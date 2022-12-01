«И вдруг по комнате прошел луч»: Рома Жуков – о «Суперстаре», Юрии Шатунове и эротическом бизнесе жены

На канале НТВ продолжается показ шоу «Суперстар», в котором принимают участие исполнители, популярные в 80-е-2000е годы. Одним из артистов проекта стал певец Рома Жуков, известный по хитам «Я люблю вас, девочки» и «Первый снег». Музыкант уже удивил зрителей исполнением песен «От зари до зари», спел неизвестную композицию «Паруса», написанную специально для Юрия Шатунова. А в недавнем выпуске исполнил песню Стаса Михайлова «Золотое сердце».

Главной поклонницей шоу является жена Ромы Жукова – модель Ольга Илларионова. По словам певца, она смотрит все программы, пишет комментарии в соцсетях проекта и иногда очень эмоционально реагирует на происходящее в зале. За участием Жукова в проекте внимательно следят и его постоянные зрители.

О самых необычных отзывах в соцсетях, пикантном семейном бизнесе и детях Рома Жуков рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Я запомнил этот наш долгий разговор с Юрой»

- Роман, сразу ли вы согласились принять участие в шоу «Суперстар»?

- Конечно, согласился сразу. Обсудили только организационные моменты. И я был счастлив оказаться на этом шоу. Увидеть этот механизм, работающий как швейцарские часы, - это для меня потрясение. Ведь над программой трудятся свыше 250 человек.

- Почему в третьем выпуске вы спели именно песню «Паруса», написанную специально для Юрия Шатунова, которую он, к сожалению, не успел исполнить? Это был ваш выбор или решение продюсеров?

- Что касается композиции «Паруса», то это была единственная песня, которую я не принял изначально. Поскольку я настроился (и мы обсудили это с продюсерами) петь «Седую ночь» Шатунова. Но уже потом выяснилось, что вдова Юрия еще не вступила в авторские права, и эту композицию исполнить не получится.

Песня «Паруса» мне вообще не понравилась. Я ее никогда не слышал. К тому же мне показалось несправедливым то, что другие артисты поют известные песни ушедших друзей, а мне досталась неизвестная. Мне показалось, что это отрицательный аргумент моего выступления.

Но меня уговорили. Я лично съездил к Вадиму Такменеву в офис. Он меня убедил, что «Паруса» - это клевая песня, и ее подадут должным образом, что зритель увидит Юру с поднятой рукой, уходящего в дальний луч. Мне показалось, что это будет интересно. Я действительно поверил в этот трек.

И когда мне поставили высший балл, продюсеры уже за сценой начали поздравлять меня, обнимать, говорили: «А ты нам не верил, но мы оказались правы». Я согласился с ними, и это получилось очень достойно.