Лукерья Ильяшенко: «Какой смысл отказываться от ролей роковых красоток, если я и в жизни такая?»

- Как вы чувствуете свою героиню, какая роль ей отведена в этой истории?

- Героиню зовут Алиса. Это девушка - ученый, которая пришла в наш современный мир из параллельной реальности (по сюжету главный герой в исполнении Константина Лавроненко, подобно Шурику в «Иване Васильевиче...», открыл портал в другие миры. - Ред.). Тот другой мир ждет аннигиляция, то есть уничтожение, поэтому она и пытается спасти семью и близких, которые остались там.

- Кажется, что хакерша - первый ваш персонаж такого типа...

- Был еще сериал «Высокие ставки», где я играла девушку по имени Глория. Она была куда более интересной и активной, чем Алиса в «Суперпозиции».

- Научная фантастика, сингулярность, гравитационные волны, кротовые норы и прочие взаимодействия между мирами - вас это когда-нибудь интересовало?

- Все это было мне интересно исключительно в формате «почитать»: Станислав Лем, Дэниел Киз, кто еще? Курт Воннегут! Братья Стругацкие, конечно. Почитать я люблю. Не могу сказать, что я фанат научной фантастики и испытываю большой трепет перед такими книгами. Все-таки это больше мужская литература, как мне кажется. А мне подавай Гайто Газданова (писатель-эмигрант, большую часть жизни проживший в Париже - Ред.).

- Верите в существование параллельных вселенных, где есть разумные существа?

- Я верю в науку и прогресс, а они не исключают существования параллельных вселенных. Поэтому, как скажут ученые, так я и буду думать. Считаю, нельзя исключать существование параллельных миров, инопланетян и всяких таких штук. Слишком мало мы пока знаем об этом мире и планете Земля. Просто, если они и есть, хочется, чтобы они прилетели не именно сейчас. Лучше в какое-нибудь другое время. Хотя бы в 2023 году. А то уже и так ту мач (от английского too much - слишком много. - Ред.)...

- Думали о том, что было бы интересно встретиться с ними?