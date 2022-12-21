Константин Ивлев: «Я готовлю два вида оливье»

Константин Ивлев. Фото:

 Константин Ивлев. Фото: канал «Пятница!» 

Известный шеф-повар рассказал Teleprogramma.pro о том, что будет на его новогоднем столе, и как его жена справляется с новорожденной дочкой.

21 декабря на канале «Пятница!» состоится финал шоу «Адский шеф». А это значит, что мы узнаем, кто смог пройти все испытания Константина Ивлева и стать новой звездой кулинарного искусства.  

Меж тем сам Константин Ивлев в ближайших выпусках другого проекта - «Битва шефов» -  предстанет в непривычной роли гигантского кролика, символа года.   

Кстати, Константин родился в год тигра, и неслучайно в 2022-м в жизни известного шефа произошло немало знаковых событий. Например, в апреле у Ивлева родилась дочка Ника.

Об этом, а также лучших качествах своей жены и новогоднем меню Константин Ивлев рассказал в интервью Teleprogramma.pro. 

 - Константин, каково это - быть гигантским кроликом?  

- Жарко. Под костюмом еще джинсы и другая одежда. Но профессионалы должны стиснуть зубы и работать. Как говорит мой внутренний голос: «Пять минут позора - и обеспеченная старость».

- А вообще часто приходится надевать какие-то необычные костюмы?

-  Если честно, использую костюмы по-минимуму. Я крупный, мне в них неудобно. Но, например, очки или маски мы надеваем, любим дурачиться.

- Съемки «Битвы шефов» проходили почти за месяц до Нового года. Вы ощущали праздничный дух?

-  Если мы даже заранее записываем новогодние программы, то все равно проникаемся праздничной атмосферой. Мы несем людям добро и хотим, чтобы они чувствовали это через экран. Мы с Ренатом Агзамовым (соведущим проекта «Битва шефов» - прим. ред) работаем для зрителей и в Новый год хотим подарить им частичку своего праздничного настроения. 

Константин Ивлев, Ренат Агзамов и почетная гостья - экстрасенс Фатима Хадуева - в новогоднем выпуске шоу «Битва шефов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- Как вы обычно встречаете Новый год?

-  У меня традиционный Новый год. Я его всегда отмечаю дома, за городом, в кругу родных, близких и друзей. У нас собирается большая компания. Буйство красок, веселье и, конечно же, вкусная еда!  

- Что, как правило, присутствует на вашем новогоднем столе?

- Я обычно готовлю классические блюда: два вида оливье (моя жена не ест мясо, поэтому для нее я делаю оливье с семгой горячего копчения, для себя – с колбасой) и большое количество разнообразных закусок.

Мы всегда празднуем «на лайте» и не готовим тяжелые блюда, в большей степени отдаем предпочтение горячим закускам, салатам, мандаринам и, конечно, напиткам. Разъедаться начинаем потом – первого, второго января я готовлю супчики, запекаю мясо, рыбу и многое другое.

- А как вы планируете длинные новогодние выходные?  

-  У меня традиция – второго числа я всегда улетаю с женой и своими детьми отдыхать.

«Наш ребенок очень хорошо развивается»

- А как будет в этом году? Ведь в апреле у вас родилась дочка Ника. 

- Никулечка еще маленькая, поэтому она останется с бабушкой. Нет смысла везти ее с собой, мы улетаем очень далеко, на острова.

Не то, чтобы мы отдыхаем от ребенка… Но Лера должна отдохнуть эмоционально, физически, взять небольшую передышку, потому что это хоть и прекрасный, но титанический труд – родить и заниматься ребенком. Поэтому Ника остается дома, а мы улетаем с Матвеем и с Марусей.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Константин Ивлев с женой Валерией. Фото: личный архив 

- Валерия хорошо справляется с ребенком?

- Конечно. Лера – замечательная жена. И я говорю Богу «Спасибо» за то, что она такая удивительная. Я всегда восхищаюсь ей, потому что она находит время и на ребенка, и на себя, и на меня, и на дом.

Я считаю, что это очень важно, если женщина умеет все это сочетать в себе.

- Нике еще нет и года, но она уже как-то проявляет характер?

-  Конечно. Она надувает щечки, стучит ручками. Дети же все понимают, тем более, когда ты с ними коммуницируешь. У нас ребенок очень хорошо развивается для своих лет, потому что мы с ней общаемся, постоянно разговариваем.

Лера читает много книг, специальной литературы. Все делается во благо ребенка, чтобы он развивался и радовал нас.

Константин Ивлев. Фото: канал «Пятница!» 

- Что еще, кроме рождения Ники, произошло знакового в этом году для вас?

-  Вместе со своими партнерами мы запустили линейку товаров для дома, скоро откроем магазины по всей стране.

Мы создали эту линейку, чтобы людям было комфортно, вкусно жить и радоваться дому. Самое кайфовое – это когда человек хочет возвращаться к себе домой, а для этого нужно создать атмосферу уюта и тепла. Поэтому мы продумали и придумали текстиль, аксессуары и посуду для дома.

Заканчивается мой год – год тигра. И он лишний раз подтверждает, что если в твой год ты упорно работаешь, то много чего получится. И много чего получилось!

В этом году в Нижнем Новгороде, в парке «Швейцария» мы сделали фестиваль «Да, шеф» и поставили рекорд. Его посетили около 120 тысяч человек. В следующем году мы хотим побить этот рекорд.

В декабре мы организовали еще один проект – фестиваль-конкурс на лучшие салаты «оливье» и «сельдь под шубой». Он состоялся 12 декабря: мы ездили в Карелию, к карельскому Деду Морозу.  

Все это мы делаем для вас, дорогие зрители, потому что еще в ноябре многие начинают писать: «Шеф, посоветуй что-нибудь новенькое, все устали от старенького». Так всегда бывает, а потом люди все равно готовят старенькое.

 

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