выводы. Надеюсь, что и дальше мы сохраним доверительные отношения. Гордей, как и я, неконфликтный человек. Всегда находим компромиссы, чтобы договориться.

- Уходящий год был богат на сложные и даже роковые события. Как вы с сыном обсуждаете то, что происходит вокруг? И вообще есть ли смысл это делать?

- Мы с Гордеем каждый вечер перед сном, после того как почитаем книжку или посмотрим умные короткометражки, философствуем вслух. Он так и говорит: «Ну, о чем сегодня пофилософствуем?» Мы поднимаем высокие и глубокие темы - начиная от космоса и места человека во Вселенной, заканчивая бытовыми вещами - почему люди обижаются, что они чувствуют и так далее. Мне нравится, как он рассуждает, мы с ним обожаем дискутировать.

И я надеюсь, что такие беседы в том числе формируют его сознание и мировоззрение и в дальнейшем это поможет справляться со сложностями. Целостность «я» и осознание собственного места в этом мире поможет, как я думаю, справиться и со внешними напастями.

- Декабрь - месяц подведения итогов. Какие проекты были наиболее важными для вас в этом году и на что нацелена Ольга Кузьмина в наступающем?

- В 2023 году выйдет новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы», где я предстану в неожиданном образе - отрицательной героини. Новый для меня опыт. Каждый раз, когда я играла очередную сцену, то буквально повторяла про себя: «Какая же неприятная женщина!» Кроме того, в Доме Булгакова буду играть в спектакле «Быть Михаилом Чеховым» - всех приглашаю!

Это спектакль о закулисной жизни актеров и об актерской технике, но, конечно же, без любовного треугольника не обошлось. А самый главный проект - моя жизнь, жизнь родных и друзей. Работа, конечно, любимая и приносит мне удовольствие, но еще большее счастье - проводить время с близкими.

- На этой прекрасной ноте предлагаю перейти к праздничным новогодним планам.

- У нас с Гордеем сложилась прекрасная традиция, которую мы стараемся поддерживать: делаем одну или несколько елочных игрушек, связанных с ключевым событием уходящего года, и украшаем ими елку. Таких игрушек у нас накопилось много. На днях мы как раз наряжали елку, доставали наши поделки и вспоминали, какой был повод их смастерить в прошлые годы. Мне этот процесс очень нравится. А сам Новый год всегда стараюсь встречать с семьей и друзьями.

- Что бы вы могли сказать людям, которые готовятся встретить Новый год?

- Хочется, чтобы мы все жили в мире и были здоровы. Пусть в наступающем году у каждого из нас будет как можно больше радостных и счастливых мгновений. Пусть каждый день будут поводы для улыбок и хорошего настроения. И что бы ни происходило, важно не забывать говорить спасибо за то, что с нами происходит, а трудности воспринимать как новый жизненный опыт. Всех с наступающим Новым годом!

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