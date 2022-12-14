Регина Тодоренко: «Сыновья сделали нас с мужем абсолютно счастливыми»

Однажды взяв мощный старт в тревел-шоу «Орел и решка», Регина Тодоренко бесконечно перемещается - и в YouTube авторский канал ведет, и шоу «Маска» судит, и в программе «Ледниковый период» (Первый канал) лед бороздит, и песни с мужем Владом Топаловым записывает, и двоих сыновей успевает воспитывать.
И все же «Телепрограмма» сумела ненадолго перехватить неуловимую Регину на съемках и расспросить про жесткие падения, карьерные взлеты и детские домашние конфликты.
- Регина, что вам дается в «Ледниковом периоде» тяжелее всего?
- Для того чтобы летать по льду, как это делают олимпийские чемпионки, нужно очень много времени и сил тратить на тренировки. Буквально не вылезать со льда. А времени всегда не хватает. Как объяснял мой партнер Александр Энберт (интервью с ним читайте на стр.
28. - Ред.), элементы, которые мы пытаемся освоить за пять дней, профессиональные фигуристы учат в течение пяти лет. Иногда даже десяти, чтобы выполнить их идеально безопасно. Мы же добровольно идем на риск и соглашаемся на тяжелейшие верхние поддержки, которые приходится отрепетировать за несколько дней. Это сложно не только физически, но и психологически.
- Как реагируете на критику судей и невысокие оценки?
- Поначалу мне казалось это очень обидным. Я думала, что судьи должны дать мне поблажку или быть более снисходительными, ведь я только родила (второй раз матерью Регина стала в середине лета. - Авт.). А потом подумала: это ведь был мой выбор, никто не заставлял. Поэтому никто поблажек давать не должен. Каждый артист пришел со своими проблемами, трудностями, графиком.
Решила для себя: даже если выиграть в этом году не получится, все равно останутся опыт и память. И самое важное, что я могу в этих обстоятельствах сделать, - это работать не на оценку, чтобы понравиться жюри, а стараться выполнить все так, чтобы было приятно потом пересматривать. Чтобы я гордилась, как преодолела свои страхи.
- Какие, например?
- Страх высоты. А еще, чтобы я гордилась тем, как выучила сложные элементы. Старалась сделать так, чтобы мной гордились муж и сыновья. Они ведь смотрят эфиры. Старший сын даже пересматривает номера. Это мотивирует его, побуждает тоже кататься на коньках. Так что, мне кажется, задачу-максимум я выполнила.
«Упала я знатно»
Фото: Анастасия Белова
- Недавно на съемках вы упали с высокой поддержки - насколько больно было, делали ли обследование и в каком состоянии сейчас нога?
- Вы спрашиваете прямо, как моя мама.
Да, упала я знатно! (Смеется.) Мы готовили поддержку около недели, предварительно тренируясь в зале в кроссовках. А за день до съемок вышли на лед и прокатили ее на льду. Поэтому надеялись и верили, что я смогу преодолеть этот вираж. И тут дело в том, что я во время съемок проекта сильно похудела.
И каждый прокат, генеральный прогон теряла по 500 г - сильный стресс, я нервничала и волновалась. И то ли потому, что я стала легче, то ли потому, что стала сильнее, прыгнула так, что в воздухе сделала сальто. Если бы не Саша, меня бы увезла скорая помощь. Он рассказывал мне, что первое, чему учат парных фигуристов в поддержках, - правильно ловить партнершу и безопасно приземлять ее. Так что он очень удачно приземлил меня, я аккуратно встала на лед и со счастливым лицом проехала дальше.
Видимо, на адреналине. Какое-то время плохо понимала, что произошло и насколько это было опасно. Ведь я могла приземлиться и головой! Хорошо, когда рядом надежный и сильный партнер. Нога синяя, чуть отекла, но проходит.
- Как реагируют дети на маму на льду?
- Старший просто восторгается: «Ты такая молодец, у тебя так хорошо получилось!» Он со мной на льду присутствует, видит, как мама репетирует. Жалеет и поддерживает. Самая важная мотивация - когда я выхожу на лед, а он кричит: «Мама, я в тебя верю! Я люблю тебя, ты самая лучшая!»
- По ходу текущего сезона шоу вероломно покинул Даня Милохин. У вас когда-нибудь возникало желание покинуть проект, в котором участвовали, если что-то шло не так?
- Да, было. Я хотела покинуть проект, в котором пела (женская группа Real O. - Авт.), потому что чувствовала: нахожусь в стадии «вымирания» - не было сил для создания новых идей, хотелось взять другой вектор или отдых. Так я в итоге и поступила - сменила род деятельности, стала ведущей шоу «Орел и решка». Через пять лет ведения этого крутого проекта мне снова захотелось пойти в другом направлении.
За годы работы в «Орле и решке» Регина объездила и облетела весь мир. И не один раз. Фото: личный архив
Было много бытовых нюансов, которые меня не устраивали в съемках, поэтому произошел еще один апгрейд (обновление, повышение уровня. - Авт.). Спродюсировала собственное шоу «Пятница с Региной», выросла как продюсер, получила премию ТЭФИ за ведение проекта «Регина+1». Так что иногда стоит расходиться с проектами, даже если они самые любимые. Но делать это «экологично» и быть ответственным за решения и их последствия. Потому что договоренности предавать нельзя.
«Влад умеет рассудить справедливо»
- Не так давно Влад Топалов снова вступился за вас, дав отлуп хейтерам, упрекавшим вас в беспечности. Мол, только родила, а уже ездит на съемки, оставляя малыша. Вас задевают такие комментарии в соцсетях?
Фото: личный архив
- Я очень люблю своего мужа, вот что я могу сказать. Знаю, что с ним нахожусь под защитой. Как за каменной стеной. Он умеет рассудить справедливо, правильно. Четко и тактично высказаться, никого не обидев, но вынудив человека задуматься. Что касается комментариев, меня это сильно и страшно задевало. Раньше. А теперь стала понимать, что умение всколыхнуть общественность - тоже часть нашей работы. В этом ничего страшного нет.
- Такое понятие, как имидж, для вас важно?
- Имидж очень важен. Это амплуа, в котором мы работаем на сцене и телевидении. Его необходимо поддерживать. Главное, чтобы он был адекватным и здоровым. Он не должен быть однообразным.
Я считаю, что имидж трансформируется в зависимости от жизненных обстоятельств, и это круто. Будто я смотрю сериал про себя - вижу, как меняется персонаж. А публика наблюдает, как рождается звезда, как идет к цели, видит взлеты и падения, как появляется семья, дети. Важно подпитывать этого героя правильной энергией.
- Вы давно ведете женские шоу. Что дает женщине абсолютную независимость?
- Не существует абсолютной независимости. Да и вообще нет ничего в мире абсолютного. Независимость - только ощущение, при котором женщина чувствует себя комфортно. И все это сугубо индивидуально. Для одной независимость - это финансовые возможности, для другой - любимое дело и т. д.
- Очевидно, значительная часть вашей личной независимости - это дом, ваша крепость. Какими растут Миша и Мирослав?
- Это два маленьких человека, сделавших нас с мужем абсолютно счастливыми людьми. Они поменяли нашу жизнь кардинально. И дали возможность чувствовать себя иначе - еще более живыми, чем мы были. Сплотили нас. Подарили возможность учиться.
- Учиться?
- Да. Ведь дети - самые большие учителя для нас. Именно с их помощью мы познаем мир по-новому.
- Что отличает их и в чем они похожи?
- Пацаны абсолютно разные! Хотя внешне похожи сильно - и оба похожи на Влада. Иногда возникает такое ощущение, что это дети Влада, а я просто их выносила (смеется).
Влад в сыновьях души не чает и проводит с ними много времени. Фото: личный архив
- Ревнуют вас друг к другу?
- Как таковой ревности не было. Но у Мишельки было желание урвать как можно больше внимания мамы и папы. Ему хотелось, чтобы мы всегда были рядом, не отходили от него. Он очень любит брата - заботится о Мирошке, меняет ему подгузники, моет в ванночке, помогает во всем.
Стараемся растить и воспитывать их на равных: если один тянется к игрушке другого, то сразу пытаемся предупредить этот конфликт. Спрашиваем: «А можно ему взять твою игрушку? Ты не против? Она ему очень понравилась». Так что стараемся строить демократичные отношения в семье.
- Как материнство изменило вас?
- Видимо, стала более раздражительной (смеется). Шучу. В новом составе из четырех членов семьи нам пока еще тяжеловато, надо признать, но мы на пути. Работаем над этим.
- Есть ли у вашей семьи сценарий, как идеально провести Новый год?
- С детьми такого сценария не может быть. У нас есть только зыбкий план. Который может поменяться в каждую секунду - родители поймут, о чем я. Дети привносят в жизнь устойчивый элемент спонтанности: ведь они имеют свойство болеть, плакать и так далее. Так что предстоящий Новый год будет для нас самих очень интересным событием, полным сюрпризов и внезапности.
- А как бы хотелось?
- В доме, с елкой. Уютно. С чашечкой какао и бокальчиком глинтвейна. Всей семьей с друзьями лопать оливье, смотреть шоу «Маска» и «Ледниковый период» (финал проекта намечен на 2 января. - Авт.), в которых я участвую. Болтать, играть в настольные игры, петь песни. Пригласить аниматоров и Деда Мороза, чтобы поздравили детей. А потом отправиться в путешествие - кататься на лыжах.
- Не могли бы поздравить и наших читателей с Новым годом?
- Очень хочу пожелать всем много-много любви, мира. Ярких и интереснейших путешествий. Необязательно в другой город - пусть это будет захватывающее путешествие внутрь себя или любимого человека. С наступающим, друзья! (На втором плане слышится одобрительное агуканье пятимесячного Мирослава - он тоже присоединяется к поздравлениям. - Авт.).
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Во втором сезоне черной комедии «Секреты семейной жизни» Тодоренко с юмором сыграла звезду соцсетей Киру Крауч. Фото: кадр из фильма
Регина ТОДОРЕНКО родилась 14 июня 1990 года в Одессе. В детстве занималась хореографией и вокалом. Окончила факультет режиссуры и шоу-бизнеса. Пела в девичьей группе Real O, куда попала как финалистка украинской версии «Фабрики звезд».
С 2014 года снималась в шоу «Орел и решка». В 2017 году получила премию «Женщина года», в 2019-м стала лауреатом премии ТЭФИ. Ведущая множества проектов на ТВ и в сети, в т. ч. авторских. В 2019 году вышла замуж за певца Влада Топалова, у пары двое сыновей.
- «Ледниковый период»
- Суббота/18.20