Ольга Кузьмина: «Желаю нам каждый день находить поводы для счастья»

Обаятельную и необычайно приятную в общении Ольгу Кузьмину мы регулярно видим в совершенно разных образах: то она официантка Настя в «Кухне», то арт-директор ресторана в «Отеле «Элеон», то жена космонавта Поповича в «Гагарине», то кандидат на реальный полет в космос в проекте «Вызов», то парящая надо льдом в шоу «Ледниковый период».
Так и хочется назвать актрису Настей, правда? Фото: кадр из сериала «Кухня»
Под Новый год актриса снова решила удивить публику - теперь она сыграла... мохнатого зверька Чебурашку в одноименном полнометражном фильме (производство «Союзмультфильм», START, «Россия 1», Yellow, Black & White). «Телепрограмма» не смогла пропустить такое громкое событие и расспросила Ольгу про советские мультики, возвращение к старым проектам, новые роли и разговоры с сыном перед сном.
«Приходилось играть сцены в одиночестве»
- Ольга, как проходила работа над образом Чебурашки - культовым и где-то даже сакральным героем нашего детства?
- Актерская работа, которая осталась за кадром, была сложной, но очень интересной. Во всех сценах, где есть этот пушистый зверек, незримо присутствую и я. Моя зона ответственности - эмоции, мимика, реакции и, конечно же, голос Чебурашки. А вот за его движения отвечала Катя - актриса ростом с нашего нарисованного зверька. В кадре она передвигалась в специальном хромакейном костюме, все ее движения впоследствии были оцифрованы.
А кроме меня и Кати, на площадке был еще один Чеба (такая сокращенная форма имени прижилась у нас на площадке) - настоящая кукла, изготовленная профессиональными кукольниками, с ней непосредственно взаимодействовали актеры (Сергей Гармаш, Елена Яковлева и другие). Так что образ получился многогранным и многоликим.
Во многих сценах я не могла присутствовать в кадре, так как наш Чебурашка намного меньше меня, и я бы просто перекрыла собой часть пространства, которое потом пришлось бы дорисовывать аниматорам, а это очень трудоемкий процесс. Такой роскоши мы себе позволить не могли, поэтому почти всегда мне приходилось играть сцены в одиночестве, воображая в своей голове все то, что до этого в кадре сыграли мои партнеры.
Кузьмина, конечно, не стала лицом Чебурашки - у него и свое симпатичное. Но подарила зверьку голос и мимику. Фото: личный архив
- Как шла работа над голосом мохнатого зверька?
- Что касается голоса, его звучания, то, конечно, я ориентировалась на работу Клары Румяновой - это классика, и переизобретать тембр, тональность было не нужно. Мы ведь не придумали нового персонажа, мы возродили знакомого и любимого.
Так что советская классика была для меня опорой. Я пересматривала мультфильм Романа Качанова, слушала на повторе реплики Чебурашки, озвученные Кларой Румяновой, и в итоге вжилась так, что теперь я с легкостью могу включить тот самый знакомый всем голос.
- Выходит, многоэтапная работа.
- Да. На первом этапе я играла Чебурашку на съемочной площадке. Затем, когда фильм смонтировали, но анимация была еще не в финальной стадии, в студии звукозаписи снимали мои реакции во время озвучания, чтобы мимика Чебурашки получилась у аниматоров максимально достоверной. Ну, а после была финальная шлифовка: когда все было дорисовано, необходимо было внести заключительные штрихи - добавить смешки, ухмылки и другие характерные звуки там, где их не хватало.
- Звучит монументально. Вы верно подметили, что рушить советские памятники анимации мы не имеем права. Насколько вы готовы к сравнениям и критике в преддверии премьеры?
- Сравнений не избежать. Но перед премьерой хотелось бы обратиться к зрителю - даже безотносительно нашего кино - и сказать: «Будьте добрее!» У нас люди очень любят критиковать, иногда даже еще ничего не посмотрев. Мы надеемся на то, что зритель будет благодарен и отзывчив, с теплом и трепетом воспримет нашу работу.
Что касается непосредственно «Чебурашки» - это новая история любимого героя. Он оказывается в обстоятельствах, в которых еще не бывал: ни в книге Успенского, ни в советском мультфильме. И как он будет на них реагировать - для всех загадка. Это и было зоной нашей творческой фантазии.
Фото: кадр из фильма
- Зачем его понадобилось возрождать именно сейчас?
- Думаю, именно сейчас это особенно нужно, потому что восприятие современного человека сильно поменялось. Ритм, технологии, цвет и трехмерность картинки, объемный звук - все совсем на другом уровне. Поэтому детям не всегда, как они выражаются, «заходят» старые мультики, на которых выросли мы. Другой свет, иная динамика, быстрый монтаж и так далее. А поскольку дети перекормлены яркой современной анимацией и фильмами со спецэффектами, удивить советским «Чебурашкой» сложно.
Первое, на что реагирует современная публика, - картинка. Только потом идут остальные слои: содержание, диалоги, мораль. Поэтому мы и попытались переодеть всем известную сказку в современную «одежду», чтобы она стала привлекательной и приобрела новый язык. Внутри, поверьте, история остается той же самой - доброй, наивной, светлой, утверждающей семейные и общечеловеческие ценности: понимание, милосердие, прощение, любовь. Просто наша версия «Чебурашки» ближе к сегодняшнему дню, вот и все.
- Вы с сыном смотрите старые мультики?
Актриса часто ведет с сыном философские разговоры за жизнь. Фото: личный архив
- Мы вместе с Гордеем чаще смотрим современную анимацию - я и сама люблю ее. А вот старые «заходят» не все: сначала смотрит, но быстро теряет интерес. Нравится ему «Простоквашино», новые серии пересмотрел по несколько раз, они отражают современный мир концептуально и через детали: телефоны, гаджеты, умная колонка - близкие и понятные детям фишечки.
Если мы смотрим мультик про пионеров, то не так просто объяснить ребенку, кто это такие и зачем они носили галстуки. Это уже далеко. Мир двинулся вперед. И от понимания смысла такие временные пробелы детей, конечно, отдаляют.
- Перезапуск или перезагрузка хорошо известных фильмов и сериалов - тренд 2022 года. Новое «Простоквашино», новогодний спецвыпуск «Чебурашки», спецэпизод «Гарри Поттера»... Вы лично готовы вернуться к прежним работам - к «Кухне»?
- Сиквелы и ремейки имеют право на жизнь. Что касается моего возвращения в сериал «Кухня» или в другой проект, то все будет зависеть от того, какое именно у него будет продолжение и развитие, что предложат сценаристы и как это увидит режиссер. Играть то же самое неинтересно и не очень уместно: в 35 лет изображать 18-летнюю как-то странно. Но если история заиграет новыми красками, то можно и вернуться, тем более если зрители ждут возвращения. С «Чебурашкой» сейчас именно это и происходит. Он появится очень вовремя.
- Еще одно ваше историческое возвращение могло состояться в «Ледниковом периоде». Вы выиграли шоу с Александром Энбертом в 2020 году, но в текущем сезоне проекта «Снова вместе», где собрались главные звезды, вас нет. Почему?
Два года назад Ольга триумфально победила в «Ледниковом периоде» в паре с Александром Энбертом. Фото: Первый канал
- Я очень люблю этот проект. Илья Авербух приглашал меня снова принять участие в новом сезоне «Ледникового периода», но, к сожалению, из-за графика никак у меня не получалось. Совсем не прийти на лед я не могла, поэтому появилась в одном из эпизодов проекта в качестве судьи. Все, что связано с этим шоу, близко моему сердцу. С радостью побывала там - и побывала бы еще!
«Сына стараюсь слушать и слышать»
- Гордея часто берете с собой на съемки?
- Гордей с младенчества привык, что я то на съемках, то на репетициях, то на гастролях. Особого интереса к моей работе он долгое время не проявлял. Ну, поехала мама на работу - и поехала. Пару лет назад я взяла его на съемки рекламы и он очень устал. Сказал, что это долго и скучно: «Больше меня не бери с собой». Но этим летом мне не с кем было оставить Гордея, и я взяла его с собой на площадку сериала «Ивановы-Ивановы». Он поприсутствовал, посмотрел, вердикт вынес похожий: «Интересно, но скучно».
Видимо, динамика съемочного процесса не для него - дубли повторяются раз за разом, долгие перестановки света, ожидание, и снова дубли, перестановки, ожидание. Так проходит весь день, поэтому ребенок уже теряет терпение и сильного восторга не испытывает. Хотя недавно один журнал предложил нам с Гордеем вместе поучаствовать в фотосъемке и, к моему большому удивлению, он согласился. Это было неожиданно, я была уверена, что откажется. А потом с азартом выбирал удачные фотографии. Бывает и так. Посмотрим, что будет дальше.
- Ему уже 9, не за горами переходный возраст. Насколько ярко сейчас прорезается его характер и как легко удается находить с ним общий язык?
- Я стараюсь его слушать и слышать, поддерживать во всем, разбираться вместе, если возникли какие-то трудности, не заставлять, если можно этого не делать, и в то же время настаивать, если это действительно необходимо. Кажется, мне удается соблюдать баланс. Часто ставлю себя на его место, вспоминаю себя в его возрасте, делаю выводы. Надеюсь, что и дальше мы сохраним доверительные отношения. Гордей, как и я, неконфликтный человек. Всегда находим компромиссы, чтобы договориться.
- Уходящий год был богат на сложные и даже роковые события. Как вы с сыном обсуждаете то, что происходит вокруг? И вообще есть ли смысл это делать?
- Мы с Гордеем каждый вечер перед сном, после того как почитаем книжку или посмотрим умные короткометражки, философствуем вслух. Он так и говорит: «Ну, о чем сегодня пофилософствуем?» Мы поднимаем высокие и глубокие темы - начиная от космоса и места человека во Вселенной, заканчивая бытовыми вещами - почему люди обижаются, что они чувствуют и так далее. Мне нравится, как он рассуждает, мы с ним обожаем дискутировать.
И я надеюсь, что такие беседы в том числе формируют его сознание и мировоззрение и в дальнейшем это поможет справляться со сложностями. Целостность «я» и осознание собственного места в этом мире поможет, как я думаю, справиться и со внешними напастями.
- Декабрь - месяц подведения итогов. Какие проекты были наиболее важными для вас в этом году и на что нацелена Ольга Кузьмина в наступающем?
- В 2023 году выйдет новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы», где я предстану в неожиданном образе - отрицательной героини. Новый для меня опыт. Каждый раз, когда я играла очередную сцену, то буквально повторяла про себя: «Какая же неприятная женщина!» Кроме того, в Доме Булгакова буду играть в спектакле «Быть Михаилом Чеховым» - всех приглашаю!
Это спектакль о закулисной жизни актеров и об актерской технике, но, конечно же, без любовного треугольника не обошлось. А самый главный проект - моя жизнь, жизнь родных и друзей. Работа, конечно, любимая и приносит мне удовольствие, но еще большее счастье - проводить время с близкими.
- На этой прекрасной ноте предлагаю перейти к праздничным новогодним планам.
- У нас с Гордеем сложилась прекрасная традиция, которую мы стараемся поддерживать: делаем одну или несколько елочных игрушек, связанных с ключевым событием уходящего года, и украшаем ими елку. Таких игрушек у нас накопилось много. На днях мы как раз наряжали елку, доставали наши поделки и вспоминали, какой был повод их смастерить в прошлые годы. Мне этот процесс очень нравится. А сам Новый год всегда стараюсь встречать с семьей и друзьями.
- Что бы вы могли сказать людям, которые готовятся встретить Новый год?
- Хочется, чтобы мы все жили в мире и были здоровы. Пусть в наступающем году у каждого из нас будет как можно больше радостных и счастливых мгновений. Пусть каждый день будут поводы для улыбок и хорошего настроения. И что бы ни происходило, важно не забывать говорить спасибо за то, что с нами происходит, а трудности воспринимать как новый жизненный опыт. Всех с наступающим Новым годом!
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Фото: личный архив
Ольга КУЗЬМИНА родилась в Москве 16 июня 1987 года. В детстве снималась в «Ералаше». Окончив ГИТИС, служила в московском Театре Луны (2008 - 2019). Широкая известность к актрисе пришла после сериала «Кухня» (2012). Много снимается в кино и сериалах, озвучивает зарубежные фильмы, играет в антрепризных театральных постановках, занята на ТВ как ведущая и участница шоу. Воспитывает сына Гордея (2013).
«Чебурашка».
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