Анна Ковальчук: «Сын, как любой ребенок, любит, когда мама читает ему по вечерам»

- Увидим! Но чуть-чуть. У Маши по сценарию был день рождения, а дочери на нем вдруг не оказалось. Я связалась со сценаристами, и они добавили дочь в эту сцену: «Как же так получилось? Зовем Злату!»

- Вы смотрите с семьей сериал в своей квартире в Санкт-Петербурге, где у вас уже стоит елка. Почему так рано ее наряжаете?

- Действительно, елку мы нарядили еще 1 декабря. У нас такая семейная традиция. И начиная с 1 декабря приходит гномик и приносит каждую ночь детям подарки.

- Пока мы смотрим очередные серии «Тайн следствия», идет подготовка к работе над новым, уже 23-м сезоном, который будет сниматься весной и летом. Вам с профессиональной точки зрения легко быть столько лет вместе со своей героиней?

- Мы каждый раз расследуем новые дела, но образ пишется примерно в одном стиле. Вот и Вадим Зеланд в своей книге «Трансерфинг реальности» писал на эту тему: человек большую часть своей жизни находится в сонном состоянии, и, чтобы внутренне проснуться, рекомендуется каждый день что-то менять, делать что-то новое: допустим, поменять привычную дорогу во время прогулки. А для артиста такие эмоции тем более важны, поэтому есть масса профессиональных секретов, чтобы сохранить «горящий глаз». Потому что если артисту неинтересно, то и зрителю будет неинтересно. Мне интересно!

- Еще совсем недавно главной темой был ковид. Вы переболели? Если да, как это отразилось на съемочном процессе?

- Как тут не переболеть? Это же вирус! Я, как все, болела год назад. Но никого не обременила отменой съемок, так как это случилось в перерыве между ними.

«С сестрой постоянно на связи»

- Когда на телеканале «Спас» выходила программа «Тайны сказок с Анной Ковальчук», вы признавались, что перед съемками проверяли произведения, о которых рассказывали в передаче, на сыне Добрыне. Сейчас ему уже 12 лет - продолжаете ему сказки читать?