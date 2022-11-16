Елена Беркова рассказала о попытке самоубийства

Елена Беркова. Фото:

Елена Беркова. Фото: канал ТНТ 

В интервью Teleprogramma.pro актриса прокомментировала слухи о «черной вдове».

На этой неделе все внимание общественности было приковано к порноактрисе Елене Берковой. Недавно стало известно о смерти ее пятого мужа, актера Андрея Стоянова, по предварительным данным скончавшегося от передозировки запрещенными веществами. Примечательно, что четвертый супруг звезды фильмов для взрослых Владимир Савро пропал без вести в Севастополе при неизвестных обстоятельствах. В прессе заговорили чуть ли не о проклятье Берковой.

Teleprogramma.pro связалась с самой Еленой, чтобы выяснить, что она думает о таких слухах, как относится к суевериям, и какую самую нелепую сплетню слышала о себе.

«Я верю в силу энергии»

- Елена, вас чуть ли не «Черной вдовой» называют. Как вы это прокомментируете?  

- Я такого не слышала о себе. Если количество мужей большое, а у меня их пять, еще несколько гражданских браков и много романов, то с кем-то из них может что-то произойти. Это чисто статистика. Кто-то из людей все равно умирает.

С Андреем мы расстались пять лет назад, и у меня уже были другие отношения, и у него тоже. Поэтому приписывать мне эту историю как-то странно.

Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press 

- Вы верите в проклятья, сглаз, колдовство и прочие мистические явления?

-  Нет. Я верю в силу энергии. Но если бы меня можно было сглазить, то я бы уже давно умерла. Вы даже себе не представляете, какое количество женщин ревнует своих мужей к моим видео.  Но я жива, здорова и в меру упитанна, и с сильной энергией, поэтому в этом смысле мне вряд ли что-то угрожает.  

«Самая нелепая история – это некролог обо мне»

- Как считаете, кто распространяет слухи про ваше проклятье?

- «Желтая пресса», кто же еще.

- И как вы к этому относитесь?

- Да нейтрально. Мне все равно.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Елена Беркова. Фото: Global Look Press 

- Какую самую странную сплетню слышали о себе?

- Самая нелепая история – это некролог обо мне. Об этом писали все СМИ и даже на федеральных каналах показывали, что я покончила жизнь самоубийством. Ничего подобного со мной не происходило, поясню сразу.

Также в коллекции нелепых слухов – то, что я якобы поехала на благотворительный бал в Испанию, что тоже очень смешно. Ничего подобного не происходило.

В этот момент я находилась дома, преспокойно попивала чаек с плюшками. Поэтому я с улыбкой отношусь к таким историям, на этом построено мое амплуа. Оно провокационное, скандальное и само провоцирует на подобного рода идеи.

 

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