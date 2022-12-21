Константин Ивлев: «Я готовлю два вида оливье»

21 декабря на канале «Пятница!» состоится финал шоу «Адский шеф». А это значит, что мы узнаем, кто смог пройти все испытания Константина Ивлева и стать новой звездой кулинарного искусства.
Меж тем сам Константин Ивлев в ближайших выпусках другого проекта - «Битва шефов» - предстанет в непривычной роли гигантского кролика, символа года.
Кстати, Константин родился в год тигра, и неслучайно в 2022-м в жизни известного шефа произошло немало знаковых событий. Например, в апреле у Ивлева родилась дочка Ника.
Об этом, а также лучших качествах своей жены и новогоднем меню Константин Ивлев рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
- Константин, каково это - быть гигантским кроликом?
- Жарко. Под костюмом еще джинсы и другая одежда. Но профессионалы должны стиснуть зубы и работать. Как говорит мой внутренний голос: «Пять минут позора - и обеспеченная старость».
- А вообще часто приходится надевать какие-то необычные костюмы?
- Если честно, использую костюмы по-минимуму. Я крупный, мне в них неудобно. Но, например, очки или маски мы надеваем, любим дурачиться.
- Съемки «Битвы шефов» проходили почти за месяц до Нового года. Вы ощущали праздничный дух?
- Если мы даже заранее записываем новогодние программы, то все равно проникаемся праздничной атмосферой. Мы несем людям добро и хотим, чтобы они чувствовали это через экран. Мы с Ренатом Агзамовым (соведущим проекта «Битва шефов» - прим. ред) работаем для зрителей и в Новый год хотим подарить им частичку своего праздничного настроения.
Константин Ивлев, Ренат Агзамов и почетная гостья - экстрасенс Фатима Хадуева - в новогоднем выпуске шоу «Битва шефов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как вы обычно встречаете Новый год?
- У меня традиционный Новый год. Я его всегда отмечаю дома, за городом, в кругу родных, близких и друзей. У нас собирается большая компания. Буйство красок, веселье и, конечно же, вкусная еда!
- Что, как правило, присутствует на вашем новогоднем столе?
- Я обычно готовлю классические блюда: два вида оливье (моя жена не ест мясо, поэтому для нее я делаю оливье с семгой горячего копчения, для себя – с колбасой) и большое количество разнообразных закусок.
Мы всегда празднуем «на лайте» и не готовим тяжелые блюда, в большей степени отдаем предпочтение горячим закускам, салатам, мандаринам и, конечно, напиткам. Разъедаться начинаем потом – первого, второго января я готовлю супчики, запекаю мясо, рыбу и многое другое.
- А как вы планируете длинные новогодние выходные?
- У меня традиция – второго числа я всегда улетаю с женой и своими детьми отдыхать.
«Наш ребенок очень хорошо развивается»
- А как будет в этом году? Ведь в апреле у вас родилась дочка Ника.
- Никулечка еще маленькая, поэтому она останется с бабушкой. Нет смысла везти ее с собой, мы улетаем очень далеко, на острова.
Не то, чтобы мы отдыхаем от ребенка… Но Лера должна отдохнуть эмоционально, физически, взять небольшую передышку, потому что это хоть и прекрасный, но титанический труд – родить и заниматься ребенком. Поэтому Ника остается дома, а мы улетаем с Матвеем и с Марусей.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Константин Ивлев с женой Валерией. Фото: личный архив
- Валерия хорошо справляется с ребенком?
- Конечно. Лера – замечательная жена. И я говорю Богу «Спасибо» за то, что она такая удивительная. Я всегда восхищаюсь ей, потому что она находит время и на ребенка, и на себя, и на меня, и на дом.
Я считаю, что это очень важно, если женщина умеет все это сочетать в себе.
- Нике еще нет и года, но она уже как-то проявляет характер?
- Конечно. Она надувает щечки, стучит ручками. Дети же все понимают, тем более, когда ты с ними коммуницируешь. У нас ребенок очень хорошо развивается для своих лет, потому что мы с ней общаемся, постоянно разговариваем.
Лера читает много книг, специальной литературы. Все делается во благо ребенка, чтобы он развивался и радовал нас.
Константин Ивлев. Фото: канал «Пятница!»
- Что еще, кроме рождения Ники, произошло знакового в этом году для вас?
- Вместе со своими партнерами мы запустили линейку товаров для дома, скоро откроем магазины по всей стране.
Мы создали эту линейку, чтобы людям было комфортно, вкусно жить и радоваться дому. Самое кайфовое – это когда человек хочет возвращаться к себе домой, а для этого нужно создать атмосферу уюта и тепла. Поэтому мы продумали и придумали текстиль, аксессуары и посуду для дома.
Заканчивается мой год – год тигра. И он лишний раз подтверждает, что если в твой год ты упорно работаешь, то много чего получится. И много чего получилось!
В этом году в Нижнем Новгороде, в парке «Швейцария» мы сделали фестиваль «Да, шеф» и поставили рекорд. Его посетили около 120 тысяч человек. В следующем году мы хотим побить этот рекорд.
В декабре мы организовали еще один проект – фестиваль-конкурс на лучшие салаты «оливье» и «сельдь под шубой». Он состоялся 12 декабря: мы ездили в Карелию, к карельскому Деду Морозу.
Все это мы делаем для вас, дорогие зрители, потому что еще в ноябре многие начинают писать: «Шеф, посоветуй что-нибудь новенькое, все устали от старенького». Так всегда бывает, а потом люди все равно готовят старенькое.