«Крылья невероятно мешали»: Юлия Савичева — о шоу «Фантастика» и 90-х годах

На Первом канале продолжается шоу «Фантастика». Уникальность проекта заключается в том, что перед зрителями выступают цифровые аватары, которыми управляют разные артисты. И задача жюри, куда входят актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, а также певцы Дмитрий Маликов и Дима Билан (пару раз также приходили Дмитрий Красилов Пухляш и Клим Шипенко), узнать, выступает ли перед ним начинающий артист или же это уже состоявшийся профессионал.
В прошлом выпуске была рассекречена Юлия Савичева, которая управляла аватаром Птицы. Певица рассказала о своем участии в шоу, а также о любви зрителей к ностальгии и музыкальных пристрастиях 90-х годов.
«Я за любой кипиш!»
— Юлия, жалеете, что вас рассекретили в шоу «Фантастика»?
— Я ни о чем никогда не жалею. Это было интересно, это что-то новое для меня. И вообще, я за любой кипиш!
Юлия Савичева управляет аватаром Птицы. Фото: Первый канал
— А сложно было управлять аватаром Птицы?
— Да, потому что у меня были огромные крылья, которые невероятно мешали. Понимаете, вы же должны чувствовать их габариты. А на вас просто обычный костюм.
Он облегающий, но при этом вы должны выполнять такие движения, как будто вы и есть эта птица с огромными крыльями.
— Шоу на Первом канале посвящено противостоянию молодых артистов и звезд. Кого из современных исполнителей вы бы могли сами выделить?
— Есть интересные. Например, мне нравится певица Сюзанна. То, что звучит в ее исполнении сейчас, больше на любителя, аранжировки стали другими. Но она мне нравится как личность и как вокалистка, Сюзанна ни на кого не похожа.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Юлия Савичева. Фото: Борис Кудрявов / «Экспресс газета»
«Это очень крутой материал»
— Недавно вы принимали участие в концерте «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», где звезды 90-х и 2000-х исполняли свои самые знаменитые песни. Как вы думаете, почему так популярны хиты прошлых лет?
— Это какая-то ностальгия для людей. Допустим песни «Невеста» и «Москва — Владивосток» недавние. Если уж говорить про конец 90-х, то самая моя древняя композиция — это «Высоко». Но я уже ее пела на этом концерте, по-моему, два года назад.
— Кого вы сами слушали в 90-х, в 2000-х?
— Тогда гремела Линда, Макс Фадеев со своим альбомом «Ножницы». Я до сих пор могу переслушивать их песни по миллиону раз. Это очень крутой материал.