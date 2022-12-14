«Это превращение утенка в лебедя»: звезда сериала «Казанова» - о своей роли и о словечках далекой эпохи

С 12 декабря на Первом канале стартовал авантюрный детективный сериал с интригующим названием «Казанова в России». Одну из главных ролей в нем, воспитанницу итальянского соблазнителя, сыграла питерская актриса Мария Скуратова.
По словам режиссеров Антона и Ильи Чижикова, кастинг на роль Татьяны был огромным. Джакомо Казанова являлся не только соблазнителем светских дам, но и зачастую брал в воспитанницы девушек из небогатых семей, давал им уроки и превращал в идеальных придворных.
В мемуарах Казановы нашли и прототип героини: в Петербурге известный итальянец купил крепостную девчонку и ради забавы принялся ее обучать благородным манерам.
«Это же рабочий сюжет «Пигмалиона». Все остальные страсти были уже делом техники. Но для роли было важно, чтобы Татьяна сочетала в себе и возможную стать, и красоту, и в то же время - непосредственность и непокорность. Маленький чертенок - ключ к этой роли», - объясняют режиссеры.
Подробнее о своей героине Teleprogramma.pro рассказала сама Мария Скуратова.
«Казанова» остался в душе и памяти
- Мария, какие воспоминания у вас остались от съемок? Чем запомнился проект лично вам?
- Прошло немало времени со дня их окончания, в моей жизни многое изменилось. Я стала мамой! Но «Казанова», конечно, остался в душе и памяти.
Работа над ролью началась задолго до съемок: за полгода у нас были читки сценария, глубокие обсуждения, репетиции сцен и танцев (что огромная редкость в кино и счастье для артиста).
Мы обсуждали, почему наши герои поступают так или иначе, мне даже удалось отстоять финал истории для своей героини, доказать, что по- другому (как было в первоначальном варианте сценария) со своим характером, со своей вольной природой Таня бы не смогла поступить.
Кадр из сериала «Казанова в России». Фото: Первый канал
- Какая свободная и дружелюбная атмосфера у вас была. С исполнителем роли Казановы сербом Иваном Босильчичем тоже все было гармонично?
- Это была атмосфера, в которой нам было легче в быстром и суетливом порой съемочном процессе, потому что мы знали много и о своих героях, и друг о друге. Благодаря как раз предварительным встречам и разговорам.
Нам с Иваном это очень помогло выстроить линию чувств наших героев.
А в какой-то момент мы даже начали говорить словечками и фразами из сценария.
Я так привыкла, что и дома непроизвольно произносила: «Плут вы!» и «Сердцем чую». Словом, язык исторического сценария стал на время родным.
«Для меня это Пигмалион»
- По сюжету вашей героиней увлечен Казанова, берет ее на воспитание и выводит в свет, хотя она простолюдинка... Как так получилось? Или у нее характер как у разбойницы из «Снежной королевы»?
- Для меня это Пигмалион, перевоплощение из утёнка в лебедя. На самом деле, я всегда мечтала сыграть, цыганку сбежавшую из табора, например, или убегающую из-под венца княжну.
И Татьяна такая же душа: вольная, сильная и открытая миру. Она дышит полной грудью. Я обожаю ее!
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Кадр из сериала «Казанова в России». Фото: Первый канал
- До такой степени сильно?
- Просто по-актерски, было интересно, как она меняется: в начале она суетливая, быстрая, ловкая, смелая, близкая к природе.
Но когда Казанова берётся за ее воспитание, она меняется-взрослеет, проживает новые для себя чувства, замедляется, становится глубже, но стремление к воле остается!
- Как вам, кстати, одежда XVIII века?
- Костюм очень помогал. В начале истории я ходила в рубахе, сарафане и лаптях с портянками, чумазая и с косой - это одни ощущения: свобода в движениях, близость к земле.
А потом появился корсет, панье, тяжелое платье, шляпка, каблуки - тут уже спину не сгорбишь и в сундук не спрячешься. Хотя Татьяна и в этом наряде останется собой!