Выгнанный участник шоу «Сердце Ивлеевой» Эмиль Ходжаев: «Мужская конкуренция — это вам не шутки!»

Эмиль Ходжаев и Настя Ивлеева в шоу «Сердце Ивлеевой». Фото:

Эмиль Ходжаев и Настя Ивлеева в шоу «Сердце Ивлеевой». Фото: канал «Пятница!»

Эмиль Ходжаев рассказал Teleprogramma.pro, как ему удалось удивить ведущую с помощью верблюда и вертолета в реалити-шоу «Сердце Ивлеевой».

На этой неделе проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул восточный красавец Эмиль Ходжаев. За кулисами шоу его называли «принцем Персии».

Эмиль — из тех мужчин, которые умеют ухаживать красиво и с размахом. Так, в одном из эпизодов он подарил Насте Ивлеевой настоящую восточную сказку с полетом на вертолете, верблюдом и пловом со специями.

О том, сколько стоило такое яркое свидание, об отношениях с другими участниками и любимой дочери Эмиль Ходжаев рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Не успел раскрыть себя»

Вы расстроились, что покинули проект «Сердце Ивлеевой»?

— Расстроился, конечно! К сожалению, я не успел раскрыть себя и все свои качества — какой я есть на самом деле.

Почему вы вообще согласились в нем участвовать?

— Очень хотел познакомиться с Настей и попытаться построить с ней реальные отношения.

Эмиль Ходжаев. Фото: канал «Пятница!» 

Чему научил вас этот проект?

— Проект научил меня быть целеустремленным, настойчивым, непреклонным и никогда не сдавать своих позиций.

Какие качества вам больше всего импонируют в Насте?

— Она чудесная девушка с железным характером. Настя знает, чего хочет и на что она готова пойти, чтобы этого достичь. 

Вас называют «принцем Персии». Вам нравится такое определение?

— Сильно завышенные требования к мужчинам и ограниченное время, что было на проекте, не играли мне на руку.  

«В Москве возможно вообще все!»

Как появилась идея привести верблюда на свидании с Настей?  

— Идея свидания была «Восточная сказка». Верблюд был самым возможным и доступным атрибутом задумки, которую нужно было организовать за два часа. Хотя изначально я планировал много восточных сюрпризов…

Сложно ли было организовать вертолет на свидании? Сколько примерно стоит такой полет?

— К счастью, в Москве вообще возможно все! Вертолет обошелся в районе ста тысяч рублей. Но это того точно стоило.

Вы сказали, что обычно девушки волнуются перед свиданиями с вами, но вы волновались перед встречами с Настей. Почему?

— Она известная личность, многое видела. Ее действительно сложно удивить. Настя, как я уже говорил, девушка с характером, поэтому я переживал больше насчет своих возможных косяков и проколов. Это ответственность — не ударить в грязь лицом перед ней.

С кем из участников шоу вы подружились, а с кем наоборот?

— Подружился с Алексеем Зловедовым, Артемом-испанцем и Максимом Звоновым. Отличные ребята!

А с другими участниками как не сложилось, так и не общаемся. Все-таки мужская конкуренция — это вам не шутки!

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Эмиль Ходжаев. Фото: канал «Пятница!» 

Вы родились в Тегеране. Возвращаетесь ли вы туда время от времени? В какой стране вы больше проводите времени?

— Да, часто бываю, так как там живут мои самые родные и близкие люди: мама, дочка, братья, сестры. Стараюсь летать на родину в любое свободное время. В России же провожу большую часть жизни, но и путешествую немало.

Знают ли на вашей исторической родине о таком проекте и о том, что вы в нем участвуете? Как к этому относятся?

— Знают. Болели и переживали за меня на протяжении всего проекта. Интересовались, как это устроено изнутри и насколько все настоящее. Я стал узнаваем. Теперь люди в аэропорту со мной хотят сфотографироваться и обняться!

Чем удивляет пятилетняя дочь? Расскажите о ней, пожалуйста.

— Дочь — моя маленькая копия. В свои пять лет она не по-детски мудра и сообразительна. Она добивается всего, чего пожелает, и никто, тем более я, не может ей отказать. Она любовь моего сердца!

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