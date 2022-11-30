Елизавета Арзамасова: «Сын Левушка - добродушный и в меру покладистый мальчик»

Мы привыкли видеть очаровательную Елизавету Арзамасову в сериалах («Папины дочки», «Бесы», «Братья Карамазовы»), кино («Поп», «Любовницы») или спектаклях.
Если быть отличницей, то только такой (Галина Сергеевна в «Папиных дочках»). Фото: кадр из фильма
Но есть одна заветная территория, где нутро актрисы рвется наружу, - и как будто только там Елизавета может дать волю эмоциям и чувствам. Речь идет о шоу «Ледниковый период» (Первый канал), в котором она не просто парит на льду, но прежде всего приподнимается над обыденностью и строгой внутренней аскезой, сдерживающих артистку в определенных рамках. «Телепрограмма» посмотрела все выступления Елизаветы в ледовом шоу и рискнула поговорить не только о возвышенном и воздушном, но и о запретном, пикантном и очень сокровенном.
«Сомневалась, стоит ли мне кататься в этом сезоне»
- Елизавета, что для вас «Ледниковый период»? Какими словами вы могли бы охарактеризовать этот проект? Некоторые говорят про полет и воздух, некоторые - про труд и пот.
- И то и другое, конечно же, но самое главное, что этот проект для многих абсолютно вдохновляющий. Сколько детей благодаря ему захотели заниматься фигурным катанием, сколько взрослых выходят на катки в зимнее время и получают самые положительные эмоции, наблюдая по телевизору за любимыми фигуристами и артистами!
Это всегда жарко, эмоционально, вызывает и споры, и слова поддержки. Зрители ценят хорошие постановки, пересматривают любимые номера. Ну а для нас, непрофессиональных участников, это уникальный шанс научиться новому, набрать физическую форму, которой не достигнуть простыми домашними тренировками, и закалить характер.
- В последний раз вы участвовали в шоу более десяти лет назад. Почему согласились вернуться именно в этом году?
- В этом сезоне принимают участие артисты, кто уже однажды катался в проекте. Именно поэтому появилось название «Снова вместе». Я очень сомневалась, стоит ли мне кататься в этом сезоне. Я привыкла болеть за весь процесс в целом, за работу Ильи (Авербуха - продюсера и хореографа проекта, а с 2020 года - мужа актрисы и отца ее сына Льва. - Авт.), за каждую пару и постановку, и мне совершенно не хотелось ни с кем соревноваться. А самое главное, я очень не хотела подвести Илью. Думала, что в любом случае внимание ко мне будет более пристальное.
Если буду кататься плохо и получать невысокие оценки, то зрители будут недовольны тем, что я не соответствую навыкам и талантам мужа. Если будут высокие баллы, то будет еще больше поводов для обсуждения. Но я так люблю лед и то, чему учат в проекте, что в результате решила: буду кататься и радоваться этой замечательной возможности снова учиться новому и тренироваться в этой невероятно творческой атмосфере. А уж когда узнала, что буду кататься в паре с Никитой Кацалаповым, то вообще вдохновилась, потому что их пара с Викторией Синициной восхищает меня! Я всегда любовалась ими, болела за них во время Олимпиады. Они невероятные, гармоничные, талантливые!
- Какие эмоции «Ледник» дает вам?
Дуэт Арзамасова - Кацалапов нежно любим зрителями. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Людям, далеким от спорта, довольно сложно в эмоциональном плане в соревновательной системе. Сложно себя с кем-то сравнивать. У всех разные навыки, разная базовая подготовка. И самое главное - нет дублей, как в кино. Как откатался, так откатался. Три минуты номера - и все. Ничего не исправить, если были какие-то помарки или падение.
Сжатые сроки для подготовки номеров очень мобилизуют и воспитывают характер. Проект «Ледниковый период» - это творчески спортивный марафон, в котором всем участникам приходится много тренироваться, и при этом самое главное - сохранять позитивный настрой, даже когда что-то не получается. Я каждый прокат воспринимаю как чудо, а все тренировки - как большой подарок.
- После одного из номеров, где вы выступали в открытом костюме, судьи обомлели от вашей работы на льду. Несколько раз прозвучало слово «секс». Можно ли сказать о том, что проект раскрепощает вас? Или, как про себя сказала Виктория Синицина, позволяет раскрыть и показать черты, которые есть глубоко внутри любой женщины, но обычно скрыты от посторонних глаз?
- У меня не было особо открытых костюмов в проекте. И вообще адекватно оценить свою работу сложно. Зато посмотреть на другие пары - особенное удовольствие. Я всеми любуюсь. Каждой парой. Будто одновременно и внутри проекта существую, и смотрю на него как зритель. Конечно, проект раскрывает всех участников по-новому.
Прежде всего благодаря постановщикам и хореографам, которые часто придумывают нам характеры и образы, неожиданные даже для самих участников. Да и в процессе тренировок человек очень ярко раскрывается. В каждом из нас есть какие-то скрытые резервы, которые негде больше обнаружить - только в такой напряженной атмосфере работы над собой за кадром.
- На льду вы словно на сцене театра. Спектакли в Театре Булгакова и Театре наций дают возможность сполна раскрываться как актрисе?
В Театре Булгакова актриса играет в спектакле «ЧП» по собственной пьесе. Фото: dombulgakova.ru
- В Театре Булгакова я сейчас играю авторский спектакль «ЧП», так что прежде всего он раскрывает меня как автора и, надеюсь, как человека. Это одна из моих любимых театральных работ, потому что я впервые выхожу к зрителю со своим материалом и могу общаться со зрительным залом не посредством реплик талантливых драматургов, а через свои тексты.
В Театре наций мы с Ильей Исаевым на двоих играем сложный, интеллектуальный спектакль, поставленный по «Зимним заметкам о летних впечатлениях» Федора Михайловича Достоевского. Это публицистика. Полтора часа плотного текста. Сначала было немного тревожно: примут ли зрители, нет ли сейчас запроса на что-то более легкое для восприятия? Но Достоевский удивительно актуален. Зрители спектакль принимают с большим интересом.
- Других ролей вам не хотелось бы?
- Мне везло с самого раннего детства на хорошие роли на сцене. Так что я даже и не успевала помечтать (смеется). Да и не смогла бы «намечтать» то, что уже было счастье играть. Вот пусть и дальше так будет: не ждешь, не мечтаешь, а каждая новая роль - чудо и радость.
«С трудом представляю суровость, когда речь идет об Илье»
- Летом прошлого года вы впервые стали мамой. Как это изменило вас?
- Материнство меняет всех. Появляются новая ответственность, новые заботы и огромная новая любовь. И дело тут не в «качественном взрослении» - я повзрослела еще в раннем детстве, как мне кажется, и сознательно берегу своего «внутреннего ребенка» именно для того, чтобы моим детям в будущем было легко со мной, светло, радостно. Чтобы вместе с родительской назидательностью (а куда от нее деться?) осталось в душе место для детского восприятия всего, что чувствует ребенок, чтобы быть с ним на одной волне в любом возрасте. Стать и чутким родителем, и понимающим другом. Так хотелось бы.
- Лев папин сын или мамин?
Леве пошел второй год, а он уже посещает спектакли и шоу, к которым причастны его родители. Фото: личный архив
- Внешне, возможно, и мамин. У Левушки пока светлые волосы и голубые глаза, но уже вижу в чертах лица Илью и в каких-то проявлениях: он любит слушать музыку с самых первых месяцев жизни, и ему нравятся большие, яркие мероприятия. Ему еще года не исполнилось, а он уже посмотрел ледовое шоу Ильи в Сочи от начала до конца.
Потом ровно в год был в восторге от шоу фейерверков в Москве, главным режиссером которого был Илья. На большом танцевальном концерте тоже уже успели побывать. И смотрит он на все с таким интересом, а ведь дома в более благоприятной обстановке завладеть его вниманием сложно. Не знаю, выберет ли он когда-нибудь в будущем творческую профессию, но зритель он отличный: внимательный и восторженный.
- Отражения каких черт характера себя и мужа вы видите в сыне?
- Левушка - добродушный и в меру покладистый мальчик. Совсем не скандалист. Тоже любит уютную тишину дома и с интересом воспринимает яркие творческие события.
- А Илья - суровый отец?
- Я вообще с трудом представляю себе суровость, когда речь идет об Илье. Даже слова-то такого не употребила бы рядом с его именем. Илья - чуткий, заботливый, любящий и терпеливый отец для обоих своих сыновей (у хореографа есть восемнадцатилетний сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. - Авт.).
- Как ваша мама относится к тому, что стала бабушкой? Часто ли ей удается нянчиться с Левой?
- Мама относится к этому событию с восторгом! Она счастлива стать бабушкой. У Левушки есть замечательная, добрая няня, но в любой момент мама готова прийти на помощь и часто с удовольствием проводит время с внуком.
- С учетом вашей занятости какой подход в воспитании сына вам видится правильным?
- Я не знаю, как правильно, как неправильно. Опыт друзей и знакомых показывает, что чужие рецепты в семье не работают. Подход один: любить и понимать. Каждую минуту нахождения дома транслировать эту любовь и внимание сыну.
Фото: Persona Stars
- Вы можете себе представить уход из профессии ради ребенка?
- Конечно. Если есть такая необходимость, то никакая работа не может быть важнее семьи. Но пока есть возможность совмещать, делаю это с удовольствием. Мне кажется, что всем детям приятно, когда родители счастливы не только дома, но и в других воплощениях. Работы я сейчас беру вдвое меньше, чем раньше, но моя работа, как и работа Ильи, может доставить много радости уже и Левушке.
Совсем скоро его можно будет привести на новогодний ледовый спектакль папы или на премьеру спектакля «Золушка» к маме, которая состоится в декабре. Он еще многого не поймет, но верю в то, что сможет почувствовать атмосферу сказки, которую создают родители. Разве это не здорово?
Личное дело
Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в Москве. В кино начала сниматься в 4 года. Занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. В 9 лет сыграла главную роль в мюзикле «Энни». В 12 лет вышла на сцену МХТ им. Чехова, в 15 сыграла Джульетту в Театре Станиславского. Всероссийскую известность получила после роли школьницы Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» (2007 - 2013).
Окончила с красным дипломом продюсерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания. В декабре 2020 года вышла замуж за фигуриста и продюсера, серебряного призера Олимпийских игр Илью Авербуха, в августе 2021-го родила сына Льва.
- «Ледниковый период» по субботам в 18.20 на Первом канале