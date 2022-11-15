Ольга Бузова – о переезде в новую квартиру, материнстве и коридоре затмений

Ольга Бузова справляет новоселье. 11 ноября, в магическое число 11. 11. 22, она переехала в свою новую квартиру за 120 миллионов рублей. Ремонт в ней длился два года.

Площадь жилья составляет 220 кв. м, одна только гардеробная занимает 30 кв. м. В квартире высокие потолки, панорамные окна, на территории жилищного комплекса много зелени и даже есть свое небольшое озеро.

О квартире мечты и желании надеть мужскую одежду Ольга рассказала журналистам после своего выступления на дне рождения телеканала Муз-ТВ.

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- Ольга, мы с вами встречаемся 11 ноября 2022 года. Это зеркальная дата. Как относитесь к таким необычным дням?

- Вы знаете, сегодня действительно потрясающий день. Я верю в то, что все в наших руках. Любой день можно сделать счастливым. Точно так же, как и любой хороший день, может испортить какая-то ситуация, травма или событие. Сегодня я впервые буду ночевать в своей квартире. Поэтому я обязательно загадаю желание. Я верю вот в такие мелочи.

Но я верю только в хорошее. Стараюсь не обращать внимание на негативные прогнозы погоды, на неблагоприятные гороскопы. Если вдруг собираешься в отпуск, и синоптики обещают дожди, что же ты не поедешь отдыхать?