«Было как в сауне»: Александр Белькович – о трудностях шоу «Маска. Танцы» и догадках сына

Раскрыт еще один персонаж шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. В костюме Снежного Барса скрывался шеф-повар, ресторатор, блогер и ведущий шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.

Интересно, что этот герой ни разу не назывался в числе тех, кто должен покинуть проект. Но на этот раз зрители решили по-другому. А представители жюри практически единодушно склонялись к версии, что под маской Барса - NILETTO.

«Я всё думал, как меня можно сравнивать с ним? – с улыбкой на лице удивляется Александр. - Он же классно танцует тот же брейк и разные связки. Но мне было приятно такое сравнение».

«Для меня это нестандартная нагрузка»

- Александр, с какими чувствами вы покидаете проект?

- Слушайте, не ожидал, что вылечу. Но если честно, не жалко, ведь прошло уже больше половины шоу. Я даже рад, потому что это тяжело. Для меня это нестандартная нагрузка. Я никогда не занимался хореографией. Так, танцевал на дискотеках, как и все.

А я гиперответственный человек. Очень переживал, засыпал и просыпался с мыслью о предстоящем выступлении. Чувствовал, что мне не хватает тренировок. В итоге у меня шесть номеров. И если умножить на три дня, потраченных на каждый, будет восемнадцать дней бесконечных переживаний. (Улыбается.)