Регина Тодоренко: «Сыновья сделали нас с мужем абсолютно счастливыми»

Однажды взяв мощный старт в тревел-шоу «Орел и решка», Регина Тодоренко бесконечно перемещается - и в YouTube авторский канал ведет, и шоу «Маска» судит, и в программе «Ледниковый период» (Первый канал) лед бороздит, и песни с мужем Владом Топаловым записывает, и двоих сыновей успевает воспитывать.

И все же «Телепрограмма» сумела ненадолго перехватить неуловимую Регину на съемках и расспросить про жесткие падения, карьерные взлеты и детские домашние конфликты.

- Регина, что вам дается в «Ледниковом периоде» тяжелее всего?

- Для того чтобы летать по льду, как это делают олимпийские чемпионки, нужно очень много времени и сил тратить на тренировки. Буквально не вылезать со льда. А времени всегда не хватает. Как объяснял мой партнер Александр Энберт (интервью с ним читайте на стр.

28. - Ред.), элементы, которые мы пытаемся освоить за пять дней, профессиональные фигуристы учат в течение пяти лет. Иногда даже десяти, чтобы выполнить их идеально безопасно. Мы же добровольно идем на риск и соглашаемся на тяжелейшие верхние поддержки, которые приходится отрепетировать за несколько дней. Это сложно не только физически, но и психологически.

- Как реагируете на критику судей и невысокие оценки?

- Поначалу мне казалось это очень обидным. Я думала, что судьи должны дать мне поблажку или быть более снисходительными, ведь я только родила (второй раз матерью Регина стала в середине лета. - Авт.). А потом подумала: это ведь был мой выбор, никто не заставлял. Поэтому никто поблажек давать не должен. Каждый артист пришел со своими проблемами, трудностями, графиком.

Решила для себя: даже если выиграть в этом году не получится, все равно останутся опыт и память. И самое важное, что я могу в этих обстоятельствах сделать, - это работать не на оценку, чтобы понравиться жюри, а стараться выполнить все так, чтобы было приятно потом пересматривать. Чтобы я гордилась, как преодолела свои страхи.

- Какие, например?

- Страх высоты. А еще, чтобы я гордилась тем, как выучила сложные элементы. Старалась сделать так, чтобы мной гордились муж и сыновья. Они ведь смотрят эфиры. Старший сын даже пересматривает номера. Это мотивирует его, побуждает тоже кататься на коньках. Так что, мне кажется, задачу-максимум я выполнила.

«Упала я знатно»