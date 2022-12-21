Константин Ивлев: «Я готовлю два вида оливье»

21 декабря на канале «Пятница!» состоится финал шоу «Адский шеф». А это значит, что мы узнаем, кто смог пройти все испытания Константина Ивлева и стать новой звездой кулинарного искусства.

Меж тем сам Константин Ивлев в ближайших выпусках другого проекта - «Битва шефов» - предстанет в непривычной роли гигантского кролика, символа года.

Кстати, Константин родился в год тигра, и неслучайно в 2022-м в жизни известного шефа произошло немало знаковых событий. Например, в апреле у Ивлева родилась дочка Ника.

Об этом, а также лучших качествах своей жены и новогоднем меню Константин Ивлев рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

- Константин, каково это - быть гигантским кроликом?

- Жарко. Под костюмом еще джинсы и другая одежда. Но профессионалы должны стиснуть зубы и работать. Как говорит мой внутренний голос: «Пять минут позора - и обеспеченная старость».

- А вообще часто приходится надевать какие-то необычные костюмы?

- Если честно, использую костюмы по-минимуму. Я крупный, мне в них неудобно. Но, например, очки или маски мы надеваем, любим дурачиться.

- Съемки «Битвы шефов» проходили почти за месяц до Нового года. Вы ощущали праздничный дух?

- Если мы даже заранее записываем новогодние программы, то все равно проникаемся праздничной атмосферой. Мы несем людям добро и хотим, чтобы они чувствовали это через экран. Мы с Ренатом Агзамовым (соведущим проекта «Битва шефов» - прим. ред) работаем для зрителей и в Новый год хотим подарить им частичку своего праздничного настроения.