Вячеслав Чепурченко о новых «Жуках»: «Били по голове стеклянной бутылкой, тонул в реке, ухаживал за Верником»

5 декабря на телеканале ТНТ выходит третий сезон сериала «Жуки». Вячеслав Чепурченко, исполнивший одну из главных ролей, рассказал о том, как проходили съемки, как проект изменил его жизнь, по чему он будет больше всего скучать.
Местные жители подкармливали
- Съемки «Жуков» проходили в настоящей деревне, с настоящими жителями, которые невольно были зрителями. А может быть, и участниками? Как сложились отношения с местными жителями?
- За три сезона мнение жителей о нас, конечно, менялось. Первый сезон был для них новшеством – до их деревни кто-то добрался и снимал ее, для жителей это было необычно, они даже немного побаивались. Потом они стали активнее общаться с нами, интересоваться происходящим на площадке, порой немного мешая съемкам. К третьему сезону в деревню стали приезжать фанаты «Жуков». Думаю, жители Нижних Подгоричей подустали от такого количества новых людей.
- Говорят, местные жители вас даже подкармливали?
- Они всегда принимали нас с любовью, гостеприимно, угощали местными продуктами. Кстати, Нижние Подгоричи - вполне современная деревня. Она находится далеко от Москвы и Калуги, но это не глубинка с лубочными домиками и старенькими бабушками и дедушками. Большая часть домов – скорее, дачи.
Фото: канал ТНТ
Самое страшное
- С кем из коллег вы особенно подружились на съемках? С кем общаетесь помимо работы и будете общаться в дальнейшем?
- Вся наша команда – Паша Комаров, Вадим Дубровин, Макс Лагашкин, Игорь Верник, Катя Стулова, – мы все очень активно общались и продолжаем. Даже если на площадке случались проблемы - все решалось очень аккуратно, по-доброму и продуктивно. И все мы заботились друг о друге и относились друг к другу с большим уважением.
- Что на съемках «Жуков» оказалось для вас самым трудным? Вспоминаете какие-то эпизоды с ужасом?
- У нас была сцена, в которой участковый Маслов на «бобике» влетал в реку, и я должен был нырять в воду и плыть, чтобы достать Маслова. За рулем был каскадер, и я был уверен, что машина даже под воду не уйдет, но она ушла под воду с крышей!
И при этом еще Макс Лагашкин хотел трюк сделать сам – хорошо, что его отговорили, потому что место, в котором упала машина, оказалось глубокой впадиной.
Даже ныряя, я не смог достать до машины. Было очень страшно: подо мной, в глубине, человек, и я не знал, как он себя чувствует. Хорошо, что каскадер оказался настоящим профессионалом. А я искренне поддался панике. Именно этот момент я вспоминаю с ужасом, это был животный страх.
Фото: канал ТНТ
Самое смешное
- А что было самым смешным?
- Самое смешное всегда – «расколы». Когда я видел, что Макс Лагашкин или Игорь Верник говорят безумный текст абсолютно серьезно, было очень сложно не расколоться. У них были такие чертенята в глазах, что я просто не мог удержаться от смеха. И сейчас, пересматривая видео со съемок, я каждый раз смеюсь.
- Сериал «Жуки» некоторые сравнивают с фильмом «Особенности национальной охоты». Как, по-вашему, есть между ними что-то общее?
- Я очень люблю этот фильм. Наверное, по внутренним ощущениям они и правда схожи, хотя я раньше никогда об этом не думал. Может быть, по теплоте, исходящей от персонажей. Все герои «Особенностей национальной охоты» своеобразные, гротескные, но искренние и не злые! Это очень народные персонажи, не глупые, а скорее наивные. В этом, наверное, схожесть.
Вячеслав Чепурченко. Фото: личный архив
«Ухаживал за Верником»
- Героям сериала приходится драться, гонять на тракторе, убегать от быка, даже тонуть и гореть. Кто выполнял трюки – каскадеры или вы сами?
- Половину третьего сезона я ухаживал за персонажем Верника – мыл его, кормил, чуть ли жевал за него еду. Это достаточно личное пространство другого человека, мужчины, и влезать в него непросто. А еще у меня была драка, в которой меня били по голове стеклянной бутылкой, но на самом деле она не была стеклянной – такие бутылки делают из специального сахара.
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«Становится грустно»
- Вам жаль, что третий сезон «Жуков» стал последним? Не хотелось бы продолжить этот проект?
- Конечно, жаль! Мы двигались в одном направлении, поддерживали друг друга, чувствовали, что мы нужны. Когда это прекращается, становится грустно, ведь плечо товарища хочется чувствовать всегда.
Но колесо Сансары крутится, жизнь идет дальше. Если мы с командой сериала «Жуки» еще раз встретимся на съемочной площадке, это будет прекрасно! А тому, что история сериала заканчивается, я рад: есть много примеров, когда проекты превращались в «Санта-Барбару» или «Тропиканку», высосанную из пальца. А у нас было три прекрасных сезона!
Новые серии «Жуков» на канале ТНТ - уже с 5 декабря. Не пропустите!