Лолита — об электричках, карте «Тройка» и ненормальных фанатах

Певица Лолита всегда была без комплексов. Когда-то она вела одноименную программу на Первом канале. Да и сейчас артистка совершенно не изменяет себе. Например, преспокойно ездит на электричке, не опасаясь быть узнанной. Здесь главное — не нарушить принцип «Заговори, чтоб я тебя увидел».

Об этом и не только артистка рассказала журналистам в кулуарах премии «Песня года». Лолита стала гостьей традиционного музыкального фестиваля, собирающего всех хитмейкеров на одной сцене.

«Люди подумают: «Ну, просто похожа»

— Лолита, у вас на шее сегодня можно увидеть искусственную татуировку. А не хотите ли сделать настоящую?

— Я, что, с ума сошла? Потом в гробу вся эта фигня сморщится. А тут — мочалкой потер и все.

— Говорят, вы приехали на концерт на электричке… Как так произошло?

— А почему нет? Вы думаете, я за всю жизнь ни разу не ездила на электричке? Я езжу на ней, например, на дачу. Тем более электрички стали сейчас нарядные: классные, теплые. Зачем мне два с половиной часа сидеть в пробке, в машине, если есть электрички?! Меня совершенно не воспринимают как больного человека. Я абсолютно комфортно себя чувствую.