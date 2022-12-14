«Это превращение утенка в лебедя»: звезда сериала «Казанова» — о своей роли и словечках далекой эпохи

С 12 декабря на Первом канале стартовал авантюрный детективный сериал с интригующим названием «Казанова в России». Одну из главных ролей в нем, воспитанницу итальянского соблазнителя, сыграла питерская актриса Мария Скуратова.

По словам режиссеров Антона и Ильи Чижикова, кастинг на роль Татьяны был огромным. Джакомо Казанова являлся не только соблазнителем светских дам, но и зачастую брал в воспитанницы девушек из небогатых семей, давал им уроки и превращал в идеальных придворных.

В мемуарах Казановы нашли и прототип героини: в Петербурге известный итальянец купил крепостную девчонку и ради забавы принялся ее обучать благородным манерам.

«Это же рабочий сюжет «Пигмалиона». Все остальные страсти были уже делом техники. Но для роли было важно, чтобы Татьяна сочетала в себе и возможную стать, и красоту, и в то же время — непосредственность и непокорность. Маленький чертенок — ключ к этой роли», — объясняют режиссеры.

Подробнее о своей героине Teleprogramma.pro рассказала сама Мария Скуратова.

«Казанова» остался в душе и памяти

— Мария, какие воспоминания у вас остались от съемок? Чем запомнился проект лично вам?

— Прошло немало времени со дня их окончания, в моей жизни многое изменилось. Я стала мамой! Но «Казанова», конечно, остался в душе и памяти.

Работа над ролью началась задолго до съемок: за полгода у нас были читки сценария, глубокие обсуждения, репетиции сцен и танцев (что огромная редкость в кино и счастье для артиста).

Мы обсуждали, почему наши герои поступают так или иначе, мне даже удалось отстоять финал истории для своей героини, доказать, что по-другому (как было в первоначальном варианте сценария) со своим характером, со своей вольной природой Таня бы не смогла поступить.