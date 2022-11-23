Марина Федункив: «Муж в семье отвечает за пиццы и пасты, а я — за борщи»

— Как первый год семейной жизни изменил ваш быт, привычки? Стали ли вы более домашним человеком рядом со Стефано?

— Скажу честно, встречи с подругами и гостевые ужины у нас дома чаще проходят тогда, когда Стефано в командировках. Мы с ним по сути своей домоседы. Идеальный день вдвоем мы проводим дома с нашими животными (у артистки и ее супруга три кошки и три собаки. — Прим. ред.), никаких ресторанов, вечеринок, гостей. Если у нас обоих выдается выходной, то мы однозначно проведем его без посторонних. Тем более что в этот день у нас сразу же появляется столько дел, что не переделать. Никому их не доверяем — кайфуем от быта сами.

У меня есть много примеров, когда брак съела бытовуха. Это абсолютно не наша история. Быт для меня и Стефано — это возможность проявить любовь и заботу друг о друге. Мой муж каждый раз открывается для меня с новой стороны. Казалось бы, уже давно вместе, все друг о друге знаем. Меня поражает, что он готов браться за дело, которое никогда раньше не делал. Причем не с позиции «я мужик, все смогу», а «почему бы не попробовать?». У него получается все — любая мужская работа. «Мужа на час» в нашем доме ни разу не было и не будет!

— Стефано уже адаптировался к вашей гастрольной жизни? Бывал ли с вами на гастролях?

— Мы оба жили и живем в очень сложных графиках. Стефано «гастролирует» не меньше меня, у него очень много командировок. Поэтому мы изначально, когда принимали решение быть вместе, понимали занятость друг друга. И ее приняли. Для себя решили, что разлука прекрасна тем, что за ней всегда следует встреча. Мы успеваем друг по другу соскучиться. И тем ценнее время, проведенное вместе. Возможно, такой образ жизни поддерживает градус наших отношений.

При этом мы постоянно на связи, даже по самым нелепым вопросам. Я иногда могу такую ерунду ему отправить или позвонить с совершенно идиотской просьбой в момент, когда у него важное совещание. Потом, конечно, себя ругаю…

В общем, «поехал с женой на гастроли» — не наш вариант, хотя на мои концерты и спектакли в столице Стефано, конечно, приходит.

Я вам больше скажу: разумеется, муж меня поддерживал на съемках, участвовал в программах и фотосессиях, но для него каждый раз это испытание, он человек непубличный, и его этот статус устраивает. Стефано мне всегда говорит: «Известный человек в семье у нас должен быть один, и это будешь ты». А вот я порой выбираюсь с мужем в деловые поездки, особенно если это Италия. Пытаемся подгадать так, чтобы остаться там еще на пару дней и отдохнуть.

— Вы уже начали изучать итальянский язык?

— С итальянским языком у меня сложные отношения: несколько раз начинала учить, но из-за насыщенного рабочего графика так и не смогла продвинуться далеко. С одной стороны, хочется удивить Стефано знанием его родного языка, а с другой — муж говорит, что любит меня и без итальянского. (Смеется.) Стефано отлично знает русский, более того, прекрасно на нем шутит. Это, наверное, меня и расхолаживает в изучении его родного языка.

«Корпоративов всегда очень жду!»

— Как выстроен ваш большой гастрольный тур, какова его концепция?

— Программу «Не Моника Беллуччи» мы изначально задумывали как музыкально-комедийный спектакль: у каждого из артистов четко выстроенный образ, своя роль, при этом очень много веселых номеров, интерактивов с аудиторией ну и, конечно, песен. То есть хотелось, чтобы зритель мог развлечься по полной: и посмеяться максимально, и, если захочет, потанцевать.

Тур и правда выходит большой: начнем в этом году, но большая часть запланирована на весну 2023 года. Так что если увидите мои афиши в своем городе, обязательно приходите — насмеетесь по полной программе. Будут выступления и в Москве, и в Питере, и в больших городах, и в небольших.