Звезда шоу «Наследники и самозванцы» Игорь Ознобихин: «Воспитание детей — каждодневный труд без выходных и праздников»

В советское время образ порядочного милиционера чаще всего ассоциировался с Борисом Щербаковым, Николаем Олялиным, Михаилом Жаровым, а еще троицей «знатоков»: Знаменский (Георгий Мартынюк), Томин (Леонид Каневский), Кибрит (Эльза Леждей). В наше время титул самого известного участкового у Сергея Безрукова (сериал «Участок») заслуженно забрал Игорь Ознобихин — звезда «Реальных пацанов», уральский актер, который и правда некоторе время служил в МВД, обеспечивая порядок «на районе».
Возможно, за эту полицейскую органику зритель так полюбил Игоря Сергеевича — и героя сериала, и актера. «Телепрограмма» побеседовала с артистом в связи с премьерой реалити-шоу «Наследники и самозванцы» (ТВ-3), где Ознобихин бросил вызов и молодым коллегам, и таинственному замку, и самому себе, конечно.
- Игорь, скажем честно: довольно неожиданно было видеть вас в составе участников детективного триллер-шоу «Наследники и самозванцы». Насколько этот вызов был интересен?
- Крайне интересен. Потому что это совершенно новый и необычный формат для меня. Поначалу было довольно тяжело существовать внутри проекта (участники реалити — звезды и не только — борются за главный приз в 5 миллионов рублей, пытаясь вычислить «мафию» и самозванцев в своем коллективе — Авт.), съемочный день которого, скажем так, не нормирован.
Мы снимались в замкнутом пространстве, видели только друг друга, а еще напряженная сюжетная интрига — и поэтому, как бы ты к этому не готовился, все равно сложно. Я всегда говорю: легко судить со стороны, но пока ты в эти лапти не влезешь и не прошагаешь путь, не поймешь, насколько трудно было участникам. Мне в том числе.
В шоу «Наследники и самозванцы» артист проходит серьезную проверку на прочность. Фото: канал ТВ-3
- Психологически тяжело?
- Безусловно. А еще и правила давят! С самого утра, когда просыпаешься, тебя начинают подозревать. Начинают по сути обвинять в том, что ты самозванец — и не тот, за кого себя выдаешь. Как с этим жить? Представьте, вы проснулись дома, а жена сразу: «Ты где вчера был? На футболе? Да не было тебя на футболе!». И в такой атмосфере проходит каждый день. На третьи сутки думаешь: «Ребята, может хватит уже?!». Думаю, каждый из 18 участников был уверен, что с ним все в порядке.
Но условия и правила шоу ставили нас в максимально некомфортные условия. Почти в конце каждого дня кто-то говорил: «Это все лишь игра. Не воспринимайте так близко к сердцу. Проект закончится, мы разъедемся и забудем это». И все это понимали. Но не воспринимали близко к сердцу только первые 30 минут. На 31 минуте кого-то что-то цепляло — и понеслась...Уже сейчас, после съемок, анализируя, могу сказать: конфликтов нельзя было избежать в любом случае. Никак. Так или иначе они возникли бы, каких участников не позвали бы.
- Не могу не спросить про «Реальных пацанов». Безусловно, это был мощный старт для вас. И импульс для карьеры. Но не чувствуете ли вы, что проект стал своего рода крестом? И теперь на кастинге вас воспринимают исключительно как участкового Ознобихина?
Участковый из «Реальных пацанов» - сторонник нестандартных методов в работе с трудной молодежью. Фото: кадр из фильма
- У режиссера нашего проекта Жанны Кадниковой есть любимая фраза: «Делай проще», когда актер начинает усложнять в кадре. «Относись проще», — настаивает она. И вот этой же философии я придерживаюсь. Очень люблю и бесконечно благодарен «Реальным пацанам». И никакого дискомфорта на кастинге или еще где бы то ни было в связи с этим не испытываю. У меня нет суперактерских амбиций. Все, что у меня есть, мое. Остальное придет.
- Но одно дело, если бы вы были свободным художником и могли относиться к отсутствию проектов философски, а совсем другое — быть отцом семейства. Кино — основной источник вашего дохода?
- Нет. У меня несколько видов деятельности. Основная — работа в Good Story Media (компания, выпускающая сериалы «Реальные пацаны», «Ольга», «Физрук» и другие). Занимаюсь интеграцией рекламы в проекты компании. Так что актерская деятельность — своего рода хобби, которое приносит доход. Ведь любое хобби должно приносить доход? В идеале. И в этом смысле стремлюсь к идеалу. Есть эпизодические роли, есть почти главная в проекте «Аэронавты», которая должна скоро выйти, а еще юмористический проект на НТВ.
- Можете вспомнить самый яркий случай, когда образ участкового Ознобихина помогал вам найти общий язык с представителями правопорядка?
Фото: кадр из фильма
– Все случаи яркие. В основном я пересекаюсь с сотрудниками ГИБДД. И тут есть небольшой подвох для меня, ловушка, потому что все-таки в 95% случаев во мне узнают участкового из «Реальных пацанов», и все общение сводится к вопросам про сериал, к какой-то бытовой беседе. Но есть и небольшой процент, когда узнавания не происходит, и тогда для меня это максимально стрессовая ситуация.
Вот был случай не так давно. Я выехал на встречную полосу совершенно случайно, сам того не зная, потому что там очень сложная разметка была, полустертая. Невозможно было выехать по правилам из того места, куда я заехал. Причем в 50 метрах от меня стоял экипаж – ГИБДД, я это видел. Конечно, они сразу меня остановили. Сначала я по привычке открыл окно, ко мне подошел сотрудник. Смотрю – у него в глазах абсолютная пустота и понимаю, что все, я приехал.
- То есть не узнал.
Фото: кадр из фильма
- Да. Мы начинаем беседовать. Полчаса вели разговор, он составил протокол. Я понимаю, что это лишение, всячески пытаюсь найти подход, но не могу этого сделать. Он продолжает печатать, и в какой-то момент я говорю: «Слушайте, а вот когда я служил в полиции, мы старались более человечно подходить к ситуации». Сотрудник ГИБДД говорит: «Подождите, а когда это было?» Я ответил, где и когда. Это его зацепило, и у нас опять получился новый виток беседы про человечность, про отношения. Я говорил, что понимаю, что нарушил правила, но я сделал это не специально и не знал, что нарушаю. Поэтому снова спросил, можно ли как-то ко мне по-человечески подойти и все-таки не пытаться лишить меня прав.
Мы еще побеседовали про милицию, и в итоге я через 35 минут уехал с правами и без штрафа. Я просто выдохнул!
- Да вы психолог! А часто ли внутри просыпается «внутренний Ознобихин», алчущий справедливости и законности? И как с ним бороться?
– Он во мне и не засыпает. У меня есть какое-то обостренное чувство справедливости, хотя, наверное, с годами оно чуть-чуть притупляется. Я понимаю, что не все так однозначно. Может быть, определенное решение справедливо, а может и нет. Какие-то сомнения постоянно присутствуют. Как с ним бороться? Только договариваться. В любом случае всегда нужно договариваться. Если у тебя есть внешний конфликт или, тем более, внутренний — нужно пытаться договориться. Тем более с самим собой.
- Если говорить о других хобби. Вы любите футбол. И даже играете за медийную футбольную команду Broke Boys. Как там обстоят дела? Когда ждать голов?
- Я тренируюсь с ребятами, но мне, напомню, 43 года, поэтому периодически возникают боли в суставах. Недавно руку сломал. Колено болит. Пришлось сделать паузу на месяц, не играть, вроде бы теперь колено не болит. Затем ребра повредил. Так что иногда вот приходится выбывать из процесса. Кроме «Броуков» тренируюсь и играю в команде Comedy Club — они играют 8 на 8, такой формат мне больше подходит. Очень люблю футбол. Он занимает громадную часть в моей жизни. А еще оба моих сына занимаются в футбольных школах. Это хобби, которое денег не приносит, но, возможно, когда-то начнет. Приносит несравнимое удовольствие.
- А что в целом такое для вас деньги? Какое они имеют значение и есть ли внутри вас установки, связанные с финансами?
– Деньги – это очень существенная и значимая часть жизни. Без денег очень плохо, без денег – никуда. Особенно, если ты не один и есть семья, то деньги нужны, конечно же.
Установки есть, более того — я даже пробовал и накопить, и инвестировать, и преумножить. Использовал разные инструменты: рынки, биржи, копилки. Но, честно, единственное, к чему я пришел на данный момент — к пониманию того, что все нужно делать очень аккуратно, иначе это запросто может привести к результату, от которого нельзя зарекаться в известной пословице (от тюрьмы до сумы — Авт.).
- Что касается семьи. У вас двое сыновей. Как они проявляют себя?
Фото: личный архив
- Макару — 13 дет, Тимофею — 11 лет, с шести-семи лет занимаются футболом. Остановились на команде, которая расположена близко к дому, потому что в Москве это крайне важно. Возить детей на тренировки в другой конец города — практически невозможно, придется тогда с работы увольняться, чтобы успевать отвозить и забирать обоих. Так что тренируются недалеко от дома.
Хорошо ладят с тренерами, пока все идет так, как нужно. Но прогресс нужен — и рано или поздно, наверно, задумаемся о переходе в более сильные клубы. Пока все упирается в дефицит времени. Учеба тоже отнимает много сил. К тому же они — современные дети, так что в теории им надо и в музыкальную школу успевать ходить, и спортом заниматься, и языки учить. Так уж сейчас принято. Но у меня другой подход: считаю, что надо посвящать время тому, что приносит удовольствие. Поэтому остался только футбол. И школа, конечно.
- Что самое важное вам хотелось бы объяснить и вложить в сыновей? По-мужски.
– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что важное — вообще все. Мы общаемся каждый день. Это же дети, и каждый день у них возникают какие-то проблемы, причем глобальные, мирового масштаба. И если сейчас не решить или что-то не сделать, то вообще все пропало. Это ежедневный тяжелый труд — воспитание, общение, объяснение чего-то важного. Такое каждодневное занятие без отпуска и без выходных.
- Впереди Новый год. Есть ли у семьи Ознобихиных традиция, как справлять этот праздник? Или, возможно, держите в голове сценарий идеального праздника, который только хотелось бы воплотить в жизнь?
– Это очень классный, очень любимый всеми праздник. Поэтому заранее — с наступающим Новым годом! Пусть, как бы ни банально это звучало, следующий год будет лучше, чем уходящий. Традиция у нас только одна: мы пытаемся собраться — все родственники, как можно больше, — и провести время вместе. Это единственная традиция, и она, мне кажется, абсолютно нормальная. Сценария в голове нет, меня полностью устраивает консервативный подход.
Я так же, как и большинство людей считаю, что Новый год — это семейный праздник, и отмечать его нужно с семьей. Тем более, неделя или 10 дней выходных, — прекрасная возможность, чтобы провести время всем вместе, с утра до ночи, никому никуда не надо, никто никуда не спешит. Можно остановиться, взять паузу и просто неделю побыть всем вместе, чтобы надоесть друг другу на год вперед.
«Наследники и самозванцы», ТВ-3, суббота, 17.00