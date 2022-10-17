«Я скоро сам буду звонить Максу Матвееву с той же просьбой»: Роман Маякин – о продолжении «Триггера», психотерапевте и женщинах

Погружаясь в проблемы пациентов, Артем и сам может оказаться на обочине собственной жизни. Но теперь в его судьбе есть та, с кем всегда можно оставаться собой. И конечно, Стрелецкого всегда поддержит верный товарищ Денис, роль которого играет Роман Маякин.

«Было несколько вариантов развития линии моего героя»

- Роман, обрадовались, когда узнали о съемках в продолжении «Триггера»?

- Конечно, я был очень рад новой встрече, у нас сложились достаточно теплые отношения с основным актерским и киношным составом. Поэтому продолжение истории - это как вернуться к друзьям.

И в «Триггере» очень хороший крепкий сценарий, что тоже всегда радует. 80 процентов успеха - это хорошая история.

- Знаем, что Максим Матвеев испытывал реальное волнение, читая сценарий новых серий сериала. Мол, слишком нервно и эмоционально. Какие ощущения были у вас?

- Да, у меня тоже было волнение. Когда читал сценарий, периодически созванивался с нашим креативным продюсером, автором идеи «Триггера». Александрой Ремизовой.

Было несколько вариантов развития линии моего героя. Спойлерить не хочу, но некоторые вариации реально вызывали волнение. А когда я встречаюсь на площадке с Максимом Матвеевым, то всегда немножко волнуюсь! (смеется)

- На чем строится драматургия отношений между вашими героями во втором сезоне?

- На психологической травме у моего героя, как и у героя Максима Матвеева. В принципе, как и во множестве разных отношений в жизни: между друзьями, между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами. Мой герой и его друг, Артем Стрелецкий, каким-то образом друг друга дополняют.