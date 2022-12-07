Звезда сериала «Закрыть гештальт» Дмитрий Лысенков: «Разговаривал противным голосочком»

19 декабря в 22.00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Закрыть гештальт», который на «Кинопоиске» посмотрели более 1 млн подписчиков. Популярный актер Дмитрий Лысенков исполнил в нем роль интернет-тролля.

- В сериале «Закрыть гештальт» у вашего героя испорченные зубы, очки, растрепанные волосы. Как пришла идея сделать Руслана, неприятного интернет-тролля, именно таким?

- Наш режиссер придумал этого персонажа таким. Он не следит за собой, потому что целыми днями сидит дома и пишет хейтерские комментарии. Кроме плохих зубов, у него еще и очки, поскольку он все время перед монитором. Добавили и дефект речи, чтобы при этом специально открывались плохие зубы.

