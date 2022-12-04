Игорь Жижикин: «Я готов еще раз влюбиться»

Удивительным образом некогда профессиональному артисту цирка Игорю Жижикину удалось остаться в Голливуде после гастролей и построить там успешную карьеру киноактера. Он снимался с Квентином Тарантино и Харрисоном Фордом, работал с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом и другими лучшими режиссерами Голливуда, купил отличный дом в Лос-Анджелесе и до сих пор (да!) работает в американских проектах.
«Телепрограмма» поговорила с артистом о новой роли в научно-фантастическом детективе «Суперпозиция» (Okko), где герои перемещаются во времени, охотясь друг за другом, чтобы узнать, как ему все это удается, почему русский для Голливуда - всегда плохой и каково было стать отцом почти в 55 лет.
- Игорь, не будем погружаться в сюжет сериала, зрители все посмотрят и без нас. Скажите, а перемещения во времени - это то, что интересовало вас когда-либо? В советском детстве, юности или во время голливудского пика формы?
- Думаю, эта тема всегда была интересна всем. И детям, и подросткам. Человека тянет к тому, что нельзя сделать, объяснить или преодолеть, так что любые фильмы на эту тему привлекают. Мне нравились «Человек проходит сквозь стену» (1959), «Гиперболоид инженера Гарина» (1965) и подобные картины. Фантастика всегда интригует и завораживает. Людям хочется жить некой иллюзией и прикасаться к тому, что вроде как недостижимо, но рядом. Это клево, это мечта. Всегда подгоняет и подстегивает.
- А почему человек так стремится к этому? В сериале «Суперпозиция», к примеру, герой Константина Лавроненко возвращается в прошлое, чтобы чуть скорректировать настоящее. Но зачем, если каждый путь уникален? Так человек пытается компенсировать собственную беспомощность в этом мире?
В сериале «Суперпозиция» герой Жижикина охотится за персонажем Павла Табакова. А иногда наоборот. Фото: кадр из фильма
- Мы все прекрасно понимаем, что в нашей жизни были вещи и поступки, которые мы совершили случайно, не намереваясь причинить кому-то боль или сделать плохо. Но это случилось - и хочется перемотать, чтобы переиграть. В снах, иллюзиях или пространстве кино хочется возвращаться к этому и попытаться изменить, наверстав упущенное. Так у всех.
- У вас лично такое желание хоть раз возникало? Переписать историю или предупредить себя, чтобы уберечь.
- Если чтобы уберечь, то не было, но хотелось бы, конечно, предвидеть скачки валют (смеется). Или успех биткоинов. Или заранее знать, какие облигации покупать. Вот это было бы полезно и интересно. Любому человеку хотелось бы за минуту стать миллионером и ни в чем себе не отказывать. Это касается быта. А что касается остального, то все мы мечтаем о счастье, любви, хорошей жизни - это нормально! Каждый человек должен мечтать (актер невольно цитирует Вольтера практически дословно. - Авт.). Если он живет без цели, к которой он стремится, ему становится неинтересно жить. А за этим - скучно и всем, кто с ним рядом.
- Насколько деньги важны для вас?
- В финансовой сфере я абсолютно некомпетентен. На миллион процентов творческий человек. Поэтому всегда терял на любом бизнесе, который пытался замутить. Но всегда выигрывал, когда занимался творчеством. С кем бы ни работал, всегда это приносило мне пользу. А когда пытался специально заработать, проигрывал. Ну и что? Я все равно счастливый человек. А есть люди, зарабатывающие феноменальные суммы и при этом несчастные.
- Что делает вас счастливым?
- Работа. Занятость. Если я занят любой работой, то могу отдать много любимым, близким, быть счастливым сам и прекрасно себя чувствовать. Это важно.
«Снимаюсь в отличных иностранных фильмах»
Не всякому русскому актеру доводилось вот так запросто обниматься с Квентином Тарантино... Фото: личный архив
- Как сейчас с вашей занятостью в Голливуде? Дверцы наверняка прикрыли, и теперь летать за океан часто не выйдет. Это обидно, ударило по вам?
- А кто вам сказал, что не выйдет? За последнее время я снялся в паре отличных иностранных фильмов. Только что озвучил замечательный голливудский мультик. Да, я туда сейчас езжу реже, потому что у меня хватает работы в России, но ни о каком бойкоте речи не идет. По мне это никак не ударило. Я зависим от работы - и работаю сейчас прекрасно.
- Вам не кажется, что нынешняя геополитическая ситуация позволила больше не носить маски? Голливуд никогда не делал русских актеров хорошими героями, потому что считал врагами еще со времен холодной войны. Вы в том числе всегда играли злодеев, хотя могли бы исполнять и других персонажей.
- Послушайте, ну это нормальная ситуация. Вот когда я пытался продюсировать кино в России, никогда, конечно, не брал на роли героев американцев. Зачем? У нас есть свои герои! Какого хрена я буду звать иностранца, чтобы он сыграл героя? Логично? Вот и в США делают так же. У них есть свои Арнольды, «крепкие орешки» и так далее. Мы все так делаем. Так и должно быть. Мы должны создавать своих героев, а не пользоваться чужими.
А то, что мы снимаемся в Голливуде, но не в роли героев, это наша проблема. Моя проблема. Может, владел бы языком на уровне супергероя, мог бы сыграть и такого персонажа. Но я не пытался идеально овладеть английским - и всегда был тем, кто я есть. Вы видите меня плохим? Окей, я буду лучшим плохим! Видите меня агентом? Буду суперагентом! (Смеется.)
...и тем более душить самого Харрисона Форда (кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008). Фото: кадр из фильма
- Но есть же латиноамериканские звезды типа Антонио Бандераса или Пенелопы Крус, говорящие с диким акцентом. А есть билингв Юрий Колокольников, который вырос в Канаде, в идеале владеет языком, но в «Игре престолов» играет предводителя людоедов. Это совпадение?
- Вы видели, как Юра выглядит? У него такая яркая фактура, что простая и обычная роль не для него. И Стир в «Игре престолов» - идеальное попадание! Красочно, круто, красиво. Колокольников занимает свою нишу и вправе выбирать, что делать и кого играть.
«Стал более мудрым и спокойным»
- Резонно. Давайте отступим от работы в сторону дома. В 2019 году вы впервые стали отцом в довольно солидном возрасте. Какие были ощущения?
- Я стал, наверное, более мудрым и спокойным. Ведь мужчина что должен сделать? Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Я все выполнил (сын Лука родился у актера в четвертом браке от девушки по имени Любовь, которая была на 29 лет моложе, с которой Игорь в итоге разошелся, но отношений с ребенком не прервал. - Авт.). Но не останавливаюсь! Когда человек останавливается, он становится ненужным и быстро стареет. Мне всегда недостаточно достигнутого, так что будем делать больше, дальше и лучше.
- То есть планы по поводу дочери есть?
- Это уж как Бог даст.
- Чему прежде всего хотелось бы научить Луку Игоревича?
- Ну что значит «научить»? Это ж так не работает. Вот моя племянница хотела стать актрисой, потому что видела: дядя - актер, и это клево. Пошла учиться на актрису, а через полгода бросила. Так что ничего ты детям не навяжешь. Да, есть бывшие спортсмены, которые пытаются реализовать собственные амбиции на детях - у меня вот не получилось, зато сына сделаю чемпионом! И начинают выдавливать сироп из сока. Удивляюсь и не понимаю этого. Надо просто заинтересовать человека и выяснить, что его привлекает. Дальше пускай вырастет тем, кем хочет быть.
Сын Лука очень похож на своего папу, когда тот был маленьким. Фото: личный архив
Фото: личный архив
- Сын сильно похож на вас характером?
- Пока ничего такого не вижу. Он Скорпиончик по знаку зодиака - с ним трудно договариваться. Но при этом добрый, замечательный и хороший.
- Не могу не спросить - пятый заход на брак готовы сделать? Или уже закрыли тему?
- Я готов еще раз влюбиться и остаться с любимой женщиной на всю оставшуюся жизнь. Всегда готов. Любой нормальный человек мечтает встретить вторую половину. И я верю в любовь и готов жить в любви, ласке и счастье всю жизнь.
- Аминь. А есть ли планы на предстоящий Новый год? Где хотели бы его отметить?
- Традиции определенной нет. Я в этом смысле старый боец, поэтому мои планы - купить шампанского, загадать желание, написать на бумажке, сжечь и растворить в бокале шампанского, выпить и зажечь елку. Вот. Может, у современных людей другие традиции, у меня - такие. Как моя бабушка говорила: «Если веришь, то это сбудется. А если нет - пф-ф! Лучше и не говори, что веришь». Понимаете?
Фото: личный архив
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Личное дело
Игорь Жижикин родился 8 октября 1965 года в Москве. В детстве много занимался спортом. В армии подружился с артистами цирка, тоже захотел им стать, для чего поступил в Институт физической культуры. Стал цирковым гимнастом. В 1989 году в составе труппы Московского цирка уехал на гастроли в США и остался там.
Работал в Цирке дю Солей, в казино в Лас-Вегасе. Снимался в кино у знаменитых режиссеров («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и др.). С 2001 года работает и в России - снимается в кино и сериалах, участвует в телешоу.