«Это я в молодости»: певец Данко – о SHAMANe, увлечениях сына и мотоциклах

Певец Данко стал одним из артистов, принявших участие в концерте «Дискотека Муз- ТВ. Золотые хиты». В этот вечер прозвучали песни, которые были популярны и любимы зрителями в 90-х и 2000-х годах. Одна из таких – композиция «Московская ночь».

По словам Данко, когда эта песня увидела свет, он был похож на певца SHAMANa. Об этом, а также о мотоаварии и увлечениях сына артист рассказал в кулуарах концерта «Дискотека Муз- ТВ. Золотые хиты».

«В современной музыке много усилителей вкуса»

- Какой была музыка 90-х и 2000-х?

- Разной. На тот момент эта музыка объединяла вкусы людей. Музыканты нередко дают людям то, что они требуют, и зачастую артист подстраивается под аудиторию.

Это мы, пенсионеры, уже наработали свою публику. Под наши песни выросли дети пошли в школу.