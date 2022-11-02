«Видела летающую тарелку»: Елена Борщева – о мистике, Пухляше, Шуре и участии в «Факторе страха»

На Алтае по заказу телеканала СТС стартовали съемки популярного экстремального шоу «Фактор страха». Участникам передачи предстоит сражаться с боязнью высоты, темноты, воды, огня, тараканов и многими другими страхами Одной из самых необычных пар проекта стали юмористы Елена Борщева и Дмитрий Красилов, известный в народе как танцор Пухляш.
Высокая худая брюнетка Елена и коренастый улыбчивый светловолосый Дмитрий, несмотря на разницу в росте, смотрятся хоть и необычно, но все же органично. К своему участию в передаче оба относятся с юмором и не могут не рассуждать о страхе без смеха. Ведь даже психологи неоднократно говорили, что для того, чтобы страх исчез, нужно посмеяться над ним.
Елена Борщева и Дмитрий Красилов: «Мы не готовы умереть на шоу»
«Мы рассуждали о том, почему нас, юмористов, любят звать на разные шоу? Видимо, чтобы сказать: «Им было не до смеха». Только ради этой фразы», - смеется Елена.
«За батут отвечаю я, а за всю силовую подготовку Лена. Мы приехали сюда уничтожать!», - со смехом вторит ей партнер по проекту.
На вопрос журналистов о том, как готовились к участию в шоу, артисты тоже отвечают креативно.
«Я прошла курс у остеопата», - поясняет Елена.
«А я до этого полтора года жил с тараканом, поэтому все нормально. Наши соперники уже предупреждены. Они жутко нас боятся», - смеется Дмитрий.
- А чего вы точно не готовы сделать на шоу? – задаются вполне резонным вопросом журналисты
Дмитрий Красилов на шоу «Фактор страха». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Елена: - Умереть.
Дмитрий: - Я одновременно боюсь всего и не боюсь ничего, поэтому не знаю, чего ожидать от себя.
Елена: - Гробы мы с девчонками обсуждали, что они могут появиться в одном из испытаний. Не хотелось бы ложиться внутрь. «Только бы не гробы», - рассуждали они. На самом деле говорят, что самое страшное – это человек и дикий зверь.
Дмитрий: - Думаешь, сюда львов приведут?
Елена: - Скорее, медведей.
- А не боитесь есть тараканов или прочую неприятную живность? Или, например, вас не пугает теоретическая возможность пить кровь маралов, которые водятся на Алтае? – продолжают допытываться представители СМИ.
Дмитрий: Чтобы бояться что-то употреблять, нужно сначала это попробовать. А учитывая, что мы ничего не пробовали – ни тараканов, ни крови, о чем тут можно говорить?
- Лена будет прыгать с этой штуки (показывает на стрелку крана – прим. ред), а я, так уж и быть, съем всякую живность.
Хочется попробовать, а уже потом решать: пойдет или не пойдет. Я просто авантюрист и меня притягивает все то, что непонятно.
Елена Борщева: «Меня уговорили из-за Алтая»
После небольшого общения с журналистами Елена Борщева эксклюзивно побеседовала с Teleprogramma.pro
- Давайте чуть отвлечемся от главной темы и вспомним другой проект канала СТС «Маска. Танцы». Недавно вот выяснилось, что под маской Попкорна скрывался Шура. А вы записали с ним дуэтом песню «Танцы в машине». Как возник ваш прекрасный союз?
- Я сама фанатела по музыке Шуры. Была на дискотеках в 2000-х, когда стала развиваться его музыкальная карьера. У меня танцевальный, энергичный стиль и захотелось предложить Саше тандем. Написали трек, и мне кажется, у нас получился очень классный дуэт. Ему тоже понравилась песня. И мы кайфанули, когда ее записывали.
В тексте песни мы перечисляем самые популярные модели машин: Kia RIA, Skoda Rapid. И люди писали, что действительно слушают эту песню в этих автомобилях. Круто, что народу нравится.
- А сами бы хотели принять участие в таком танцевальном шоу? Поступали такие предложения?
- Пока не поступали, но я бы хотела. Мне кажется, это интересно. Но у каждого своя определенная пластика. Мне кажется, что у Шуры она узнаваемая.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елена Борщева. Фото: Global Look Press
- Вы хорошо танцуете?
- Да. В детстве занималась эстрадными танцами.
- Елена, все же вернемся к «Фактору страха», как вы оказались в паре с Дмитрием?
- Мы должны были играть в одном спектакле, но в итоге не сложилось. Но общаться продолжили! Наши пиарщики тоже дружат.
Два комедийных персонажа, болтаем, шутим постоянно. Почему бы не объединить нас? Мы здесь из-за юмористических составляющих, из-за танцев, из-за юмора.
- Что самого экстремального приходилось делать вам в жизни?
- Я училась в Новороссийске, планировала работать на круизном лайнере. Но для этого я должна была получить международный сертификат «Первая помощь».
В ходе специальной подготовки мне нужно было вытаскивать горящего человека, прыгать с вышки в воду. Также я участвовала в других экстремальных шоу «Блэкаут», «Форт Боярд».
Кстати, я смотрела «Фактор страха» в юности. И это был абсолютный треш. Поэтому, когда мне первый раз позвонили и предложили принять в проекте участие, я отказалась. Но тут меня уговорили из-за Алтая.
Елена Борщева с другими участниками шоу «Фактор страха». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Вот вы с Дмитрием в разговоре с журналистами упомянули про гробы…
- Это больше страх закрытого пространства. Но, конечно, это страшно.
- Раз уж зашла такая тема, случались ли с вами когда- нибудь мистические истории?
- Мне кажется, что в детстве в нашей квартире жил домовой. Бабушка об этом говорила. Да я и сама однажды ночью проснулась от ощущения, что кто-то на меня давит, и я не могу встать, будто парализована. Это было, конечно, ужасно.
Также в детстве я видела летающую тарелку. Это была такая пульсирующая светящаяся точка, причем, как луна, она постоянно удалялась. У меня даже сохранилась тетрадь, где записано время, когда это произошло. Так что в жизни много всего удивительного!