«Было как в сауне»: Александр Белькович – о трудностях шоу «Маска. Танцы» и догадках сына

Раскрыт еще один персонаж шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. В костюме Снежного Барса скрывался шеф-повар, ресторатор, блогер и ведущий шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.
Интересно, что этот герой ни разу не назывался в числе тех, кто должен покинуть проект. Но на этот раз зрители решили по-другому. А представители жюри практически единодушно склонялись к версии, что под маской Барса - NILETTO.
«Я всё думал, как меня можно сравнивать с ним? – с улыбкой на лице удивляется Александр. - Он же классно танцует тот же брейк и разные связки. Но мне было приятно такое сравнение».
«Для меня это нестандартная нагрузка»
- Александр, с какими чувствами вы покидаете проект?
- Слушайте, не ожидал, что вылечу. Но если честно, не жалко, ведь прошло уже больше половины шоу. Я даже рад, потому что это тяжело. Для меня это нестандартная нагрузка. Я никогда не занимался хореографией. Так, танцевал на дискотеках, как и все.
А я гиперответственный человек. Очень переживал, засыпал и просыпался с мыслью о предстоящем выступлении. Чувствовал, что мне не хватает тренировок. В итоге у меня шесть номеров. И если умножить на три дня, потраченных на каждый, будет восемнадцать дней бесконечных переживаний. (Улыбается.)
Александр Белькович в костюме Барса. Фото: канал СТС
- Как считаете, удалось ли получить от шоу все, что хотелось?
- Все эмоции, которые хотел, я получил. Но я думал, что это будет для меня просто развлечение, а получилась профессиональная подготовка с серьезными тренировками.
- Догадывались ли ваши друзья, что вы участвуете в проекте?
- Те, кто меня хорошо знают, пару раз писали о своих догадках. Но я делал вид, что не понимаю, о чем речь. Дома я много репетировал. И как-то мой маленький сын, увидев очередной выпуск шоу, спросил: «Это же папина музыка играет?» (Смеется.)
«В своем костюме чувствовал себя суперменом»
- Многие признаются, что в костюмах персонажей непросто выступать.
- Да, в костюме очень жарко, потому что влага не выходит наружу. Плюс толстый мех и поролон. Каждый раз футболка была насквозь мокрая, приходилось полностью менять всю одежду после выступления.
Было как в сауне. Но при этом в костюме чувствовал себя суперменом, потому что мог в нем делать что угодно: падать, кувыркаться и кататься. Даже упади я со сцены, не было бы больно.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Александр Белькович. Фото: канал СТС
- За кого теперь будете болеть?
- Мне нравится, как танцует Зебра, она очень пластичная. Щетка — крутой персонаж. Чучело нравится тоже. В общем, у меня три фаворита.