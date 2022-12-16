Звезда шоу «Сердце Ивлеевой» Василий Голиков: «Решил раздуть конфликт, а дальше - по накатанной!»

В новом выпуске передачу покинул стример Василий Голиков. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с молодым человеком и узнали, что осталось за кадром шоу.

- Почему вы решили принять участие в шоу «Сердце Ивлеевой»?

- Настя мне давно нравилась, и тут появилась возможность попробовать завоевать ее сердце. Если не сейчас, то когда? Подумал я и вот, пожалуйста, результат!

- На слепом отборе вы говорили, что познакомились с братом Насти во время своего стрима. Как это произошло? Расскажите подробнее.

- Мы познакомились с Толей в игре, пообщались, узнали, что оба стримим на одной площадке и решили помогать другу другу с рекламой.

- Какое представление о вас уже сложилось о Насте?

- Настя очень нежная внутри, хочет быть девочкой, но привыкла добиваться всего сама. Она целеустремленная, с хорошим чувством юмора. И, конечно же, красивая.