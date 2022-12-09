Лолита — об электричках, карте «Тройка» и ненормальных фанатах

Певица Лолита всегда была без комплексов. Когда-то она вела одноименную программу на Первом канале. Да и сейчас артистка совершенно не изменяет себе. Например, преспокойно ездит на электричке, не опасаясь быть узнанной. Здесь главное — не нарушить принцип «Заговори, чтоб я тебя увидел».
Об этом и не только артистка рассказала журналистам в кулуарах премии «Песня года». Лолита стала гостьей традиционного музыкального фестиваля, собирающего всех хитмейкеров на одной сцене.
«Люди подумают: «Ну, просто похожа»
— Лолита, у вас на шее сегодня можно увидеть искусственную татуировку. А не хотите ли сделать настоящую?
— Я, что, с ума сошла? Потом в гробу вся эта фигня сморщится. А тут — мочалкой потер и все.
— Говорят, вы приехали на концерт на электричке… Как так произошло?
— А почему нет? Вы думаете, я за всю жизнь ни разу не ездила на электричке? Я езжу на ней, например, на дачу. Тем более электрички стали сейчас нарядные: классные, теплые. Зачем мне два с половиной часа сидеть в пробке, в машине, если есть электрички?! Меня совершенно не воспринимают как больного человека. Я абсолютно комфортно себя чувствую.
Лолита. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— И что, у вас даже карта «Тройка» есть?
— Наверное, есть. У меня есть пенсионный. Я по нему бесплатно езжу.
— А не опасаетесь, что вас узнают и начнут приставать с автографами и фотографиями?
— Нет. Люди подумают: «Ну, просто похожа». Меня могут не узнавать. Но когда услышат тембр голоса, то скажут: «О! Это же она!» Поэтому я стараюсь не разговаривать. Да и к тому же перед концертом это потеря энергетики.
— На одном из ваших концертов благодаря вашему вмешательству помирилась пара, которая чуть ли не дошла до развода...
— Все, что подается вами как «спасла» или «дала кому-то ***» — это нормальная житейская ситуация. У людей просто наступает усталость. И вирусы, и мировая экономика складываются так, что кого-то накрывает. Это лишь одна симпатичная история, которая подарила кому-то радость.
— А можете вспомнить еще какие-то невероятные случаи на ваших концертах?
— Я уже все эти истории рассказала. Здесь стоит охранник, народ зажигает, отдыхает, колбасится. Единственное — на фоне депрессивности стало больше выпивающих людей, вносящих спиртное в зал. И нужно их немножко угомонить!
Но я с этим пытаюсь справляться. Это единственное, что происходит. Но это происходит у всех коллег на концертах. Люди так чувствуют ситуацию.
Поэтому первые несколько песен — военное положение в ожидании, что у кого-нибудь что-нибудь сорвет. Срывает!
«Зритель не всегда может понять, когда фальшиво»
— Все только и обсуждают поведение вашего коллеги Григория Лепса на сцене в Санкт-Петербурге, когда во время исполнения песни «Самый лучший день» певец неожиданно бросил микрофон, швырнул очки и ушел со сцены. Как бы вы прокомментировали такой поступок?
— Я встретила Гришу сейчас: милейший человек, очень добрый, в хорошем расположении духа. Он мне сходу рассказал анекдот. Правда, я не с первого раза его поняла, потому что очень уставшая сегодня. Он зашел в лифт и еще раз мне его рассказал, пока я не начала смеяться. А что касается того концерта, то сама я ничего не видела.
— А как вы поступаете, когда раздражены на концерте?
— Когда мне не нравится что-то в своем выступлении, я вхожу за кулисы и прошу прощения у своих музыкантов. Там разошлась с коллективом, там плохо спела, тут еще что-то. Зритель не всегда может понять, когда фальшиво. Он, наоборот, радуется: «О, зато живо!»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лолита с Валерием Леонтьевым и Григорием Лепсом на «Песне года» в 2009 году. Фото: Global Look Press
— Как планируете отмечать Новый год?
— Не знаю. Наверное, заниматься любимым делом.
— Какой Новый год вы больше всего запомнили?
— Когда у меня телефон украли. Это был первый год, когда я вышла замуж и решила, что больше не буду работать. На даче у одного известного человека я ела салат оливье, а все деньги зарабатывали. Муж сказал: «Пойдем посмотрим салют». Мы и пошли...
— Нашли потом вора?
— Да нет. Просто было неудобно досматривать официантов. Но этот Новый год я запомнила на всю жизнь.
— А загадываете что-то на Новый год? Может, какие-то ритуалы выполняете?
— Я вообще никогда ничего не загадывала. Это все фигня. Я пробовала много способов привлечения средств. Положишь деньги, а потом жопа с деньгами. Не положила — наоборот. Поэтому я даже не парюсь ни о каких делах и живу сегодняшним днем.