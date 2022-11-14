«Было как в сауне»: Александр Белькович – о трудностях шоу «Маска. Танцы» и догадках сына

Александр Белькович. Фото:

Александр Белькович. Фото: канал СТС 

Под маской Барса скрывался известный шеф-повар и телеведущий.

Раскрыт еще один персонаж шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. В костюме Снежного Барса скрывался шеф-повар, ресторатор, блогер и ведущий шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.

Интересно, что этот герой ни разу не назывался в числе тех, кто должен покинуть проект. Но на этот раз зрители решили по-другому. А представители жюри практически единодушно склонялись к версии, что под маской Барса - NILETTO.

«Я всё думал, как меня можно сравнивать с ним? – с улыбкой на лице удивляется Александр. - Он же классно танцует тот же брейк и разные связки. Но мне было приятно такое сравнение».

«Для меня это нестандартная нагрузка»

- Александр, с какими чувствами вы покидаете проект?  

- Слушайте, не ожидал, что вылечу. Но если честно, не жалко, ведь прошло уже больше половины шоу. Я даже рад, потому что это тяжело. Для меня это нестандартная нагрузка. Я никогда не занимался хореографией. Так, танцевал на дискотеках, как и все.  

А я гиперответственный человек. Очень переживал, засыпал и просыпался с мыслью о предстоящем выступлении. Чувствовал, что мне не хватает тренировок. В итоге у меня шесть номеров. И если умножить на три дня, потраченных на каждый, будет восемнадцать дней бесконечных переживаний. (Улыбается.)

Александр Белькович в костюме Барса. Фото: канал СТС 

- Как считаете, удалось ли получить от шоу все, что хотелось?

- Все эмоции, которые хотел, я получил. Но я думал, что это будет для меня просто развлечение, а получилась профессиональная подготовка с серьезными тренировками.

 - Догадывались ли ваши друзья, что вы участвуете в проекте?

- Те, кто меня хорошо знают, пару раз писали о своих догадках. Но я делал вид, что не понимаю, о чем речь. Дома я много репетировал. И как-то мой маленький сын, увидев очередной выпуск шоу, спросил: «Это же папина музыка играет?» (Смеется.)

«В своем костюме чувствовал себя суперменом»

- Многие признаются, что в костюмах персонажей непросто выступать.

- Да, в костюме очень жарко, потому что влага не выходит наружу. Плюс толстый мех и поролон. Каждый раз футболка была насквозь мокрая, приходилось полностью менять всю одежду после выступления.

Было как в сауне. Но при этом в костюме чувствовал себя суперменом, потому что мог в нем делать что угодно: падать, кувыркаться и кататься. Даже упади я со сцены, не было бы больно.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Александр Белькович. Фото: канал СТС 

- За кого теперь будете болеть?

- Мне нравится, как танцует Зебра, она очень пластичная. Щетка — крутой персонаж. Чучело нравится тоже. В общем, у меня три фаворита. 

Читайте также