Звезда «Сердца Ивлеевой» Диман-Хулиган о конфликте с участником проекта: «Он отчаянно пытался вызвать резонанс!»

Проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул один из самых ярких участников – Дмитрий Мещеряков. Когда-то парень получил прозвище Диман-Хулиган, но на шоу он проявил себя как джентльмен. За исключением эпизода, когда чуть не подрался с другим участником передачи Василием Голиковым. К счастью, обошлось без реального рукоприкладства.
В небольшом интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Мещеряков рассказал об отношениях со своим главным соперником, чувствах к Насте Ивлеевой, идеальной семье и жизни после проекта.
«Я испытывал от нее тотальный кайф»
- Почему вы решили принять участие в реалити «Сердце Ивлеевой»?
- Потому что Настюшка мне всегда нравилась. Мне казалось, что эта та девчонка, которая бы мне подошла идеально: я давно за ней наблюдал и испытывал от нее тотальный кайф.
- Чем вам нравится и не нравится Настя?
- Настя мне нравится всем – нет ни одного фактора, который в ней бы мне не нравился.
Дмитрий Мещеряков. Фото: личный архив
- Какое из ее испытаний показалось вам самым сложным?
- Ни одно испытание не показалось мне сложным. Все было достаточно просто, за исключением рисунка, наверное, потому что рисовать не умею. Но стишок меня вытянул!
- На программе у вас был конфликт с Василием Голиковым. Как вы на самом деле относитесь к Василию?
- Такое отношению к Василию в реалити было из-за того, что он отчаянно пытался вызвать резонанс к своей персоне, заслонив меня. А в жизни я нормально с ним общаюсь и хорошо к нему отношусь.
- В Интернете пишут, что вы посвятили несколько треков Насте. Расскажите о них подробнее, пожалуйста. В какой период вы их написали?
- Я написал пару треков еще до того, как был знаком с Настей. И с ними я пришел на шоу. Третий трек, который называется «Не звони мне», я дописал уже после последнего свидания. Все песни, которые посвящены Насте, вошли в альбом под названием «007». Его премьера состоится 26 ноября на всех платформах. Поэтому слушайте! Диман Хулиган – «007»!
«Мечтаю стать телеведущим»
- Вы называете себя хулиганом. Почему?
- Все произошло из-за драки с рэпером Ганвестом: я не оценил его накрашенных ногтей, «вылетел» на него. После этого мне сразу дали погоняло «хулиган».
- Считается, что девушки любят плохих парней. Как вы думаете, почему?
- Они не любят жить спокойно. Им нравятся такие парни – с придурью, немного взбалмошные, как я. Наверное, поэтому.
- Хулиган хулиганом, но, наверное, вы также хотите простого человеческого счастья. Какой вам представляется ваша идеальная семья?
- Идеальная семья – это я, жена и двое детей, пацанов. Это было бы очень круто.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Дмитрий Мещеряков. Фото: личный архив
- Как изменилась ваша жизнь после проекта?
- После шоу жизнь очень изменилась в позитивном ключе: люди стали узнавать меня, многие пишут добрые комментарии. Есть и негативные, но больше все-таки позитивных.
- Что намерены делать дальше?
- Читать рэпчик, дальше развиваться в блогерстве. Еще мечтаю стать телеведущим. Пойти попробовать себя на телеканале «Пятница»! Глядишь, и выгорит чего! Чем черт не шутит!