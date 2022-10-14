Егор Дружинин — о шоу «Маска. Танцы», своих подозрениях и детях

На канале СТС стартовало шоу «Маска. Танцы». От своего вокального одноименного собрата оно отличается тем, что в этом проекте участники в масках не поют, а танцуют. И задача жюри — по движениям угадать, кто скрывается за образами Пугала, Дискошара, Гадюки, Сатурна и других персонажей передачи.
Актер, режиссер, хореограф Егор Дружинин — единственный из представителей жюри, кто профессионально разбирается в танцах. Но как признавался в интервью сам Егор, ему довольно нелегко угадывать артистов под масками.
В разговоре с журналистами Егор Дружинин рассказал об основных трудностях на шоу, увлечениях детей и отношениях с другими представителями жюри.
«Все, что помогает популяризировать танцы, имеет полное право на существование»
— Егор, вы единственный из профессионалов, кто присутствует в судейской коллегии шоу «Маска. Танцы». Как вы оцениваете общий уровень подготовки участников?
— У меня есть четыре любимчика, которые хорошо, если не сказать замечательно, танцуют. Это кто-то, кто прячется за масками Зебры, Лягушки, Щетки и Пугала. Мне кажется, что это по-настоящему хорошо танцующие люди. И за ними прямо приятно наблюдать.
Егор Дружинин. Фото: канал СТС
— Как вы, профессионал, относитесь к подобному формату шоу?
— Вы знаете, все, что помогает популяризировать танцы, имеет полное право на существование и заслуживает нашего внимания. Я тут абсолютно без снобизма выступаю в роли эксперта, потому что мне кажется, что проект направлен на то, чтобы танцы как можно больше проникали в нашу повседневную жизнь.
— У вас уже есть какие-то догадки относительно личностей участников?
— Мне начало казаться, что под маской Пугала прячется Дима Масленников, в Сатурне — Сергей Соседов, а под маской Попкорна — Шура.
«Мы с Марией давно знакомы, потому что я ее часто видел по телевизору»
— А ваши дети смотрят проект?
— Они смотрят то, что папа смотрит.
— А вы их не берете на съемки?
— Нет, пока у детей свои серьезные дела, которыми они плотно заняты. И я стараюсь их не отвлекать.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Егор Дружинин в составе жюри. Фото: канал СТС
— Как складываются ваши отношения с другими представителями жюри? Пересекались ли вы с кем-то из них раньше?
— Конечно. С Сергеем мы знакомы еще со времен КВН, с Тимуром мы просто приятельствуем. С Клавой Кокой также пересекались на «Новых танцах» на ТНТ. Единственный новый человек для меня — это Мария.
Но я считаю, что мы с ней давно знакомы, потому что я ее часто видел в экране телевизора.