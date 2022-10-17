«Я скоро сам буду звонить Максу Матвееву с той же просьбой»: Роман Маякин – о продолжении «Триггера», психотерапевте и женщинах

На Первом канале стартует продолжение полюбившегося сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым. Напомним, многосерийный фильм рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который практикует шоковые методы в работе с клиентами.
Такая терапия, выталкивающая человека из зоны комфорта, нередко оказывается весьма эффективной. Но однажды пациент Стрелецкого с нежной психикой кончает жизнь самоубийством…
В продолжении «Триггера» Артем Стрелецкий, узнавший о гибели близкого человека, решает выйти из клиники, куда попал после ряда психотравмирующих событий в конце первого сезона. Теперь задача Артема – докопаться до истины, и параллельно он также возвращается к практике.
Психолог готов помогать людям, потерявшим родных, жертвам домашнего насилия, тем, кто боится иметь детей или же не может наладить с ними общий язык…Роли пациентов сыграли Екатерина Варнава, Сабина Ахмедова, Артем Быстров, Яна Сексте, кстати, бывшая жена Максима Матвеева, с которой он сумел сохранить добрые отношения, и многие другие артисты.
Сабина Ахмедова в сериале «Триггер». Фото: Первый канал
Погружаясь в проблемы пациентов, Артем и сам может оказаться на обочине собственной жизни. Но теперь в его судьбе есть та, с кем всегда можно оставаться собой. И конечно, Стрелецкого всегда поддержит верный товарищ Денис, роль которого играет Роман Маякин.
«Было несколько вариантов развития линии моего героя»
- Роман, обрадовались, когда узнали о съемках в продолжении «Триггера»?
- Конечно, я был очень рад новой встрече, у нас сложились достаточно теплые отношения с основным актерским и киношным составом. Поэтому продолжение истории - это как вернуться к друзьям.
И в «Триггере» очень хороший крепкий сценарий, что тоже всегда радует. 80 процентов успеха - это хорошая история.
- Знаем, что Максим Матвеев испытывал реальное волнение, читая сценарий новых серий сериала. Мол, слишком нервно и эмоционально. Какие ощущения были у вас?
- Да, у меня тоже было волнение. Когда читал сценарий, периодически созванивался с нашим креативным продюсером, автором идеи «Триггера». Александрой Ремизовой.
Было несколько вариантов развития линии моего героя. Спойлерить не хочу, но некоторые вариации реально вызывали волнение. А когда я встречаюсь на площадке с Максимом Матвеевым, то всегда немножко волнуюсь! (смеется)
- На чем строится драматургия отношений между вашими героями во втором сезоне?
- На психологической травме у моего героя, как и у героя Максима Матвеева. В принципе, как и во множестве разных отношений в жизни: между друзьями, между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами. Мой герой и его друг, Артем Стрелецкий, каким-то образом друг друга дополняют.
Кадр из сериала «Триггер-2». Фото: Первый канал
- А какой он Артем Стрелецкий?
- Не самый лучший друг… Но если говорить от лица моего персонажа - это то, что ему нужно. Он реализуется рядом с ним, чувствует себя важным и нужным. И для него это оптимально.
«Иногда стоит потерпеть, чтобы потом уже наладилось»
- А вы бы сами пошли к такому специалисту, как Стрелецкий?
- Вы знаете, у меня забавная история произошла, я же занимаюсь психоанализом. И когда я пришел к своему нынешнему психотерапевту (он частями, видимо, смотрел первый сезон «Триггера»), то он говорит мне: «Я, конечно, понимаю, что все хотят, как в вашем сериале, типа в горящий дом засунули - и все мигом исправилось! Но в реальной жизни все гораздо труднее. Это более сложный процесс».
В рамках фильма путь проработки-лечения сужается, и все гораздо ярче выглядит. Отвечая на ваш вопрос, хотел бы я попасть к такому психотерапевту? Если бы этот специалист сделал за короткий срок мою жизнь более качественной и интересной, то да, почему бы и нет.
- Не было бы страшно?
- Слушайте, иногда может быть стоит потерпеть, чтобы потом уже все наладилось, нежели растягивать это «удовольствие» и разбираться со своими травмами долгое время.
Наверное, если бы у меня была возможность выбора - я бы выбрал быстрое решение, хоть и стрессовое.
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Роман Маякин в сериале «Триггер». Фото: Первый канал
- Насколько Денис в этом сезоне принимает активное участие в жизни своего друга-психолога?
- Как я и говорил, для Дениса общение со Стрелецким - определенная часть его собственной жизненной реализации. Благодаря этому он чувствует какую-то свою большую нужность и даже важность, вот именно когда помогает непутевому Артему.
Но иногда он это делает, когда его не просят, и не совсем так, как нужно. В этом есть определенный юмор. Но Денис, конечно, лезет в дела Стрелецкого, куда он денется.
«Я участвовал в полумарафоне»
- Какая сцена в сериале была для вас самой сложной?
- «Гонка героев», куда моего героя завела любовь. (смеется)
- Почему? Трудно было пройти трассу? Никогда в ней не участвовали?
- Я участвовал в полумарафоне. Но это просто бег. А вот с полосой препятствий в грязи - было в первый раз.
Не самое простое мероприятие, и к такой гонке надо долго готовиться, может быть, теперь решусь пройти ее реально, а не частично, как в фильме.
Кадр из сериала «Триггер-2». Фото: Первый канал
- То есть с физической формой у вас все более чем в порядке?
- Я стараюсь заниматься спортом. Это прежде всего важно для самочувствия. Но я и поесть люблю тоже. Поэтому для здоровья и для физической формы - - без спорта никуда!
- Во втором сезоне ваш герой Денис остался таким же классным бизнесменом, но неудачником-ловеласом, или в нем произошли какие -то трансформации?
- Я не верю в то, что люди не меняются. Я знаю множество людей, которые смогли себя поменять, преобразить свой образ жизни. И мой Денис не исключение.
Он проходит через новый опыт, делает для себя какие-то новые открытия. В чем он не меняется? Он все также не может найти себе спутницу жизни.
- И все также просит Артема проверять каждую свою новую пассию?
- Конечно, это уже традиция. Я скоро уже сам буду звонить Максу Матвееву с той же просьбой (смеется). В этом мы стабильны и не меняемся. Ищем, требуем одобрения…
Кадр из сериала «Триггер-2». Фото: Первый канал
- Ваш герой в любви не разочаровался?
- Абсолютно, Денис не разочаровался в любви и это его очень крутое качество. В этой жизни все время надо верить в любовь.
- Найдет ли ее он?
- Ну, это уже смотрите во втором сезоне «Триггера» на Первом канале.