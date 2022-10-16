Звезда шоу «Вызов» Маргарита Аброськина: «Пытаюсь избавиться от установки всегда и во всем быть первой»

Помимо навязших в зубах сравнений со звездой фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды в Голливуде» Марго Робби Маргарита знакома зрителю благодаря сериалам «Толя-робот», «Свои» и «Регби». В последнем она оказалась не случайно: у Маргариты спортивное прошлое, она долго занималась художественной гимнастикой, но выбрала Щепкинское театральное училище, где училась у легендарного Юрия Соломина.
Но спорт так или иначе о себе напоминает - например, в виде нового экстремального шоу канала ТНТ «Вызов». Здесь участники выполняют различные задания, связанные как с физподготовкой, так и с интеллектом, под конферанс громогласного Дмитрия Губерниева. Сюда актриса пришла, чтобы проверить себя на прочность и напитаться новыми эмоциями.
«Было весело, как в детстве»
- Маргарита, съемки «Вызова» проходили в живописной Карелии. Что больше всего запомнилось за время работы над проектом?
- Конечно, локации, в которых проходили съемки. Я очень люблю природу, и это моя первая поездка в Карелию. Вообще это время очень похоже на смену в детском лагере. У нас было два отряда - артисты и люди из мира науки (всего в проекте 12 участников: актеры, музыканты, блогеры, а также ученые, писатели, спортсмены и даже физик-ядерщик. - Ред.). Но при этом мы все дружили. И когда мы собирались вместе и придумывали общий досуг, было очень тепло и весело, прямо как в детстве.
Съемки в «Вызове» артистке понравились - она словно вернулась в детство. Фото: канал ТНТ
- Насколько вы легки на подъем? Просто ли идете на эксперименты, на то, чтобы подвергнуть себя испытаниям?
- Что касается работы - да, просто. Да и вообще по жизни я люблю приключения, но только когда могу оценить степень безопасности и понимаю, что не иду против своих принципов. Во всем остальном у меня нет каких-то ограничений.
- Что для вас было самым важным во время участия в «Вызове»? В чем ключевой вызов?
- Сохранять спокойствие в достаточно незнакомых для меня условиях.
- С вами соревновались совершенно разные персонажи: участник шоу «Голос», борец, минералог, скрипач... Кто из участников больше всех разочаровал?
Маргарита - эффектная девушка, но на экране старается удерживать зрительское внимание не только с помощью внешности. Фото: личный архив
- Не скажу, что я до этого была кем-то очарована. С кем-то, как мне казалось, я буду общаться, но после знакомства мой интерес пропал. А были ребята, первое впечатление от которых было не очень, а потом оказалось, что нужно было просто лучше их узнать.
- Что отличает людей из мира науки? Они такие же, как в знаменитом сериале «Теория большого взрыва»?
- Общение с людьми из сферы науки, пожалуй, было одним из самых интересных времяпрепровождений. Если у артистов и блогеров в основном все эмоции сразу выливаются наружу, то «умники», как их называли на шоу, все держат внутри - обдумывают, спокойно решают. Хотя тоже умеют отдыхать и веселиться.
- Ловили себя на мысли, что меняетесь по ходу проекта?
- Я не очень люблю обсуждать кого-то, а по условиям шоу приходилось говорить мнение об участниках (как в «Доме-2» на лобном месте или в шоу «Последний герой». - Ред.). Я иногда воспринимала это как игру. Например: «Вот сейчас побуду Круэллой (злодейка из фильма «101 далматинец». - Ред.)», но потом становилось как-то не по себе, и я рассказывала ребятам, что я про них говорила, хотя это было мое мнение, я ничего не приукрашивала и в принципе не говорила ничего плохого. Просто не считаю нужным в обычной жизни кого-то оценивать.
В сериале «Рэгби» экс-гимнастке Аброськиной пришлось освоить более брутальный вид спорта. Фото: кадр из фильма
- Соревновательная атмосфера, особенно если на кону деньги (главным призом в «Вызове» является очень серьезная сумма. - Ред.), особенно в условиях изоляции, негативно влияет на психику и человечность?
- Я все детство провела в соревновательной атмосфере, там все было намного серьезнее, чем в шоу. Это была не игра, а мой образ жизни. И вот тогда точно повлияло.
- Как именно?
- У меня сформировался особенный взгляд на все, что я делаю: во всем мне надо быть либо первой, либо вообще не участвовать. Сейчас я очень стараюсь от этих установок избавляться, хоть и решила пойти на шоу. Так что для меня в «Вызове» были довольно комфортные условия в этом плане.
«Не надо цепляться за первые эмоции»
Актрису часто сравнивают с Марго Робби: словно в насмешку над этим она примерила образ одной из самых известных героинь Робби - Харли Куинн. Фото: личный архив
- Сравнения с Марго Робби вас утомили?
- Меня утомило отвечать на вопрос, как я к этому отношусь. А само сравнение никак не трогает, хотя мне нравится эта актриса. Но я все равно другая. Меня не нужно с кем-то сравнивать. И я ни на кого не хочу быть похожей. Я уже довольно сформировавшаяся личность и актриса, у меня свой вектор развития.
- Возвращаясь к «Вызову». Как любимый мужчина отнесся к идее проекта, в котором вы будете закрыты в определенном пространстве со множеством мужчин?
- Ну, во-первых, у меня был отдельный номер, так что личное пространство существовало, что для меня важно. А во-вторых, только я сама могу решать, в каких проектах участвовать. Если у меня появляются сомнения, я уже советуюсь, но чаще всего в итоге доверяюсь своим мнениям.
- Вы сами ревнивы? Если да, то насколько далеко можете в этом зайти?
- Когда как. Это зависит от настроения, но, конечно, в основном это элемент игры и шуток или безделья (улыбается). Если когда-нибудь меня всерьез будет не отпускать мысль, что я уже не могу доверять, скорее всего, на этом все и закончится.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
- Что, по-вашему, прежде всего помогает личным отношениям стать успешными?
- Успех - это неподвижная точка. То, к чему люди стремятся, и то, что нужно поддерживать, чтобы не потерять. Для каждой пары все индивидуально. Для меня отношения - это когда партнеры желают и работают над тем, чтобы в каждый последующий день их любовь друг к другу становилась все сильнее, а не когда пытаются сохранить какие-то первые яркие эмоции.
- Родить ребенка и стать счастливой мамой или построить успешную кинокарьеру - что выберете вы?
- Быть счастливым человеком.
«Вызов» с 15 октября по субботам в 14.00 на ТНТ