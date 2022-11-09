«Я полный «каблук»: рэпер ST и Ассоль – о семейных взаимоотношениях и «Факторе страха»

На Алтае вовсю идут съемки шоу «Фактор страха», которое выйдет на телеканале СТС. В испытаниях принимают участие известные актеры, музыканты, спортсмены, блогеры, бросившие вызов опасностям. Одни из самых ярких участников проекта – это рэпер ST (Александр Степанов) и его жена, телеведущая Ассоль.

Накануне съемок творческая пара пообщалась с журналистами. Супруги рассказали представителям СМИ, кто в семье главный, почему им жалко тараканов, и что общего между Александром и Индианой Джонсом.

«Когда оказываешься в сложной ситуации, не знаешь, как поведешь себя»

- Ребята, почему вы решили принять участие в шоу «Фактор страха»?

Александр: - Бросить вызов себе, преодолеть страхи, посмотреть, на что ты готов. Я уже участвовал в проекте, когда съемки шли в Туле.

- А чего вы реально боитесь?

Александр: - Вот так мы вам и сказали, учитывая, что везде камеры.

- А как-то готовились к испытаниям?

Александр: Морально готовились, чтобы подготовить к ним Ассоль.

Ассоль: - А ты меня не разлюбишь, если я струшу?

Александр: - Просто я буду смеяться до конца наших дней.

Ассоль: - Ты должен меня замотивировать, сказать, что мы разведемся.

- Какой он, ваш фактор страха?

Александр: - Это, наверное, одна из причин, почему мы здесь, узнать, есть ли этот фактор. Просто придумать его сложно.

Ассоль: - Когда смотришь любую программу о преодолении, тебе кажется, да что там сложного? Так все просто. Взял потянулся, побежал, прыгнул. Так же и на Олимпийских играх. Ты говоришь спортсмену через телевизор: «Ну, давай, давай, чего там бежать-то?»

Но когда ты оказываешься сам в сложной ситуации, то не знаешь, как поведешь себя. Очень круто, что мы приехали проверить, хватит ли у нас сил преодолеть свои страхи.