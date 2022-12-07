Анна Ковальчук: «Сын, как любой ребенок, любит, когда мама читает ему по вечерам»

У Анны есть традиция - наряжать дома елку уже в начале декабря. Поэтому новые серии «Тайн следствия», показ которых недавно начался на канале «Россия», актриса с семьей смотрит уже в праздничной обстановке.
«Моя героиня - цельная женщина»
- В теледетективах в последние годы стало меньше личной жизни героев и больше расследований. Как вам кажется, в «Тайнах следствия» это тоже присутствует?
- Мне кажется, зритель полюбил сериал за интересные дела, которые мы расследуем. Поэтому важно удовлетворять этот интерес. У нас примерно 80% времени идут расследования, которые мы стараемся сбалансировать историями о личной жизни.
Фото: канал «Россия 1»
- В новых сериях ваша героиня Мария Швецова решает, кого из влюбленных в нее мужчин простить и дать второй шанс. А в реальной жизни вы легко прощаете людей?
- Моя героиня настолько цельная женщина, что если она решит не прощать, то это навсегда. Видимо, поэтому она очень осторожна в подобных решениях. Я делаю это легко, потому что могу поменять свое мнение несколько раз. Так как я человек верующий, то чаще всего прощаю - даже в серьезных ситуациях. А вот общаться дальше буду не всегда. Не потому, что я злюсь, просто мне это становится неинтересно.
- Логика и интуиция для Швецовой - главный инструмент расследования, несмотря на то что в последние годы технологии развиваются стремительно. А вы за годы «телеслужбы» не стали мыслить, как следователь?
- С помощью технологий можно по микрочастичке биологического элемента раскрыть личность преступника. Но заменить логику, интуицию, чутье, опыт невозможно. К примеру, в одной из серий Мария Сергеевна обращает внимание на месте преступления на мелочь: коробочка оказывается пустой. Но именно этот факт окажется ключом к расследованию. Я теперь все фильмы смотрю так же: думаю, почему же следователь обратил внимание не на эту деталь, а вот на эту?
- У вас родилась дочь Злата и вскоре снялась в сериале, ведь Швецова по сюжету тоже родила. Поэтому зрители за судьбой вашего ребенка следят. В этом году Злате исполнилось 22 года, она окончила вуз, выучилась на юриста. Увидим ли мы ее в свежих эпизодах?
Злата (справа) уже много лет исполняет в «Тайнах следствия» роль дочери Марии Швецовой, которую играет ее звездная мама. Фото: канал «Россия 1»
- Увидим! Но чуть-чуть. У Маши по сценарию был день рождения, а дочери на нем вдруг не оказалось. Я связалась со сценаристами, и они добавили дочь в эту сцену: «Как же так получилось? Зовем Злату!»
- Вы смотрите с семьей сериал в своей квартире в Санкт-Петербурге, где у вас уже стоит елка. Почему так рано ее наряжаете?
- Действительно, елку мы нарядили еще 1 декабря. У нас такая семейная традиция. И начиная с 1 декабря приходит гномик и приносит каждую ночь детям подарки.
- Пока мы смотрим очередные серии «Тайн следствия», идет подготовка к работе над новым, уже 23-м сезоном, который будет сниматься весной и летом. Вам с профессиональной точки зрения легко быть столько лет вместе со своей героиней?
- Мы каждый раз расследуем новые дела, но образ пишется примерно в одном стиле. Вот и Вадим Зеланд в своей книге «Трансерфинг реальности» писал на эту тему: человек большую часть своей жизни находится в сонном состоянии, и, чтобы внутренне проснуться, рекомендуется каждый день что-то менять, делать что-то новое: допустим, поменять привычную дорогу во время прогулки. А для артиста такие эмоции тем более важны, поэтому есть масса профессиональных секретов, чтобы сохранить «горящий глаз». Потому что если артисту неинтересно, то и зрителю будет неинтересно. Мне интересно!
- Еще совсем недавно главной темой был ковид. Вы переболели? Если да, как это отразилось на съемочном процессе?
- Как тут не переболеть? Это же вирус! Я, как все, болела год назад. Но никого не обременила отменой съемок, так как это случилось в перерыве между ними.
«С сестрой постоянно на связи»
- Когда на телеканале «Спас» выходила программа «Тайны сказок с Анной Ковальчук», вы признавались, что перед съемками проверяли произведения, о которых рассказывали в передаче, на сыне Добрыне. Сейчас ему уже 12 лет - продолжаете ему сказки читать?
Сыну актрисы Добрыне 12 лет.. Фото: личный архив
- Добрыня любит, когда я ему читаю. Думаю, что любой ребенок, даже самый взрослый, хотел бы, чтобы мама ему иногда вечером что-то читала. Не очень часто у нас это получается. В школьной программе попадаются непростые произведения: понимаю, чтобы сын вник, заинтересовался, нужно начало книги разобрать, объяснить, о чем произведение. И все - дальше он включается и читает сам. Так, например, читали повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Естественно, свои сказки сыну тоже читаю.
- Вы пишете сказки?
- Да, я тут написала свою зимнюю сказку «Фонарь Фонарыч», хочу выпустить ее в печатном издании. Там будут очень красивые картинки. Уже запустила в печать, хочу, чтобы на Новый год такую книгу дарили детишкам.
- Ее можно будет купить в книжных магазинах?
- Не думала пока об этом. Сейчас издаю книгу только для того, чтобы дарить ее людям. Планирую, что буду на онлайн-площадке (может быть, на своем канале в YouTube) читать деткам сказки.
- На Новый год и другие праздники дети часто дарят мамам трогательные подарки, наверняка и вы такие получали. Храните их?
- У меня есть папка, она называется «Память»: в ней собираю в основном рукописные поздравления и истории от детей. Очень люблю такие вещи, поэтому и храню. Например, то, что мне Злата писала. То, что Добрыня загадывал, когда был маленький. Школьные дневники детей храню, открытки с трогательными надписями. Думаю, что и детям в будущем тоже будет интересно содержание этой папки.
- Вы рассказывали, как в 8 лет с братом пошли в кино, а когда шли назад, выбрали на улице девочку, привели ее домой и сказали, что она будет вашей сестрой. И вот семь лет назад вы познакомились со своей сестрой по отцу актрисой Катериной Ковальчук. Получается, что детское желание реализовалось? Как часто общаетесь с сестрой? Она ведь в Москве, а вы в Питере...
Анна со своей младшей сестрой Катериной Ковальчук. Фото: личный архив
- Так удивительно, что вы вспомнили этот случай из детства. Я не связывала эти две истории, но вы правы. Я, видимо, так хотела сестру, что вот она и появилась у меня. Конечно, мы теперь на связи. Катя работает и снимает жилье в Москве, но часто приезжает сюда - здесь живут ее родители. Как только сестра приезжает, мы собираемся в доме папы, общаемся.
- Как вы с мужем Олегом отмечали в этом году 15-летие супружеской жизни?
- Мы с мужем считали - у нас уже 17 лет в этом году. Никаких пышных торжеств не делаем, всегда отмечаем дома в кругу семьи - у нас все праздники проходят с детьми, чтобы им было интересно.
«Отправляю поклонникам письма с автографами»
- Если кто-то из наших читателей соберется этой зимой в Санкт-Петербург, то где вас можно увидеть?
- У меня пройдут творческие вечера: на 16 декабря билеты закончились, есть еще билеты на 18 декабря (в Мальтийской капелле) и на 23 февраля (в Доме офицеров). Эти концерты у меня редко бывают, но я их очень люблю, они греют душу. Сама придумываю сценарий - пою песни из фильмов, мультфильмов, читаю свою стихи, общаюсь со зрителями. Конечно, жду всех в Театре Ленсовета: играем «Вишневый сад», «Мертвые души», «Бунин. Он, она».
И в декабре у нас чудесная премьера - «По страницам романа», где мы читаем отрывки из «Евгения Онегина» и параллельно у нас на сцене 70 человек симфонического оркестра из нашей капеллы питерской играют музыку Чайковского... Из кинопроектов сейчас идут съемки нового сезона саги «Екатерина. Фавориты» для канала «Россия», где я играю княгиню Дашкову.
- Как сейчас общаетесь с поклонниками? Раньше поклонники на адрес театра присылали письма, теперь в основном все пишут в соцсети...
- Письма до сих пор приходят! В основном люди благодарят за роли и присылают конверты с обратным адресом и моей фотографией - просят, чтобы я поставила подпись, автограф. Делаю это и отправляю обратно с удовольствием. Прихожу в театр, несколько таких писем оформляю, потом отправляю людям, которые получают их в разных городах России, мой автограф. Это здорово! В социальных сетях не отвечаю - свободного времени не так много, его лучше потратить на семью. Мне кажется, что общение артиста и зрителя должно ограничиваться экраном ТВ, театральной сценой.
- Вы человек верующий - находите время, чтобы прийти в церковь?
- У меня батюшка строгий и всегда говорит, чтобы в седьмой день (в воскресенье) я была в церкви. Это вообще так положено, так Господь нам завещал - проводить седьмой день в мыслях о Боге, в благодарности, в просьбах. Потому что Бог слышит нас всех и исполняет все. Просто мы не просим. Можно прийти в церковь и просить, и благодарить Бога - и все получишь. Это очень простой закон, и он работает.
- «Тайны следствия»
- Пн. - чт./21.20