Денис Шведов: «Если взрослые люди верят в Деда Мороза, они по-настоящему счастливы»

Три сезона герои сериала START «Бывшие» Яна (Любовь Аксенова) и Илья (Денис Шведов) то сближались, то бежали друг от друга. У нее проблемы с алкоголем и наркотиками, он - бывший алкоголик и ее психолог. История про зависимости в широком смысле - не только от химических веществ, но и собственных чувств, завершается полнометражным фильмом «Бывшие. Happy End», который уже можно посмотреть в российских кинотеатрах.

- Был сериал, и вдруг - бах: полный метр. Да еще с подзаголовком: «Happy End». Это же спойлер, разве так можно?

- Я думаю, что в этом есть «обманка». Человек пришел с такими мыслями, а его ждет несколько крутых поворотов - они еще сильнее втянут его в действо.

- А если кто-то сериал не смотрел, стоит идти?

- Создатели фильма думали про это. Мне кажется, они сделали все для того, чтобы это кино захватило с головой и тех, кто не смотрел сериал «Бывшие».

- Сообщалось, что на этом история «Бывших» будет закончена. Вы это известие с тихой радостью восприняли либо вам все-таки жаль?

- Достаточно легко. Все должно происходить вовремя. Мы сделали четыре проекта на высоком уровне - этого более чем достаточно, чтобы со спокойным сердцем отпустить друг друга. Так что, я думаю, все вовремя.

- Ваш психолог Илья - в прошлом алкоголик, и это его прошлое периодически дает о себе знать. Вы же не выпиваете больше 20 лет. Вам сейчас 41. Что тогда произошло, что вы, будучи совсем юным парнем, так разочаровались в водных растворах этилового спирта?

- Просто это не мое. Знаете, не приносит удовольствия, счастья ожидаемого, невероятного успеха у женщин или еще чего-то. Плюс отсутствие средств на тот момент и чего-либо хорошего [из выпивки]. Все-таки я рос в такие годы, когда еще немного всего было. Мне это пошло на пользу.

- То есть вы, по сути, и не начинали?

- Да нет - я, конечно, успел познакомиться с этим.

- Говорят, нынешняя молодежь не особо интересуется выпивкой - если сравнивать с прежними поколениями, когда уже в школьные годы это происходило. А как у вас было?

- Ну, естественно, еще в школе. Мы были предоставлены сами себе, и школа была больше не учеба, а времяпрепровождение. Тебе говорят, что надо туда идти. Ну вот и шли. Естественно, были старшие ребята с сомнительным опытом. Если бы я жил в районе, где вокруг были бы поголовно спортсмены, наверное, я бы давал интервью как футболист или хоккеист. А у меня район был самый обычный (Денис вырос в Москве в районе ВДНХ. - Авт.), и нечем было заняться, кроме как выпить.

- А сейчас вы и шампанское чисто символически на Новый год не пригубляете?

- Нет.

- Наркологи говорят, что бывших алкоголиков не бывает. Что ваш жизненный опыт говорит на этот счет?

- Я согласен в том, что соленый огурец не будет свежим уже. Но если это не звучит в контексте, что надежд на тебя больше нет. Наркоманы, алкоголики - это ведь устаревшие термины. Это все зависимости, и они называют себя зависимыми. А от зависимости можно избавиться. Я общаюсь с такими людьми - у меня много друзей, и ни разу не было такого, чтобы кто-то обращал на это внимание - бывшие, не бывшие. Это стереотип, который существует у людей, которые не сталкивались с этим либо мало про это знают.

- Как непьющему человеку вести себя в пьющей компании? Чтобы быть со всеми на волне, чтобы не заставляли выпить? Но чтобы в гости не переставали приглашать?

- Знаете, чтобы быть веселым, не обязательно выпивать. Веселье не зависит от алкоголя. Оно зависит от человека и от людей, которые вокруг вас. А если ты говоришь человеку, которого считаешь другом, что не пьешь, а он снова и снова твердит: «Да ладно, забей, давай рюмочку...» - то возникает вопрос, друг ли он. Потому что близким людям достаточно сказать один раз.

«С Любой у нас душевная связь»