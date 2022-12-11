Лукерья Ильяшенко: «Какой смысл отказываться от ролей роковых красоток, если я и в жизни такая?»

Зритель уже успел привыкнуть к тому, что если Лукерья, запомнившаяся по ярким ролям в сериалах «Сладкая жизнь» и «Химера», участвует в новом проекте, то непременно жди откровенной сцены. Но научно-фантастический сериал «Суперпозиция», который уже можно посмотреть на онлайн-платформах (Okko, ИВИ, PREMIER), разочарует любителей клубнички: у актрисы здесь образ застегнутой на все пуговицы симпатичной хакерши, путешествующей между вселенными. Мы решили расспросить Лукерью, комфортно ли ей в таком амплуа.
«Инопланетяне, не прилетайте!»
В проекте «Суперпозиция» партнерами Ильяшенко стали Игорь Жижикин (слева) и Павел Табаков. Фото: кадр из фильма
- Как вы чувствуете свою героиню, какая роль ей отведена в этой истории?
- Героиню зовут Алиса. Это девушка - ученый, которая пришла в наш современный мир из параллельной реальности (по сюжету главный герой в исполнении Константина Лавроненко, подобно Шурику в «Иване Васильевиче...», открыл портал в другие миры. - Ред.). Тот другой мир ждет аннигиляция, то есть уничтожение, поэтому она и пытается спасти семью и близких, которые остались там.
- Кажется, что хакерша - первый ваш персонаж такого типа...
- Был еще сериал «Высокие ставки», где я играла девушку по имени Глория. Она была куда более интересной и активной, чем Алиса в «Суперпозиции».
- Научная фантастика, сингулярность, гравитационные волны, кротовые норы и прочие взаимодействия между мирами - вас это когда-нибудь интересовало?
- Все это было мне интересно исключительно в формате «почитать»: Станислав Лем, Дэниел Киз, кто еще? Курт Воннегут! Братья Стругацкие, конечно. Почитать я люблю. Не могу сказать, что я фанат научной фантастики и испытываю большой трепет перед такими книгами. Все-таки это больше мужская литература, как мне кажется. А мне подавай Гайто Газданова (писатель-эмигрант, большую часть жизни проживший в Париже - Ред.).
- Верите в существование параллельных вселенных, где есть разумные существа?
- Я верю в науку и прогресс, а они не исключают существования параллельных вселенных. Поэтому, как скажут ученые, так я и буду думать. Считаю, нельзя исключать существование параллельных миров, инопланетян и всяких таких штук. Слишком мало мы пока знаем об этом мире и планете Земля. Просто, если они и есть, хочется, чтобы они прилетели не именно сейчас. Лучше в какое-нибудь другое время. Хотя бы в 2023 году. А то уже и так ту мач (от английского too much - слишком много. - Ред.)...
- Думали о том, что было бы интересно встретиться с ними?
Актриса знает о своей сексуальности и не стесняется ее. Фото: соцсети
- Нет, не хочу с ними встречаться. И так слишком много обрушилось на человечество в последнее время. Так что, ребята-инопланетяне, простите, но нам сейчас не до вас! (Смеется.) Не прилетайте пока.
- Певица Катя Лель не раз говорила, что встречалась с инопланетянами, что они забрали у нее зубы, а еще пустили погостить на корабль. Если бы подобный контакт произошел с вами, это пошло бы на пользу?
- Хотела ли бы я такого рода контакта? Однозначно нет. Мне нужны зубы, я ими жую. Пищу нужно тщательно пережевывать, чтобы она под воздействием желудочного сока, будучи размельченной, лучше переваривалась. Зубы инопланетянам не отдала бы. Не надо таких контактов. А если серьезно, то мне кажется, Катя Лель всех троллит, а ее воспринимают всерьез.
«Менять людей - провальная идея»
Фото: Persona Stars
- Одна из главных этических дилемм «Суперпозиции» - право на изменение прошлого. Вы бы пошли на это, если бы имели возможность?
- Нет, мне не хотелось бы поменять ничего из прошлого. Потому что прошлое - это канва, материя, которая делает нас такими, какие мы есть. А я себе в общем-то нравлюсь, даже несмотря на негативный опыт.
- «Деньги - удивительный запах свободы и счастья», - такая мысль звучит в сериале. Вы согласны с этим?
- В нашем мире, к сожалению, деньги очень и очень важны. Они помогают решать многие проблемы - со здоровьем, с переездом, с чем угодно. Духовность - замечательно. Но деньги, простите, это то, что практически решает многие вопросы.
- Можно ли воспринимать ключевой сценарный крючок проекта как метафору? Если мы пытаемся измениться сами, предавать себя, то это ведет и к разрушению личности. Или так: пытаясь менять других людей, дарить им счастье и добро, исправить их в «лучшую» сторону, мы только наносим вред?
- Могу сказать, что на собственном опыте убедилась: менять людей и нести им добро - провальная идея. Сколько нужно психологов, чтобы помочь вкрутить лампочку? Лампочка должна сама захотеть вкручиваться. Если человек не хочет меняться, не лезьте. Это его выбор. Оставьте в покое. Ему и так хорошо. Если ему захочется что-то сделать, он сам сделает так, что жизнь изменится. Специально делать кого-то счастливым невозможно и бесполезно - не работает.
«Личное охраняю, как цербер»
Знаменитой артистка стала после роли в сериале «Сладкая жизнь». Фото: кадр из фильма
- Не возникало ли у вас мысли навсегда или постепенно начинать отказываться от откровенных сцен и образов роковых стерв, которые режиссеры частенько предлагают вам? Как в «Сладкой жизни», «Химере»...
- Я не сказала бы, что в «Химере» я играла роковую стерву. В этом сериале есть постельные сцены, но они направлены исключительно на то, чтобы сблизить персонажа моей Ксении - милой девочки, журналиста в очках - и Конькова (Александр Кузнецов), чтобы зритель рыдал, когда ее убьют. Я вот на озвучке рыдала. Так что играю я не только стерв, но и проституток, баб с яйцами, баб-полицейских, сильных женщин и иногда даже сумасшедших.
- И все же после многочисленных проектов, где вам выпадало играть роковых красоток, не хотели потом отказаться от аналогичных работ?
- Пока не собираюсь. Потому что являюсь таковой по сей день. А когда роковая красотка, то есть я, станет чуть уставшей, тогда подумаю о том, чтобы отказаться. Но сейчас какой смысл мне прятать такую прекрасную фактуру? Чтобы она простаивала? Это странно. Предлагают роковую красотку - беру.
Лукерье - 33, ее гражданскому мужу, главреду журнала Maxim Александру Маленкову, - 50. Фото: Михаил Фролов/КП
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- Признайтесь, какой из обнародованных слухов о вас был самым забавным и нелепым? Про отношения с Павлом Прилучным? Про тайного покровителя-олигарха?
- Все они - чушь. Я охраняю личную жизнь, как цербер. Туда никто не вхож. Никто не может знать, что там происходит на самом деле. И это принципиальная позиция. Личное должно оставаться личным. Так что все слухи про олигархов и Прилучного - выдуманный бред. Последующие вопросы о личной жизни сразу опускаем.
- Тогда давайте вспомним ваши слова о том, что вы не понимаете, как можно тратить жизнь на что-то, кроме достижения цели. Какова ваша цель на настоящий момент?
- У меня есть глобальная цель и несколько подцелей. Какие? Говорить не буду. Но я работаю над тем, чтобы превратить их в реальность, поверьте.
Где смотреть: «Суперпозиция» - Okko, ИВИ, PREMIER.