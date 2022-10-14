Егор Дружинин — о шоу «Маска. Танцы», своих подозрениях и детях

На канале СТС стартовало шоу «Маска. Танцы». От своего вокального одноименного собрата оно отличается тем, что в этом проекте участники в масках не поют, а танцуют. И задача жюри — по движениям угадать, кто скрывается за образами Пугала, Дискошара, Гадюки, Сатурна и других персонажей передачи.

Актер, режиссер, хореограф Егор Дружинин — единственный из представителей жюри, кто профессионально разбирается в танцах. Но как признавался в интервью сам Егор, ему довольно нелегко угадывать артистов под масками.

В разговоре с журналистами Егор Дружинин рассказал об основных трудностях на шоу, увлечениях детей и отношениях с другими представителями жюри.

«Все, что помогает популяризировать танцы, имеет полное право на существование»

— Егор, вы единственный из профессионалов, кто присутствует в судейской коллегии шоу «Маска. Танцы». Как вы оцениваете общий уровень подготовки участников?

— У меня есть четыре любимчика, которые хорошо, если не сказать замечательно, танцуют. Это кто-то, кто прячется за масками Зебры, Лягушки, Щетки и Пугала. Мне кажется, что это по-настоящему хорошо танцующие люди. И за ними прямо приятно наблюдать.