Александр Энберт: «Будущую жену заметил на трибунах»

В шоу «Ледниковый период» Александру Энберту всегда достаются яркие партнерши. Он катался с Агатой Муцениеце, победил с Ольгой Кузьминой, а сейчас борется за высокие места с Региной Тодоренко (интервью с ней - на стр. 4). Александр - звезда ледовых шоу и обладатель сверкающей улыбки.
«Чего-то не хватило!»
- Александр, на проекте такие страсти кипят, люди переживают из-за оценок. Насколько вам важна оценка жюри?
- Конечно, важна! Каждая наша программа придумана с душой, вместе с Ильей Авербухом, Еленой Масленниковой, Александром Жулиным и Игорем Оршуляком. Когда ты вложил все силы, всю душу, когда ты не высыпался, приезжал на тренировки рано, уезжал поздно и, как тебе кажется, прекрасно катаешься, а видишь оценки, которые ниже ожидаемых, становится обидно. Первая мысль - да как же так, у нас поддержки получились, и шаги Регина выучила, и одна она проехалась, и еще что-то… Все же было!
Но потом первые эмоции уходят и ты понимаешь, что со стороны все-таки виднее. В жюри сидят прекрасные специалисты в фигурном катании и люди, близкие к искусству, и их экспертной оценке можно все-таки доверять. Кстати, оценка зрителей не всегда совпадает с оценкой судей. Болельщикам нравится, они плачут у экранов, когда мы докатываем нашу программу. И это, честно, перекрывает любые расстройства от оценки ниже, чем 6.0.
С Натальей Забияко Александр выиграл «серебро» Олимпиады. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
- Когда кто-то из судей говорит «Мне чего-то не хватило», руки не опускаются?
- Да! Эта фраза и смешит тебя, и злит тебя, ты испытываешь весь спектр эмоций. Понимаю, что зрителям она кажется странной, но знаете, как спортсмен я немножко понимаю, что судьи имеют в виду.
Как бы ни старались в фигурном катании ввести новые правила, новые системы судейства, перевести все в цифры, все равно в большой степени оно остается видом спорта, где есть фактор «нравится - не нравится». А в «Ледниковом периоде» тем более важен субъективный взгляд судей. Кто-то этот жанр не любит, кому-то эта музыка не нравится, кто-то такие костюмы не воспринимает. Отсюда и появляется фраза: «Мне чего-то не хватило».
Идеальная настройка
- За кулисами проекта вы с Региной постоянно улыбаетесь, всех смешите. Появляется ощущение, что вам все легко дается.
- Вы знаете, мы все-таки проделываем определенную работу, чтобы появлялась такая атмосфера. И мне, и Регине намного комфортнее работать, когда нам весело, мы шутим и подбадриваем друг друга, потому что мы очень устаем, действительно, это очень тяжело. Поставить программу за одну неделю, а то и две программы - это огромный труд. Нужно придумать, пережить, впитать в себя образы, показать их на льду, придумать шаги, успеть сделать какие-то поддержки, все выучить. И нас вот эта легкость заряжает.
Пара Энберт - Тодоренко в «Ледниковом периоде» ставит номера, которые хотят потом показать детям. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Перед профессиональными соревнованиями фигуристов от напряжения даже плохо становится. Как спортсмен вы как готовились?
- Тоже пытался отвлечься… Когда ты понимаешь свое тело и свое ментальное состояние, ты стараешься все использовать на пользу. Адреналин тебе может повредить, а может и помочь. Это похоже на настройку болида «Формулы-1», все должно быть идеально.
- Вы же еще и за партнершу отвечали. Так сложнее настроить все идеально?
- Тут интересно. Фигурное катание считается индивидуальным видом спорта, и с детства тебе тренер и родители говорят, что ты должен быть лучше всех. Надо, чтобы от тебя исходила уверенность, чтобы люди заряжались. Ты даже можешь не быть самым лучшим, но вот этот внутренний посыл должен быть мощным.
А в паре у тебя происходит определенная перестройка. Мне повезло - я всю жизнь работал с прекрасными специалистами в парном катании, с Ниной Михайловной Мозер мы выиграли все наши последние медали с Натальей Забияко, но до этого я работал с Олегом Васильевым, с Артуром Дмитриевым, с Оксаной Казаковой, с Игорем Борисовичем Москвиным и с Тамарой Николаевной Москвиной.
И эти специалисты научили меня, что задача партнера во многих постановках - преподнести партнершу. Ты должен вести, но не перекрывать ее собой.
В «Ледниковом периоде» мне это тоже очень помогает. Есть невероятный соблазн показать, на что ты способен, прокатиться на полной скорости, чтобы ты блистал на фоне человека, который только учится кататься. Но куда важнее показать, чему человек успел научиться. И нам это удавалось и с Агатой, и с Ольгой, и с Региной.
- После завершения профессиональной карьеры вы продолжаете общаться с Натальей Забияко?
- Конечно! Может, не так часто, но порой идешь по улице и думаешь: дай-ка напишу ей. Недавно на съемках «Ледникового периода» получил видео от нее - катается где-то в теплых странах на пластиковом льду. Я улыбнулся и тоже показал, что я на коньках, не бездельничаю. Если у тебя появляется мимолетное желание написать человеку, мне кажется, что это и есть настоящая дружба.
- Здорово. Есть же примеры, когда люди после спорта и видеть друг друга не хотят.
- Да, такое бывает, но не у нас с Натальей. Мы действительно много времени проводили вместе на льду, а вот после тренировок общались не так много. Как ни странно, вне льда стали чаще видеться уже после завершения карьеры, могли погулять вместе - я с женой Алесей, а Наталья с мужем Даней…
Прогулки с Кристабель
- Расскажите про Алесю. Была у вас романтическая история знакомства?
- Шел турнир в Санкт-Петербурге, я увидел Лесю на трибунах и влюбился с первого взгляда… Да, вот так. Она так красива, что даже на десятитысячном стадионе ее невозможно не заметить. Леся сидела с моими знакомыми, потом начали переписываться, созваниваться. Леся тогда еще жила в Москве, но мы находили возможность встретиться. Так что не было бы фигурного катания в моей жизни, может, мы и не познакомились бы… А так мы с 20 лет вместе.
- Профессия Алеси была связана с фигурным катанием?
- Она прекрасно разбирается в фигурном катании, любит его, смотрит, а какое-то время даже работала спортивным журналистом. Алеся училась на факультете международных отношений, успела поработать моделью, она ездила в Милан, снималась в разных странах и городах, выигрывала конкурс «Краса Санкт-Петербурга», участвовала в «Красе России», был у нее такой период жизни.
Сейчас ведет прекрасный блог «Прогулки с Кристабель», о том, что можно и нужно путешествовать с ребенком. Я сам все эти видео с удовольствием смотрю. Когда мы ждали ребенка, то почему-то часто слышали от друзей: «Сейчас жизнь у вас закончится. С ребенком не попутешествуешь». А оказалось, что и с ребенком можно весело проводить время, не нанося ему вреда.
Они вместе с Кристабель путешествуют, Леся справляется… Я не могу пока с ними ездить, к сожалению, потому что вот у нас был «Ледниковый», сейчас начинаются зимние ледовые шоу. Но я рад, что им нравится!
- И ваша дочка Кристабель, и сын Регины Тодоренко родились в этом году. Есть о чем поговорить молодым родителям?
- Это действительно наполняет нашу жизнь новым счастьем. У меня невероятный поток эмоций, я безумно счастлив каждой улыбке Кристабель. Научилась головку держать - я счастлив. Научилась улыбаться, я вообще плачу от счастья. Выдумала какие-то первые слова, это просто классно. На «Ледниковом» у нас даже есть комната для кормления, Регина ее называет столовая, там стоит кроватка, коврики, чтобы дети ползали. И когда Алеся приходит ко мне на съемки, Кристабель там тоже играет.
Мы даже сделали номер по мюзиклу «Питер Пен», чтобы наши дети, когда чуть-чуть подрастут, посмотрели и улыбнулись.
Детство должно быть
- Вы уже думали, чему учить Кристабель, куда отдать?
- Знаете, во мне борются противоположные чувства. Хочется, чтобы Кристабель была самой счастливой девочкой в мире, чтобы она развлекалась, веселилась, играла в куклы, гуляла в парках, каталась на велосипеде… Но, с другой стороны, делу - время, потехе - час. Нужно с раннего детства учить языки, культуру движения, заниматься в спортивных кружках…
Не скажу, что все сразу уже планирую, но уже задумываюсь об этом.
- Есть стереотип, что у спортсменов не бывает детства. У вас было?
- Да, было. Оно и есть, говорят же, что первые сорок лет детства мужчины самые сложные. И, конечно, хочется, чтобы у Кристабель оно тоже было. Потому что у меня фигурное катание отняло много сил и времени. Но оно не мешало мне развиваться, я не посещал какие-то экскурсии с классом, зато ездил на соревнования и видел что-то другое.
И я очень рад, когда другие спортсмены говорят, что и у них детство тоже было. Вот недавно Аня Щербакова об этом рассказывала. Ведь очень важно поиграть в машинки тогда, когда это интересно. Потому что потом играть не захочется, а заменить это ничем уже нельзя.
- Для вас Новый год особый праздник?
Фигурист и его супруга Алеся к Новому году относятся серьезно. Фото: личный архив
- День рождения и Новый год - два важных праздника, которые я очень люблю. У нас нет каких-то специальных семейных традиций, главное, встречать этот праздник с близкими людьми. В Питере отмечаю с родителями, в Москве - с друзьями.
Но это всегда близкие люди. Это будет первый Новый год для Кристабель, и, возможно, у нас появятся какие-то традиции. У меня, кстати, есть мечта. Многие люди говорят, что встречать Новый год где-то в теплых странах, под пальмами, это «не то». Вот и я хочу как-нибудь попробовать, чтобы всем потом рассказывать, что это «не то», на собственном опыте убедиться!
- «Ледниковый период» по субботам в 18.20 на Первом канале