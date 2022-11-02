«Видела летающую тарелку»: Елена Борщева – о мистике, Пухляше, Шуре и участии в «Факторе страха»

На Алтае по заказу телеканала СТС стартовали съемки популярного экстремального шоу «Фактор страха». Участникам передачи предстоит сражаться с боязнью высоты, темноты, воды, огня, тараканов и многими другими страхами Одной из самых необычных пар проекта стали юмористы Елена Борщева и Дмитрий Красилов, известный в народе как танцор Пухляш.

Высокая худая брюнетка Елена и коренастый улыбчивый светловолосый Дмитрий, несмотря на разницу в росте, смотрятся хоть и необычно, но все же органично. К своему участию в передаче оба относятся с юмором и не могут не рассуждать о страхе без смеха. Ведь даже психологи неоднократно говорили, что для того, чтобы страх исчез, нужно посмеяться над ним.

Елена Борщева и Дмитрий Красилов: «Мы не готовы умереть на шоу»

«Мы рассуждали о том, почему нас, юмористов, любят звать на разные шоу? Видимо, чтобы сказать: «Им было не до смеха». Только ради этой фразы», - смеется Елена.

«За батут отвечаю я, а за всю силовую подготовку Лена. Мы приехали сюда уничтожать!», - со смехом вторит ей партнер по проекту.

На вопрос журналистов о том, как готовились к участию в шоу, артисты тоже отвечают креативно.

«Я прошла курс у остеопата», - поясняет Елена.

«А я до этого полтора года жил с тараканом, поэтому все нормально. Наши соперники уже предупреждены. Они жутко нас боятся», - смеется Дмитрий.

- А чего вы точно не готовы сделать на шоу? – задаются вполне резонным вопросом журналисты