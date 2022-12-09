Выгнанный участник шоу «Сердце Ивлеевой» Эмиль Ходжаев: «Мужская конкуренция — это вам не шутки!»

На этой неделе проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул восточный красавец Эмиль Ходжаев. За кулисами шоу его называли «принцем Персии».

Эмиль — из тех мужчин, которые умеют ухаживать красиво и с размахом. Так, в одном из эпизодов он подарил Насте Ивлеевой настоящую восточную сказку с полетом на вертолете, верблюдом и пловом со специями.

О том, сколько стоило такое яркое свидание, об отношениях с другими участниками и любимой дочери Эмиль Ходжаев рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Не успел раскрыть себя»

— Вы расстроились, что покинули проект «Сердце Ивлеевой»?

— Расстроился, конечно! К сожалению, я не успел раскрыть себя и все свои качества — какой я есть на самом деле.

— Почему вы вообще согласились в нем участвовать?

— Очень хотел познакомиться с Настей и попытаться построить с ней реальные отношения.