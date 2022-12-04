Игорь Жижикин: «Я готов еще раз влюбиться»

Удивительным образом некогда профессиональному артисту цирка Игорю Жижикину удалось остаться в Голливуде после гастролей и построить там успешную карьеру киноактера. Он снимался с Квентином Тарантино и Харрисоном Фордом, работал с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом и другими лучшими режиссерами Голливуда, купил отличный дом в Лос-Анджелесе и до сих пор (да!) работает в американских проектах.

«Телепрограмма» поговорила с артистом о новой роли в научно-фантастическом детективе «Суперпозиция» (Okko), где герои перемещаются во времени, охотясь друг за другом, чтобы узнать, как ему все это удается, почему русский для Голливуда - всегда плохой и каково было стать отцом почти в 55 лет.

- Игорь, не будем погружаться в сюжет сериала, зрители все посмотрят и без нас. Скажите, а перемещения во времени - это то, что интересовало вас когда-либо? В советском детстве, юности или во время голливудского пика формы?

- Думаю, эта тема всегда была интересна всем. И детям, и подросткам. Человека тянет к тому, что нельзя сделать, объяснить или преодолеть, так что любые фильмы на эту тему привлекают. Мне нравились «Человек проходит сквозь стену» (1959), «Гиперболоид инженера Гарина» (1965) и подобные картины. Фантастика всегда интригует и завораживает. Людям хочется жить некой иллюзией и прикасаться к тому, что вроде как недостижимо, но рядом. Это клево, это мечта. Всегда подгоняет и подстегивает.

- А почему человек так стремится к этому? В сериале «Суперпозиция», к примеру, герой Константина Лавроненко возвращается в прошлое, чтобы чуть скорректировать настоящее. Но зачем, если каждый путь уникален? Так человек пытается компенсировать собственную беспомощность в этом мире?