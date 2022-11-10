«Это я в молодости»: певец Данко – о SHAMANe, увлечениях сына и мотоциклах

Певец Данко стал одним из артистов, принявших участие в концерте «Дискотека Муз- ТВ. Золотые хиты». В этот вечер прозвучали песни, которые были популярны и любимы зрителями в 90-х и 2000-х годах. Одна из таких – композиция «Московская ночь».
По словам Данко, когда эта песня увидела свет, он был похож на певца SHAMANa. Об этом, а также о мотоаварии и увлечениях сына артист рассказал в кулуарах концерта «Дискотека Муз- ТВ. Золотые хиты».
«В современной музыке много усилителей вкуса»
- Какой была музыка 90-х и 2000-х?
- Разной. На тот момент эта музыка объединяла вкусы людей. Музыканты нередко дают людям то, что они требуют, и зачастую артист подстраивается под аудиторию.
Это мы, пенсионеры, уже наработали свою публику. Под наши песни выросли дети пошли в школу.
Певец Данко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как вы сами относитесь к музыке 90-х?
- Мне она заходит. Сейчас я не могу органично запускать в себя новую музыку, потому что мой внутренний темпоритм настроен на те волны. А сейчас объясню почему. Потому что идет сильная концентрация информации. Этакий компрессинг современного произведения, а в нем очень много всего. Аранжировки, самые последние звуки, все это звучит потом на высоких тонах.
Это уже идет роботизированная история, которая поражает своей филигранностью. Там нет такого: «Эх, доставай гитару, потрясем бородой». Вот не ест ребенок у меня клубничку, нужны усилители вкуса. И в современной музыке тоже много усилителей вкуса. Убыстрение – это нормальная тенденция современного времени.
- Если уж заговорили о современной музыке, то как вы относитесь к певцу SHAMANу?
- Слушайте, ну, у него такая же прическа, какая была у меня на первой песне «Московская ночь». Только SHAMAN блондин, а я – брюнет. Я даже ностальгирую: «Вот это я в молодости». Смотрю на него и вспоминаю себя. Классный парень! Я когда-то был такой же – молодой, красивый.
«Он не может научиться писать цифру «Три»
- Давайте поговорим о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, о вашем сыне Руслане.
- У меня Русик маленький, ему всего шесть лет. По энергетике он очень классный. Боевой парнишка с такими длинными волосами. Иногда ему говорят: «Ты, что, девочка, что ли?» Нет, это просто мальчик с длинными волосами.
А почему нет? Я мечтал о таких длинных белых волосах. Шестилетний малыш идет по пляжу, и все обращают на него внимание. Но наши люди все же живут зашорами и стереотипами.
- Чем увлекается Руслан?
- Мы с ним рубимся во всякие игры, в приставку. Это мегавселенная. Сейчас идет такая тенденция, что мы все уходим в «цифру». Скоро мы там будем зарабатывать, жить. Шестилетний малыш меня обыгрывает на раз-два.
Такая вообще скорость сознания! Но при этом он не может научиться писать цифру «Три». Меня это удивляет, но я не пытаюсь его ломать, пусть ребенок идет в ногу с современным веянием.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
- А петь сын не пробует?
- Он только говорить научился.
- Чем занимается ваша старшая дочь София?
- У старшей интерес – делать ногти, заниматься рукоделием, что-то связать. У нее даже свой сайт есть.
- Ходили к ней на маникюр?
- Нет. Пусть девушки ходят.
- Ну, мужчина-артист находится под пристальным вниманием. И его ногти должны быть ухоженными.
- Я просто пилочкой их подпиливаю, потому что я все время копаюсь в машине, в мотоцикле. А маникюр, конечно, можно сломать за пять минут, грязь занести. Мужские ногти другие.
«Я могу прочесть лекцию, которой позавидует Малышева»
- Вы упомянули о мотоцикле…
- Да, у меня Харлей. Я на нем гоняю в свободное от работы время. Сначала гонял по Москве, а теперь по Крыму. Едешь – горы, море, воздух. Красота!
- Случались ли какие-то форс-мажоры во время поездок?
- Я один раз так прилично ушатался, мне заново пришивали руку. В четырех местах был отрыв сухожилия. Мне что-то там прикручивали, привинчивали. Я думал, что больше никогда не сяду на мотоцикл. А потом решил: «Что это я буду комплексам своим потакать, что ли?» Заживало долго. Лучше сломать руку, чем оторвать сухожилия.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
- Как проходило лечение?
- Сказали: «Если бы ты был постарше, мы бы даже не взялись за такую операцию». Дело даже не в том, что нужно грамотно сделать операцию, а в том, что нужно разрабатывать руку через дикую боль. В руке тысячи разных положений, и нужно о них помнить.
- В критический момент мне вкололи укол, и боль, от которой я долго не могла избавиться, прошла. Ничего не помогало, никакие обезболивающие. Но потом начало становиться лучше, лучше, лучше.
- А какие упражнения выполняли для этого?
- Да там куча была. Я могу прочесть лекцию, которой позавидует Малышева. Мне писали огромные инструкции, нужны были какие-то палки и еще специальные автоматы. Есть огромные машины, туда руку засовываешь, она сама тебе ее гнет, что-то делает. Потом руку растягивают специально обученные люди.
- Лечение проходило в России?
- Да у нас в Москве есть потрясающий медицинский центр. Я начал делать все в Крыму, но там в основном мазали зеленочкой, нашептывали что-то.
Пчелами лечили. Ты лежишь, под тобой улей, они жужжат, и все должно пройти. Сидел в радоновой ванне, также еще использовались разные электрофорезы советского образца. Это была отдельная история, песня просто. Очень было забавно!