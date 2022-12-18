Александр Энберт: «Будущую жену заметил на трибунах»

- Перед профессиональными соревнованиями фигуристов от напряжения даже плохо становится. Как спортсмен вы как готовились?

- Тоже пытался отвлечься… Когда ты понимаешь свое тело и свое ментальное состояние, ты стараешься все использовать на пользу. Адреналин тебе может повредить, а может и помочь. Это похоже на настройку болида «Формулы-1», все должно быть идеально.

- Вы же еще и за партнершу отвечали. Так сложнее настроить все идеально?

- Тут интересно. Фигурное катание считается индивидуальным видом спорта, и с детства тебе тренер и родители говорят, что ты должен быть лучше всех. Надо, чтобы от тебя исходила уверенность, чтобы люди заряжались. Ты даже можешь не быть самым лучшим, но вот этот внутренний посыл должен быть мощным.

А в паре у тебя происходит определенная перестройка. Мне повезло - я всю жизнь работал с прекрасными специалистами в парном катании, с Ниной Михайловной Мозер мы выиграли все наши последние медали с Натальей Забияко, но до этого я работал с Олегом Васильевым, с Артуром Дмитриевым, с Оксаной Казаковой, с Игорем Борисовичем Москвиным и с Тамарой Николаевной Москвиной.

И эти специалисты научили меня, что задача партнера во многих постановках - преподнести партнершу. Ты должен вести, но не перекрывать ее собой.

В «Ледниковом периоде» мне это тоже очень помогает. Есть невероятный соблазн показать, на что ты способен, прокатиться на полной скорости, чтобы ты блистал на фоне человека, который только учится кататься. Но куда важнее показать, чему человек успел научиться. И нам это удавалось и с Агатой, и с Ольгой, и с Региной.

- После завершения профессиональной карьеры вы продолжаете общаться с Натальей Забияко?

- Конечно! Может, не так часто, но порой идешь по улице и думаешь: дай-ка напишу ей. Недавно на съемках «Ледникового периода» получил видео от нее - катается где-то в теплых странах на пластиковом льду. Я улыбнулся и тоже показал, что я на коньках, не бездельничаю. Если у тебя появляется мимолетное желание написать человеку, мне кажется, что это и есть настоящая дружба.

- Здорово. Есть же примеры, когда люди после спорта и видеть друг друга не хотят.

- Да, такое бывает, но не у нас с Натальей. Мы действительно много времени проводили вместе на льду, а вот после тренировок общались не так много. Как ни странно, вне льда стали чаще видеться уже после завершения карьеры, могли погулять вместе - я с женой Алесей, а Наталья с мужем Даней…

Прогулки с Кристабель

- Расскажите про Алесю. Была у вас романтическая история знакомства?

- Шел турнир в Санкт-Петербурге, я увидел Лесю на трибунах и влюбился с первого взгляда… Да, вот так. Она так красива, что даже на десятитысячном стадионе ее невозможно не заметить. Леся сидела с моими знакомыми, потом начали переписываться, созваниваться. Леся тогда еще жила в Москве, но мы находили возможность встретиться. Так что не было бы фигурного катания в моей жизни, может, мы и не познакомились бы… А так мы с 20 лет вместе.

- Профессия Алеси была связана с фигурным катанием?

- Она прекрасно разбирается в фигурном катании, любит его, смотрит, а какое-то время даже работала спортивным журналистом. Алеся училась на факультете международных отношений, успела поработать моделью, она ездила в Милан, снималась в разных странах и городах, выигрывала конкурс «Краса Санкт-Петербурга», участвовала в «Красе России», был у нее такой период жизни.

Сейчас ведет прекрасный блог «Прогулки с Кристабель», о том, что можно и нужно путешествовать с ребенком. Я сам все эти видео с удовольствием смотрю. Когда мы ждали ребенка, то почему-то часто слышали от друзей: «Сейчас жизнь у вас закончится. С ребенком не попутешествуешь». А оказалось, что и с ребенком можно весело проводить время, не нанося ему вреда.

Они вместе с Кристабель путешествуют, Леся справляется… Я не могу пока с ними ездить, к сожалению, потому что вот у нас был «Ледниковый», сейчас начинаются зимние ледовые шоу. Но я рад, что им нравится!

- И ваша дочка Кристабель, и сын Регины Тодоренко родились в этом году. Есть о чем поговорить молодым родителям?

- Это действительно наполняет нашу жизнь новым счастьем. У меня невероятный поток эмоций, я безумно счастлив каждой улыбке Кристабель. Научилась головку держать - я счастлив. Научилась улыбаться, я вообще плачу от счастья. Выдумала какие-то первые слова, это просто классно. На «Ледниковом» у нас даже есть комната для кормления, Регина ее называет столовая, там стоит кроватка, коврики, чтобы дети ползали. И когда Алеся приходит ко мне на съемки, Кристабель там тоже играет.

Мы даже сделали номер по мюзиклу «Питер Пен», чтобы наши дети, когда чуть-чуть подрастут, посмотрели и улыбнулись.

Детство должно быть

- Вы уже думали, чему учить Кристабель, куда отдать?

- Знаете, во мне борются противоположные чувства. Хочется, чтобы Кристабель была самой счастливой девочкой в мире, чтобы она развлекалась, веселилась, играла в куклы, гуляла в парках, каталась на велосипеде… Но, с другой стороны, делу - время, потехе - час. Нужно с раннего детства учить языки, культуру движения, заниматься в спортивных кружках…

Не скажу, что все сразу уже планирую, но уже задумываюсь об этом.

- Есть стереотип, что у спортсменов не бывает детства. У вас было?

- Да, было. Оно и есть, говорят же, что первые сорок лет детства мужчины самые сложные. И, конечно, хочется, чтобы у Кристабель оно тоже было. Потому что у меня фигурное катание отняло много сил и времени. Но оно не мешало мне развиваться, я не посещал какие-то экскурсии с классом, зато ездил на соревнования и видел что-то другое.

И я очень рад, когда другие спортсмены говорят, что и у них детство тоже было. Вот недавно Аня Щербакова об этом рассказывала. Ведь очень важно поиграть в машинки тогда, когда это интересно. Потому что потом играть не захочется, а заменить это ничем уже нельзя.

- Для вас Новый год особый праздник?