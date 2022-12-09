Выгнанный участник шоу «Сердце Ивлеевой» Эмиль Ходжаев: «Мужская конкуренция — это вам не шутки!»

На этой неделе проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул восточный красавец Эмиль Ходжаев. За кулисами шоу его называли «принцем Персии».
Эмиль — из тех мужчин, которые умеют ухаживать красиво и с размахом. Так, в одном из эпизодов он подарил Насте Ивлеевой настоящую восточную сказку с полетом на вертолете, верблюдом и пловом со специями.
О том, сколько стоило такое яркое свидание, об отношениях с другими участниками и любимой дочери Эмиль Ходжаев рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Не успел раскрыть себя»
— Вы расстроились, что покинули проект «Сердце Ивлеевой»?
— Расстроился, конечно! К сожалению, я не успел раскрыть себя и все свои качества — какой я есть на самом деле.
— Почему вы вообще согласились в нем участвовать?
— Очень хотел познакомиться с Настей и попытаться построить с ней реальные отношения.
Эмиль Ходжаев. Фото: канал «Пятница!»
— Чему научил вас этот проект?
— Проект научил меня быть целеустремленным, настойчивым, непреклонным и никогда не сдавать своих позиций.
— Какие качества вам больше всего импонируют в Насте?
— Она чудесная девушка с железным характером. Настя знает, чего хочет и на что она готова пойти, чтобы этого достичь.
— Вас называют «принцем Персии». Вам нравится такое определение?
— Сильно завышенные требования к мужчинам и ограниченное время, что было на проекте, не играли мне на руку.
«В Москве возможно вообще все!»
— Как появилась идея привести верблюда на свидании с Настей?
— Идея свидания была «Восточная сказка». Верблюд был самым возможным и доступным атрибутом задумки, которую нужно было организовать за два часа. Хотя изначально я планировал много восточных сюрпризов…
— Сложно ли было организовать вертолет на свидании? Сколько примерно стоит такой полет?
— К счастью, в Москве вообще возможно все! Вертолет обошелся в районе ста тысяч рублей. Но это того точно стоило.
— Вы сказали, что обычно девушки волнуются перед свиданиями с вами, но вы волновались перед встречами с Настей. Почему?
— Она известная личность, многое видела. Ее действительно сложно удивить. Настя, как я уже говорил, девушка с характером, поэтому я переживал больше насчет своих возможных косяков и проколов. Это ответственность — не ударить в грязь лицом перед ней.
— С кем из участников шоу вы подружились, а с кем — наоборот?
— Подружился с Алексеем Зловедовым, Артемом-испанцем и Максимом Звоновым. Отличные ребята!
А с другими участниками как не сложилось, так и не общаемся. Все-таки мужская конкуренция — это вам не шутки!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Эмиль Ходжаев. Фото: канал «Пятница!»
— Вы родились в Тегеране. Возвращаетесь ли вы туда время от времени? В какой стране вы больше проводите времени?
— Да, часто бываю, так как там живут мои самые родные и близкие люди: мама, дочка, братья, сестры. Стараюсь летать на родину в любое свободное время. В России же провожу большую часть жизни, но и путешествую немало.
— Знают ли на вашей исторической родине о таком проекте и о том, что вы в нем участвуете? Как к этому относятся?
— Знают. Болели и переживали за меня на протяжении всего проекта. Интересовались, как это устроено изнутри и насколько все настоящее. Я стал узнаваем. Теперь люди в аэропорту со мной хотят сфотографироваться и обняться!
— Чем удивляет пятилетняя дочь? Расскажите о ней, пожалуйста.
— Дочь — моя маленькая копия. В свои пять лет она не по-детски мудра и сообразительна. Она добивается всего, чего пожелает, и никто, тем более я, не может ей отказать. Она любовь моего сердца!