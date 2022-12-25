Денис Шведов: «Если взрослые люди верят в Деда Мороза, они по-настоящему счастливы»

Три сезона герои сериала START «Бывшие» Яна (Любовь Аксенова) и Илья (Денис Шведов) то сближались, то бежали друг от друга. У нее проблемы с алкоголем и наркотиками, он - бывший алкоголик и ее психолог. История про зависимости в широком смысле - не только от химических веществ, но и собственных чувств, завершается полнометражным фильмом «Бывшие. Happy End», который уже можно посмотреть в российских кинотеатрах.
- Был сериал, и вдруг - бах: полный метр. Да еще с подзаголовком: «Happy End». Это же спойлер, разве так можно?
- Я думаю, что в этом есть «обманка». Человек пришел с такими мыслями, а его ждет несколько крутых поворотов - они еще сильнее втянут его в действо.
- А если кто-то сериал не смотрел, стоит идти?
- Создатели фильма думали про это. Мне кажется, они сделали все для того, чтобы это кино захватило с головой и тех, кто не смотрел сериал «Бывшие».
- Сообщалось, что на этом история «Бывших» будет закончена. Вы это известие с тихой радостью восприняли либо вам все-таки жаль?
- Достаточно легко. Все должно происходить вовремя. Мы сделали четыре проекта на высоком уровне - этого более чем достаточно, чтобы со спокойным сердцем отпустить друг друга. Так что, я думаю, все вовремя.
- Ваш психолог Илья - в прошлом алкоголик, и это его прошлое периодически дает о себе знать. Вы же не выпиваете больше 20 лет. Вам сейчас 41. Что тогда произошло, что вы, будучи совсем юным парнем, так разочаровались в водных растворах этилового спирта?
- Просто это не мое. Знаете, не приносит удовольствия, счастья ожидаемого, невероятного успеха у женщин или еще чего-то. Плюс отсутствие средств на тот момент и чего-либо хорошего [из выпивки]. Все-таки я рос в такие годы, когда еще немного всего было. Мне это пошло на пользу.
- То есть вы, по сути, и не начинали?
- Да нет - я, конечно, успел познакомиться с этим.
- Говорят, нынешняя молодежь не особо интересуется выпивкой - если сравнивать с прежними поколениями, когда уже в школьные годы это происходило. А как у вас было?
- Ну, естественно, еще в школе. Мы были предоставлены сами себе, и школа была больше не учеба, а времяпрепровождение. Тебе говорят, что надо туда идти. Ну вот и шли. Естественно, были старшие ребята с сомнительным опытом. Если бы я жил в районе, где вокруг были бы поголовно спортсмены, наверное, я бы давал интервью как футболист или хоккеист. А у меня район был самый обычный (Денис вырос в Москве в районе ВДНХ. - Авт.), и нечем было заняться, кроме как выпить.
- А сейчас вы и шампанское чисто символически на Новый год не пригубляете?
- Нет.
- Наркологи говорят, что бывших алкоголиков не бывает. Что ваш жизненный опыт говорит на этот счет?
- Я согласен в том, что соленый огурец не будет свежим уже. Но если это не звучит в контексте, что надежд на тебя больше нет. Наркоманы, алкоголики - это ведь устаревшие термины. Это все зависимости, и они называют себя зависимыми. А от зависимости можно избавиться. Я общаюсь с такими людьми - у меня много друзей, и ни разу не было такого, чтобы кто-то обращал на это внимание - бывшие, не бывшие. Это стереотип, который существует у людей, которые не сталкивались с этим либо мало про это знают.
- Как непьющему человеку вести себя в пьющей компании? Чтобы быть со всеми на волне, чтобы не заставляли выпить? Но чтобы в гости не переставали приглашать?
- Знаете, чтобы быть веселым, не обязательно выпивать. Веселье не зависит от алкоголя. Оно зависит от человека и от людей, которые вокруг вас. А если ты говоришь человеку, которого считаешь другом, что не пьешь, а он снова и снова твердит: «Да ладно, забей, давай рюмочку...» - то возникает вопрос, друг ли он. Потому что близким людям достаточно сказать один раз.
«С Любой у нас душевная связь»
В фильме «Бывшие. Happy End» герои Любови Аксеновой и Дениса Шведова попробуют окончательно разобраться в чувствах друг к другу. Фото: кадр из фильма
- Вся история «Бывших» в общем-то о том, как люди пытаются разобраться, кого они на самом деле любят. Собственно говоря, все как в жизни. Существуют ли алгоритмы, чтобы разобраться, кого ты любишь и любят ли тебя?
- Мне кажется, только разговаривать друг с другом. У меня был опыт, когда я участвовал в «Последнем герое» и полтора месяца жил на острове среди людей, но без всего. Я понял, что самое сложное для человека - не выдержать голод или спанье на земле, а общение. Искреннее, честное, прямое общение с другим человеком.
- Когда актеры столько лет снимаются вместе, они становятся друзьями? Или можно просто поздороваться, профессионально отработать и только? Важен личный контакт?
- Я знаю людей, которым это не нужно. Мне же гораздо легче, если я с человеком нахожу точки соприкосновения, когда мне приятно его видеть и он может что-то интересное рассказать. Тогда время рядом с ним в кадре - оно комфортное. Он может даже не разговаривать со мной, но это тоже может быть классно.
Но я встречал коллег, которые, наоборот, очень активные в смысле общения, и это иногда тоже перебор. Хотя и у меня такое бывает, когда я просто прихожу, работаю и ухожу. Тебе необязательно с этими людьми дружить взасос или после смены ехать в ресторан. Ты максимально уважительно, профессионально делаешь свое дело весь день, а потом тебе нужна пауза.
- С Любовью Аксеновой у вас все на уровне холодного профессионализма или все-таки сложились дружеские отношения?
- С Любой у нас теплая душевная связь, мы друг друга поддерживаем, ценим. И всегда я очень рад ее видеть. Она такая суперкомфортная, классная.
- Вам комфортнее находить друзей в актерской среде или, наоборот, хочется общаться с людьми вне этой сферы?
- Профессия вообще не важна. Я же общаюсь не с профессией, а с человеком, какая разница?
- Ну бывает, что врач приходит в новую компанию и делает все, чтобы люди не узнали, кто он по профессии. Потому что начнется: у меня болит здесь, посоветуйте... С чем в похожих ситуациях приходится сталкиваться актеру?
- Чаще всего спрашивают: «Как вы учите столько текста?» Мне несложно ответить.
«Кризиса среднего возраста не было»
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Вы часто играете мужчин, перед которыми дамы так и млеют. Зрителям иногда сложно отделить актера от персонажа. Случалось, что после выхода проекта к вам было повышенное внимание - и не всегда адекватное - со стороны поклонников?
- Сейчас в основном весь неадекват переместился в соцсети. Максимум дождутся, чтобы сфотографироваться и просто пообщаться как-то. А так, чтобы совсем неадекватные доставали, нет. Ну плюс мне везет - я мужчина, могу среагировать.
- Вы ведь тоже человек, можете прийти в магазин джинсы купить, например. Меры предпринимаете, чтобы не узнали?
- Никаких вообще.
- Но вам как публичному человеку в этот момент приходится испытывать некоторое напряжение, следить за собой, как вы смотритесь со стороны?
- Несомненно. У нас этому придается огромное значение. Часто мнение о тебе складывается не по тому, какой ты есть на самом деле, а по тому, во что ты одет, какой у тебя телефон, машина… К большому сожалению. Скажем так, я слежу за этим. Когда я куда-то иду, я понимаю, что надо быть чуть-чуть внимательнее, чем обычно.
- Вас чаще можно увидеть в мелодрамах, детективах, где вы играете таких серьезных мужиков. Неожиданностью стало ваше появление в сериале «Иванько». Вам уютно существовать в комедийном ключе?
- Это для меня было невероятное удовольствие. Но была и сложность. Потому что это один из самых сложных жанров - комедия, трагикомедия, драмеди. И я безумно рад тому, что это было в моей жизни. Мы сняли второй сезон, так что будет «Иванько-2», чего я сам очень жду и с удовольствием посмотрю.
- Вы уже пережили кризис среднего возраста?
- Видимо, он прошел как-то без последствий. Мне кажется, это просто твой рост, становление, взросление, зрелость. А кризис… Нет, ничего такого не было.
Денис счастливо женат на актрисе Александре Розовской. У них двое детей - дочь Мирослава и сын Иван. Фото: соцсети
- Вашим детям 4 и 6 лет. До какого возраста прилично верить в Деда Мороза? Вы в каком возрасте расстались с этой иллюзией?
- Знаете, вы счастливый человек, если вы даже в своем возрасте позволяете себе такие роскошества, как верить в Деда Мороза.
- Я-то уже не верю, увы.
- Я имел в виду вообще взрослого человека. У меня, к сожалению, рано этот период закончился. Но я считаю, что те, у кого вера в чудо сохранилась подольше, счастливые люди.
- Впереди праздник - вы будете делать подарки детям, супруге. А себе что подарите?
- Я себя не обижаю в течение всего года, поэтому пока ничего не придумал. Все, что мне нужно было, у меня уже есть. Выходных бы только побольше.
- Когда чувствуете, что выгораете, как приводите себя в норму? Знаю, что у вас есть мотоцикл.
Лучший способ взбодриться - просто ехать из точки А в точку Б на любимом мотоцикле. Фото: соцсети
- Если это сезон, то, конечно, мотоцикл. Как понять, что вы байкер или мотоциклист? Если бессмысленное [для других] передвижение из точки А в точку В, независимо от расстояния, приносит вам радость, вы чувствуете, что отдыхаете, у вас все гармонично, и вас ничто не смущает, - добро пожаловать в клуб!
- «Бывшие. Happy End».
- В кино с 22 декабря.