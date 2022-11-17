«Загугли звезду»: «врунья» Собчак, «старый» Киркоров, преданность Пугачевой и дешевая Бузова

Уходящая неделя тоже не поскупилась на громкие новости. Однако на арене все те же – Пугачева, Киркоров, Собчак, Бузова. Всю неделю общественность обсуждала концерт Филиппа Киркорова в Алматы. То, что он умудрился выйти на сцену в «колготках», - это еще полбеды, певец ударил прилюдно охранника букетом цветов. Представители артиста объяснили это тем, что сотрудник охраны некорректно обошелся со зрителем, который хотел подарить эти цветы поп-королю.

А в деле о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» новый поворот – задержан светский репортер Тамерлан Бигаев, администратор Телеграм-канала «Тушите свет». Вместе с главным редактором этого канала Арианом Романовским они дали показания против Ксении Собчак, заявив, что размещали все материалы по ее поручениям. Удастся ли эпатажной телеведущей снова выйти сухой из воды?

На эти и другие темы Teleprogramma.pro поговорила с популярным блогером, экс-участником телепроекта «Дом-2» Рустамом Солнцевым.

«По вине Филиппа Киркорова уже погиб охранник»

- Рустам, что вы думаете о поступке Филиппа Киркорова, ударившего своего охранника цветами по лицу?

- Я тут посмотрел интервью блогерши Алены Блин и увидел, что на самом деле Филипп еле дыбает. Он выглядит уже старым человеком. Киркоров – это старый человек, который ведет себя, как какой-то 12-летний разгильдяй, которому закон не писан.

Учитывая состояние мракобесия в стране, он просто кидает это в лицо толпе: «Смотрите, какой я смелый». А эта смелость – только до поры, до времени. За ним пристально следят депутаты Госдумы, шизофреники разных мастей типа Шукшиной. На самом деле я бы на его месте так себя не вел, зная, что на меня направлено какое-то количество телефонов при полупустых залах, желающих заснять, чем он там занят.

А то, что Филипп Бедросович говорит, что сует букетом цветов в лицо своему охраннику, это вообще дела не меняет. Охранник это или работница буфета при этом концертном зале. Ты зачем прилюдно унижаешь людей? Не можешь сдержаться? Нельзя этого делать.