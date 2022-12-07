Вячеслав Чепурченко о новых «Жуках»: «Били по голове стеклянной бутылкой, тонул в реке, ухаживал за Верником»

5 декабря на телеканале ТНТ выходит третий сезон сериала «Жуки». Вячеслав Чепурченко, исполнивший одну из главных ролей, рассказал о том, как проходили съемки, как проект изменил его жизнь, по чему он будет больше всего скучать.

Местные жители подкармливали

- Съемки «Жуков» проходили в настоящей деревне, с настоящими жителями, которые невольно были зрителями. А может быть, и участниками? Как сложились отношения с местными жителями?

- За три сезона мнение жителей о нас, конечно, менялось. Первый сезон был для них новшеством – до их деревни кто-то добрался и снимал ее, для жителей это было необычно, они даже немного побаивались. Потом они стали активнее общаться с нами, интересоваться происходящим на площадке, порой немного мешая съемкам. К третьему сезону в деревню стали приезжать фанаты «Жуков». Думаю, жители Нижних Подгоричей подустали от такого количества новых людей.

- Говорят, местные жители вас даже подкармливали?

- Они всегда принимали нас с любовью, гостеприимно, угощали местными продуктами. Кстати, Нижние Подгоричи - вполне современная деревня. Она находится далеко от Москвы и Калуги, но это не глубинка с лубочными домиками и старенькими бабушками и дедушками. Большая часть домов – скорее, дачи.

