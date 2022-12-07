Звезда сериала «Закрыть гештальт» Дмитрий Лысенков: «Разговаривал противным голосочком»

19 декабря в 22.00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Закрыть гештальт», который на «Кинопоиске» посмотрели более 1 млн подписчиков. Популярный актер Дмитрий Лысенков исполнил в нем роль интернет-тролля.
- В сериале «Закрыть гештальт» у вашего героя испорченные зубы, очки, растрепанные волосы. Как пришла идея сделать Руслана, неприятного интернет-тролля, именно таким?
- Наш режиссер придумал этого персонажа таким. Он не следит за собой, потому что целыми днями сидит дома и пишет хейтерские комментарии. Кроме плохих зубов, у него еще и очки, поскольку он все время перед монитором. Добавили и дефект речи, чтобы при этом специально открывались плохие зубы.
Фото: кадр из сериала «Закрыть гештальт»
- Когда у героя есть какой-то речевой дефект, в данном случае шепелявость, это добавляет сложностей?
- Это - часть образа. Когда его создал, дальше в нем существуешь и не выходишь из него даже на обед. Разговариваешь с группой таким противным голосочком с какими-то дефектами. Так артисты часто делают, когда только-только начинают что-то репетировать в театре или кино. Не так чтобы очень сложно. Но нужно постоянно поддерживать образ.
- В каждой серии «Гештальта» новый герой – яркий, запоминающийся. Вы всегда легко соглашаетесь на небольшие роли?
- Я соглашаюсь именно на роль, не смотрю ее размер. Конечно, приятнее, когда она большая или главная. Но если предлагают интересный эпизод, тоже соглашаюсь. Тем более, что в сериале «Закрыть гештальт» моя роль - на всю серию, и классный актерский состав.
Фото: кадр из сериала «Закрыть гештальт»
- Еще одно важное событие для вас в этом году — финал сериала «ИП Пирогова». Вы жили со своим героем, Приветиком, пять лет. Легко ли его отпустили? Не было грустно?
- Это была приятная грусть. Я люблю, когда есть какой-то итог, когда можно подвести черту. А если сериал длится очень долго, для меня это, наоборот, тревожное состояние опасности и того, что мы уже начнем делать что-то плохо и некачественно. Все нужно заканчивать вовремя.
Как и со спектаклями — снимать с репертуара тогда, когда начинает пропадать качество, а планка падать. Поэтому у меня хорошее ощущение от того, что получилось сделать. Может, финальный сезон и не самый смешной, но нам удалось привести героев к позитивным точкам: все вместе, у всех все хорошо. Так и должен заканчиваться утренний сериал за завтраком.
Фото: кадр из сериала «Закрыть гештальт»
«Сложно заучивать церковные тексты»
- Ваши коллеги из сериала отмечали, что вы всегда знаете текст и свой, и партнера. Вам комфортнее, когда вы готовы на сто процентов? Ведь некоторые актеры впервые видят текст лишь перед съемкой.
- Я этих актеров тоже знаю, работать с ними - мука. Это только Роман Мадянов хорошо и быстро запоминает текст перед сценой. Все остальные не могут этим похвастаться, и мы просто тратим время на то, что коллега долго-долго выучивает текст, на что уходит полчаса репетиции как минимум.
Знание текста — моя непосредственная задача, которую я должен выполнять заранее. Я довольно быстро учу слова, если они несложные. Бывают и сложные - длинные монологи или сложные термины.
Сложно заучивать церковные тексты, молитвы, юридические или медицинские формулировки. Актера должен выучить все это, сделать домашнюю работу. Иначе зачем мы заранее получаем текст?
Если получается быстро выучить на площадке, прекрасно. Но я знаю только Романа Мадянова, который так умеет. Он быстро запоминает и дальше органичен, не зажат, а только, наоборот, еще прирастает импровизационно. Сергей Юрский знал всю пьесу! Даже те места, которые не играл на сцене.
Фото: кадр из сериала «Закрыть гештальт»
О мытье полов и уральском характере
- Вы и дома такой перфекционист? А что вам удается даже лучше, чем супруге?
- По хозяйству? Даже не знаю. Наверное, я тщательнее мою пол. Маша моет со шваброй, а я руками, более тщательно.
- Вы, наверное, просто внимательнее к деталям?
- К углам! (Улыбается.) К углам и потаенным закоулкам. И пылесосом я убираю, отодвигая мебель. Если берусь за уборку, хоть занимаюсь этим редко, то пытаюсь вычистить уже и там, откуда выкатится «перекати-поле». Ведь у нас еще и собака. Но, конечно, с женой не соревнуюсь.
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- Мария родилась на Урале. Про таких часто говорят: «Кремень!»
- Нет, она очень мягкий человек, намного мягче меня.
- А если говорить про кухню? Она у вас с уральским колоритом?
- Нет-нет, ничего такого. Мы вообще редко готовим. Дети едят в школе, я — на съемках. Правда, вчера был очень вкусный мясной рулет.
Не пропустите премьеру: лирическая комедия «Закрыть гештальт» на канале СТС - 19 декабря в 22.00!