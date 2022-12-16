Звезда шоу «Сердце Ивлеевой» Василий Голиков: «Решил раздуть конфликт, а дальше - по накатанной!»

В новом выпуске передачу покинул стример Василий Голиков. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с молодым человеком и узнали, что осталось за кадром шоу.
- Почему вы решили принять участие в шоу «Сердце Ивлеевой»?
- Настя мне давно нравилась, и тут появилась возможность попробовать завоевать ее сердце. Если не сейчас, то когда? Подумал я и вот, пожалуйста, результат!
- На слепом отборе вы говорили, что познакомились с братом Насти во время своего стрима. Как это произошло? Расскажите подробнее.
- Мы познакомились с Толей в игре, пообщались, узнали, что оба стримим на одной площадке и решили помогать другу другу с рекламой.
- Какое представление о вас уже сложилось о Насте?
- Настя очень нежная внутри, хочет быть девочкой, но привыкла добиваться всего сама. Она целеустремленная, с хорошим чувством юмора. И, конечно же, красивая.
Участник шоу «Сердце Ивлеевой» Василий Голиков. Фото: канал «Пятница!»
- Что за конфликт у вас произошел с Дмитрием Мещеряковым?
- Конфликта никакого не было. Парень просто не слышал мои просьбы отойти в сторону, потому что он загораживал мне Настю. Я встал перед ним, чтобы показать, как это выглядит с моей стороны. Он уже решил раздуть этот «конфликт» – якобы в нем был не прав я, а не он. А дальше - по накатанной! Попытки меня спровоцировать на драку или агрессивный разговор… Но это бесполезно. В целом, ничего серьезного для себя я там не видел.
- Какие отношения у вас вообще сложились с другими участниками?
С большинством ребят сложились дружеские отношения. Все очень интересные. Со многими поддерживаю связь до сих пор.
- Ваш рост – 2.05. С какими неудобствами вы сталкиваетесь из-за роста?
- Выбор одежды/обуви, мебели (кровати), общественный транспорт, машины, велосипед.
- Известно, что у вас дома живет кошка и попугай. И Настя очень любит домашних животных, у нее есть собака. Расскажите, общались ли вы с ней на эту тему?
- Да, у меня дома ожереловый попугай Морти и кошка Луна. У них абсолютно разный характер. Попугай относится ко всему с осторожностью, а кошка – максимально интересующееся всем создание. Я между ними как рефери.
С Настей общались по поводу ее добермана Юры, она рассказывала, как скучает по нему на съемках.
Участник шоу «Сердце Ивлеевой» Василий Голиков. Фото: канал «Пятница!»
- Какое задание на проекте вам показалось самым тяжелым?
- Вероятно, самое тяжелое для меня было лимбо. Из-за колена.
- Вам было непросто участвовать в состязаниях из-за травмы ноги. Как вы чувствуете себя сейчас?
- Сейчас особо ничего не изменилось, так как я пока не сделал операцию. Стараюсь не напрягать колено.
- Как вы думаете, почему Настя решила с вами попрощаться?
Как она сказала: «Химии не случилось». Это нормально, такое бывает. Немного обидно, но ничего страшного!
- Кто выиграет в проекте на ваш взгляд?
- Я думаю, что Настя может выбрать либо Андрея, либо Лешу.
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