«Крылья невероятно мешали»: Юлия Савичева — о шоу «Фантастика» и 90-х годах

На Первом канале продолжается шоу «Фантастика». Уникальность проекта заключается в том, что перед зрителями выступают цифровые аватары, которыми управляют разные артисты. И задача жюри, куда входят актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, а также певцы Дмитрий Маликов и Дима Билан (пару раз также приходили Дмитрий Красилов Пухляш и Клим Шипенко), узнать, выступает ли перед ним начинающий артист или же это уже состоявшийся профессионал.

В прошлом выпуске была рассекречена Юлия Савичева, которая управляла аватаром Птицы. Певица рассказала о своем участии в шоу, а также о любви зрителей к ностальгии и музыкальных пристрастиях 90-х годов.

«Я за любой кипиш!»

— Юлия, жалеете, что вас рассекретили в шоу «Фантастика»?

— Я ни о чем никогда не жалею. Это было интересно, это что-то новое для меня. И вообще, я за любой кипиш!