Ольга Бузова – о переезде в новую квартиру, материнстве и коридоре затмений

Ольга Бузова справляет новоселье. 11 ноября, в магическое число 11. 11. 22, она переехала в свою новую квартиру за 120 миллионов рублей. Ремонт в ней длился два года.
Площадь жилья составляет 220 кв. м, одна только гардеробная занимает 30 кв. м. В квартире высокие потолки, панорамные окна, на территории жилищного комплекса много зелени и даже есть свое небольшое озеро.
О квартире мечты и желании надеть мужскую одежду Ольга рассказала журналистам после своего выступления на дне рождения телеканала Муз-ТВ.
«После коридора затмений многомиллионных контрактов не заключала»
- Ольга, мы с вами встречаемся 11 ноября 2022 года. Это зеркальная дата. Как относитесь к таким необычным дням?
- Вы знаете, сегодня действительно потрясающий день. Я верю в то, что все в наших руках. Любой день можно сделать счастливым. Точно так же, как и любой хороший день, может испортить какая-то ситуация, травма или событие. Сегодня я впервые буду ночевать в своей квартире. Поэтому я обязательно загадаю желание. Я верю вот в такие мелочи.
Но я верю только в хорошее. Стараюсь не обращать внимание на негативные прогнозы погоды, на неблагоприятные гороскопы. Если вдруг собираешься в отпуск, и синоптики обещают дожди, что же ты не поедешь отдыхать?
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- 8 ноября закончился коридор затмений. Проще говоря, самое страшное, вероятно, позади и можно надеяться на хорошее. Он каким-то образом повлиял на вас?
- Что касается ретроградного Меркурия, то есть люди, которые в этом реально разбираются. Я не хочу перекладывать ответственность на коридор, на Луну. Все, что происходит хорошего в моей жизни, – это благодаря мне и людям, которые меня окружают.
Я выставила об этом пост в соцсетях, но после окончания коридора затмений особого прилива сил не почувствовала, многомиллионных контрактов не заключала. Все зависит от нас. Мы постоянно придумываем какие-то истории, даты, чтобы снять с себя ответственность.
К тому же я молодая и физически здоровая, поэтому какого-то особого улучшения я не почувствовала. Я недавно себя плохо чувствовала, но это никак не связано с коридором затмений.
«Переезд – это большое счастье и стресс»
- Давайте поговорим о вашей новой квартире…
- Я шла к этому два года, пока в квартире длился ремонт. Сейчас, конечно, вокруг меня коробки.
- Вы считали их общее количество?
- 270 обычных коробок, 100 больших, 35 чемоданов. А вообще, нет ничего лучше больших клетчатых сумок. С таким объемом переезда справиться очень сложно. На самом деле это очень большое счастье, но и большой стресс.
Слава Богу, у меня есть команда, которая мне много лет помогает. Все те же люди на манеже.
Когда пришла мой стилист, она сказала: « Я смотрю на тебя, а у тебя большие глаза, как у Бэмби». И у тебя все забирают, мол, это тебе не надо. А я говорю: «Нет, это надо».
Знаете, это удивительное состояние, когда ты понимаешь, что скоро начнется новая жизнь. Эти коробки уже такие родные для меня. Они со мной просыпаются, они со мной засыпают.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Я думаю, если мой директор Антон позовет прессу ко мне на новоселье, то желающих будет очень много. Расстелим ковровую дорожку. Я буду вас удивлять нарядами.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
- Что сейчас происходит в вашем творчестве?
- Я выпущу трек, но это будет совершенно другая музыка от меня. Это будет не новогодняя песня, а осенняя. Она очень добрая, красивая, лиричная и уверена, что согреет вас всех, потому что там есть слова: «Мне так идет твоя худи».
Мы, девочки, любим надевать мужские вещи. Мне кажется, в этом есть некая статусность. Если ты в отношениях, то обязательно должна надеть футболку парня, его толстовку, худи, рубашку.
- А будет ли клип об этом худи? Увидим ли мы в нем того самого парня?
- А это уже другой вопрос. Все вопросы заканчиваются одним (смеется). Нам было 20-22 года, и родители их постоянно задавали. Раньше же в 18 люди рожали. Ну, что, ты когда пойдешь за первым? А потом спрашивают про второго и третьего. Тоже самое и сейчас. Спрашивают: «Ну, что, как там с любовью?»
А вообще, ремонт осуществляется, с переездом все в порядке, релиз выходит, это будет очень необычная песня.