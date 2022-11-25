Звезда «Сердца Ивлеевой» Диман-Хулиган о конфликте с участником проекта: «Он отчаянно пытался вызвать резонанс!»

Проект «Сердце Ивлеевой» на канале «Пятница!» покинул один из самых ярких участников – Дмитрий Мещеряков. Когда-то парень получил прозвище Диман-Хулиган, но на шоу он проявил себя как джентльмен. За исключением эпизода, когда чуть не подрался с другим участником передачи Василием Голиковым. К счастью, обошлось без реального рукоприкладства.

В небольшом интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Мещеряков рассказал об отношениях со своим главным соперником, чувствах к Насте Ивлеевой, идеальной семье и жизни после проекта.

«Я испытывал от нее тотальный кайф»

- Почему вы решили принять участие в реалити «Сердце Ивлеевой»?

- Потому что Настюшка мне всегда нравилась. Мне казалось, что эта та девчонка, которая бы мне подошла идеально: я давно за ней наблюдал и испытывал от нее тотальный кайф.

- Чем вам нравится и не нравится Настя?

- Настя мне нравится всем – нет ни одного фактора, который в ней бы мне не нравился.