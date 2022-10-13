Клава Кока: «Я сказала Мари Краймбрери: «Признавайся, ты швабра?»

На канале СТС стартовало шоу «Маска. Танцы». Если в вокальном шоу «Маска» артисты, скрывающие свои лица под масками, пели, то в этом проекте они танцуют. И представители жюри по хореографическим навыкам должны угадать, кто есть кто.

Стоит отметить, что Маски равны как на подбор: Свекла, Дискошар, Попкорн, Гадюка, Сатурн и многие другие персонажи. Однако главная сложность в том, что иногда по костюму и движениям трудно определить даже пол участника.

Но у представителей жюри есть много разных версий на этот счет. Некоторые из них в беседе с журналистами назвала певица Клава Кока.

«Я рада, что участвую здесь»

- Клава, сразу ли вы согласились принять участие в шоу «Маска. Танцы» в качестве жюри?

- Да. Хотя 23 октября у меня должно было быть шоу, которое удалось перенести на 4 декабря, поскольку я участвую здесь. И я очень этому рада.

- Тяжело ли распознавать участников?

- Конечно, потому что толком не видно ни лица, ни фигуры. Не могу сказать, что слежу за тем, как танцуют люди. Конечно, можно уловить какие-то особенности пластики. Но и это очень сложно.

Мне кажется, что мы угадали одного-двух человек. И то по поводу каждого артиста много вариантов и сомнений. Но чем дальше, тем интереснее.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.