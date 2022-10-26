Роза Сябитова: «Доверительные отношения у меня только с сыном, дочкой, зятем и внучкой»

Пока телешоу «Давай поженимся!» находится в отпуске, Роза Сябитова много работает: снимается в различных телепроектах, устраивает личную жизнь клиентов своего брачного агентства. А еще самая знаменитая сваха страны сейчас с особой радостью спешит домой, ведь недавно Сябитова впервые стала бабушкой и обожает проводить время с внучкой.
А тут еще и праздник подоспел - 28 октября отмечают Всемирный день бабушек и дедушек, и теперь Роза с полным правом может принимать поздравления.
«У детей я на подхвате»
- Ваша дочь Ксения впервые стала мамой три месяца назад. Как вы помогаете молодой семье с малышкой Мирой? И что почувствовали, когда впервые взяли внучку на руки?
- Я очень ждала и хотела получить статус бабушки. Но никогда не торопила детей. В силу того, что я работающая бабушка, получилось так, что Ксения родила, когда я улетела на съемки проекта «Звезды в Африке». У меня там был хороший стимул: когда внучка подрастет, я ей покажу, как активно бабушка проводила время в год ее рождения.
Уже вернувшись домой, я увидела Миру, взяла ее на руки - вот в этот момент у меня сознание перевернулось, испытала ни с чем не сравнимые эмоции. Я ощутила новый смысл в жизни - для своей внучки, которая дала мне дополнительную энергию, силы, новый виток внутренней молодости.
Какая я бабушка? Я не та бабушка, которая все знает и всему учит: не так пеленаешь, не так кормишь... Ксении и зятю я сразу сказала: это ваш ребенок и я вообще не лезу в воспитание. Почитав современную литературу для родителей, поняла, что мои советы времен Советского Союза давно ушли в прошлое и мало работают.
Роза Сябитова на прогулке с внучкой Мирой. Фото: личный архив
Моя задача - помогать детям физически, материально, когда в этом есть необходимость. Я у них на подхвате. Приготовить обед, убрать, постирать, погулять с малышкой - это все я. Пока мы в семье договорились о вахтовом методе. Две недели они живут у меня за городом - здесь прекрасные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
В это время даю возможность Ксении выспаться, с восьми вечера и до часу ночи занимаюсь внучкой - купаю, пеленаю, кормлю из бутылочки. Потом они уезжают в Москву - там поликлиника, работа и прочая городская жизнь. Мне радостно, что всячески помогаю работающим детям насладиться этим периодом родительства: они нянчатся, поют, смеются, фотографируются - все делают втроем. Когда семья вместе, то как-то полегче, повеселее и еще больше сплачивает нас.
- Прекрасно, что вы живете рядом и есть возможность помогать...
- Вы знаете, если бы я жила на Луне, то все равно прилетела бы к внучке. Это вопрос желания. Когда в одном интервью спросили, с кем на проекте «Звезды в Африке» у меня доверительные отношения, то я ответила: «Ни с кем». Хорошие, доверительные отношения у меня только с членами семьи: сыном, дочерью и зятем. Все остальные - коллеги, соперники и т. д.
Для близких всегда найду и силы, и время, и всегда буду на их стороне. Они это видят, знают, и каждый из членов моей семьи сделает то же самое. У нас так. При этом никого не осуждаю и не обсуждаю: «каждый сам кузнечик своего счастья», ну и в «каждой избушке свои погремушки».
- Ксения и ваш зять Максим - какие они родители?
- Ксенька - мама ответственная: у нее все важные дела четко по графику. Зять - очень добрый и заботливый папа. Рада, что появляется новое поколение отцов, которые придают большое значение эмоциональной ценности семьи. Они, как мой зять, успевают и работать, и полноценно участвовать в жизни ребенка. Дети - любящие родители.
С позиции жизненного опыта дала им несколько советов. Первый: в детях с младенчества нужно поощрять храбрость, не позволять ребенка дразнить, запугивать. Поэтому никогда не пугайте ребенка ни бабайкой, ни молнией, ни тем, что «кто-то заберет» и т. п. Если маленький человек познает трусость, то это чувство будет его преследовать всю жизнь. Второй: нельзя поощрять в ребенке дурное.
Если проглядеть плохую привычку, то потом от нее практически невозможно избавиться. Важно уберечь малыша от жадности, а хорошим манерам обучать постепенно. Кстати, уже сказала Ксении, что, когда семья будет расти, то я прослежу, чтобы Мирочку не припахивали в качестве няньки для моих младших внуков. Не дам забрать у моей любимой старшей внучки детство.
И главное: важно смотреть на семейные сценарии. И в природе все по ним происходит - звери и птицы подражают поведению тех, кто их окружает с момента рождения. Когда мы дурное видим в детях, то это вопрос не к детям, а вопрос ко взрослым.
«Человеку 30, а ментально он подросток»
Телеведущая на свадьбе дочери с молодоженами Ксенией и Максимом, сватами (слева) и сыном Денисом (справа). Фото: личный архив
- Последнее время мы видим вас в проектах ТНТ - «Звезды в Африке», «Я тебе не верю», а также на различных интернет-платформах. Почему вы стали активно сниматься в молодежных проектах?
- Часто встречала в хороших книгах такую мудрую мысль: если кончается золото, то серебро становится сокровищем, а когда подходят к концу и запасы серебра, начинают ценить медь. Один очень умный человек, который работает на Первом канале (он мой учитель на ТВ), сказал такую вещь: мир шоу-бизнеса меняется, так как человеческие способности иссякают, и это приведет к тому, что для достижения цели станет достаточно приложить лишь немного усилий.
Сейчас это и происходит. Раньше была жесткая конкуренция: чтобы стать профессионалом, нужно было приложить массу усилий. К счастью, я застала это время. Сейчас уходят мастера своего дела, а во времена упадка дорога к успеху легка. В этой действительности нынешняя молодежь проявляет себя. Они дети неразумные, поэтому для них пропукать музыку или придумать шутку «ниже пояса» - это смешно. Вот такое творчество на уровне детского сада или пубертата.
Как человек профессиональный, я могу и обязана передать опыт молодежи. Поэтому и участвую в этих проектах. Чтобы они начали меня слушать, сначала надо было заслужить их уважение. Не пресмыкаясь, не заискивая, не стараясь быть такими же, как они… Нет. Уважение заслуживается через гордость. После этого ты становишься для них учителем.
- В чем были сложности?
- Сначала совершила ошибку, я вызывала у молодых участников проектов агрессию. Поняла почему. К 30 годам у меня было двое детей и большой жизненный опыт за плечами. Мы взрослели раньше. И я общалась с 30 - 35-летними участниками шоу как со взрослыми людьми. Это было ошибкой - поняла, обсудив эту тему с коллегами. В паспорте человеку 30 лет, а ментально он подросток, поэтому его и раздражало все, что я говорю. Рассказываю девушке в «Звездах в Африке» очень серьезные вещи, а она мне вдруг на это отвечает: «Да пофиг…»
Они не читают, не стремятся узнавать новое, просто копируют поведение друг друга, поэтому отсутствует индивидуальность. Виноваты в этом и родители, и отсутствие хороших учителей. Но молодежь не нужно оставлять без внимания, все равно надо им помогать. Если не я, то кто? Как только начала общаться с молодежью на их же языке, то все встало на свои места. На самом деле мне их очень жалко, потому что живут не в лучшее время. Но я хочу им помочь.
- Сейчас на официальном уровне обсуждают запрет популярной у некоторой части молодежи идеологии «чайлдфри», согласно которой жить без детей лучше и удобнее. Вы как человек, помогающий людям создавать семьи, что об этом думаете?
- Это история не надуманная, достаточно серьезная и проблемная. Но карательно-запретительные методы никогда с молодежью не работали, они скорее вызывали бунт и революции. Почему молодежь не хочет создавать семьи? Да мы сами виноваты! Откройте новости шоу-бизнеса и посмотрите, сколько там знаменитых бабушек, которые заводят молодых любовников - такие примеры не вызывают уважения к чести и достоинству женщин.
Каждый возраст имеет свой кодекс. Стареть надо достойно, в кругу своей семьи. Это первое. Второе: в популярных телешоу поощряются истории про громкие разводы, про матерей с детьми от разных мужей. У нас стали нормально относиться к тому, что женщина восемь раз замужем и каждый раз счастлива. Мы транслируем молодому поколению информацию о том, что в семье плохо, что там бьют, там нет ни уважения, ничего хорошего, и сразу же это подтверждаем яркими примерами. Создание семьи должно поощряться и на ТВ - фильмами, передачами. И материально.
Деньги счет любят: так вот я подсчитала, что на памперсы в год молодая семья тратит 200 тысяч рублей. Какая молодая семья может потратить только на памперсы такую неподъемную сумму? Поэтому многодетным и молодым семьям с детьми надо помочь материально. А не бороться с теми, кто детей не хочет. Детей надо хотеть, тогда они вырастут счастливыми и радостными.
Я своим клиенткам говорю: «Девочки, послушайте, не от работы вы будете детей рожать, не работа вам этот стакан воды (даже если пить не хочется) в старости подаст». В зрелом возрасте хочется, чтобы рядом была семья, дети, внуки. Я проживаю сейчас самые счастливые моменты жизни, которые никакими деньгами не восполнишь. При этом я всегда много работала. В молодости - чтобы поднять детей, дать им хорошее образование. Сейчас - чтобы позволить моим детям родить как минимум троих. А дети делают все для того, чтобы глава их семьи (то есть я) как можно дольше оставалась здорова, окружают любовью и заботой.
«Любовь и семья - то, на что надо опереться»
Роза Сябитова с питомцами. Фото: личный архив
- На федеральных каналах по будням сейчас идут преимущественно новостные, аналитические программы, поэтому вот уже девятый месяц «Давай поженимся!» не выходит в эфир. Говорят, что программу все-таки не закрыли и это просто временное отсутствие...
- Я лишь сотрудник Первого канала, а подобные решения принимаются на уровне руководства, что правильно. Как соведущая любимого нашего проекта, конечно, я жду и верю, что «Давай поженимся!» вернется в эфир. Стараюсь, чтобы нас не забыли, так как это самое страшное для любой программы. Поэтому в соцсетях делюсь закулисьем, интересными историями со съемок - у меня очень много видео- и фотоматериала.
Интересные сюжеты присылают наши поклонники - есть даже целый фан-клуб «Давай поженимся!». Люди не забывают нас, значит, программа действительно народная и нужная. Надеюсь, что мы вернемся в эфир, потому что «Давай поженимся!» - это не только развлекательная, но и социальная передача. Мы можем петь, танцевать, спорить, но суть программы - помочь исправить ошибки в прежних отношениях и создать новые. «Давай поженимся!» помогает создать семью, найти любимого человека.
В непростые времена как раз любовь, семья - это те ценности, на которые опирается человек. Семья и дает эту надежду - что бы там ни было, все равно все должно быть хорошо. Уверена, что все будет хорошо, и программа выйдет, и мы с Ларисой Гузеевой расскажем зрителям о том, как мы в такие сложные времена держались вместе.
- Кстати, смотрели ли вы шоу «Голос. 60+», которое вела Лариса?
- Осенью у меня, помимо плотного графика съемок, много дел дома - в «родовом гнезде» продолжается постройка тренажерного зала. Поэтому редко включаю телевизор, но, когда узнала, что Лариса стала ведущей «Голоса», я посмотрела два выпуска - и мне в принципе все понравилось.