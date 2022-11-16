Елена Беркова рассказала о попытке самоубийства

На этой неделе все внимание общественности было приковано к порноактрисе Елене Берковой. Недавно стало известно о смерти ее пятого мужа, актера Андрея Стоянова, по предварительным данным скончавшегося от передозировки запрещенными веществами. Примечательно, что четвертый супруг звезды фильмов для взрослых Владимир Савро пропал без вести в Севастополе при неизвестных обстоятельствах. В прессе заговорили чуть ли не о проклятье Берковой.

Teleprogramma.pro связалась с самой Еленой, чтобы выяснить, что она думает о таких слухах, как относится к суевериям, и какую самую нелепую сплетню слышала о себе.

«Я верю в силу энергии»

- Елена, вас чуть ли не «Черной вдовой» называют. Как вы это прокомментируете?

- Я такого не слышала о себе. Если количество мужей большое, а у меня их пять, еще несколько гражданских браков и много романов, то с кем-то из них может что-то произойти. Это чисто статистика. Кто-то из людей все равно умирает.

С Андреем мы расстались пять лет назад, и у меня уже были другие отношения, и у него тоже. Поэтому приписывать мне эту историю как-то странно.