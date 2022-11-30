Елизавета Арзамасова: «Сын Левушка - добродушный и в меру покладистый мальчик»

Но есть одна заветная территория, где нутро актрисы рвется наружу, - и как будто только там Елизавета может дать волю эмоциям и чувствам. Речь идет о шоу «Ледниковый период» (Первый канал), в котором она не просто парит на льду, но прежде всего приподнимается над обыденностью и строгой внутренней аскезой, сдерживающих артистку в определенных рамках. «Телепрограмма» посмотрела все выступления Елизаветы в ледовом шоу и рискнула поговорить не только о возвышенном и воздушном, но и о запретном, пикантном и очень сокровенном.

«Сомневалась, стоит ли мне кататься в этом сезоне»

- Елизавета, что для вас «Ледниковый период»? Какими словами вы могли бы охарактеризовать этот проект? Некоторые говорят про полет и воздух, некоторые - про труд и пот.

- И то и другое, конечно же, но самое главное, что этот проект для многих абсолютно вдохновляющий. Сколько детей благодаря ему захотели заниматься фигурным катанием, сколько взрослых выходят на катки в зимнее время и получают самые положительные эмоции, наблюдая по телевизору за любимыми фигуристами и артистами!

Это всегда жарко, эмоционально, вызывает и споры, и слова поддержки. Зрители ценят хорошие постановки, пересматривают любимые номера. Ну а для нас, непрофессиональных участников, это уникальный шанс научиться новому, набрать физическую форму, которой не достигнуть простыми домашними тренировками, и закалить характер.

- В последний раз вы участвовали в шоу более десяти лет назад. Почему согласились вернуться именно в этом году?

- В этом сезоне принимают участие артисты, кто уже однажды катался в проекте. Именно поэтому появилось название «Снова вместе». Я очень сомневалась, стоит ли мне кататься в этом сезоне. Я привыкла болеть за весь процесс в целом, за работу Ильи (Авербуха - продюсера и хореографа проекта, а с 2020 года - мужа актрисы и отца ее сына Льва. - Авт.), за каждую пару и постановку, и мне совершенно не хотелось ни с кем соревноваться. А самое главное, я очень не хотела подвести Илью. Думала, что в любом случае внимание ко мне будет более пристальное.

Если буду кататься плохо и получать невысокие оценки, то зрители будут недовольны тем, что я не соответствую навыкам и талантам мужа. Если будут высокие баллы, то будет еще больше поводов для обсуждения. Но я так люблю лед и то, чему учат в проекте, что в результате решила: буду кататься и радоваться этой замечательной возможности снова учиться новому и тренироваться в этой невероятно творческой атмосфере. А уж когда узнала, что буду кататься в паре с Никитой Кацалаповым, то вообще вдохновилась, потому что их пара с Викторией Синициной восхищает меня! Я всегда любовалась ими, болела за них во время Олимпиады. Они невероятные, гармоничные, талантливые!

- Какие эмоции «Ледник» дает вам?