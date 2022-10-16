Звезда шоу «Вызов» Маргарита Аброськина: «Пытаюсь избавиться от установки всегда и во всем быть первой»

Помимо навязших в зубах сравнений со звездой фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Однажды в Голливуде» Марго Робби Маргарита знакома зрителю благодаря сериалам «Толя-робот», «Свои» и «Регби». В последнем она оказалась не случайно: у Маргариты спортивное прошлое, она долго занималась художественной гимнастикой, но выбрала Щепкинское театральное училище, где училась у легендарного Юрия Соломина.

Но спорт так или иначе о себе напоминает - например, в виде нового экстремального шоу канала ТНТ «Вызов». Здесь участники выполняют различные задания, связанные как с физподготовкой, так и с интеллектом, под конферанс громогласного Дмитрия Губерниева. Сюда актриса пришла, чтобы проверить себя на прочность и напитаться новыми эмоциями.

«Было весело, как в детстве»

- Маргарита, съемки «Вызова» проходили в живописной Карелии. Что больше всего запомнилось за время работы над проектом?

- Конечно, локации, в которых проходили съемки. Я очень люблю природу, и это моя первая поездка в Карелию. Вообще это время очень похоже на смену в детском лагере. У нас было два отряда - артисты и люди из мира науки (всего в проекте 12 участников: актеры, музыканты, блогеры, а также ученые, писатели, спортсмены и даже физик-ядерщик. - Ред.). Но при этом мы все дружили. И когда мы собирались вместе и придумывали общий досуг, было очень тепло и весело, прямо как в детстве.