Елена Беркова рассказала о попытке самоубийства

На этой неделе все внимание общественности было приковано к порноактрисе Елене Берковой. Недавно стало известно о смерти ее пятого мужа, актера Андрея Стоянова, по предварительным данным скончавшегося от передозировки запрещенными веществами. Примечательно, что четвертый супруг звезды фильмов для взрослых Владимир Савро пропал без вести в Севастополе при неизвестных обстоятельствах. В прессе заговорили чуть ли не о проклятье Берковой.
Teleprogramma.pro связалась с самой Еленой, чтобы выяснить, что она думает о таких слухах, как относится к суевериям, и какую самую нелепую сплетню слышала о себе.
«Я верю в силу энергии»
- Елена, вас чуть ли не «Черной вдовой» называют. Как вы это прокомментируете?
- Я такого не слышала о себе. Если количество мужей большое, а у меня их пять, еще несколько гражданских браков и много романов, то с кем-то из них может что-то произойти. Это чисто статистика. Кто-то из людей все равно умирает.
С Андреем мы расстались пять лет назад, и у меня уже были другие отношения, и у него тоже. Поэтому приписывать мне эту историю как-то странно.
Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press
- Вы верите в проклятья, сглаз, колдовство и прочие мистические явления?
- Нет. Я верю в силу энергии. Но если бы меня можно было сглазить, то я бы уже давно умерла. Вы даже себе не представляете, какое количество женщин ревнует своих мужей к моим видео. Но я жива, здорова и в меру упитанна, и с сильной энергией, поэтому в этом смысле мне вряд ли что-то угрожает.
«Самая нелепая история – это некролог обо мне»
- Как считаете, кто распространяет слухи про ваше проклятье?
- «Желтая пресса», кто же еще.
- И как вы к этому относитесь?
- Да нейтрально. Мне все равно.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елена Беркова. Фото: Global Look Press
- Какую самую странную сплетню слышали о себе?
- Самая нелепая история – это некролог обо мне. Об этом писали все СМИ и даже на федеральных каналах показывали, что я покончила жизнь самоубийством. Ничего подобного со мной не происходило, поясню сразу.
Также в коллекции нелепых слухов – то, что я якобы поехала на благотворительный бал в Испанию, что тоже очень смешно. Ничего подобного не происходило.
В этот момент я находилась дома, преспокойно попивала чаек с плюшками. Поэтому я с улыбкой отношусь к таким историям, на этом построено мое амплуа. Оно провокационное, скандальное и само провоцирует на подобного рода идеи.