Звезда шоу «Наследники и самозванцы» Игорь Ознобихин: «Воспитание детей — каждодневный труд без выходных и праздников»

- Да. Мы начинаем беседовать. Полчаса вели разговор, он составил протокол. Я понимаю, что это лишение, всячески пытаюсь найти подход, но не могу этого сделать. Он продолжает печатать, и в какой-то момент я говорю: «Слушайте, а вот когда я служил в полиции, мы старались более человечно подходить к ситуации». Сотрудник ГИБДД говорит: «Подождите, а когда это было?» Я ответил, где и когда. Это его зацепило, и у нас опять получился новый виток беседы про человечность, про отношения. Я говорил, что понимаю, что нарушил правила, но я сделал это не специально и не знал, что нарушаю. Поэтому снова спросил, можно ли как-то ко мне по-человечески подойти и все-таки не пытаться лишить меня прав.

Мы еще побеседовали про милицию, и в итоге я через 35 минут уехал с правами и без штрафа. Я просто выдохнул!

- Да вы психолог! А часто ли внутри просыпается «внутренний Ознобихин», алчущий справедливости и законности? И как с ним бороться?

– Он во мне и не засыпает. У меня есть какое-то обостренное чувство справедливости, хотя, наверное, с годами оно чуть-чуть притупляется. Я понимаю, что не все так однозначно. Может быть, определенное решение справедливо, а может и нет. Какие-то сомнения постоянно присутствуют. Как с ним бороться? Только договариваться. В любом случае всегда нужно договариваться. Если у тебя есть внешний конфликт или, тем более, внутренний — нужно пытаться договориться. Тем более с самим собой.

- Если говорить о других хобби. Вы любите футбол. И даже играете за медийную футбольную команду Broke Boys. Как там обстоят дела? Когда ждать голов?

- Я тренируюсь с ребятами, но мне, напомню, 43 года, поэтому периодически возникают боли в суставах. Недавно руку сломал. Колено болит. Пришлось сделать паузу на месяц, не играть, вроде бы теперь колено не болит. Затем ребра повредил. Так что иногда вот приходится выбывать из процесса. Кроме «Броуков» тренируюсь и играю в команде Comedy Club — они играют 8 на 8, такой формат мне больше подходит. Очень люблю футбол. Он занимает громадную часть в моей жизни. А еще оба моих сына занимаются в футбольных школах. Это хобби, которое денег не приносит, но, возможно, когда-то начнет. Приносит несравнимое удовольствие.

- А что в целом такое для вас деньги? Какое они имеют значение и есть ли внутри вас установки, связанные с финансами?

– Деньги – это очень существенная и значимая часть жизни. Без денег очень плохо, без денег – никуда. Особенно, если ты не один и есть семья, то деньги нужны, конечно же.

Установки есть, более того — я даже пробовал и накопить, и инвестировать, и преумножить. Использовал разные инструменты: рынки, биржи, копилки. Но, честно, единственное, к чему я пришел на данный момент — к пониманию того, что все нужно делать очень аккуратно, иначе это запросто может привести к результату, от которого нельзя зарекаться в известной пословице (от тюрьмы до сумы — Авт.).

- Что касается семьи. У вас двое сыновей. Как они проявляют себя?