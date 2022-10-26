Роза Сябитова: «Доверительные отношения у меня только с сыном, дочкой, зятем и внучкой»

- Последнее время мы видим вас в проектах ТНТ - «Звезды в Африке», «Я тебе не верю», а также на различных интернет-платформах. Почему вы стали активно сниматься в молодежных проектах?

- Часто встречала в хороших книгах такую мудрую мысль: если кончается золото, то серебро становится сокровищем, а когда подходят к концу и запасы серебра, начинают ценить медь. Один очень умный человек, который работает на Первом канале (он мой учитель на ТВ), сказал такую вещь: мир шоу-бизнеса меняется, так как человеческие способности иссякают, и это приведет к тому, что для достижения цели станет достаточно приложить лишь немного усилий.

Сейчас это и происходит. Раньше была жесткая конкуренция: чтобы стать профессионалом, нужно было приложить массу усилий. К счастью, я застала это время. Сейчас уходят мастера своего дела, а во времена упадка дорога к успеху легка. В этой действительности нынешняя молодежь проявляет себя. Они дети неразумные, поэтому для них пропукать музыку или придумать шутку «ниже пояса» - это смешно. Вот такое творчество на уровне детского сада или пубертата.

Как человек профессиональный, я могу и обязана передать опыт молодежи. Поэтому и участвую в этих проектах. Чтобы они начали меня слушать, сначала надо было заслужить их уважение. Не пресмыкаясь, не заискивая, не стараясь быть такими же, как они… Нет. Уважение заслуживается через гордость. После этого ты становишься для них учителем.

- В чем были сложности?

- Сначала совершила ошибку, я вызывала у молодых участников проектов агрессию. Поняла почему. К 30 годам у меня было двое детей и большой жизненный опыт за плечами. Мы взрослели раньше. И я общалась с 30 - 35-летними участниками шоу как со взрослыми людьми. Это было ошибкой - поняла, обсудив эту тему с коллегами. В паспорте человеку 30 лет, а ментально он подросток, поэтому его и раздражало все, что я говорю. Рассказываю девушке в «Звездах в Африке» очень серьезные вещи, а она мне вдруг на это отвечает: «Да пофиг…»

Они не читают, не стремятся узнавать новое, просто копируют поведение друг друга, поэтому отсутствует индивидуальность. Виноваты в этом и родители, и отсутствие хороших учителей. Но молодежь не нужно оставлять без внимания, все равно надо им помогать. Если не я, то кто? Как только начала общаться с молодежью на их же языке, то все встало на свои места. На самом деле мне их очень жалко, потому что живут не в лучшее время. Но я хочу им помочь.

- Сейчас на официальном уровне обсуждают запрет популярной у некоторой части молодежи идеологии «чайлдфри», согласно которой жить без детей лучше и удобнее. Вы как человек, помогающий людям создавать семьи, что об этом думаете?

- Это история не надуманная, достаточно серьезная и проблемная. Но карательно-запретительные методы никогда с молодежью не работали, они скорее вызывали бунт и революции. Почему молодежь не хочет создавать семьи? Да мы сами виноваты! Откройте новости шоу-бизнеса и посмотрите, сколько там знаменитых бабушек, которые заводят молодых любовников - такие примеры не вызывают уважения к чести и достоинству женщин.

Каждый возраст имеет свой кодекс. Стареть надо достойно, в кругу своей семьи. Это первое. Второе: в популярных телешоу поощряются истории про громкие разводы, про матерей с детьми от разных мужей. У нас стали нормально относиться к тому, что женщина восемь раз замужем и каждый раз счастлива. Мы транслируем молодому поколению информацию о том, что в семье плохо, что там бьют, там нет ни уважения, ничего хорошего, и сразу же это подтверждаем яркими примерами. Создание семьи должно поощряться и на ТВ - фильмами, передачами. И материально.

Деньги счет любят: так вот я подсчитала, что на памперсы в год молодая семья тратит 200 тысяч рублей. Какая молодая семья может потратить только на памперсы такую неподъемную сумму? Поэтому многодетным и молодым семьям с детьми надо помочь материально. А не бороться с теми, кто детей не хочет. Детей надо хотеть, тогда они вырастут счастливыми и радостными.

Я своим клиенткам говорю: «Девочки, послушайте, не от работы вы будете детей рожать, не работа вам этот стакан воды (даже если пить не хочется) в старости подаст». В зрелом возрасте хочется, чтобы рядом была семья, дети, внуки. Я проживаю сейчас самые счастливые моменты жизни, которые никакими деньгами не восполнишь. При этом я всегда много работала. В молодости - чтобы поднять детей, дать им хорошее образование. Сейчас - чтобы позволить моим детям родить как минимум троих. А дети делают все для того, чтобы глава их семьи (то есть я) как можно дольше оставалась здорова, окружают любовью и заботой.

«Любовь и семья - то, на что надо опереться»