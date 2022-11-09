«Я полный «каблук»: рэпер ST и Ассоль – о семейных взаимоотношениях и «Факторе страха»

На Алтае вовсю идут съемки шоу «Фактор страха», которое выйдет на телеканале СТС. В испытаниях принимают участие известные актеры, музыканты, спортсмены, блогеры, бросившие вызов опасностям. Одни из самых ярких участников проекта – это рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль.
Накануне съемок творческая пара пообщалась с журналистами. Супруги рассказали представителям СМИ, кто в семье главный, почему им жалко тараканов, и что общего между Александром и Индианой Джонсом.
«Когда оказываешься в сложной ситуации, не знаешь, как поведешь себя»
- Ребята, почему вы решили принять участие в шоу «Фактор страха»?
Александр: - Бросить вызов себе, преодолеть страхи, посмотреть, на что ты готов. Я уже участвовал в проекте, когда съемки шли в Туле.
- А чего вы реально боитесь?
Александр: - Вот так мы вам и сказали, учитывая, что везде камеры.
- А как-то готовились к испытаниям?
Александр: Морально готовились, чтобы подготовить к ним Ассоль.
Ассоль: - А ты меня не разлюбишь, если я струшу?
Александр: - Просто я буду смеяться до конца наших дней.
Ассоль: - Ты должен меня замотивировать, сказать, что мы разведемся.
- Какой он, ваш фактор страха?
Александр: - Это, наверное, одна из причин, почему мы здесь, узнать, есть ли этот фактор. Просто придумать его сложно.
Ассоль: - Когда смотришь любую программу о преодолении, тебе кажется, да что там сложного? Так все просто. Взял потянулся, побежал, прыгнул. Так же и на Олимпийских играх. Ты говоришь спортсмену через телевизор: «Ну, давай, давай, чего там бежать-то?»
Но когда ты оказываешься сам в сложной ситуации, то не знаешь, как поведешь себя. Очень круто, что мы приехали проверить, хватит ли у нас сил преодолеть свои страхи.
Рэпер ST и Ассоль. Фото: канал СТС
- А вам не страшно, что телевидение заснимет вас в некрасивых позах?
Александр: - Мне все утро делали прическу. Но потом поняли, что не сделают и побрили налысо. Причем у меня были кудри до этой передачи, но мало кто об этом знает.
Ассоль: - Я вам скажу даже не как телеведущая, а как блогер. Ведь чем крут блог? Тем, что ты показываешь себя абсолютно любым. Если еще здесь что-то раскроется, то это будет классно. А переживать за нерабочую сторону, за то, что «Что вы, что вы, такие эмоции я не даю, матом не ругаюсь» я не буду. Будет классно и интересно узнать новые стороны себя и показать их в том числе.
Александр: - А у меня обе стороны «безработные», поэтому я ничего не боюсь.
«Нас кошмарят максимально!»
- Не возникает ли у вас разногласий в ходе съемок проекта?
Александр: - Пока я с ней соглашаюсь, у меня все хорошо. В этом и залог хороших семейных отношений. Я полный «каблук».
Ассоль: - Санек, ну, зачем ты так говоришь?
Александр: - Она сказала так не говорить! Любая семейная жизнь – это командная работа. И естественно, что нам кажется, будто мы очень хороши в этом. Но сегодня, когда вы услышите: «Да что ты орешь?», «Я же сказал – налево», вот тогда вы все и увидите. Самая большая проблема заключается в том, что Ассоль путает «право» и «лево». А вы спрашиваете, как готовились? Учили, где «право», а где «лево».
- Но все-таки как готовились?
- Я спокойно пришел сегодня на завтрак, положил себе яишенку, а каскадер меня спросил: «Саша, какой у тебя вес и рост?» Я назвал. А он сказал: «Блин, не рассчитана страховка на это». Я спрашиваю: «В смысле не рассчитана?» «Да нет, ничего, все нормально будет».
Вы же понимаете, что аппетит уже не тот, день обещал быть неизвестным. Нас кошмарят максимально, но реально никто ничего не знает.
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Рэпер ST. Фото: канал СТС
- А есть ли что-то такое в вашей жизни, что вам запрещали, а теперь бы хотелось это попробовать?
Александр: - Шоколад. Я с тех пор его очень боюсь. И если будет заливание шоколадом, то как я выдержу это?
Ассоль: - Мне родители ничего особенного не запрещали.
Александр: - А мне говорили, что пить плохо. Но вряд ли будет такое испытание. И то я знаю, кому проиграю.
«Мне просто жаль тараканов»
- А вы готовы есть тараканов и прочую живность? Говорят, что может быть и такое испытание.
Ассоль: - Конечно.
Александр: - Мне просто жаль тараканов. Хотя говорят, что это белок. Они хрустящие, полезные, как курица. Мне только интересно, если я не разгрызу таракана полностью, то он будет потом шевелиться внутри меня?
Ассоль: - Будет, поэтому нужно разгрызть его полностью, а то он еще и брата приведет.
Александр: - Я вспомнил, как в детстве смотрел фильм «Индиана Джонс». И он ничего не боялся, кроме змей. Вот и я тоже подумал, что, наверное, змеи – это стремно, если даже Харрисон Форд их опасается.
- Вы раньше общались с другими участниками этого выпуска шоу? С Еленой Борщевой и Пухляшем, Марией Погребняк и Миланой Тюльпановой, семьей блогеров Ищуков?
- Конечно, со всеми мы пересекаемся – где-то на проектах, где-то в жизни. Все ребята классные. И очень обидно, что кому-то придется покинуть проект. Но пока мы все дружим, и все хорошо.