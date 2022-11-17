«Загугли звезду»: «врунья» Собчак, «старый» Киркоров, преданность Пугачевой и дешевая Бузова

Уходящая неделя тоже не поскупилась на громкие новости. Однако на арене все те же – Пугачева, Киркоров, Собчак, Бузова. Всю неделю общественность обсуждала концерт Филиппа Киркорова в Алматы. То, что он умудрился выйти на сцену в «колготках», - это еще полбеды, певец ударил прилюдно охранника букетом цветов. Представители артиста объяснили это тем, что сотрудник охраны некорректно обошелся со зрителем, который хотел подарить эти цветы поп-королю.
А в деле о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» новый поворот – задержан светский репортер Тамерлан Бигаев, администратор Телеграм-канала «Тушите свет». Вместе с главным редактором этого канала Арианом Романовским они дали показания против Ксении Собчак, заявив, что размещали все материалы по ее поручениям. Удастся ли эпатажной телеведущей снова выйти сухой из воды?
На эти и другие темы Teleprogramma.pro поговорила с популярным блогером, экс-участником телепроекта «Дом-2» Рустамом Солнцевым.
«По вине Филиппа Киркорова уже погиб охранник»
- Рустам, что вы думаете о поступке Филиппа Киркорова, ударившего своего охранника цветами по лицу?
- Я тут посмотрел интервью блогерши Алены Блин и увидел, что на самом деле Филипп еле дыбает. Он выглядит уже старым человеком. Киркоров – это старый человек, который ведет себя, как какой-то 12-летний разгильдяй, которому закон не писан.
Учитывая состояние мракобесия в стране, он просто кидает это в лицо толпе: «Смотрите, какой я смелый». А эта смелость – только до поры, до времени. За ним пристально следят депутаты Госдумы, шизофреники разных мастей типа Шукшиной. На самом деле я бы на его месте так себя не вел, зная, что на меня направлено какое-то количество телефонов при полупустых залах, желающих заснять, чем он там занят.
А то, что Филипп Бедросович говорит, что сует букетом цветов в лицо своему охраннику, это вообще дела не меняет. Охранник это или работница буфета при этом концертном зале. Ты зачем прилюдно унижаешь людей? Не можешь сдержаться? Нельзя этого делать.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
В этот момент ты прикладываешь и какую-то физическую силу. Одно дело – когда ты сказал что-то человеку, мы все говорим друг другу неприятные вещи, но когда ты его унижаешь физическим действием…Это подпадает под определенные статьи. Это раз.
Во-вторых, в жизни Филиппа уже был случай, когда он толкнул пожилого охранника, и охранник погиб. Это зафиксированный известный случай. Киркоров признавался, что где-то в Лас-Вегасе неудачно толкнул охранника, и человек погиб. И он продолжает этим заниматься? Это же не по-человечески. Киркоров хочет лишиться всех своих поклонников, которые каким-то образом еще уважали его и его песенки?
Я вообще не понимаю, зачем он это делает. Я бы Филиппу сказал, что закусывать надо, назовем это так грубо. Единственный вопрос, который мне задают подписчики: что вообще происходит с его сознанием? Вот в этом самом сознании Киркоров и совершает все те поступки, которые ему кажутся дико привлекательными. А я считаю, что это уродливо. Как на прошлой неделе, так и сейчас я повторяю для вашего замечательного издания: Киркоров – моральный урод.
«В этом деле плохо то, что Собчак врала»
- Как вы думаете, как будет сейчас вести Ксения Собчак после возвращения, да и еще учитывая тот факт, что задержали и журналиста Тамерлана Бигаева, который с ней работал?
- Мы этого ничего не знаем. Вдруг завтра всех отпустят по домам, взяв с фигурантов дела подписку о неразглашении, чтобы они молчали. И все, дела не было. В этом деле для самой Собчак плохо то, что она врала. И врет Ксения не по мелочам, а по важным вещам, которые являются основополагающими в этом деле.
Зачем-то Собчак соврала еще в начале процесса, написав огромный пост, что портал «Тушите свет» не имеет к ней никакого отношения. А потом выяснилось, что она хозяйка этого всего. Ну, как так? Понятно, что эти чуваки, которые сидят закрытые, спасают свои жизни. И скорее всего, правильно делают.
Сейчас они будут валить все на нее. Ксюша, наверное, советуется сейчас с самыми близкими людьми. А это мама ее и, вероятно, Константин Богомолов.
Подруг как таковых у Ксении Собчак нет. К кому она пойдет: к Яне Расковаловой, к Яне Рудковской?
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
И что она скажет, что солгала? Ты зачем солгала, Ксюш? Уже все документы в Сети. Ты сейчас как участница «Дома-2», а я как Ксения Собчак, которая поймала тебя на чем-то мелком и постыдном. Наконец-то мы поменялись ролями. А я сижу и стыжу тебя, но не хочу этого делать.
А я ведь защищал ее именно с этих точек зрения, что Ксюха ни в чем не виновата и как таковые деньги ей не нужны, тем более заработанные таким образом. Оказывается, нужны. Ксения могла бы это прокомментировать, но она комментирует все другое. Последний ее комментарий касался чего угодно, но только не относился к тому делу, по которому ее терзают сейчас. Она должна была объясниться по поводу того, что она внутри всего этого, и все ей подписано.
А Ксения рассказывает, как релоцировала своих сотрудников. Что там релоцировать? В ее Телеграм-канале одни бесконечные репосты и рассказы о том, чем в стране занимаются высшие чиновники. 20 человек сидят и репостят то, что было в официальных СМИ, как кто-то куда-то поехал и открыл уникальный асфальт в Москве.
Ума не приложу, чем это все закончится. Мы сейчас сидим с почтенным изданием и как мастера магического шара, купленного у метро «Савеловская», гадаем, что же будет дальше. А на самом деле, Ксюша, ты сама это каждый день должна комментировать, чтобы люди не врали и не придумывали ничего или не додумывали, как это делаю я сейчас. Так что я не знаю, чем все закончится. Но очень хочется, чтобы все были свободны и по возможности обошлось без потерь.
«Семья Шатунова должна обратиться в суд, если вдруг заметит какие-то движения со стороны Разина»
- Умер основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, практически через пару месяцев после Юрия Шатунова. Как вы думаете, как сейчас будет вести себя Андрей Разин? Он наконец успокоится с вопросами про авторские права?
- Кузнецов, к сожалению, скоропостижно скончался. Он долго болел, у него была серьезная болезнь. Традиционная русская болезнь под названием «алкашка». Увы, он долго и много пил, приближая тот заветный день. Извиняюсь за цинизм, на самом деле очень жаль, потому что Кузнецов сыграл огромную роль в становлении русского шоу-бизнеса, «Ласкового мая».
Это была веха, он внес огромный вклад в развитие современной эстрады. Жалко, что такой легендарный человек так бездарно ушел из жизни, просто спившись на нуль. Все.
Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press
Я очень надеюсь, что наследники сделают так, что Разин не получит ничего. А то он уже кастинг объявил в «Ласковый май». А куда делся предыдущий солист, который был на шоу у Андрея Малахова? Кстати, умозрительно похожий на Юру Шатунова, молдавский паренек. Куда-то он испарился.
Какой кастинг? Пусть Разин объяснится. Ведь Юра выиграл все авторские права. Теперь песнями должна распоряжаться та часть семьи, которая имеет право наследования за ним: его жена и дети. Причем тут Разин? Он хочет под лезгинку, под шумок, ай-нэ-нэ, все провернуть.
Был суд, все четко. И так как Андрей Разин бегал по судам, этого больше не делал никто. Я считаю, что семья Шатунова тоже должна обратиться в суд, если вдруг заметит какие-то движения со стороны Разина.
«Дай Бог, я когда-нибудь встречусь с Аллой, и она не пошлет меня на х…»
- В Интернете появилась фотография, где Алла Пугачева запечатлена с группой «Little big», Максимом Виторганом и другими уехавшими в Израиль артистами. Как вы думаете, почему Алла Борисовна все чаще стала общаться и фотографироваться с людьми, которые не входили в ее круг общения? Ведь раньше Примадонна общалась с высшим эшелоном шоу-бизнеса, так сказать.
- Появились силы, открылись новые горизонты, закрылись старые. Кажется, что Россия с ее музыкальным рынком для Аллы закрыта. Я помню тусовки у нее дома, там кого только не было. Например, дизайнер по имени Игорь Гуляев. Ну, извините, это же горе луковое. Какой же он дизайнер? Такую дрянь ведь выпускает. Но разве это одежда, уж вы меня простите?
Или так называемая телеведущая Ольга Орлова тоже тусила у нее в гостях. О какой разборчивости Аллочки вы говорите? У нее также всех полно. Тут Ида Достман, здесь Игорь Николаев со своей женой.
О каком высшем свете, который рядом с ней был, вы говорите? Люди и люди. Просто были одни, а сейчас другие. И я, например, не считаю плохой компанией группу «Little big». Талантливые ребята, которые сочиняли свои песнюшки, должны были участвовать в «Евровидении».
Алла Пугачева в компании уехавших в Израиль артистов. Фото: соцсети
Потом Максим Виторган. Да, актер не очень, но, извините, имидж у него неплохой. Макс не наговорил всякой дряни, не поддержал то, что не должны поддерживать приличные люди. Как-то смог не замазаться в этом во всем.
Я не считаю, что Алла якобы снизошла не до тех людей. Все те люди. Дай Бог, что когда-нибудь я встречусь с Аллой, и она не пошлет меня на х… И позволит мне хотя бы с ней сфотографироваться. Я буду только рад. Я пропустил их всех!
Хотел когда-то познакомиться с Людмилой Гурченко, но, на, Русенька, выкуси. Умерла бедная! Моей соседкой по Арбату была знаменитая экстрасенс Джуна. Она жила в соседнем подъезде. Дождался, что Джуны не стало. Хотел с Мордюковой познакомиться и тоже ждал-ждал! Надеюсь, с Аллой получится познакомиться.
«Люди считают, что Бузова – это сказочный золотой гусь, на которого все пойдут»
- Ольга Бузова рекламировала небоскреб в Дубае. Потом, правда, башня в рекламируемом ею районе загорелась. Что вы думаете о такой рекламе?
- Мне кажется, что присутствие Бузовой в кадре для россиян, - это, скорее, повод не смотреть эту рекламу. Я предупреждаю как человек, который давно занимается пиаром. Знаю, что это такое. Оля – это минусовой зритель, это деньги в никуда.
А если Ольга и правда это рекламировала, если это не была очередная безумная придумка, которая вообще не влияет на ее популярность и на ее концерты, на которые никто не ходит, то все это, скорее, было рассчитано, скорее, на тех людей, которые планируют уехать из страны.
Например, средняя стоимость квартиры в Лос-Анджелесе – от 500. 000 до 600. 000 долларов. И это только один bedroom – спальня и ванная комната.
А если ты планируешь купить целый дом, то это уже два миллиона. Но это не шикарный особняк. Это может быть большой крепкий дом с двором в несколько ярдов, это может быть кусок земли даже на Голливудских холмах и возможно, бассейн.Все дорого стоит!
А в Дубае дом еще можно купить за 300. 000 – 400. 000 евро, а то и за 200. 000. То есть, это благоприятные цены.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Но Оля – это не тот ставленник, который должен рекламировать недвижимость в Арабских странах. Скорее всего, кто-то вдул в уши этим людям, что на нее пойдут, как за соломенным бычком, что прилепятся к ее смоляным бочкам и скажут: «Все, будем покупать, потому что Бузова рекламирует». Это все какая-то чушь.
К слову, года три назад в одном из московских отелей женщина, возглавляющая отдел пиар, написала такую хрень, которую все тут же высмеяли. Типа Оля остановилась у нас в номере (зачем-то в Москве) и отметила его хэштегом у себя в соцсетях. И те люди, которые хотели снять у них номер, оборвали все линии.
И мне даже не надо было ей что-то писать, за меня это сделали люди. Послушайте, отель - это не заколка и не леденцы. Отель - это отель, нельзя взять, увидеть, что в нем кто-то и оборвать линии.
Отель – это такое дело, которое люди снимают когда-то под что-то. Люди склонны верить в такую ерунду, в такую образность мышления. Они считают, что артисты живут в какой-то сказке, что Бузова – это сказочный золотой гусь, за которым все пойдут.
Нет, это, скорее всего, нос Пиноккио, который врет и растет, врет и растет. Они вам еще не те сказки расскажут, потому что на самом деле пищевая корзина для артистов уменьшается.
Людей, которые могут заработать концертами, а не брехней в соцсетях и рассказами о том, какие они замечательные, да просто царь Мидас, который к чему не прикасается, все в золото превращается. Не так много этих артистов, круг сужается.
Да если у Киркорова полупустые залы, что уж говорить о Бузовой? Кому она нужна? Приходится все это рекламировать или рассказывать, что она рекламирует, набивая себя цену. А то, что сгорел тот самый дом, - туда ему и дорога.