«И вдруг по комнате прошел луч»: Рома Жуков – о «Суперстаре», Юрии Шатунове и эротическом бизнесе жены

На канале НТВ продолжается показ шоу «Суперстар», в котором принимают участие исполнители, популярные в 80-е-2000е годы. Одним из артистов проекта стал певец Рома Жуков, известный по хитам «Я люблю вас, девочки» и «Первый снег». Музыкант уже удивил зрителей исполнением песен «От зари до зари», спел неизвестную композицию «Паруса», написанную специально для Юрия Шатунова. А в недавнем выпуске исполнил песню Стаса Михайлова «Золотое сердце».
Главной поклонницей шоу является жена Ромы Жукова – модель Ольга Илларионова. По словам певца, она смотрит все программы, пишет комментарии в соцсетях проекта и иногда очень эмоционально реагирует на происходящее в зале. За участием Жукова в проекте внимательно следят и его постоянные зрители.
О самых необычных отзывах в соцсетях, пикантном семейном бизнесе и детях Рома Жуков рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Я запомнил этот наш долгий разговор с Юрой»
- Роман, сразу ли вы согласились принять участие в шоу «Суперстар»?
- Конечно, согласился сразу. Обсудили только организационные моменты. И я был счастлив оказаться на этом шоу. Увидеть этот механизм, работающий как швейцарские часы, - это для меня потрясение. Ведь над программой трудятся свыше 250 человек.
- Почему в третьем выпуске вы спели именно песню «Паруса», написанную специально для Юрия Шатунова, которую он, к сожалению, не успел исполнить? Это был ваш выбор или решение продюсеров?
- Что касается композиции «Паруса», то это была единственная песня, которую я не принял изначально. Поскольку я настроился (и мы обсудили это с продюсерами) петь «Седую ночь» Шатунова. Но уже потом выяснилось, что вдова Юрия еще не вступила в авторские права, и эту композицию исполнить не получится.
Песня «Паруса» мне вообще не понравилась. Я ее никогда не слышал. К тому же мне показалось несправедливым то, что другие артисты поют известные песни ушедших друзей, а мне досталась неизвестная. Мне показалось, что это отрицательный аргумент моего выступления.
Но меня уговорили. Я лично съездил к Вадиму Такменеву в офис. Он меня убедил, что «Паруса» - это клевая песня, и ее подадут должным образом, что зритель увидит Юру с поднятой рукой, уходящего в дальний луч. Мне показалось, что это будет интересно. Я действительно поверил в этот трек.
И когда мне поставили высший балл, продюсеры уже за сценой начали поздравлять меня, обнимать, говорили: «А ты нам не верил, но мы оказались правы». Я согласился с ними, и это получилось очень достойно.
Рома Жуков на проекте «Суперстар»
- Что вас связывало с Юрием Шатуновым?
- Мы были лично знакомы. Участвовали в одних и тех же концертах, ездили по одним и тем же городам. Не так часто виделись, конечно.
Ну и, Сергей Кузнецов – соавтор некоторых моих текстов, например, «Первый снег» и «Пыль мечты». Я нередко общался с директором Юры Аркадием Кудряшовым. Шоу-бизнес – он ведь достаточно тесный.
Я помню нашу первую встречу с Юрой. Я сотрудничал с «Ласковым маем», когда еще играл в «Мираже» на клавишах. Андрей Разин был нашим директором.
И «Ласковый май» рождался на моих глазах, просто Шатунов появился позже. Сначала солистом группы был Миша Сухомлинов, потом Сергей Агеев, ведущий программы «Марафон 15» на российском телевидении, а затем только Юра Шатунов.
Однажды Андрей Разин делал в Ставрополе большой концерт. Пригласил туда Верку Сердючку, Наташу Гулькину, Юру. И мы там зажигали пару дней. Помимо концертов, нам еще устроили культурную программу. Ездили на природу, вместе проводили два или три дня.
Но больше всего я запомнил другую встречу. Это был концерт в «Олимпийском», большая гримерка, и неожиданно выключился свет. Открылась дверь, и вдруг по всей комнате прошел луч. Я сижу в одном углу в кресле, а Юра – в другом. Тогда мы долго-долго разговаривали: о музыке, о том, как ее записывать, обсуждали какие-то технические моменты. Я видел его черты лица, а он – мои
Я хорошо запомнил этот долгий-долгий разговор в темной комнате. И этот луч света!
«Как же можно танцевать на столе?»
- Какие отзывы вы получаете по поводу своего участия в шоу «Суперстар»?
- Отзывы разные. Бывают и положительные, и негативные. Ведь всем не угодишь. Но самое главное – что нет равнодушных, что меня больше всего радует. Приходится стараться и быть профессионалом в своем деле.
- Но, может быть, запомнились какие-то особо интересные?
- Там тысячи, а то и десятки тысяч отзывов. Я за ними не особо слежу. Их больше мониторит моя жена. Вообще, все зависит от номера. Например, после номера, посвященного Юре Шатунову, было очень много положительных отзывов.
А на цыганскую песню «От зари до зари», где мы танцуем на столе с едой, - неоднозначные комментарии. Мол, как можно танцевать на столе с едой? Это же кощунство, это неэстетично. Во время шоу мы даже не подумали об этом, но люди все пропустили через себя. И сейчас я бы, наверное, задумался, прежде чем согласиться на эти танцы на столах. Или хотя бы чтоб еду убрали…
- Как ваша жена Ольга относится к вашему участию в «Суперстаре»?
- Ольга вообще не знала, что такая программа есть. Но я объяснил ей все на пальцах. А когда все началось, Ольга поняла масштабы этого проекта. Конечно, она меня во всем поддерживает. И когда был острый эмоциональный момент моего участия в этом шоу, жена сильно разволновалась.
Это случилось, когда на недавней программе был использован шанс спасти одного артиста за все сезоны, и судьи этот шанс отдали мне. Ольга плакала, несколько редакторов ее успокаивали. Это была очень эмоциональная ситуация. Оля смотрит все выпуски, участвует в каких-то обсуждениях, пишет в Телеграм-канале «Суперстара» какие-то комментарии. В общем, жизнь кипит.
- А вы смотрите выпуски программы по телевизору?
- Конечно. Обязательно. Я смотрю уже как представитель команды, и на себя, и на других артистов. Ведь я не видел всех номеров своих коллег. И я смотрю, как они выступили. А себя я видел на разных пленках.
Все в этом проекте красиво, весело, позитивно, вот в чем дело. А капля позитива – это очень важно в наше непростое время. Поэтому я счастлив быть ее частью.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рома Жуков. Фото: Global Look Press
- Вы общаетесь с поклонниками в соцсетях, отвечаете на их комментарии?
- Да. Обязательно. Я вижу, что там адекватные люди, есть и противоположные персоналии, конечно. Но в основном взрослые умные женщины. Одна зрительница из Кемерово, например, пишет мне песни, присылает готовые аранжировки.
Пишут мне мои давние поклонницы, которые со мной по 30 лет. Мне приятно общаться с ними, потому что я чувствую, что людям это нужно. Мне не сложно отвечать, если есть время, а зрителям приятно.
«Мы счастливы»
- В СМИ писали, что вы купили жене секс-шоп…
- Нет, это не совсем так. Это не секс-шоп, а магазин для укрепления семьи, входящий в большую сеть Pink Rabbit.
Но в нашем магазине есть как товары категории 0+, так и небольшой отдел 18+, который закрыт от посторонних глаз.
Мы купили франшизу, а всего это порядка 70 магазинов, и в порядке исключения нам позволили внести в название свое имя. И поэтому это Pink Rabbit by Zhukovs - магазин для укрепления семьи.
- А почему именно такой бизнес, а салон красоты, как это бывает у девочек?
- Что касается салона красоты, то это очень сложно и ответственно, потому что там нужно утилизировать какие-то яды. Не дай Бог кто-то отравится.
А вообще, у нас действительно многофункциональный магазин для укрепления семьи. Также Ольга привлекает сексологов и психологов, чтобы проблемы в семье решались через Pink Rabbit. У нас много разных штучек, которые реально помогают справляться с семейными неурядицами.
В общем, у нас и одежда, и психолог, и сексолог, и вибраторы, если нужно. Это намного интереснее.
Вообще, у сети Pink Rabbit девиз «Магазин для укрепления семьи». И мы просто немножко трансформировали его и добавили разные услуги. Допустим, если в других магазинах нет какой-то специальной линии одежды, то в нашей она будет.
Если в других магазинах нет консультаций психологов и сексологов, то у нас есть. Мы работаем с людьми, с артистами, привлекаем звезд. Например, недавно сделали Halloween. Постоянно проводим вечеринки, такие Pink Rabbit Party. У нас есть огромная ростовая плюшевая кукла Розовый кролик, с которой все фотографируются. Трехметровый персонаж раздает какие-то рекламки, флаера. А небольшой рюкзак в виде Розового кролика - неотъемлемая часть наших мероприятий. Он для нас как талисман.
Магазин приезжали поддержать Настя Волочкова, Андрей Алексин. Вот такая у нас социальная миссия.
- Как сохранить страсть в отношениях?
- Однозначного ответа нет. Это всегда по-разному. Но, безусловно, должны быть любовь и уважение. Но мы с Ольгой совпали по всем параметрам, ценим друг друга, дорожим, стараемся беречь друг друга.
Мы уже пять лет вместе, но два года женаты. Мы счастливы. Тем более если делаешь девушке предложение руки и сердца в Париже, то она, наверное, это тоже оценит.
- Получается, вы романтик…
- Я – да. И в музыке тоже немножко романтик.
Рома Жуков с дочерью. Фото: Global Look Press
- Эта тема может быть для вас не очень приятной. Но тем не менее, общаетесь ли вы с бывшей женой? Видитесь ли с детьми?
- С бывшей супругой у меня вообще никаких отношений нет. И я даже не хочу это обсуждать. А к деткам я сейчас еду. Пойдем в какое-нибудь кафе или в кино.
- Часто ли случаются эти счастливые встречи?
- Старший сын вообще с нами живет. А так, раз или два в неделю стараюсь видеться с детьми. Недавно, например, мы ходили в парк развлечений «Остров мечты», катались на аттракционах. На какой-то карусели у меня чуть голова не лопнула от давления.
Рома Жуков и его жена Ольга. Фото: личный архив
- А с Ольгой совместных детей не планируете?
- Пока нет. Такой вопрос не стоит. А что может быть в будущем, кто его знает. Посмотрим!