Марина Федункив: «Муж в семье отвечает за пиццы и пасты, а я — за борщи»

У Марины сейчас горячая пора: предновогодние корпоративы, гастроли с концертами и спектаклями. Выдержать этот марафон артистке помогает любимый муж, итальянец Стефано Маджи. Они познакомились в России (Стефано работает в Москве топ-менеджером одной из компаний), и вот позади уже год супружеской жизни.
«С женой на гастроли — не наш вариант»
— Ваша сольная музыкально-комедийная программа называется «Не Моника Беллуччи». В одноименной песне есть такие слова: «И пусть я не Моника Беллуччи, ты пойди найди себе лучше, чтоб любила, варила борщи, давай, иди поищи…» А варите ли вы борщи мужу? Полюбил ли Стефано русскую кухню?
— Борщи — часть моей обязательной кулинарной программы. Стефано обожает борщ в моем исполнении. Признаюсь, я себя не считаю гением кулинарии. Но муж каждый раз осыпает меня такими комплиментами, что для меня это лучшая мотивация! Мужчины, возьмите на заметку! Это притом что Стефано сам отлично умеет готовить. В нашей семье он отвечает за пиццы и пасты, а я — за борщи.
На обед Марина приготовила супругу его любимый борщ. Фото: личный архив
— Как первый год семейной жизни изменил ваш быт, привычки? Стали ли вы более домашним человеком рядом со Стефано?
— Скажу честно, встречи с подругами и гостевые ужины у нас дома чаще проходят тогда, когда Стефано в командировках. Мы с ним по сути своей домоседы. Идеальный день вдвоем мы проводим дома с нашими животными (у артистки и ее супруга три кошки и три собаки. — Прим. ред.), никаких ресторанов, вечеринок, гостей. Если у нас обоих выдается выходной, то мы однозначно проведем его без посторонних. Тем более что в этот день у нас сразу же появляется столько дел, что не переделать. Никому их не доверяем — кайфуем от быта сами.
У меня есть много примеров, когда брак съела бытовуха. Это абсолютно не наша история. Быт для меня и Стефано — это возможность проявить любовь и заботу друг о друге. Мой муж каждый раз открывается для меня с новой стороны. Казалось бы, уже давно вместе, все друг о друге знаем. Меня поражает, что он готов браться за дело, которое никогда раньше не делал. Причем не с позиции «я мужик, все смогу», а «почему бы не попробовать?». У него получается все — любая мужская работа. «Мужа на час» в нашем доме ни разу не было и не будет!
— Стефано уже адаптировался к вашей гастрольной жизни? Бывал ли с вами на гастролях?
— Мы оба жили и живем в очень сложных графиках. Стефано «гастролирует» не меньше меня, у него очень много командировок. Поэтому мы изначально, когда принимали решение быть вместе, понимали занятость друг друга. И ее приняли. Для себя решили, что разлука прекрасна тем, что за ней всегда следует встреча. Мы успеваем друг по другу соскучиться. И тем ценнее время, проведенное вместе. Возможно, такой образ жизни поддерживает градус наших отношений.
При этом мы постоянно на связи, даже по самым нелепым вопросам. Я иногда могу такую ерунду ему отправить или позвонить с совершенно идиотской просьбой в момент, когда у него важное совещание. Потом, конечно, себя ругаю…
В общем, «поехал с женой на гастроли» — не наш вариант, хотя на мои концерты и спектакли в столице Стефано, конечно, приходит.
Я вам больше скажу: разумеется, муж меня поддерживал на съемках, участвовал в программах и фотосессиях, но для него каждый раз это испытание, он человек непубличный, и его этот статус устраивает. Стефано мне всегда говорит: «Известный человек в семье у нас должен быть один, и это будешь ты». А вот я порой выбираюсь с мужем в деловые поездки, особенно если это Италия. Пытаемся подгадать так, чтобы остаться там еще на пару дней и отдохнуть.
— Вы уже начали изучать итальянский язык?
— С итальянским языком у меня сложные отношения: несколько раз начинала учить, но из-за насыщенного рабочего графика так и не смогла продвинуться далеко. С одной стороны, хочется удивить Стефано знанием его родного языка, а с другой — муж говорит, что любит меня и без итальянского. (Смеется.) Стефано отлично знает русский, более того, прекрасно на нем шутит. Это, наверное, меня и расхолаживает в изучении его родного языка.
«Корпоративов всегда очень жду!»
— Как выстроен ваш большой гастрольный тур, какова его концепция?
— Программу «Не Моника Беллуччи» мы изначально задумывали как музыкально-комедийный спектакль: у каждого из артистов четко выстроенный образ, своя роль, при этом очень много веселых номеров, интерактивов с аудиторией ну и, конечно, песен. То есть хотелось, чтобы зритель мог развлечься по полной: и посмеяться максимально, и, если захочет, потанцевать.
Тур и правда выходит большой: начнем в этом году, но большая часть запланирована на весну 2023 года. Так что если увидите мои афиши в своем городе, обязательно приходите — насмеетесь по полной программе. Будут выступления и в Москве, и в Питере, и в больших городах, и в небольших.
Федункив со своим коллективом отправляется в большой тур по стране: начнется он в этом году, а продолжится уже весной. Фото: личный архив
— Большой у вас коллектив?
— Порядка десяти человек работают со мной постоянно. С нами трудятся профессиональные звукорежиссер, режиссер по свету, хореограф, сшили пять комплектов костюмов. Ну и артисты со мной играют очень талантливые, с некоторыми мы вместе снимались в кино и сериалах. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что у меня есть целый коллектив, который помогает, решает рабочие моменты. Еще несколько лет назад я бы пыталась все делать сама. В моей команде близкие по духу люди, мы влюблены в наше общее дело.
— Начинается пора новогодних корпоративов. Вас чаще приглашают в качестве ведущей или зовут петь-шутить?
— Сейчас чаще приглашают только петь и шутить, но есть предложения и вести, и показать нашу музыкально-юмористическую программу. Мне нравится, что появляются постоянные зрители: те, кто видел наше выступление один раз, приглашают повторно. Так что мы не жалуемся! Летом было много свадеб, поэтому чаще работали программу с песнями и скетчами.
Прошлой зимой часто вела мероприятия, а в саму новогоднюю ночь сначала не очень хотела работать, но в итоге отвела мероприятие, а после у нас было еще два выступления с песнями и шутками. На самом деле новогодних праздников и корпоративов всегда очень жду: обожаю дарить хорошее настроение.
— Где и с кем планируете отмечать этот Новый год?
— Традиционно буду отмечать на работе, а сразу после вернусь домой — к мужу и нашим животным. 1 января у нас обоих долгожданный выходной.
— А как вы отметили личный семейный праздник — первую годовщину свадьбы?
— В нашей семье это двойной праздник: и годовщина свадьбы, и мой день рождения. И, конечно же, эти даты совпали с очередной командировкой Стефано, чему я не обрадовалась. Заказали ресторан, он записал видеопоздравление, которое мне включили, а потом — раз! — и появился он сам. Прилетел на один день специально! Это, конечно, было самым ярким моментом того дня.
«Переловила бы всех преступников!»
— В соцсетях зрители, побывавшие на ваших концертах, отмечают, что вы похудели и помолодели. Это чудесная сила любви или все же усилия с вашей стороны?
— Никаких секретов нет — люблю и счастлива. Ну как в таких условиях не стремиться стать еще красивее? Помимо семьи, вдохновляет работа: у меня прекрасные коллеги, которые доверяют мне большие проекты и крутые роли.
То есть я занимаюсь любимым делом, меня окружают прекрасные люди — результат, как говорится, налицо. Новостная повестка сейчас не очень позитивная, поэтому я сама стараюсь и всем рекомендую концентрироваться пусть на маленьких, но светлых моментах, которые происходят в жизни. А там и внешние приятные изменения не за горами.
— Появилось ли в вашем гардеробе после замужества больше вещей от итальянских брендов?
Фото: личный архив
— Я не человек-бренд. Всегда ношу только то, в чем удобно и что мне визуально нравится. А вот именитый это дизайнер или вещь из дисконт-центра — не важно. Так что на итальянских вещах я не зациклена.
— Проект Comedy Woman, сериал «Реальные пацаны» и другие яркие работы закрепили за вами амплуа комической актрисы. Это мешает получить роль в драматическом или криминальном сериале?
— Кстати, криминальный жанр — это интересно. И почему мне его ни разу не предлагали? Думаю, что детектив Марина переловила бы всех особо опасных преступников! (Смеется.) Комедийный жанр мне ближе, да и зрители привыкли видеть позитивную и смешную Федункив. Поэтому, наверное, сыграть драму мне не особо предлагают, хотя к таким ролям я готова.
— Комедии, юмористические программы, песни сродни сеансам у психолога повышают настроение. А как вы отдыхаете, что вам нужно, чтобы повысить настроение, зарядиться силами и энергией?
— Прислушаться к себе. Мы обычно очень внимательны к просьбам других и забываем о том, что может сделать счастливыми нас. Говорите близким, что чувствуете, они вас поймут и поддержат.