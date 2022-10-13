Клава Кока: «Я сказала Мари Краймбрери: «Признавайся, ты швабра?»

На канале СТС стартовало шоу «Маска. Танцы». Если в вокальном шоу «Маска» артисты, скрывающие свои лица под масками, пели, то в этом проекте они танцуют. И представители жюри по хореографическим навыкам должны угадать, кто есть кто.
Стоит отметить, что Маски равны как на подбор: Свекла, Дискошар, Попкорн, Гадюка, Сатурн и многие другие персонажи. Однако главная сложность в том, что иногда по костюму и движениям трудно определить даже пол участника.
Но у представителей жюри есть много разных версий на этот счет. Некоторые из них в беседе с журналистами назвала певица Клава Кока.
«Я рада, что участвую здесь»
- Клава, сразу ли вы согласились принять участие в шоу «Маска. Танцы» в качестве жюри?
- Да. Хотя 23 октября у меня должно было быть шоу, которое удалось перенести на 4 декабря, поскольку я участвую здесь. И я очень этому рада.
- Тяжело ли распознавать участников?
- Конечно, потому что толком не видно ни лица, ни фигуры. Не могу сказать, что слежу за тем, как танцуют люди. Конечно, можно уловить какие-то особенности пластики. Но и это очень сложно.
Мне кажется, что мы угадали одного-двух человек. И то по поводу каждого артиста много вариантов и сомнений. Но чем дальше, тем интереснее.
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Клава Кока. Фото: канал СТС
- Есть ли у вас какие-то предположения по поводу того, кто прячется под масками?
- Я подозреваю, что под Щеткой скрывается Мари Краймбрери. У меня есть подозрение, что участвуют Дима Масленников, Niletto, Dava. То есть те ребята, с кем я дружу, общаюсь, пою. И было бы здорово, если бы кто-то из них принимал участие в проекте.
- А вы их не расспрашиваете об этом, мол, это не ты случайно подрабатываешь Щеткой или Свеклой?
- Вчера у меня была репетиция с Мари Краймбрери. И я ей говорю: «Признавайся, ты Швабра?» Она удивленно отвечает: «Не поняла». Я переспросила: «Ты участвуешь в шоу « Маска. Танцы»?
Она сказала: «Нет, ты что… Меня бы туда не взяли. У меня столько дел, плотный гастрольный график. Да и я бы тебе рассказала». Но опять же я понимаю, что им нельзя говорить правду.
Также я еще у двух друзей спрашивала, участвуют ли они в этом проекте. Один из них даже поклялся мамой, что нет. Я сказала этому другу, что если окажется, что это он, никакого доверия больше к нему не будет.
«У меня образ сбежавшей невесты»
- А представьте, если под одной из масок вдруг прячется Ольга Бузова…
- Прекрасно. Если окажется, что это Бузова, то будет прикольно. Может, она, правда, и участвует.
- Какие костюмы этого шоу вам особенно нравятся?
- Я даже все специально записала. Зебра, Щетка, Морской конек, и еще меня веселит Дискошар. Этот персонаж не похож на профессионального танцора, но он очень смешной. И поднимает мне настроение, надеюсь, он не попадет в номинацию.
Клава Кока в составе жюри. Фото: канал СТС
- А если представить, что в этом шоу участвуете вы, то какой бы костюм надели?
- Я могла бы стать какой-нибудь огромной гитарой, микрофоном или может быть, гигантской Куклой Барби.
- А как вы выбрали тот наряд, который сейчас на вас?
- У меня сестра стилист. Мы вместе придумываем образы. Она шьет мне наряды. Можно сказать, что упаковывает. (Смеется)
- Что у вас за образ?
- Сегодня образ сбежавшей невесты.
- А жених кто?
- Не знаю. В поисках жениха.